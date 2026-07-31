Liban : la régularisation de 600 000 Syriens à l’étude

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La Sûreté générale libanaise envisagerait une vaste opération de régularisation des Syriens. Elle viserait des personnes frappées d’une interdiction d’entrée pour des infractions liées au séjour. Le nombre de dossiers concernés atteindrait environ 600 000, selon MFM. Cette radio du groupe médiatique libanais El Murr a diffusé l’information le 30 juillet. La même source annonce une remise en activité, en septembre 2026, des postes-frontières de Dabboussieh et d’Arida. Ces mesures pourraient fluidifier les déplacements et soutenir le rapprochement administratif entre Beyrouth et Damas. Elles ne présentent toutefois pas le même niveau de confirmation. Les travaux et le calendrier de Dabboussieh ont fait l’objet d’annonces officielles syriennes. La réhabilitation d’Arida est également attestée, mais son retour complet au trafic en septembre reste à préciser. Quant au chiffre de 600 000 personnes, il n’apparaît encore dans aucun communiqué public de la Sûreté générale. L’information doit donc être traitée comme un projet en cours d’examen, et non comme une décision déjà entrée en vigueur.

Régularisation des Syriens : une annonce à confirmer

La portée de l’éventuelle mesure dépendra d’abord de son texte d’application. MFM parle de Syriens « interdits d’entrée » à la suite d’infractions aux règles de séjour. Cette formule peut couvrir plusieurs réalités administratives. Elle peut viser des personnes sorties du Liban après un séjour irrégulier. Elle peut aussi concerner un dépassement d’autorisation ou une interpellation après une entrée clandestine. Elle ne signifie pas que 600 000 Syriens vivent aujourd’hui au Liban et attendent une carte de séjour. Le chiffre renverrait plutôt à un stock de dossiers inscrits, au fil des années, dans les bases de contrôle aux frontières. Il peut aussi inclure des sanctions déjà anciennes, des doublons ou des dossiers dont les effets juridiques ont expiré. En l’absence d’une circulaire officielle, la forme retenue reste inconnue. La Sûreté générale pourrait préparer une suppression générale, un réexamen individuel ou une réduction de la durée des interdictions. Cette distinction déterminera le nombre réel de bénéficiaires et leurs droits au passage.

Une régularisation ne créerait pas automatiquement un droit absolu d’entrée. Même après la levée d’une sanction administrative, chaque voyageur resterait soumis aux règles en vigueur. Les agents pourraient vérifier son identité, la validité de ses documents, le motif du déplacement et l’existence d’un signalement judiciaire ou sécuritaire. Une décision pourrait aussi exclure les dossiers liés à des condamnations ou à de faux documents. D’autres infractions sans rapport avec le séjour pourraient rester bloquantes. Le projet devra donc définir son champ avec précision. Il devra surtout dire si la mesure s’applique rétroactivement à toutes les interdictions. Le texte pourrait la limiter aux dépassements de séjour ou à certaines catégories familiales et professionnelles. Pour l’heure, aucune date de dépôt des demandes, aucun guichet et aucune procédure de recours n’ont été rendus publics. Le chiffre annoncé par MFM reste ainsi un ordre de grandeur médiatique. Il ne permet pas encore de mesurer combien de personnes pourraient effectivement franchir la frontière après une éventuelle mise à jour de leur statut.

Un contentieux administratif accumulé

Le droit libanais distingue déjà plusieurs types de sanctions. Les règles publiées par la Sûreté générale prévoient une interdiction d’entrée de trois ans lors d’un premier cas. Cette durée concerne un ressortissant arabe ou étranger expulsé après une infraction aux conditions de séjour. La durée peut atteindre dix ans en cas de récidive. Un régime distinct concerne les Syriens interceptés après une entrée clandestine. La sanction annoncée est d’un an pour une première infraction. Elle passe à cinq ans pour la deuxième et à dix ans pour la troisième. Ces catégories montrent la complexité d’une opération portant sur des centaines de milliers de dossiers. Il ne suffit pas d’effacer une liste unique. Chaque fiche peut contenir une date, un motif, une durée et d’éventuelles décisions judiciaires. Une révision crédible suppose donc un tri juridique, une mise à jour informatique et des instructions identiques dans tous les postes-frontières. Elle doit aussi éviter qu’un dossier effacé dans un système reste bloqué dans une autre base utilisée par les services de sécurité.

