Liban-Israël : qui décide vraiment ?

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Depuis le cessez-le-feu du 21 juin, six rounds de négociations à Rome ont défini des « zones pilotes » dans le sud du Liban. Entre les critiques de Nabih Berry, le rejet du Hezbollah et un nouveau rendez-vous fixé au 4 août, la question de la souveraineté reste entière.
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