Vols USA-Liban : une promesse déjà entendue à maintes reprises

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L’annonce de Donald Trump autorisant les compagnies américaines à desservir directement le Liban a été accueillie à Beyrouth comme un geste politique majeur. Elle intervient quarante et un ans après la suspension des liaisons aériennes directes entre les deux pays et au terme de la rencontre entre le président américain et Joseph Aoun à la Maison-Blanche. Le chef de l’État américain a présenté sa décision comme un moyen de permettre aux voyageurs américains de se rendre plus facilement au Liban. Cette formulation entretient toutefois une confusion entre une autorisation présidentielle et l’ouverture effective d’une ligne commerciale. Aucun transporteur n’a encore annoncé de desserte, aucun horaire n’a été publié et aucune date de lancement n’a été fixée. Une évaluation américaine de la sécurité de l’aéroport de Beyrouth doit encore être menée. L’histoire récente invite donc à la prudence : depuis les années 1990, plusieurs assouplissements, annonces politiques et initiatives ont laissé entrevoir un retour des vols directs sans jamais déboucher sur une liaison régulière entre Beyrouth et les États-Unis.

Le détournement de 1985 à l’origine de la suspension

La suspension trouve son origine dans le détournement du vol TWA 847, le 14 juin 1985. L’appareil, qui reliait Athènes à Rome, fut détourné peu après son décollage puis contraint d’effectuer plusieurs rotations entre Beyrouth et Alger. Les ravisseurs retinrent les passagers pendant dix-sept jours et assassinèrent Robert Stethem, un plongeur de la marine américaine. Son corps fut jeté sur le tarmac de l’aéroport de Beyrouth. L’administration de Ronald Reagan considéra alors que les autorités libanaises n’étaient pas en mesure de garantir la sécurité de l’aviation civile ni de répondre aux exigences internationales relatives à la lutte contre les détournements. Le 1er juillet 1985, Washington suspendit les services aériens entre les États-Unis et le Liban. Cette décision ne visait pas seulement une compagnie ou une route particulière. Elle instaurait un verrou juridique et sécuritaire durable, au moment où la guerre civile libanaise, les enlèvements d’Occidentaux et l’effondrement de l’autorité de l’État rendaient toute reprise commerciale hautement improbable.

Des assouplissements sans vols directs

La fin de la guerre civile n’a pas entraîné la levée immédiate de cette interdiction. En 1992, l’administration américaine a modifié le régime initial sans rétablir les vols directs réguliers. Une nouvelle évolution est intervenue en 1998, sous Bill Clinton, lorsque Washington a assoupli certaines restrictions liées aux voyages et aux services de transport. Ces mesures furent parfois présentées au Liban comme les prémices d’un retour des liaisons avec les États-Unis. Elles n’autorisaient pourtant pas une desserte commerciale normale comparable à celles opérées vers Paris, Londres ou Francfort. Le dispositif américain restait fondé sur une appréciation négative de la sécurité, de la capacité de contrôle et de la protection des transporteurs. Il distinguait aussi plusieurs catégories de services : transport de passagers, correspondances, accords commerciaux entre compagnies, vols affrétés et opérations sous contrat gouvernemental. Chaque assouplissement pouvait donc produire un titre optimiste sans supprimer l’obstacle principal. Cette différence entre ouverture partielle et reprise complète explique une partie des malentendus qui ont accompagné le dossier pendant quatre décennies.

Une étape supplémentaire a été franchie en juin 2007. George W. Bush a autorisé les compagnies américaines travaillant sous contrat avec le gouvernement fédéral à transporter des passagers, des bagages, des biens humanitaires et d’autres cargaisons vers ou depuis le Liban. Cette décision fut adoptée au nom de la paix et de la sécurité, après la guerre de 2006 et dans un contexte de fort soutien américain au gouvernement libanais. Là encore, le terme de reprise partielle a nourri l’idée qu’une ligne commerciale était proche. En réalité, le texte concernait des opérations encadrées par l’administration américaine, notamment les besoins gouvernementaux et humanitaires. Il ne créait pas un service ouvert à tous les voyageurs et n’obligeait aucune compagnie à vendre des billets entre New York et Beyrouth. L’année 2007 illustre ainsi le mécanisme qui s’est répété par la suite : une mesure réglementaire réelle, mais limitée, était interprétée comme le début d’une normalisation plus large. La seconde étape, celle d’un service régulier, ne suivait pas.

