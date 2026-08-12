Amnistía general: el Parlamento adopta texto explosivo

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El Parlamento del Líbano aprobó finalmente, el miércoles 12 de agosto de 2026, la ley de amnistía general y la reducción excepcional de ciertas sentencias, tras varios meses de negociaciones y dos días parlamentarios marcados por una crisis abierta entre el Primer Ministro Nawaf Salam, el Ministro de Defensa, Michel Menassa, el ejército y varios bloques políticos. El voto, por demostración de manos, no cerró la controversia. Por el contrario, lo movió: el texto fue votado ahora, pero fue después de la retirada de los diputados del bloque de la Lealtad de Resistencia y del fuerte bloque del Líbano, que se negó a participar en la decisión sin que el Ministro de Defensa pudiera presentar a la asamblea las observaciones del ejército.

La adopción es un punto de inflexión concreto para los detenidos interesados. MP Imad al-Hout anunció después de la votación que79 de 146 detenidos islamistas calificadosdebería poder salir de las cárceles con arreglo a las nuevas disposiciones. El texto también reduce el umbral de detención prolongada sin juicio de 14 a 12 años de prisión, organiza la continuación de los procedimientos después de la puesta en libertad y modifica varios mecanismos para reducir las penas. Pero detrás de estas disposiciones presentadas por sus defensores como una corrección de las injusticias judiciales es la cuestión que casi aflora la sesión: ¿hasta dónde puede llegar una amnistía cuando afecta a casos de terrorismo, enfrentamientos con el ejército y condenas relacionadas con la muerte del personal militar?

Ley aprobada después de que Hezbollah y CPL se retiraran

La reunión se reanudó a las 11.00 horas con un objetivo claro: concluir el examen de un texto que la Cámara de Representantes no había podido aprobar en intentos anteriores. A las 11:20 horas, los Miembros iniciaron oficialmente el examen de la propuesta de conceder una amnistía general y reducir ciertas sentencias excepcionalmente. Menos de veinte minutos más tarde, la crisis institucional del día anterior reapareció. Michel Menassa está presente en el Parlamento, pero no entra en la Cámara para presentar la posición del ejército. Los diputados del bloque fuerte del Líbano y los de la Lealtad de Resistencia dejaron la reunión.

Su retirada tuvo lugar antes de la votación del texto y dio inmediatamente a su adopción una dimensión política particular. Los dos bloques no cuestionan necesariamente el principio de amnistía. Their objection concerns how Parliament is led to decide when the military institution has been calling for certain categories of crimes to be clearly excluded for several months. The Minister of Defence wanted to put these reservations before Members of Parliament. El conflicto con Nawaf Salam sobre este punto ya había dominado la reunión el 11 de agosto y causó una primera crisis de quórum.

Salim Aoun justifica la retirada del Movimiento Patriótico Libre al considerar que los miembros de su bloque no quieren apoyar por su presencia lo que consideran una anomalía institucional. Recordó que el Primer Ministro estaba a cargo de hablar en nombre del Gobierno, pero creía que Michel Menassa no quería presentar una política gubernamental en contra: deseaba exponer las opiniones del ejército y del Ministerio de Defensa sobre un texto directamente relacionado con varias cuestiones militares.

Ibrahim Moussaoui, para el bloque de la lealtad a la resistencia, desarrolla una posición cercana. Considera que no se puede impedir que un ministro dé su opinión ante el Parlamento. Esta convergencia entre Hezbollah y CPL no significa que las dos formaciones defienden exactamente los mismos intereses en el tema de la amnistía, sino que se encuentran en la idea de que el voto no debe tener lugar sin escuchar al ministro.

Sin embargo, la Sala continúa su labor. Se mantuvo el quórum y Nabih Berri avanzó el examen de los ocho artículos. Después de varias discusiones y enmiendas, el texto fue finalmente aprobado por muestra de manos.

El compromiso de los doce años en el corazón del texto

The most important provision concerns persons who have been detained for a very long time without a judgement being handed down against them. El compromiso finalmente adoptado reduce de 14 a 1412 años en prisiónel umbral que abre la posibilidad de liberación en ciertas situaciones. The detainee concerned can then continue to be tried while at the same time being free, which distinguishes the mechanism of a genuine annulment of the proceedings.

