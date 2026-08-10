USA-Israël : vers une crise majeure sur trois fronts ?

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Au 10 août 2026, la relation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu entre dans une phase de tension inhabituelle. Selon des informations rapportées par la presse israélienne, le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, aurait transmis à Israël un message américain visant à « fermer » simultanément les trois fronts de Gaza, du Liban et de l’Iran. Washington pousse déjà à un arrêt des frappes à Gaza, soutient un processus de retrait israélien du Liban et a suspendu une nouvelle attaque contre l’Iran afin de laisser une chance aux négociations sur le détroit d’Ormuz. Benjamin Netanyahu refuse cependant le plan américain pour Gaza, Israël n’a accordé aucun nouveau retrait à Rome sur le front libanais et l’option d’une nouvelle frappe contre l’Iran reste ouverte. La question n’est donc plus celle d’un désaccord ponctuel. Elle porte désormais sur la stratégie régionale elle-même, avec un risque croissant de crise politique entre les États-Unis et Israël si Jérusalem continue de privilégier la poursuite des opérations là où Donald Trump cherche au contraire à obtenir une sortie de guerre.

Washington veut désormais fermer trois guerres à la fois

La visite de Brad Cooper en Israël, le 8 août, donne une cohérence nouvelle aux signaux envoyés par Washington depuis plusieurs semaines. Le chef du Commandement central américain a rencontré le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, ainsi que plusieurs responsables de la sécurité. Selon une chaîne israélienne citant des sources politiques, Cooper aurait demandé à Israël de progresser vers la fermeture des trois fronts de Gaza, du Liban et de l’Iran. La formule n’a pas été reprise officiellement par la Maison-Blanche et ne peut donc être présentée comme un ordre public de Donald Trump. Elle correspond néanmoins à la succession des décisions américaines observées sur les trois théâtres.

À Gaza, l’administration Trump soutient un plan en quinze points prévoyant une sortie progressive de la guerre, le désarmement du Hamas, le retrait israélien et la mise en place d’une nouvelle administration. Les frappes israéliennes ont été fortement réduites sous pression américaine, mais Benjamin Netanyahu a rejeté publiquement, le 9 août, la feuille de route dans sa forme actuelle. Il exige que le Hamas soit totalement désarmé avant tout retrait. Le désaccord porte donc moins sur l’objectif final que sur la séquence : Washington veut enclencher simultanément désarmement, transition politique et retrait, tandis que le gouvernement israélien veut conserver sa présence militaire jusqu’à l’exécution préalable des principales exigences sécuritaires.

Au Liban, la logique américaine est comparable. Washington veut transformer un front encore actif en mécanisme politique : retrait israélien progressif, déploiement de l’armée libanaise, contrôle des zones évacuées et vérification du désarmement du Hezbollah. Pourtant, la septième ronde de Rome, terminée le 6 août, n’a produit aucun nouveau retrait. Israël continue de conditionner ses évacuations à des garanties supplémentaires et de mener des frappes lorsqu’il affirme identifier une menace. Pour les États-Unis, le maintien de cette situation fragilise la médiation qu’ils ont eux-mêmes construite depuis le printemps.

Face à l’Iran, enfin, Donald Trump a interrompu au début d’août la préparation d’une nouvelle attaque américaine afin de préserver une possibilité d’accord rapide. Washington veut obtenir une réouverture durable du détroit d’Ormuz et réduire le risque d’une nouvelle escalade régionale. Israël conserve toutefois la possibilité d’intervenir si Téhéran reconstitue des capacités nucléaires ou balistiques jugées dangereuses. Sur les trois fronts, la même divergence apparaît donc : les États-Unis cherchent un point d’arrêt politique, alors qu’Israël raisonne encore à partir des menaces militaires qu’il estime non éliminées.

Gaza transforme le désaccord en confrontation publique

Gaza constitue aujourd’hui le front où la divergence entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu est la plus visible. Jusqu’à présent, une grande partie des désaccords était gérée par des consultations privées, des pressions diplomatiques ou des ajustements militaires. Le rejet public du plan américain par Netanyahu marque une évolution. Le Premier ministre israélien a expliqué que son gouvernement ne pouvait accepter un retrait avant le désarmement complet du Hamas, y compris de ses armes lourdes et légères. Cette position contredit directement le calendrier proposé par Washington.

