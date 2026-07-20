Sud-Liban : qui surveillera l’accord ?

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Un futur mécanisme international doit accompagner le retrait israélien, le déploiement de l’armée libanaise et le contrôle des armes dans les zones pilotes du Sud. Le besoin d’un intermédiaire s’impose parce que Beyrouth refuse une coordination militaire directe avec Israël. Les discussions menées sous médiation américaine ont ouvert plusieurs pistes. Une participation italienne a été évoquée après les réunions de Rome, tandis que l’Allemagne défend désormais une mission européenne appelée à prendre le relais de la Force intérimaire des Nations unies au Liban. La FINUL reste présente jusqu’à la fin de 2026, avant une phase de retrait prévue en 2027. Les États-Unis conservent, pour leur part, la direction politique et militaire du processus. Aucun choix définitif n’a encore été annoncé. La crédibilité du futur dispositif dépendra de son mandat, de sa liberté de mouvement et de sa capacité à établir les violations sans reprendre automatiquement les informations fournies par l’une des parties.

Un intermédiaire devenu indispensable

Le Liban et Israël ne disposent pas de relations diplomatiques. Ils restent officiellement en état de guerre et leurs armées ne coordonnent pas directement leurs mouvements sur le terrain. Les négociations engagées autour de l’accord-cadre se déroulent donc avec une médiation américaine. Cette formule permet aux délégations de discuter du retrait, des zones pilotes et des garanties de sécurité sans établir une relation militaire bilatérale permanente.

Le besoin d’un intermédiaire devient encore plus important au moment de l’exécution. Une unité israélienne qui quitte une position doit transmettre des informations sur le calendrier, les voies d’accès, les éventuels dangers et les limites du secteur évacué. L’armée libanaise doit ensuite entrer dans la zone, sécuriser les lieux et vérifier qu’aucune force armée non étatique ne s’y installe. Sans canal reconnu par les deux parties, le moindre retard peut être interprété comme une violation.

Beyrouth refuse cependant que ce mécanisme se transforme en coordination directe avec Israël. Les autorités libanaises veulent préserver le caractère technique et indirect des échanges. Elles demandent qu’un tiers reçoive les informations, les vérifie et les transmette à l’armée. Cette position répond à des considérations politiques, juridiques et sécuritaires. Une coopération officielle avec l’armée israélienne provoquerait une forte opposition intérieure et dépasserait le mandat donné aux négociateurs.

Le futur dispositif doit donc remplir une fonction délicate. Il devra faciliter les mouvements sans donner l’impression de créer une structure commune entre les deux armées. Il devra aussi distinguer la médiation politique, conduite par Washington, de l’observation quotidienne sur le terrain. Cette séparation explique la recherche d’une présence européenne ou internationale capable d’assurer les tâches techniques.

L’Italie évoquée après les discussions de Rome

La possibilité d’une participation italienne a été rapportée après le sixième cycle de négociations tenu à Rome. L’Italie possède plusieurs atouts pour jouer un rôle dans le Sud. Elle connaît le terrain grâce à sa longue participation à la FINUL. Elle entretient des relations avec le Liban, Israël, les États-Unis et les autres pays européens. Elle dispose aussi d’unités habituées aux missions d’observation, de liaison et de soutien.

L’option italienne ne signifie pas nécessairement la création d’une force exclusivement placée sous le commandement de Rome. Elle pourrait prendre la forme d’un contingent au sein d’une mission européenne, d’une équipe de liaison ou d’un groupe chargé de superviser les premières zones pilotes. Les discussions n’ont pas encore produit de mandat public ni de composition définitive.

Les tâches évoquées couvrent plusieurs niveaux. Des observateurs pourraient confirmer le départ des unités israéliennes, enregistrer l’arrivée de l’armée libanaise et contrôler l’accès aux secteurs concernés. Ils pourraient également transmettre les signalements de violations, accompagner certaines inspections et vérifier que les infrastructures militaires attribuées au Hezbollah ont été retirées ou rendues inutilisables.

L’Italie pourrait aussi apporter un soutien technique. Ses personnels peuvent contribuer à la cartographie, au déminage, à l’analyse d’images et à la sécurisation des axes. Ces fonctions seraient utiles dans des zones touchées par les combats, où les routes, les habitations et les terrains agricoles peuvent contenir des munitions non explosées. Elles ne donneraient toutefois pas aux observateurs le pouvoir d’imposer une décision aux parties.

