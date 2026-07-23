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De 1932 a 1935, la vasta llanura del Chaco, supuestamente rica en petróleo, fue objeto de una guerra mortal entre Bolivia y Paraguay. Bolivia fue apoyada en su esfuerzo de guerra por las compañías petroleras estadounidenses, designadas como el cártel de las siete hermanas, mientras que Paraguay fue armado por las compañías petroleras británicas.

Tras un acuerdo de alto el fuego el 12 de junio de 1935, ambas naciones firmaron un tratado de paz en 1938. Sin embargo, resultó que el yacimiento petrolífero era insuficiente en relación con una producción sobrevalorada.

Al final, este conflicto resultó ser un gran negocio para el comercio de armas. Además del hecho de que las poblaciones de Bolivia y Paraguay sufrieron la pérdida de muchas vidas humanas, estas dos naciones se hundieron en la pobreza extrema.

Si Gran Bretaña dominó el mundo económico y financiero durante todo el periodo del XIXesiglo, desde el descubrimiento de Edwin Drake en 1859, apodado el coronel Drake, el petróleo se ha convertido en la piedra angular del liderazgo estadounidense.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la fiebre del oro negro permitió a Estados Unidos convertirse en la primera potencia industrial, comercial y financiera.

A lo largo del tiempo, Estados Unidos ha sido muy activo en numerosos golpes de Estado, especialmente en Cuba en 1952, Irán en 1953, Guatemala en 1954, Congo en 1965, Chile en 1973, Granada en 1983, Panamá en 1989, Ucrania en 2014 y Venezuela en 2026.

Dicho esto, Estados Unidos opera entre 750 y 800 instalaciones militares en unos 80 países: una presencia sin precedentes en la historia contemporánea. ¿No fue Wesley Clark, ex comandante supremo de la OTAN, quien declaró en 2007 que las guerras en Irak, Libia y otras estaban previstas desde hace mucho tiempo por los estrategas militares y políticos de Estados Unidos?

Sin lugar a dudas, Estados Unidos se ha fortalecido en parte en la explotación del petróleo y lo ha convertido en un pilar central de su política exterior. En 1974, Henry Kissinger había llegado a un acuerdo con Arabia Saudita: todo el petróleo vendido en el mundo debía ser valorado en dólares estadounidenses.

Desde 1974, esta exclusividad financiera aumenta el peso considerable del dólar en el comercio internacional. A esto se añade la extraterritorialidad del derecho estadounidense. Desde 2018, las empresas europeas han sufrido pérdidas directas estimadas en más de 19.000 millones de euros por no respetar las leyes estadounidenses.

Con casi el monopolio de la producción mundial de petróleo, Estados Unidos utiliza el petróleo como arma diplomática y militar. Y no se privan de ello.

Para colmo de la ironía, Australia canceló abruptamente un contrato de 56 mil millones de euros con Francia para submarinos del grupo francés Naval Group, sus principales líderes habían favorecido a los Estados Unidos para el suministro de submarinos nucleares.

Engañados y descontentos, los australianos recibirán sumergibles estadounidenses de segunda mano… Lo que demuestra que muchos líderes políticos tienen poca memoria. En efecto, se atribuye a Henry Kissinger, entonces Secretario de Estado, esta cita: «êser el enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso.êsu amigo es mortal ”.

Sin embargo, la guerra actual en Irán fue iniciada el 28 de febrero de 2026 por los Estados Unidos en contravención del derecho internacional. El presidente Donald Trump no cesa de modificar sus motivaciones y amenazas.

En una entrevista concedida al programa “20/20” en 1987, presentada por Barbara Walters en la cadena ABC News, Donald Trump había insistido en cómo Washington debía ocuparse de Teherán y de su petróleo. Le había dicho a Barbara Walters:“¿Por qué no vamos allí y les quitamos parte de su petróleo que se encuentra a lo largo de sus costas?”

Estas palabras tienen hoy una resonancia particular.

Ciertamente, el principal objetivo de Estados Unidos sigue siendo la toma del control de las instalaciones petroleras iraníes. Esta guerra resulta muy peligrosa y mortífera, ya que perpetúa la diplomacia de la cañonera.

Finalmente, este conflicto de una violencia ilegítima constituye un encarecimiento inaudito del precio del barril, una inflación cierta, una recesión probable, un debilitamiento del PIB mundial y, en definitiva, una caída considerable de las reservas estratégicas.

Henri Ramoneda