Plusieurs périodes d’espoir sans résultat

Après le retrait syrien de 2005, l’accord de Doha de 2008 puis plusieurs périodes de stabilité relative, des responsables libanais ont régulièrement évoqué la possibilité de rétablir une liaison directe, en particulier entre Beyrouth et New York. La diaspora libanaise d’Amérique du Nord représentait un argument puissant. Des centaines de milliers de voyageurs potentiels devaient alors passer par Paris, Londres, Francfort, Istanbul, Doha ou Dubaï. Middle East Airlines avait aussi un intérêt symbolique et commercial à retrouver une route interrompue pendant la guerre. Pourtant, les discussions ne dépassèrent jamais le stade des déclarations, des études ou des démarches exploratoires. Les autorités américaines continuaient d’exiger des garanties sur l’aéroport, le contrôle des passagers, le fret, les accès aux zones sensibles et la protection des avions. Du côté des compagnies, la demande potentielle ne suffisait pas à compenser le risque. Une ligne long-courrier exige un appareil disponible, des équipages, des créneaux, des assurances et une régularité que les crises libanaises rendaient difficiles à garantir.

L’aéroport de Beyrouth au centre des réserves

L’aéroport de Beyrouth est resté au cœur des réserves américaines. Washington a longtemps considéré que son environnement sécuritaire ne répondait pas entièrement aux standards attendus pour une liaison directe avec les États-Unis. Les interrogations ont porté sur la maîtrise des accès, l’inspection du fret, la séparation des zones, la fiabilité des contrôles et l’influence du Hezbollah dans les quartiers voisins. Les autorités libanaises ont régulièrement annoncé des améliorations, l’installation de nouveaux équipements et une coopération accrue avec des partenaires étrangers. Ces efforts ont permis à l’aéroport de conserver des liaisons avec de nombreuses capitales et d’accueillir des compagnies internationales. Ils n’ont toutefois pas suffi à lever le verrou américain. Pour Washington, une compagnie desservant directement le territoire américain doit satisfaire à un niveau d’évaluation spécifique. Une décision politique favorable peut accélérer cette procédure, mais elle ne remplace ni les inspections techniques ni les exigences de la Federal Aviation Administration, du département des Transports et des services chargés de la sûreté.

Les crises ont repoussé chaque tentative

Les crises successives ont ensuite repoussé chaque perspective de reprise. La guerre de 2006 a entraîné la fermeture de l’aéroport après la destruction de pistes par Israël. Les affrontements de mai 2008 à Beyrouth ont montré la fragilité de la situation intérieure. La guerre en Syrie, à partir de 2011, a rapproché les menaces de la frontière libanaise et renforcé les risques régionaux. L’effondrement financier de 2019, l’explosion du port de Beyrouth en 2020 et la paralysie institutionnelle ont affaibli les capacités de l’État. À partir d’octobre 2023, la confrontation entre Israël et le Hezbollah a de nouveau entraîné des annulations massives, des suspensions temporaires et une réduction des dessertes étrangères. Les combats de 2025 et 2026 ont encore aggravé cette tendance. Dans un tel environnement, aucune compagnie américaine n’avait intérêt à engager un appareil et des équipages sur une route pouvant être interrompue du jour au lendemain. Le dossier restait donc juridiquement bloqué et commercialement peu attractif.

Ce que change réellement l’annonce de Trump

L’annonce de juillet 2026 diffère néanmoins des précédentes sur un point : Donald Trump affirme vouloir autoriser l’ensemble des transporteurs américains à voler directement vers le Liban. Elle semble donc aller plus loin que les exceptions adoptées en 1992, 1998 ou 2007. Mais elle ne signifie toujours pas qu’un avion décollera prochainement de New York, Washington ou Detroit pour Beyrouth. L’administration doit traduire l’instruction présidentielle dans des actes réglementaires précis. Les restrictions anciennes doivent être formellement modifiées ou abrogées. Les autorités américaines doivent ensuite achever leur évaluation de la sûreté de l’aéroport. Les compagnies doivent, de leur côté, demander les autorisations nécessaires, négocier les créneaux, obtenir les assurances et intégrer la route à leurs programmes. Cette chaîne peut prendre plusieurs mois, voire davantage. Elle peut aussi s’interrompre si la situation sécuritaire se détériore ou si l’évaluation technique conclut que certaines conditions ne sont pas remplies.

Une annonce contredite par l’alerte américaine

Le paradoxe le plus visible vient de la politique américaine elle-même. Au moment où Donald Trump encourage les voyages vers le Liban, le département d’État maintient le pays au niveau d’alerte maximal, avec une recommandation de ne pas s’y rendre. Cette consigne repose sur les risques de conflit armé, de terrorisme, d’enlèvement, de troubles et de présence de mines. En février 2026, Washington a en outre ordonné le départ du personnel gouvernemental non essentiel et des familles de diplomates de l’ambassade à Beyrouth. Une compagnie aérienne examine ces signaux avec attention. Elle ne peut ignorer qu’un autre service de la même administration juge le pays trop dangereux pour les voyageurs américains et réduit la présence diplomatique. Cette contradiction ne rend pas la reprise impossible, mais elle affaiblit sa crédibilité immédiate. Tant que l’alerte ne sera pas abaissée et que les restrictions visant les employés américains resteront fortes, l’ouverture d’une ligne directe conservera une dimension essentiellement politique.