Esta distinción es fundamental. Parte del debate público presentó la ley que permitía la liberación general de los condenados. El texto adoptado se basa en varios mecanismos diferentes. Para los detenidos durante mucho tiempo sin juicio, el objetivo declarado es poner fin a situaciones en que la detención preventiva ha alcanzado un período que los proponentes consideran incompatible con la justicia normal. La liberación no significa necesariamente abandonar el proceso.

La redacción de la disposición ha provocado precisamente negociaciones hasta las últimas horas. Una versión anterior había planteado serias preocupaciones acerca de la noción de « juicio final » o « irrevocable ». En algunos textos se deja claro que una persona condenada por un tribunal, pero cuya sentencia aún no ha llegado a ser definitiva, todavía puede beneficiarse del plan. Esta hipótesis amplió considerablemente el círculo de posibles beneficiarios.

El compromiso adoptado el miércoles adopta una redacción más restrictiva: la medida relativa a los doce años debe aplicarse a las personas contra las cualesno se ha dictado ninguna sentenciay no sólo aquellos que aún no tienen un juicio final. La finalidad de esta enmienda es impedir que los condenados utilicen un procedimiento de apelación o casación para entrar en la categoría de detención prolongada sin juicio.

La cuestión no es técnica. In particular, it determined whether certain persons prosecuted or convicted in heavy security cases could automatically benefit from the provision.

79 de 146 detenidos islamistas deben ser liberados

Al final del período de sesiones, Imad al-Hout da la figura más concreta del día:79 de 146 detenidos islamistas deben poder salir de las cárcelesdespués de la aprobación de la ley. The Member described this measure as the correction of a situation in which people had spent years in detention without a final decision by the courts.

The case of « Islamic detainees » has been one of the most sensitive subjects of Lebanese policy for more than a decade. La expresión en sí misma abarca perfiles muy diferentes: los acusados que nunca han sido juzgados definitivamente, las personas enjuiciadas por pertenecer a grupos armados, los condenados por delitos de seguridad, los participantes en enfrentamientos y las personas acusadas o condenadas por actos conducentes a la muerte de soldados.

Es precisamente esta diversidad que durante años ha impedido cualquier acuerdo. Los funcionarios sunitas a favor de la amnistía subrayan el carácter excesivo de ciertas detenciones y el lento ritmo de la justicia militar. Creen que toda una comunidad ha llegado a considerar algunas de estas cuestiones como resultado de la justicia desequilibrada, especialmente después de los enfrentamientos en el norte del país y las operaciones de seguridad de los años 2000 y 2010.

Bilal Abdallah presentó así la aprobación de la ley como el cierre de un período durante el cual, según él, un componente libanés se sintió afectado por el régimen político anterior, ciertos aparatos de seguridad y justicia militar. Sin embargo, esta lectura está lejos de ser consensual.

Para los opositores de una amnistía demasiado amplia, agruparse bajo la etiqueta de « detenidos islámicos » personas cuyos registros judiciales son radicalmente diferentes pueden, por el contrario, borrar la distinción entre injusticia procesal y responsabilidad penal.

Los que tienen sangre de soldados en sus manos

Esta es la parte más controvertida del texto. Las Fuerzas Armadas Libanesas han pedido en repetidas ocasiones a quienes cometen delitos contra sus soldados o las fuerzas de seguridad que no se beneficien de los mecanismos que conducen a la liberación anticipada.

El diputado Assaad Dergham resume esta línea roja el miércoles: cualquier cosa que pudiera beneficiar a una persona cuyas manos están « pertenecidas con la sangre del ejército libanés » es inaceptable. Esta posición es compartida más allá del PLC solo. The families of soldiers killed in clashes with jihadist groups have been following the discussions with concern for several months.

Los recuerdos más pesados incluyen a Nahr el-Bared en 2007 y Abra en 2013. En Nahr al-Bared, el ejército había luchado durante varios meses por el grupo Fatah al-Islam en el campamento palestino del norte del Líbano a costa de fuertes bajas militares. En Abra, cerca de Saida, los enfrentamientos entre el ejército y los partidarios de Sheikh Ahmad al-Assir también habían provocado la muerte de soldados.

No todos los detenidos relacionados con estos archivos están en la misma situación y no todos serán liberados bajo la nueva ley. Es precisamente para evitar esta generalización que el texto distingue diferentes categorías. Pero el temor de los opositores sigue siendo que una reducción general de las penas o una regla de duración resultará en consecuencias indirectas para algunas convicciones graves.