L’accumulation résulte aussi de quinze années de déplacements massifs entre les deux pays. Des familles ont franchi la frontière pour chercher refuge, travailler, se soigner ou rejoindre des proches. Certaines sont entrées légalement avant de perdre leur statut faute de renouvellement. D’autres ont emprunté des voies irrégulières, notamment lorsque les procédures se sont durcies. Les retours temporaires et les allers-retours ont ajouté de nouvelles traces administratives. La suspension, depuis 2015, de l’enregistrement de nouveaux réfugiés syriens par l’agence des Nations unies a encore compliqué la lecture des chiffres. Les registres humanitaires, les estimations gouvernementales et les fichiers de passage ne mesurent pas les mêmes populations. Ils ne peuvent donc pas être additionnés sans précaution. Dans ce contexte, les 600 000 dossiers pourraient désigner un volume cumulé. Ce chiffre ne peut pas être assimilé à un recensement démographique et reste à vérifier. Seule la publication d’une ventilation par motif, année et statut permettrait d’en vérifier la portée.

Le précédent du départ sans amende

La Sûreté générale vient d’achever une autre opération destinée aux Syriens en situation irrégulière. Le 29 juin, elle avait prolongé des facilités de départ pour la dernière fois. Le dispositif concernait les Syriens et les réfugiés palestiniens venus de Syrie jusqu’au 30 juillet 2026. Les personnes concernées pouvaient quitter le Liban par les points de passage terrestres sans payer les amendes liées au séjour. Elles ne recevaient pas de décision d’interdiction d’entrée, sauf en présence d’un obstacle judiciaire. Le dispositif couvrait les entrées régulières comme irrégulières, quelle que soit la durée du dépassement. À l’expiration du délai, l’administration avait annoncé un retour à l’application stricte des règles contre les étrangers dépourvus de statut légal. L’information de MFM intervient donc au moment précis où cette fenêtre exceptionnelle se ferme. Les deux démarches ne sont pas nécessairement contradictoires. La première encourageait un départ sans sanction. La seconde pourrait traiter les interdictions déjà inscrites avant cette période et assainir un fichier devenu difficile à gérer.

Un autre mécanisme reste ouvert jusqu’au 30 septembre 2026 pour certaines catégories de travailleurs syriens. Il permet, sous conditions, de régulariser un séjour lié à l’emploi et de demander des autorisations adaptées. Les Syriens enregistrés comme réfugiés peuvent aussi exercer une activité rémunérée. Pour la régulariser, ils doivent notamment choisir entre leur dossier humanitaire et une voie de séjour professionnel. Ceux qui ont reçu un ordre de départ après une entrée régulière peuvent, dans certains cas, présenter une demande exceptionnelle de réexamen. Ce cadre ne doit pas être confondu avec la levée des interdictions d’entrée évoquée par MFM. Il concerne surtout des personnes présentes au Liban et leur droit au séjour. Le projet rapporté viserait des ressortissants qui se trouvent souvent en Syrie ou dans un pays tiers et qui ne peuvent plus revenir légalement. Les deux chantiers se rejoignent néanmoins sur un point. Beyrouth cherche à remplacer des situations anciennes et informelles par des statuts vérifiables. Elle veut ainsi mieux contrôler le travail, le séjour et la circulation.