Les compagnies restent libres de ne pas venir

L’obstacle économique est tout aussi important. Une autorisation n’oblige ni American Airlines, ni Delta, ni United à desservir Beyrouth. Chaque compagnie décide selon la demande, le rendement, les coûts, les risques et la disponibilité de ses avions. La diaspora libanaise offre un marché réel, notamment dans les régions de New York, Detroit, Boston, Washington et Los Angeles. Mais une grande partie de cette clientèle voyage pendant les vacances et recherche des prix compétitifs. Les compagnies européennes, turques et du Golfe proposent déjà de nombreuses correspondances. Une ligne directe devrait donc attirer suffisamment de voyageurs toute l’année, y compris en classe affaires et dans le fret, pour rentabiliser un vol de longue durée. Elle devrait aussi supporter des primes d’assurance élevées et d’éventuels détours liés aux espaces aériens régionaux. L’expérience récente montre que les transporteurs américains suspendent rapidement leurs routes du Moyen-Orient lorsque la menace augmente, y compris vers des marchés plus importants comme Tel-Aviv ou certains hubs du Golfe.

Middle East Airlines également confrontée aux obstacles

Middle East Airlines pourrait théoriquement porter une partie du projet, mais son cas reste distinct. La décision annoncée par Donald Trump vise d’abord les transporteurs américains. Pour qu’une compagnie libanaise exploite directement une liaison vers les États-Unis, elle doit obtenir des autorisations propres, satisfaire aux contrôles américains et disposer des capacités opérationnelles nécessaires. MEA a déjà desservi New York via Paris au début des années 1980, avant l’arrêt provoqué par la guerre et les mesures américaines. Aujourd’hui, sa flotte long-courrier et son réseau sont organisés principalement autour de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient. L’ouverture d’une route transatlantique exigerait des appareils, une stratégie commerciale et des accords adaptés. Une coopération avec une compagnie partenaire pourrait réduire le risque, mais ne supprimerait pas les exigences de sûreté. Le symbole d’un retour de MEA à New York serait fort. Sa réalisation dépendrait pourtant de décisions industrielles qui ne peuvent pas être prises sur la seule base d’une annonce présidentielle.

Pourquoi les précédentes ouvertures ont échoué

Les précédentes tentatives ont donc échoué pour des raisons cumulatives plutôt qu’à cause d’un seul refus. Le verrou juridique de 1985 a survécu sous plusieurs formes. Les assouplissements de 1992, 1998 et 2007 sont restés partiels. Les évaluations sécuritaires n’ont jamais permis une normalisation complète. Les guerres et crises libanaises ont régulièrement interrompu les discussions. Les compagnies n’ont pas trouvé un équilibre suffisant entre la demande et le risque. Enfin, les annonces libanaises ont souvent précédé l’accord définitif des administrations américaines ou l’engagement d’un transporteur. Ce passé explique le scepticisme actuel. Il ne prouve pas que l’initiative de Donald Trump échouera à son tour, mais il impose de distinguer trois étapes : lever l’interdiction, certifier les conditions de sécurité, puis convaincre une compagnie d’ouvrir la route. Jusqu’à présent, ces trois conditions n’ont jamais été réunies simultanément depuis 1985.

Les prochains signes à surveiller

Pour le Liban, une liaison directe aurait pourtant une portée réelle. Elle réduirait le temps de voyage pour une partie de la diaspora, faciliterait les échanges économiques et renforcerait symboliquement le retour du pays dans les réseaux internationaux. Elle pourrait aussi soutenir le tourisme, les investissements et le fret à haute valeur ajoutée. Mais ces bénéfices supposent une desserte régulière, fiable et assurée sur plusieurs années. Une ligne ouverte puis suspendue après quelques semaines produirait surtout un effet de communication. Le gouvernement libanais devra donc travailler sur les aspects techniques plutôt que multiplier les déclarations. Il devra coopérer aux inspections américaines, publier les améliorations réalisées à l’aéroport, répondre aux réserves sur les accès et garantir la continuité des opérations. Washington devra, de son côté, aligner la décision présidentielle, l’avis du département d’État et les règles des autorités aériennes. La prochaine information déterminante ne sera pas une nouvelle promesse, mais le nom d’un transporteur, une date, une fréquence et l’ouverture effective des réservations.