Así pues, el nombre de Ahmad al-Assir ha regresado durante todo el proceso parlamentario. Su situación ha cristalizado las preocupaciones porque fue condenado en varios casos relacionados con los enfrentamientos Abra. La ley no significa en sí misma su liberación automática. Su posible beneficio depende de las disposiciones aplicables a cada una de sus condenas, su naturaleza y las exclusiones previstas. Pero su caso sirvió como prueba política a lo largo de las negociaciones: para muchos parlamentarios, una amnistía que repara largas detenciones no debe convertirse en una salida para los responsables de ataques mortales contra el ejército.

La abolición de la pena de muerte ha complicado el cálculo

El voto sobre la amnistía viene el día después de otra reforma importante: la abolición de la pena de muerte por el Parlamento. Ambos textos habían estado vinculados políticamente durante las negociaciones, ya que la desaparición de la pena de muerte cambió automáticamente el destino de los condenados a muerte que posteriormente podían beneficiarse de reducciones de la pena.

El compromiso establecido en las comisiones preveía anteriormente reducir ciertas penas de muerte a28 años de detencióny ciertas penas de vida17 añosLa abolición de la pena de muerte, votada el 11 de agosto, cambió esta arquitectura y alimentó la oposición de Hezbollah. In particular, the Resistance Faith bloc considered that some convicted persons risked successively benefiting from the replace of the death penalty and a reduction provided for in the amnesty.

Los diputados de Hezbollah mencionaron el riesgo de que las personas involucradas en ataques contra los suburbios del sur de Beirut pudieran beneficiarse de esta combinación. Para ellos es necesario evitar una reforma humanista de la pena de muerte transformada, en combinación con la amnistía, en una reducción particularmente fuerte para las personas condenadas por terrorismo.

Esta controversia explica por qué el orden de revisión de las dos leyes se había convertido en una cuestión política en períodos de sesiones anteriores. Por consiguiente, el debate no se refiere únicamente al principio de abolir la pena de muerte o conceder una amnistía: el vínculo jurídico entre ambos textos puede cambiar la duración real de la detención de determinados condenados.

Un voto precedido por una crisis entre Salam y Menassa

La adopción del miércoles no puede separarse de la confrontación institucional que la precedió. El martes 11 de agosto, Michel Menassa quiso presentar las observaciones de los militares a la Cámara. Nawaf Salam consideró que, como Presidente del Consejo, dependía de él expresar la posición del gobierno.

Salam ha invocado el artículo 64 de la Constitución, que confía al Presidente del Consejo la representación del Gobierno y el derecho a hablar en su nombre. Varios Miembros, entre ellos Gebran Bassil, habían respondido invocando la regla 67, que permite a los ministros asistir a las sesiones parlamentarias y establece que deben ser escuchados cuando solicitan la palabra.

La controversia surgió rápidamente del marco jurídico. According to several accounts of the session, Salam was concerned that a public intervention by the army on Islamist detainees would place the military institution in a confront with part of the Sunni community. Sus opositores consideraron que este razonamiento era inaceptable, creyendo que el ejército no podía ser reducido a un actor comunitario cuando expresaba reservas sobre casos de soldados muertos.

El conflicto había llevado a la salida de Menassa y a la salida de varios diputados. La reunión del martes terminó sin una votación final sobre la amnistía, obligando a Nabih Berri a reanudar el trabajo el miércoles.

El problema no se resuelve al día siguiente. Menassa llega al Parlamento, pero no presenta su discurso ante la asamblea. Los diputados del CPL y la Fidelidad a la Resistencia luego salen de la sala.

Berri invoca contacto con el comandante del ejército

Sin embargo, Nabih Berri intenta desactivar la disputa. El Presidente de la Sala anunció que se había puesto en contacto con el Comandante del Ejército y dijo que la atmósfera era buena. También dijo que existía un acuerdo para aplicar lo acordado en debates anteriores.

Este discurso no convence a los Miembros que pidieron la audiencia directa de Michel Menassa. Su objeción no sólo guarda relación con el contenido de las reservas militares, sino también con el principio institucional de que el Ministro de Defensa debería poder exponerlas al Parlamento.

Elias Bou Saab, vicepresidente de la Cámara y uno de los principales constructores del compromiso de amnistía, defiende después de la votación el trabajo realizado. Subrayó la necesidad de respetar la institución militar y recordó que los soldados muertos pertenecían a todas las comunidades. También critica la idea de que un ministro puede evitar hablar delante de los parlamentarios.