Ce que changerait une mesure visant 600 000 dossiers

Pour les familles séparées par la frontière, la levée d’une interdiction pourrait permettre des visites, des démarches civiles ou un accompagnement médical. Pour les professionnels, elle pourrait faciliter les déplacements ponctuels liés au commerce, au transport et aux services. Les effets resteraient toutefois liés aux conditions d’admission. Un ressortissant libéré d’une ancienne sanction pourrait encore devoir présenter plusieurs justificatifs. Une réservation, une adresse, une invitation professionnelle ou une preuve de ressources peuvent être exigées selon la catégorie retenue. Les autorités libanaises pourraient aussi conserver un régime d’autorisation préalable pour certains profils. L’impact ne se mesurera donc pas seulement au nombre de noms retirés d’une liste. Il dépendra de la simplicité des nouvelles procédures, de leur coût et de leur application uniforme. Une circulaire ambiguë créerait de nouveaux refus et alimenterait le recours aux intermédiaires. À l’inverse, des critères publics offriraient aux voyageurs une visibilité avant leur départ. Ils réduiraient aussi la pression sur les agents chargés de décider au poste-frontière.

La mesure pourrait également améliorer la qualité des données. Une base contenant des sanctions expirées ou des identités dupliquées ralentit les contrôles. Elle fragilise aussi la distinction entre infraction administrative et risque sécuritaire. Le nettoyage des dossiers permettrait de concentrer les vérifications sur les cas encore actifs. Il imposerait cependant une coordination entre la Sûreté générale, les services judiciaires et les autorités syriennes. Les différences d’orthographe entre documents, l’usage de plusieurs numéros d’identité et la perte de papiers compliquent souvent les correspondances. Les administrations devront aussi traiter les personnes nées ou devenues majeures pendant leur exil. Elles devront examiner les familles dont certains membres sont admis et d’autres interdits. Un mécanisme de notification sera indispensable. Sans réponse écrite, les intéressés ne sauront pas si leur sanction a été levée avant de se présenter à la frontière. L’annonce des 600 000 dossiers ne suffira donc pas. La réussite du projet dépendra de la capacité à produire des décisions individuelles fiables et consultables.

Dabboussieh, l’axe du nord attendu en septembre

Le volet frontalier repose sur des éléments plus avancés. Les autorités syriennes ont annoncé, le 12 juillet, que la réhabilitation du poste de Dabboussieh approchait de son terme. Une ouverture au trafic commercial et aux voyageurs est prévue au début de septembre 2026. Le passage fait face à Abboudiyeh, dans l’Akkar libanais. Il relie le nord du Liban à la région de Talkalakh et à Homs. Son rôle dépasse donc les déplacements locaux. L’axe offre une route entre le port de Tripoli, le centre de la Syrie et les itinéraires terrestres vers d’autres marchés arabes. Le pont sur le Grand Fleuve du Sud, endommagé lors de frappes israéliennes, a été reconstruit. Les installations douanières et les voies d’accès font encore l’objet de travaux. La première phase doit permettre une reprise fonctionnelle. Une extension plus complète doit ensuite porter le site aux normes d’un passage international. Selon le calendrier communiqué côté syrien, cette phase devrait durer environ dix-huit mois.

La réouverture de Dabboussieh doit surtout réduire la dépendance à l’axe Masnaa–Jdeidet Yabous. Ce dernier reste le principal passage pour les marchandises entre Beyrouth, Damas et l’intérieur syrien. Une panne, un incident sécuritaire ou un embouteillage y produit rapidement des files de camions et des retards pour les voyageurs. Le retour d’un deuxième corridor commercial au nord répartirait les contrôles et rapprocherait les transporteurs de Tripoli de leur destination. Il pourrait aussi réduire les détours imposés aux habitants de l’Akkar et de Homs. Ces gains dépendront pourtant des horaires, des capacités de scanner, du nombre d’agents et de l’harmonisation des formalités douanières. Un poste déclaré ouvert mais limité à quelques catégories n’allège que partiellement la circulation. Les autorités devront préciser les catégories admises dès la première journée : poids lourds, véhicules particuliers, autocars ou piétons. Elles devront aussi publier les règles visant les produits agricoles et le transit régional.

