Captágono: El ejército toma 1,2 millones de pastillas

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El ejército libanés se apoderó de1.2 millones de tabletas cautivasa new operation against trafficking which had become one of the main security issues between Lebanon, Syria and the Gulf monarchies for more than a decade. Two people were arrested while packing the drug in a vehicle in theSarba, Kesrouan, al norte de BeirutAccording to information provided by the military institution on Tuesday, 11 August 2026. La operación se está llevando a cabo en un momento particularmente delicado en Beirut: Arabia Saudita acaba de levantar, en junio, las restricciones impuestas durante casi cinco años a las importaciones libanesas, una de las principales causas de las cuales fue precisamente el aumento del número de envíos cautivos al reino.

La incautación sigue siendo mucho menor que las capturas récord en el Líbano en los últimos años, pero su importancia reside tanto en su destino como en su volumen. El1.2 millones de pastillas ya se ocultaban en un vehículopara ser retirado del territorio. El ejército no especificaba públicamente el país de destino ni el valor de mercado de la carga. Indicó que las dos personas detenidas habían sido entregadas, junto con los productos incautados, a las autoridades competentes a fin de continuar la investigación. El dossier debe ahora ser capaz de determinar el origen de las tabletas, su lugar de fabricación, la ruta planificada y, sobre todo, la identidad de la red que se encargaría de su transporte después de salir del Líbano.

En Sarba, un cargamento ya listo para salir

La operación tuvo lugar fuera de las áreas tradicionalmente asociadas con la producción de drogas en Bekaa. Fue en Sarba, Kesrouan, que la inteligencia del ejército sorprendió a los dos sospechosos mientras preparaban las tabletas para el transporte. Esta ubicación muestra una vez más que la geografía del captágono no se limita a laboratorios o áreas de producción. Después de su fabricación, las mercancías cruzan circuitos logísticos que pueden pasar por Beirut, Monte Líbano, puertos, aeropuerto o varias rutas terrestres antes de llegar a su destino final.

Un millón doscientos mil comprimidos ya representan un cargamento que requiere una organización. Las pastillas deben ser fabricadas o compradas, transportadas, almacenadas, embaladas y luego ocultadas. Hay entonces una necesidad de una ruta y contactos para llevarlos al mercado de destino. Por lo tanto, la incautación de un vehículo en la etapa de preparación puede proporcionar a los investigadores más que la recuperación de la droga: teléfonos, comunicaciones, movimientos financieros y contactos de sospechosos pueden llevar a una parte de la cadena.

Desde hace mucho tiempo, el tráfico regional se ha caracterizado por métodos especialmente sofisticados de ocultación. Se encontraron cargos en fruta falsa, muebles, maquinaria industrial, materiales de construcción o diversos productos para la exportación. Para diciembre de 2021, las autoridades libanesas habían descubierto9 millones de tabletasescondido en falsos frutos destinados a un país del Golfo. Para abril de 2023, otra operación había incautado aproximadamente10 millones de pastillasque tuvo que pasar por Senegal antes de unirse a Arabia Saudita.

Estas rutas indirectas permiten a los traficantes ocultar el origen real de los envíos. Por lo tanto, para los países del Golfo la cuestión no se limita al control de un contenedor procedente directamente del Líbano o Siria. Requiere la reconstitución de varios pasos logísticos antes del final.

Una incautación después del registro 64 millones de tabletas

La captura anunciada esta semana es menos de un año después de una operación completamente diferente. En septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas Libanesas anunciaron la incautación de64 millones de tabletas cautivasdurante una operación en Bodai, región de Baalbek. Este fue uno de los descubrimientos más importantes hechos en el Líbano.

La búsqueda reveló entonces una infraestructura que ya no era simplemente almacenamiento o tránsito. The military also seized79 barriles de productos químicosutilizado en la fabricación de narcóticos y varias máquinas de producción. El caso había demostrado que aún existía capacidad industrial en el territorio libanés, aunque el colapso del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 había perturbado el principal centro regional de producción.

La comparación entre las dos operaciones hace posible distinguir dos frentes diferentes. En Bodai, las autoridades habían descubierto un dispositivo asociado con la producción masiva. In Sarba, the suspects were at the packing stage of a foreign cargo. Para las fuerzas de seguridad, está precisamente en juego intervenir en toda la cadena: laboratorios, proveedores de precursores químicos, almacenes, transportistas, financieros y redes de exportación.