Pero al mismo tiempo Bou Saab defiende la adopción de la ley. Según él, el compromiso se construyó políticamente para « hacer una página », mientras que depende del gobierno y el poder judicial para reparar las injusticias y corregir los fallos que han producido detenciones excesivamente largas.

Esta posición resume toda la ambigüedad del voto: varios funcionarios que impugnan la forma en que se ha tratado el expediente del ejército, sin embargo, consideran que la amnistía responde a un problema real.

Una ley aprobada « por política »

La fórmula utilizada por Elias Bou Saab es particularmente reveladora: el acuerdo de amnistía fue encontrado « por política ». Después de años de fracaso, el Parlamento no identifica simplemente una doctrina penal común. Construyó un compromiso entre las reclamaciones presentadas por diferentes fuerzas y comunidades.

The dossier of Islamist detainees was the main request of several Sunni officials. Otros componentes del proyecto son los delitos relacionados con las drogas, que son especialmente sensibles en algunas zonas de la Bekaa. En los debates anteriores también se ha abordado la difícil situación del Líbano que se fue a Israel durante la retirada israelí del Sur en mayo de 2000 y de diversas categorías de condenados.

Esta arquitectura ha proporcionado el apoyo necesario, pero también alimenta la crítica de que el Líbano se enfrenta una vez más a sus problemas judiciales mediante un compromiso político general y no mediante la reforma de la justicia. Las situaciones de que se trata a veces tienen poco en común: la detención preventiva prolongada, los delitos comunes, los delitos relacionados con las drogas, los casos de seguridad o la cooperación con Israel no satisfacen la misma lógica penal.

La amnistía reúne estas preguntas porque cada una tiene suficiente peso político para evitar la adopción del texto si son totalmente rechazadas.

« La amnistía no debe reemplazar la justicia »

Después de su retirada de la sesión, el diputado Simon Abi Ramia hizo una de las críticas más directamente relacionadas: se negó a permitir que la amnistía general se convierta en sustituto de la justicia. El problema es central. Una ley de amnistía puede corregir ciertas consecuencias de procedimientos excesivamente prolongados, pero también puede suprimir o reducir los efectos de una decisión judicial sin responder a las causas que han producido el fallo inicial.

The figure of the 79 Islamist detainees who are to be released from prison illustrates this double reading. Para sus defensores, es evidencia que el sistema dejó decenas de personas encerradas durante un período anormal de tiempo. Su liberación corrige una injusticia. Para los opositores, el mero hecho de que se necesita una ley política para hacer frente a estas situaciones demuestra sobre todo el fracaso del sistema judicial y plantea el riesgo de una solución demasiado general.

Amnistía no reforma la velocidad de los procedimientos, la capacidad de los tribunales o las normas de justicia militar. Imad al-Hout también insiste en este punto diciendo que ya no será necesario aceptar que una persona permanezca en prisión más allá del período legal de detención preventiva.

Por consiguiente, la cuestión avanzará rápidamente hacia la aplicación de esta promesa. Si los mismos retrasos se repiten en unos pocos años, una nueva amnistía no podría considerarse como una respuesta institucional duradera.

El caso de las víctimas y los derechos personales

The law does not remove all the civil consequences of the crimes concerned. La cuestión dederechos personales de las víctimasfue parte de los cambios examinados antes de la adopción. Una amnistía penal puede extinguir o reducir ciertas consecuencias de la acción pública sin eliminar necesariamente los derechos individuales de las personas lesionadas a buscar reparación.

Esta distinción es particularmente importante en los casos de muerte o lesión. En el caso de una familia que haya perdido a un familiar, la liberación o reducción de la pena de un condenado puede considerarse como una denegación de la sentencia obtenida. El mantenimiento de los derechos civiles o de los mecanismos de reparación no elimina esta percepción, sino que impide que la amnistía borre automáticamente todas las consecuencias jurídicas del acto.

El problema se vuelve aún más sensible cuando las víctimas son militares. El ejército representa entonces una institución estatal y un grupo de familias que han perdido hijos, padres o hermanos. Esto es lo que Bou Saab señala recordando que los « martyrs » del ejército pertenecen a todas las comunidades.