Arida, une reprise plus progressive

La situation d’Arida est plus nuancée. Ce poste côtier relie le nord du Liban à la région syrienne de Tartous. Il avait repris une partie de ses activités en juin 2025, après une interruption provoquée par les dégâts sur le pont frontalier. De nouvelles dégradations ont ensuite limité son fonctionnement. Depuis mars 2026, les informations opérationnelles disponibles font état d’un passage réservé aux piétons. Les horaires sont réduits et des restrictions de sens ont été signalées selon les périodes. Les autorités syriennes ont confirmé en juillet la poursuite de la reconstruction du pont et de la remise en état des infrastructures. Elles ont également reçu une délégation gouvernementale libanaise. Les échanges ont porté sur les accès, le transit des camions et la gestion commune des points de passage. MFM avance désormais une réactivation en septembre. Ce calendrier reste crédible au regard des travaux, mais il n’a pas encore été détaillé dans une annonce technique conjointe. Il faut donc distinguer la reprise complète des véhicules d’une simple extension des capacités piétonnes.

Un retour durable d’Arida aurait un effet direct sur la bande côtière. Le passage dessert les échanges entre Tripoli, les localités de l’Akkar, Tartous et les communes proches de la frontière. Il offre une alternative aux habitants qui doivent aujourd’hui se rabattre sur Abboudiyeh, Qaa ou Masnaa selon leur destination. Pour les marchandises, son utilité dépendra de la résistance du nouveau pont, des aires de contrôle et de l’autorisation des poids lourds. Pour les voyageurs, l’enjeu porte sur la continuité des horaires et la capacité à absorber les périodes de pointe. La réactivation annoncée devra aussi être coordonnée avec Dabboussieh. Ouvrir deux axes au même moment peut alléger le réseau, mais exige des effectifs supplémentaires des deux côtés. Les procédures informatiques devront reconnaître les mêmes documents et appliquer les mêmes décisions. Cette cohérence sera cruciale si la Sûreté générale modifie simultanément le statut de centaines de milliers de Syriens interdits d’entrée.

Une pression déjà visible sur les passages ouverts

Les chiffres communiqués pour Joussieh–Qaa illustrent le volume des mouvements. Les autorités syriennes ont recensé environ 522 000 passages de voyageurs pendant les six premiers mois de 2026. Elles font état de 331 000 entrées en Syrie et de 191 000 sorties. Elles recensent aussi 127 000 retours volontaires sur cet axe. Ces données confirment une forte sollicitation du poste. Elles doivent cependant être lues comme des mouvements frontaliers, et non comme un décompte automatique de personnes distinctes. Un même voyageur peut traverser plusieurs fois. Un passage vers la Syrie ne correspond pas toujours à une installation définitive, pas plus qu’une sortie ne signifie un nouvel exil. Le commerce, les visites familiales et les démarches administratives génèrent des allers-retours réguliers. La distinction est importante au moment d’évaluer l’effet de Dabboussieh et d’Arida. Leur réactivation répartirait d’abord des flux de passage. Elle ne permettrait pas, à elle seule, de prévoir le nombre de retours durables.

La même prudence s’impose pour les données nationales. Les autorités syriennes annoncent plusieurs centaines de milliers de retours depuis le Liban après la fin de 2024. Elles en situent une part importante pendant les cinq premiers mois de 2026. Les organismes internationaux utilisent une méthodologie différente, fondée sur les dossiers connus, les déclarations et les mouvements observés. Le Liban conserve, pour sa part, des estimations de population plus élevées que les inscriptions humanitaires actives. Cet écart s’explique en partie par l’arrêt de l’enregistrement de nouveaux réfugiés en 2015. Il tient aussi aux personnes jamais enregistrées et aux départs qui n’apparaissent pas immédiatement dans tous les fichiers. La régularisation annoncée ne résoudra pas seule ces divergences. Elle pourrait toutefois éclairer une catégorie précise. Il s’agit des ressortissants qui ont quitté le territoire, restent soumis à une interdiction administrative et souhaitent demander un nouveau droit d’entrée.