Une mission européenne prend forme dans le débat

La piste européenne a pris davantage de poids après la proposition allemande de remplacer la FINUL par une force relevant de l’Union européenne. Berlin veut éviter un vide après la fin du mandat actuel. L’idée consiste à maintenir une présence internationale capable d’accompagner le retrait israélien et d’empêcher le retour d’unités ou d’infrastructures du Hezbollah dans les zones transférées à l’armée libanaise.

Une mission européenne pourrait réunir plusieurs États déjà présents ou expérimentés au Liban. L’Italie, la France, l’Espagne, l’Allemagne et d’autres pays pourraient fournir des observateurs, des spécialistes du déminage, des officiers de liaison et des moyens de surveillance. La composition dépendrait des décisions politiques de l’Union et de l’accord du gouvernement libanais.

Cette formule présenterait un avantage pour Beyrouth. Elle offrirait un intermédiaire distinct des États-Unis, qui restent le principal parrain de l’accord et le partenaire stratégique d’Israël. Une présence européenne pourrait être perçue comme plus équilibrée dans les opérations quotidiennes. Elle maintiendrait aussi un lien entre le Sud-Liban et les partenaires qui soutiennent l’armée, la reconstruction et les institutions.

La création d’une mission européenne poserait néanmoins plusieurs questions. L’Union devrait définir une base juridique, un commandement, des règles d’engagement et un financement. Les États membres devraient accepter d’envoyer des personnels dans une zone exposée. Israël devrait reconnaître leur rôle, tandis que le Liban devrait leur accorder les autorisations nécessaires. Aucune de ces conditions n’est encore acquise.

Observer, transmettre et vérifier

Le futur mécanisme international ne serait pas seulement chargé de constater des mouvements de troupes. Sa première mission serait de produire une information commune. Aujourd’hui, chaque partie dispose de ses propres cartes, de ses propres signalements et de sa propre lecture des incidents. Cette divergence alimente les accusations réciproques et ralentit les décisions.

Les observateurs pourraient établir des rapports sur les retraits israéliens, les positions restantes, les mouvements de l’armée libanaise et les incidents armés. Ils pourraient aussi confirmer la présence de civils, l’état des routes et l’accès aux villages. Ces données serviraient aux réunions de suivi et permettraient de comparer les engagements annoncés aux changements réellement observés.

La transmission d’informations constituerait une autre fonction centrale. Israël pourrait signaler un site qu’il présente comme une infrastructure militaire. Le mécanisme devrait recevoir les coordonnées, examiner les éléments disponibles et les communiquer aux autorités libanaises. L’armée déciderait ensuite des mesures conformes au droit national. Cette procédure éviterait un contact direct tout en maintenant un canal opérationnel.

La vérification des retraits exigerait enfin une présence physique ou des moyens techniques fiables. Des patrouilles, des images aériennes et des données géographiques pourraient confirmer qu’une position a été évacuée. Le même principe s’appliquerait aux installations du Hezbollah. La difficulté réside dans l’accès aux propriétés privées et dans la nature parfois souterraine ou mobile des équipements recherchés.

La FINUL conserve un rôle jusqu’à la fin de 2026

La FINUL demeure la principale présence internationale dans le Sud. Son mandat comprend la surveillance de la cessation des hostilités, l’appui à l’armée libanaise et la confirmation du retrait des forces israéliennes. Elle dispose d’une implantation, de personnels et de procédures de liaison construits au cours de plusieurs décennies.

Le Conseil de sécurité a cependant renouvelé son mandat pour la dernière fois jusqu’au 31 décembre 2026. Une phase de retrait ordonné doit ensuite commencer et se poursuivre en 2027. Cette décision oblige les acteurs à préparer une nouvelle architecture. La disparition rapide de la mission laisserait un vide au moment où l’accord-cadre exige davantage de surveillance.

Le secrétaire général des Nations unies a proposé de conserver une présence militaire internationale après la fin du format actuel. Cette option ne prolongerait pas nécessairement la FINUL à l’identique. Elle pourrait prendre la forme d’une mission plus réduite, concentrée sur la résolution 1701, la liaison, l’observation et le soutien à l’armée libanaise.

La FINUL possède un avantage que les nouvelles options n’ont pas encore : elle est déjà déployée. Ses bases, ses patrouilles et ses contacts locaux permettent une transition immédiate. Elle connaît toutefois des limites anciennes. Ses mouvements ont parfois été entravés. Ses rapports n’ont pas toujours conduit à des mesures. Elle dépend de la coopération des parties et ne dispose pas d’un pouvoir général de perquisition.

Les États-Unis gardent la conduite politique

Les États-Unis dirigent les négociations et coordonnent l’application des zones pilotes. Le Commandement central américain participe aux discussions techniques. Washington dispose aussi d’un accès direct aux autorités israéliennes et entretient une coopération étroite avec l’armée libanaise. Cette position lui donne un rôle difficile à remplacer.