La controversia sobre Michel Menassa no es una mera disputa de protocolo. Se refiere a la cuestión de quién tiene la legitimidad de llevar este informe en el momento en que el Parlamento decidió reducir o enmendar ciertas penas.

Rumieh llora después de la votación

El resultado de la votación es inmediatamente visible en las prisiones. Poco después del anuncio de la adopción, los gritos y el « takbir » fueron reportados en Roumieh, donde una parte significativa de los detenidos interesados por el texto estaban presentes.

Esta reacción resume la expectativa acumulada alrededor de la amnistía. Durante años, las familias han estado pidiendo el fin de los casos caracterizados por procedimientos interminables. The announcement that 79 out of 146 Islamist detainees should be released now gives reform a much more concrete face than legal debates over twelve or fourteen years.

Pero las salidas no necesariamente significan que todos los archivos de la corte desaparecen. Para los beneficiarios de la disposición relativa a la detención prolongada sin juicio, los procedimientos pueden continuar mientras estén en libertad. The immediate effect will therefore be the end of the detention, not necessarily the acquittal.

La aplicación exigirá ahora un examen individual de los expedientes para determinar exactamente qué reclusos cumplen los requisitos de la ley. The figure announced by Imad al-Hout is a political estimate of Islamist beneficiaries, but the judicial application still needs to identify the persons actually concerned.

Una victoria para los defensores de Amnistía, una fractura intacta

Para aquellos que han estado defendiendo el texto durante varios años, el voto es una victoria. Nawaf Salam había declarado nuevamente la esperanza del miércoles por la mañana de que la amnistía sería adoptada durante el día. Samir Geagea había reafirmado su apoyo al proyecto unas horas antes, a pesar de los muchos obstáculos encontrados.

Para otros, la votación deja abierta un problema institucional. Ghazi Zeaiter cree así que la ley es desequilibrada y sin justicia, denunciando al mismo tiempo la forma en que se ha tratado al Ministro de Defensa. El CPL impugna el procedimiento elegido y Hezbollah se negó a participar en la votación, aunque sus diputados regresaron a la Sala cuando la Cámara pasó a otros casos.

Esta secuencia es significativa. La lealtad a la resistencia no boicotea toda la sesión parlamentaria. Sus representantes elegidos regresan cuando se inicia el examen de otro proyecto, confirmando que su retirada se refiere específicamente a las condiciones en que se adoptó la amnistía.

La ley ahora tiene legitimidad parlamentaria formal, pero nace después de un voto político incompleto. Dos bloques importantes decidieron no participar en la decisión, no porque simplemente estuvieran ausentes, sino que marcaran una oposición explícita al procedimiento.

Después de la votación, la prueba de aplicación

El miércoles, el Parlamento logró lo que no había hecho en intentos anteriores: convertir varios años de negociaciones en textos adoptados. Esto no significa que se resuelvan las cuestiones que alimentaron la controversia. They will now move to courts, prisons and individual cases.

Será necesario determinar con precisión quién se beneficia de los doce años, qué reducciones se aplican a qué condenas, cómo se salvaguardan los derechos de las víctimas y cómo la ley está vinculada con la abolición de la pena de muerte aprobada el día anterior. Sobre todo, será necesario verificar que las categorías excluidas se apliquen sin ambigüedades en los casos en que se haya matado al personal militar o de seguridad.

El debate sobre el ejército no desaparecerá aún más. El Parlamento aprobó la ley sin escuchar a Michel Menassa bajo las condiciones exigidas por el CPL y Fidelidad a la Resistencia. Esta decisión crea un precedente político que estas formaciones pretenden seguir desafiando, independientemente del contenido de la amnistía.

La otra pregunta es más profunda. Al permitir la liberación de detenidos que han permanecido hasta 12 años tras las rejas sin juicio, el Parlamento reconoce efectivamente la existencia de una importante disfunción del poder judicial libanés. Amnistía puede poner fin a algunas de estas detenciones. Aún no dice cómo evitar que vuelvan a suceder.

La votación del 12 de agosto probablemente seguirá siendo una decisión doble. Para docenas de familias, significa la perspectiva inmediata de un regreso a casa. Para las familias de soldados muertos y para los diputados que querían escuchar al ejército antes de cualquier decisión, deja una pregunta sobre los límites de la indulgencia. Entre ambos, el Líbano ha elegido una vez más el camino del compromiso político para resolver un problema que su sistema judicial no ha resuelto.