Le plan américain cherche à créer une dynamique dans laquelle les différentes étapes s’enchaînent. Israël commencerait à se retirer, le Hamas transférerait ses armes, une force internationale entrerait progressivement dans le territoire et une nouvelle administration palestinienne prendrait en charge la gestion civile. Cette méthode suppose qu’aucun acteur n’obtienne toutes ses garanties avant de commencer à appliquer ses propres obligations. Netanyahu refuse précisément cette logique. Il veut que le principal résultat militaire recherché par Israël, le désarmement du Hamas, précède l’évacuation.

Pour Donald Trump, cette condition menace la faisabilité même du plan. Si Israël refuse de bouger avant un désarmement complet et si le Hamas exige un retrait israélien avant de remettre l’ensemble de ses armes, la négociation revient au blocage qui a marqué les phases précédentes. La Maison-Blanche cherche au contraire un résultat rapide et visible. La réduction des frappes à Gaza montre déjà que Washington peut obtenir des changements opérationnels de la part d’Israël, mais le refus politique de Netanyahu indique que cette influence a des limites.

Cette opposition est d’autant plus importante qu’elle se produit à quelques mois des élections israéliennes. Netanyahu doit composer avec une coalition où plusieurs responsables refusent toute concession susceptible d’être interprétée comme une victoire du Hamas. Son calcul intérieur entre ainsi en collision avec celui de Trump. Le président américain veut pouvoir présenter un accord à Gaza comme un succès diplomatique avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Le Premier ministre israélien, lui, ne veut pas être accusé par sa droite d’avoir mis fin à la guerre sous pression américaine sans avoir obtenu tous les objectifs annoncés.

Le Liban montre les limites de la pression américaine

Le dossier libanais est moins spectaculaire, mais il révèle une difficulté tout aussi importante pour Washington. Depuis l’accord-cadre du 26 juin, les États-Unis poussent Beyrouth à accepter un ensemble de garanties : extension du monopole de l’État sur les armes, déploiement de l’armée libanaise, zones pilotes et vérification internationale. Le Liban a progressivement accepté ces principes, au prix d’un débat intérieur de plus en plus difficile. En retour, il attend des retraits israéliens successifs.

La septième ronde de Rome a montré que cette réciprocité n’était pas automatique. Le Liban a proposé Bint Jbeil et Khiam pour poursuivre le mécanisme des zones pilotes. Israël n’a accepté aucune nouvelle zone à ce stade. Les discussions ont en revanche progressé sur le choix des pays susceptibles de participer à la vérification du désarmement. Le résultat est politiquement embarrassant pour la médiation américaine : les garanties réclamées à Beyrouth deviennent plus précises, alors que le mouvement territorial israélien reste suspendu à l’évaluation de Jérusalem.

Cette situation entre en contradiction avec la volonté attribuée à Washington de fermer le front libanais. Une fermeture réelle suppose au minimum la diminution des frappes, un retrait progressif et le transfert effectif de la sécurité à l’armée libanaise. Or Israël continue de revendiquer une liberté d’action lorsqu’il estime que le Hezbollah prépare ou reconstitue des capacités militaires. Cette doctrine lui permet de conserver un droit d’intervention même pendant les négociations et complique la transformation du cessez-le-feu en arrangement durable.

Pour Trump, le problème n’est pas seulement libanais. Si les États-Unis exigent des concessions de Beyrouth sans parvenir à obtenir d’Israël les mouvements correspondants, leur médiation perd en crédibilité. Le Hezbollah bénéficie alors du maintien israélien pour justifier ses armes, tandis que le gouvernement libanais peut difficilement expliquer pourquoi il devrait consentir de nouvelles concessions. La huitième ronde, attendue début septembre, constituera donc un test direct de la capacité américaine à infléchir Israël et non seulement à exercer une pression sur la partie libanaise.

L’Iran est le front où une rupture serait la plus dangereuse

Le dossier iranien porte la divergence à un niveau stratégique supérieur. Les États-Unis et Israël ont combattu ensemble contre Téhéran, mais ils ne définissent plus nécessairement de la même manière le moment où la guerre peut être considérée comme terminée. Donald Trump cherche désormais à convertir la pression militaire en accord politique, notamment autour de la réouverture du détroit d’Ormuz. Au début d’août, il a suspendu une nouvelle attaque américaine après que Téhéran eut demandé la poursuite des discussions.

Cette décision a directement affecté Israël. Des informations de presse ont indiqué que les responsables israéliens s’attendaient à une nouvelle opération et n’avaient pas tous été informés à l’avance du changement de décision américain. L’épisode est important car il montre que Washington peut désormais privilégier une négociation même lorsque Jérusalem estime qu’une nouvelle action militaire reste nécessaire. L’administration Trump ne semble plus vouloir que le calendrier de la guerre contre l’Iran soit défini uniquement par la logique d’escalade.