La préférence américaine semble aller vers un mécanisme capable de produire des résultats rapides et vérifiables. Les responsables américains veulent confirmer le retrait des forces israéliennes tout en empêchant le Hezbollah de rétablir ses positions. Ils souhaitent également disposer d’informations précises sur les armes, les tunnels et les infrastructures dans les secteurs remis à l’État libanais.

Washington pourrait conserver la direction d’un comité de suivi, même si les tâches d’observation sont confiées à des Européens ou aux Nations unies. Cette répartition permettrait aux États-Unis d’arbitrer les désaccords politiques, tandis qu’une mission présente sur le terrain fournirait les constats techniques. Elle éviterait aussi le déploiement d’une importante force américaine au Liban.

Le poids des États-Unis suscite cependant des réserves à Beyrouth. Plusieurs responsables craignent qu’un mécanisme placé uniquement sous commandement américain adopte les priorités israéliennes. Ils demandent donc une participation européenne ou onusienne afin de diversifier les sources d’information et de renforcer la légitimité des décisions.

Le Liban veut préserver son autorité

La position libanaise repose sur le principe que l’armée reste la seule autorité chargée d’agir sur le territoire. Une mission internationale peut observer, transmettre des informations et apporter un soutien. Elle ne doit pas remplacer les institutions ni mener librement des fouilles dans les maisons et les terrains privés.

Cette limite devient essentielle dans les zones pilotes. Israël peut communiquer des renseignements sur des bâtiments qu’il soupçonne d’abriter des armes. L’armée libanaise ne veut pas intervenir automatiquement sur la base d’une liste étrangère. Elle doit vérifier les éléments, respecter les procédures judiciaires et évaluer le risque d’incident avec les habitants.

Beyrouth cherche aussi à éviter que le futur mécanisme ne crée une zone internationale échappant à son contrôle. Les autorités veulent que le déploiement de l’armée accompagne chaque retrait. Elles demandent des moyens supplémentaires pour tenir les positions, sécuriser les villages et empêcher toute reprise des combats.

Le Liban préfère donc une mission d’appui plutôt qu’une force dotée d’un pouvoir autonome. Il souhaite participer à la définition du mandat, au traitement des signalements et à la publication des rapports. Cette exigence peut ralentir les opérations, mais elle répond au principe de souveraineté placé au centre de l’accord.

Les inspections au cœur du désaccord

La question des inspections constitue l’un des obstacles les plus difficiles. Israël veut des garanties que les secteurs évacués ne contiennent plus d’armes ou d’infrastructures du Hezbollah. Les États-Unis réclament également un contrôle mesurable. L’armée libanaise accepte le principe de son autorité, mais elle refuse des opérations fondées sur des accusations non vérifiées.

Les maisons et les propriétés privées bénéficient de protections juridiques. Une perquisition exige une base légale et, selon les cas, une autorisation judiciaire. Une mission étrangère ne peut pas entrer librement dans une habitation. Même l’armée doit agir dans un cadre précis. Ces règles se heurtent aux demandes de vérification rapide.

Les habitants du Sud redoutent que les renseignements israéliens servent à justifier des fouilles répétées. Ils craignent aussi que les coordonnées transmises soient inexactes ou utilisées à des fins politiques. L’armée veut préserver la confiance de la population et éviter d’être perçue comme l’exécutante de demandes extérieures.

Le futur mécanisme devra donc définir une procédure. Il pourrait exiger des éléments précis avant toute inspection, organiser une évaluation conjointe avec l’armée et prévoir un compte rendu après l’intervention. Il devra aussi fixer le rôle des observateurs. Leur présence peut renforcer la transparence, mais elle ne remplace pas l’autorisation des autorités libanaises.

Une dépendance problématique aux renseignements

Aucun mécanisme ne peut fonctionner sans informations. Pourtant, les renseignements fournis par Israël, le Liban ou d’autres acteurs ne sont pas neutres. Chaque partie peut sélectionner les incidents qui soutiennent sa position. Elle peut aussi transmettre des données difficiles à vérifier ou interpréter un mouvement civil comme une activité militaire.

Un système crédible doit donc croiser plusieurs sources. Les images satellites, les observations de terrain, les rapports de l’armée et les témoignages locaux peuvent compléter les signalements. Les observateurs doivent pouvoir se rendre sur place lorsque la sécurité le permet. Sans accès indépendant, le mécanisme risque de devenir une simple chambre d’enregistrement.

