Baño de riesgo en #Líbano: el informe 2026 del CNRS sobre la calidad de las aguas costeras ha caído.

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De los 37 sitios probados de Nahr el-Kabir en Naqoura, 24 están limpios pero 7 siguen siendo peligrosos: el río Antelias a la cabeza, seguido de Ramlet al-Baida y la bahía de Jounieh. En Trípoli, más de la mitad de las casas siguen sin estar conectadas a la red de saneamiento. Sin embargo, los libaneses siguen bañándose allí.
🔗 LibnaNEWS.com
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