Israël raisonne pourtant à partir d’un autre critère. Pour son gouvernement, l’ouverture d’Ormuz ne règle ni la question du programme nucléaire iranien ni celle des missiles balistiques. Une pause militaire peut donc être considérée comme un répit offert à Téhéran. Les responsables israéliens ont plusieurs fois indiqué qu’Israël conserverait la possibilité de frapper si les capacités jugées menaçantes étaient reconstruites. Cette doctrine place potentiellement Jérusalem en conflit direct avec les objectifs diplomatiques de Trump.

Une nouvelle attaque israélienne contre l’Iran pendant une négociation américaine serait beaucoup plus grave qu’un désaccord sur Gaza ou le Liban. Elle pourrait provoquer une riposte iranienne, rouvrir le détroit à une confrontation militaire et exposer de nouveau les forces américaines dans le Golfe. Washington pourrait alors considérer qu’une décision israélienne compromet directement un intérêt américain. C’est dans ce scénario que la tension actuelle pourrait se transformer en véritable crise bilatérale.

Trump cherche à reprendre le contrôle du calendrier régional

La convergence des trois dossiers suggère un changement dans la manière dont Donald Trump envisage sa relation avec le gouvernement Netanyahu. Pendant une grande partie des conflits récents, Washington a soutenu Israël tout en tentant de limiter les conséquences régionales de ses opérations. Les États-Unis fournissaient les armes, assuraient une partie de la défense antimissile, utilisaient leur poids diplomatique et intervenaient lorsqu’une escalade menaçait leurs propres forces. Cette architecture donnait à Israël une autonomie militaire considérable.

La situation évolue lorsque le président américain estime que la poursuite des opérations empêche ses propres accords. Gaza bloque une initiative diplomatique qu’il veut présenter comme une sortie de guerre. Le Liban fragilise un mécanisme construit par Washington et risque de maintenir le Hezbollah dans une logique armée. L’Iran menace la réouverture d’Ormuz et expose les intérêts énergétiques et militaires américains. Dans ces trois cas, la liberté d’action revendiquée par Israël entre désormais en collision avec des objectifs américains immédiats.

Le message attribué à Brad Cooper prend son sens dans ce contexte. S’il est confirmé, il ne s’agit pas simplement d’une demande de modération sur une frappe précise. « Fermer les trois fronts » revient à demander à Israël d’accepter que le temps de la guerre soit désormais subordonné à une stratégie régionale américaine. Washington veut passer de la logique militaire à la logique diplomatique sur trois théâtres où Israël considère encore que des menaces subsistent.

Cette évolution explique pourquoi la tension actuelle ne ressemble pas totalement aux crises précédentes. Les États-Unis et Israël ont souvent divergé sur les colonies, les opérations militaires, les cessez-le-feu ou les négociations avec les Palestiniens. Le problème actuel porte simultanément sur Gaza, le Liban et l’Iran. Il touche donc non seulement une politique particulière, mais la façon dont les deux alliés définissent leur stratégie au Moyen-Orient.

Netanyahu peut difficilement céder sur les trois fronts

Benjamin Netanyahu ne peut pourtant pas modifier facilement sa position. À Gaza, il a placé le désarmement complet du Hamas parmi les conditions d’un retrait. Au Liban, son gouvernement affirme que la sécurité du nord d’Israël exige des garanties vérifiables contre le retour du Hezbollah dans les secteurs évacués. Face à l’Iran, il a présenté la destruction des capacités nucléaires et balistiques comme un enjeu existentiel. Renoncer simultanément à ces trois lignes serait difficile à défendre devant son gouvernement et son électorat.

Le calendrier électoral accentue cette rigidité. Israël doit voter le 27 octobre. Netanyahu affronte des adversaires qui peuvent l’accuser soit d’avoir prolongé les guerres, soit d’avoir accepté des compromis insuffisants. À droite, toute concession à Gaza ou toute limitation de la liberté militaire israélienne peut devenir un sujet de campagne. Dans ce contexte, une demande américaine de désescalade simultanée ressemble moins à une facilité politique qu’à une contrainte supplémentaire.

Trump dispose toutefois d’un rapport de forces favorable. Israël reste fortement dépendant des États-Unis pour ses systèmes de défense, certaines munitions, le renseignement, la coordination militaire et la couverture diplomatique. Cette dépendance est encore plus visible lorsqu’il s’agit de l’Iran. Une confrontation de grande ampleur avec Téhéran mobilise des moyens américains que l’armée israélienne ne peut pas entièrement remplacer. Netanyahu peut donc résister politiquement à Trump, mais une confrontation prolongée aurait un coût opérationnel.