Un rapprochement par les procédures

Beyrouth et Damas multiplient depuis plusieurs mois les échanges techniques sur la frontière. Une réunion organisée le 8 juillet a rassemblé les responsables syriens des frontières et des douanes. La délégation libanaise était conduite par le ministre des Travaux publics et des Transports. Les discussions ont porté sur les infrastructures, les obstacles au transit des camions, la circulation des voyageurs et la création d’un suivi technique. La remise en service de Dabboussieh et d’Arida s’inscrit dans cette logique. Elle traduit un rapprochement concret, fondé sur les routes, les ponts et les formalités, plutôt qu’une déclaration politique générale. Un éventuel traitement des interdictions d’entrée ajouterait un volet humain et administratif. Il pourrait lever un contentieux qui touche de nombreuses familles et entreprises. Mais il obligerait aussi les deux États à échanger des données fiables et à vérifier les identités. Ils devraient définir les responsabilités lorsqu’un dossier contient une erreur ou une décision judiciaire non exécutée.

L’amélioration des relations bilatérales ne dépend pas d’un seul dossier. Les deux pays doivent encore traiter plusieurs dossiers. Ils concernent la contrebande, les passages informels, le retour des réfugiés, le statut des travailleurs, le transit régional et la coopération sécuritaire. Les besoins ne sont pas toujours identiques. Le Liban cherche à contrôler les séjours, à réduire le travail irrégulier et à organiser les retours. La Syrie veut restaurer ses liaisons commerciales, faciliter le retour de ses ressortissants et rétablir son administration sur les points de passage. La réouverture des postes peut servir ces objectifs communs. Elle peut aussi révéler des divergences sur les documents exigés ou sur les catégories admises. La formulation selon laquelle la régularisation « renforcerait les relations » décrit donc un effet possible, pas un résultat acquis. Le test se jouera dans l’exécution quotidienne : temps d’attente, refus motivés, traitement des marchandises et capacité des services à résoudre rapidement les litiges.

Les points que la circulaire devra trancher

Le premier élément attendu concerne la définition exacte des bénéficiaires. La Sûreté générale devra indiquer les motifs couverts par le dispositif. Il peut s’agir des dépassements de séjour, des ordres d’expulsion, des entrées clandestines ou de sanctions arrivées à échéance. Elle devra préciser le sort des récidivistes et des personnes visées par une procédure judiciaire. Le deuxième point porte sur la méthode. Une levée automatique à partir d’une date donnée serait rapide, mais risquerait d’intégrer des dossiers qui exigent un contrôle. Un examen sur demande offrirait davantage de garanties, au prix de délais et d’une charge administrative importante. Une solution intermédiaire pourrait effacer les sanctions purement administratives les plus anciennes, puis réserver les cas complexes à une commission. Rien ne permet encore d’affirmer qu’un de ces modèles a été retenu. Le futur texte devra aussi dire si les décisions seront gratuites et contestables. Il devra expliquer comment un ressortissant établi en Syrie pourra vérifier son statut avant de voyager.

Le calendrier frontalier appelle des précisions tout aussi concrètes. Pour Dabboussieh, l’objectif du début septembre est désormais public, mais la date d’inspection finale et les catégories de trafic autorisées restent attendues. Pour Arida, les travaux sont confirmés, tandis que l’échéance de septembre repose encore sur l’information de MFM. Une annonce conjointe devra fixer les horaires, les capacités et les règles applicables aux véhicules. La concomitance des deux dossiers sera décisive. Une révision massive des interdictions d’entrée, sans renfort aux guichets, pourrait accroître les files au moment même où les nouveaux passages reprennent. À l’inverse, deux postes fonctionnels offriraient l’espace nécessaire pour appliquer progressivement de nouvelles règles. Les prochains jalons sont donc identifiables : une circulaire de la Sûreté générale, la réception des ouvrages frontaliers et un calendrier opérationnel commun. Tant que ces documents ne sont pas publiés, les 600 000 dossiers restent une information rapportée et septembre une échéance encore partiellement à confirmer.