Por consiguiente, la cantidad incautada en Sarba no debe interpretarse como un indicador único para medir las tendencias de producción. Una disminución del volumen de una incautación puede simplemente significar que una red estaba trabajando con lotes más pequeños. Por otra parte, un registro puede reflejar una operación particularmente exitosa sin saber qué proporción de la producción total sigue fuera del control de las autoridades.

Arabia Saudita acaba de reabrir la puerta en Líbano

La lucha contra el captágono tiene una dimensión económica directa para Beirut. Inabril 2021Arabia Saudita ha prohibido la entrada de frutas y verduras libanesas después del descubrimiento de más de cinco millones de tabletas ocultas en un cargamento de granadas. Riyadh extendió entonces las restricciones a las importaciones libanesas, citando la incapacidad de las autoridades para prevenir el uso del país como plataforma comercial.

La medida había golpeado duramente a los productores libaneses. El Golfo ha sido tradicionalmente uno de los mercados naturales para la agricultura doméstica, en particular frutas y verduras. The traffickers had produced a cost that far exceeded their own clandestine activity: Perfect legal exporters had lost access to an essential market because commercial shipments had been used to transport Narcotics.

El contexto ha cambiado desde 2025. The Saudi authorities publicly welcomed the improvement of Lebanese efforts against trafficking. En noviembre de 2025, Riyadh anunció su intención de fortalecer sus relaciones comerciales con Beirut debido al aumento de la eficiencia atribuida a los servicios libaneses en la lucha contra las exportaciones de drogas. El10 de junio de 2026La Arabia Saudita finalmente levantó su prohibición de las importaciones libanesas, casi cinco años después de su introducción.

Sarba fue incautada sólo dos meses después de esa decisión. Para las autoridades libanesas, cada carga interceptada también se convierte en un mensaje para los asociados del Golfo: el restablecimiento de las exportaciones sólo puede realizarse si el territorio libanés deja de utilizarse como punto de producción, tránsito o reexportación del cautivo.

La caída de Assad alteró la economía cautiva

La transformación más importante del mercado regional ocurrió endiciembre 2024Con la caída del régimen de Bashar al-Assad. Durante los años de guerra civil y sanciones internacionales, Siria se ha convertido en el centro mundial para la producción de cautivos ilegales. Las investigaciones internacionales han puesto de relieve una industria a gran escala, asociada a funcionarios y redes cercanas al antiguo poder.

Tras la caída del régimen, se descubrieron laboratorios y almacenes en varias regiones. Uno de los complejos más espectaculares estaba situado al oeste de Damasco y había sido instalado en una antigua fábrica de chips. Las instalaciones de descubrimiento permiten la fabricación a gran escala. La evidencia in situ había vinculado el dispositivo a redes cercanas a laMaher al-Assad, hermano del ex presidente y ex comandante de la Cuarta División del Ejército Sirio.

Antes de la caída del régimen, diferentes estimaciones colocaron el valor anual del comercio cautivo mundial alrededor10.000 millones de dólares. Una estimación citada en las investigaciones realizadas después de diciembre de 2024 estimó que2.400 millones de dólaresthe revenues allegedly received by the networks associated with the Syrian power. Estas evaluaciones permanecen necesariamente aproximadas debido al carácter clandestino del tráfico, pero dan la medida de la economía que se ha desarrollado alrededor de las drogas.

El cautivo se había convertido, en Siria en guerra, mucho más que un mercado criminal clásico. Varios gobiernos occidentales y árabes han presentado los ingresos derivados de las drogas como fuente importante de moneda y financiación para las redes relacionadas con el régimen. Damasco siempre ha rechazado las acusaciones del Estado sirio como organizador del tráfico.

Nueva Siria trata de cerrar laboratorios

Desde el derrocamiento de Bashar al-Assad, las nuevas autoridades sirias han tratado de demostrar que quieren romper con esta economía. Los sitios de producción fueron desmantelados y varios grandes envíos interceptados. Para junio de 2025, las fuerzas sirias habían anunciado, entre otras cosas, la incautación de aproximadamente3 millones de tabletasdespués de enfrentamientos con una red de traficantes cerca de la frontera libanesa.

Sin embargo, el cambio político en Damasco no significa la desaparición automática del mercado. El know-how, las máquinas, las redes de distribución y especialmente la demanda existía antes de la caída de Assad y sigue existiendo después de él. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sigue considerando el Cercano Oriente y el Oriente Medio como la región más afectada por la trata y el consumo de tabletas contrabandadas bajo el nombre de cautivo.