Le Premier ministre israélien cherche probablement à éviter le choix binaire entre soumission et rupture. Il peut ralentir les plans américains, réclamer de nouvelles garanties, conserver des options militaires et tenter de convaincre Washington que certaines opérations restent nécessaires. C’est déjà ce qui apparaît à Gaza et au Liban. Mais si Trump considère désormais que ces délais compromettent ses objectifs, cette méthode risque d’être de moins en moins tolérée.

Une crise politique, pas encore une rupture de l’alliance

Il serait prématuré de parler de rupture entre les États-Unis et Israël. La coopération militaire demeure profonde et les deux pays continuent de partager plusieurs objectifs : empêcher une reprise incontrôlée de la puissance militaire iranienne, limiter les capacités du Hamas et contenir le Hezbollah. Washington ne remet pas en cause la sécurité d’Israël. La divergence porte surtout sur les moyens, le calendrier et la définition du niveau de risque acceptable avant de mettre fin aux opérations.

La notion de crise devient néanmoins pertinente lorsque ces désaccords se cumulent. Netanyahu a publiquement rejeté le plan américain pour Gaza. La médiation américaine au Liban n’a pas produit le retrait attendu à Rome. Trump a suspendu une nouvelle attaque contre l’Iran alors qu’Israël voulait conserver une forte pression militaire. À cela s’ajoute désormais le message attribué au chef du CENTCOM sur la fermeture des trois fronts. Pris ensemble, ces éléments montrent une relation beaucoup plus conflictuelle qu’au moment où Washington et Jérusalem coordonnaient leurs opérations contre Téhéran.

La réaction américaine sera déterminante. Trump peut continuer à négocier avec Netanyahu et accepter des ajustements qui permettent aux deux dirigeants de préserver leurs positions publiques. Il peut aussi durcir sa pression si Israël reprend des opérations qui compromettent directement ses plans. Dans ce second scénario, la crise pourrait se manifester par des restrictions sur certaines opérations, des pressions sur les livraisons militaires, des désaccords publics plus fréquents ou une réduction de la couverture diplomatique américaine. Rien n’indique encore qu’une telle étape ait été décidée.

Du côté israélien, le seuil critique serait une opération menée malgré une opposition américaine explicite. Une reprise massive des frappes à Gaza, une extension des opérations au Liban au moment où Washington cherche un retrait ou une nouvelle attaque majeure contre l’Iran pendant les négociations sur Ormuz placeraient Trump devant l’obligation de choisir entre laisser faire son allié et défendre sa propre stratégie régionale.

Les trois prochains tests sont déjà identifiés

Gaza fournira le test le plus rapide. Netanyahu a rejeté le plan américain, mais les discussions ne sont pas officiellement rompues. Les prochains jours montreront si Israël maintient la réduction de ses frappes et accepte de négocier sur le calendrier du retrait, ou s’il reprend une campagne militaire plus large. Une reprise malgré la pression américaine signalerait que le gouvernement israélien estime pouvoir résister à Trump sans coût majeur.

Le deuxième test viendra du Liban. La huitième ronde prévue au début de septembre doit montrer si Washington est capable d’obtenir une nouvelle évacuation israélienne. Après l’échec de Rome, un nouveau blocage renforcerait à Beyrouth l’idée que les États-Unis demandent davantage au Liban qu’à Israël. À l’inverse, un retrait de Bint Jbeil, de Khiam ou d’une autre zone permettrait à Washington de démontrer que sa pression s’exerce aussi sur Jérusalem.

Le troisième test, et le plus dangereux, reste l’Iran. Trump privilégie actuellement la négociation et espère obtenir un accord permettant de stabiliser Ormuz. Si Israël lançait une nouvelle opération majeure avant l’aboutissement de ces discussions, la divergence ne serait plus théorique. Une telle frappe pourrait faire échouer le processus américain et replonger les forces des États-Unis dans une confrontation que leur président cherche à ralentir.

La question d’une crise majeure entre Washington et Israël dépend donc moins des déclarations publiques que des décisions opérationnelles à venir. Pour l’instant, Trump et Netanyahu restent alliés, mais ils ne semblent plus définir de la même façon la priorité régionale. Le premier cherche une sortie sur trois fronts ; le second veut conserver la liberté de poursuivre la guerre tant que les menaces qu’il identifie ne sont pas éliminées. Le prochain ordre de frappe à Gaza, au Liban ou contre l’Iran dira si cette divergence peut encore être gérée à huis clos ou si elle bascule dans une confrontation politique ouverte.