Les mêmes garanties doivent s’appliquer aux accusations contre Israël. Le Liban doit pouvoir signaler une nouvelle position, un survol, une incursion ou un tir. Le mécanisme doit enquêter et inscrire le résultat dans un rapport. Une structure qui ne contrôlerait que les obligations libanaises perdrait rapidement sa légitimité.

La publication régulière des violations peut réduire les manipulations. Des rapports datés, accompagnés de cartes et d’éléments vérifiables, permettraient de suivre les engagements. Les informations sensibles pourraient rester confidentielles, mais les conclusions principales devraient être accessibles aux autorités et au public.

L’absence de pouvoir coercitif

Quelle que soit sa forme, la future mission disposera probablement de moyens coercitifs limités. Les observateurs ne pourront pas forcer Israël à quitter une position ni obliger le Hezbollah à remettre une installation. Ils dépendront des décisions politiques et de l’action de l’armée libanaise.

Cette limite caractérise déjà la FINUL. La mission peut constater une violation, protester et informer le Conseil de sécurité. Elle ne mène pas une guerre pour imposer la résolution 1701. Une mission européenne fonctionnerait vraisemblablement selon une logique comparable, sauf décision exceptionnelle des États participants.

Le mécanisme devra donc s’appuyer sur des conséquences politiques. Un rapport confirmant une violation pourrait déclencher une réunion urgente, une pression diplomatique ou la suspension d’une étape. Les États-Unis pourraient utiliser leur influence sur Israël. Les partenaires européens pourraient conditionner certaines aides. Le gouvernement libanais pourrait engager des poursuites ou déployer des unités supplémentaires.

L’efficacité dépendra moins du nombre d’observateurs que de la réaction aux constats. Une mission qui publie des violations sans qu’aucune mesure ne suive perdra rapidement son autorité. À l’inverse, un dispositif limité mais soutenu par des décisions rapides peut contribuer à prévenir les incidents.

Les préférences ne sont pas encore alignées

Les États-Unis veulent conserver la maîtrise politique et obtenir un contrôle efficace du désarmement. Les Européens cherchent à éviter un vide sécuritaire et à préserver leur rôle au Liban. L’Italie apparaît disponible pour une mission de terrain. L’Allemagne pousse l’idée d’une force de l’Union européenne. Les Nations unies proposent une présence internationale après la FINUL.

Le Liban souhaite combiner ces options sans perdre son autorité. Il veut un intermédiaire accepté par Israël, mais refuse une mission qui agirait directement dans les propriétés privées. Il demande aussi que les violations israéliennes soient contrôlées avec la même rigueur que les obligations imposées au Hezbollah.

Israël privilégie un mécanisme qui lui apporte des garanties sécuritaires et qui vérifie l’absence d’armes. Il pourrait accepter des observateurs européens, à condition qu’ils disposent d’un accès suffisant et transmettent des résultats rapides. Il restera attentif à la capacité du dispositif à agir lorsque des informations signalent une infrastructure militaire.

Ces préférences peuvent conduire à une architecture mixte. Les États-Unis assureraient la médiation et le suivi politique. Une mission européenne ou onusienne observerait le terrain. L’armée libanaise garderait la responsabilité des inspections et du contrôle territorial. Cette formule reste la plus souvent évoquée, mais elle exige encore un accord détaillé.

Les conditions d’un mécanisme crédible

La première condition sera un mandat clair. Le texte devra indiquer qui confirme les retraits, qui reçoit les renseignements, qui autorise les inspections et qui publie les violations. Les zones d’intervention et les délais devront être définis. Les parties ne doivent pas pouvoir modifier seules les règles en cours d’application.

La deuxième condition concerne la liberté de mouvement. Les observateurs doivent accéder aux routes, aux positions évacuées et aux points signalés. Cette liberté devra s’exercer avec l’accord des autorités libanaises et dans le respect des propriétés privées. Des restrictions répétées rendraient les vérifications inutiles.

La troisième condition sera l’indépendance de l’information. Le mécanisme devra croiser les signalements et produire ses propres constats. Il devra examiner les violations attribuées à toutes les parties. Un traitement déséquilibré fragiliserait la mission dès ses premières semaines.

La quatrième condition porte sur la publication. Des rapports réguliers devront présenter les retraits réalisés, les incidents, les inspections achevées et les points bloqués. Cette transparence permettra aux gouvernements, aux habitants et aux partenaires internationaux de mesurer l’application réelle.

Les négociations techniques doivent désormais déterminer si l’Italie interviendra seule dans une phase pilote, si une mission européenne plus large sera créée ou si les Nations unies conserveront une présence après 2026. Le premier retrait israélien et le déploiement correspondant de l’armée libanaise constitueront le test immédiat du modèle retenu.