El cierre de los antiguos lugares sirios puede incluso conducir a una recomposición geográfica. Los productores pueden mover pequeñas instalaciones, dividir volúmenes o depender más del Líbano y otros territorios de tránsito. Por consiguiente, las autoridades de Beirut y Damasco tienen interés en seguir coordinando sus esfuerzos, en particular en la frontera común.

Una frontera de 330 kilómetros difícil de controlar

Líbano y Siria comparten acerca de330 kilómetros de frontera, algunos de los cuales pasan por regiones y territorios montañosos que han sido difíciles de controlar. Existen pasajes oficiales, pero las carreteras clandestinas utilizadas para combustible, bienes, armas o estupefacientes son antiguas.

Esta porosidad facilita el movimiento en ambas direcciones. Las sustancias o precursores pueden llegar a laboratorios, las tabletas pueden ser transportadas al Líbano y la carga puede ser redirigida a puertos o carreteras internacionales. Por consiguiente, el control no depende únicamente de los cruces fronterizos oficiales.

Desde 2025, las nuevas autoridades de ambos países han demostrado su voluntad de fortalecer la coordinación fronteriza. Las acciones van más allá del cautiverio e incluyen armas, redes delictivas y diversos tráficos. Pero las drogas siguen siendo una de las cuestiones sobre las que las monarquías del Golfo esperan resultados concretos.

Para el Líbano, el reto es recuperar el control de zonas donde el Estado ha estado compitiendo desde hace mucho tiempo con poderosas redes locales. Las operaciones militares en la Bekaa desde 2025, las detenciones de varios traficantes buscados y las incautaciones de laboratorios ilustran esta actividad renovada.

Hezbollah blanco de acusaciones que niega

Por último, la cuestión del captágono tiene una dimensión política particularmente sensible en el Líbano. Funcionarios estadounidenses, occidentales y árabes han acusado a lo largo de los años de redes vinculadas con losHezbollahhan participado en la producción, protección o tráfico de cautivos entre Siria y el Líbano. En particular, Washington ha impuesto sanciones a varias personas identificadas como implicadas en el comercio de drogas y vinculadas simultáneamente a redes cercanas al antiguo régimen sirio y al movimiento chií.

Hezbollah todavía tienedenegación de cualquier participación en la producción o el tráfico de estupefacientesPresenta estas acusaciones como una campaña política para desacreditarlo. No hay información proporcionada por el ejército sobre la incautación de Sarba en esta etapa que permita a las dos personas detenidas estar asociadas con Hezbollah u otra organización política.

Esta distinción es esencial. La existencia de acusaciones históricas en las redes cautivas no permite la atribución automática de cada carga descubierta a un actor político. La encuesta de 1,2 millones de tabletas tendrá que establecer su propia red, sin extrapolación de casos anteriores.

Sin embargo, la caída del régimen de Assad hace que la cuestión sea particularmente importante. Si bien las antiguas estructuras sirias han sido desmanteladas, desde entonces las incautaciones muestran que las drogas siguen circulando. El mercado regional no desapareció con el poder que, según muchos estudios, lo convirtió en una fuente considerable de ingresos.

La prueba real comienza después de la convulsión

La captura de 1,2 millones de tabletas impide que un envío llegue a su mercado. Todavía no está claro si la red que produjo o financió ha sido desmantelada. Las dos personas detenidas en Sarba pueden ser los últimos vínculos en una cadena mucho más amplia.

La investigación tendrá que determinar de dónde vienen las pastillas y dónde iban a ir. La respuesta incluirá si el Líbano sigue siendo principalmente un país de tránsito para determinados cargamentos producidos en otros lugares o si la capacidad nacional de producción sigue alimentando el mercado regional a pesar de las operaciones realizadas desde 2025.

Para Beirut, las estacas van más allá de los dos sospechosos y su vehículo. Tras la incautación récord de 64 millones de tabletas en Bodai, las operaciones contra los traficantes y especialmente el levantamiento en junio de la prohibición saudita de las importaciones libanesas, las autoridades tratan de convencer a los países del Golfo de que el cambio es sostenible. La incautación anunciada esta semana muestra que las redes todavía están activas. La identidad de los que están detrás1.2 millones de tabletas de Sarbaahora dirá si estas redes se han adaptado simplemente a la nueva realidad regional o si su infraestructura está empezando a declinar.