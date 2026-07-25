🕯️ Elias Hoayek, el patriarca que hizo nacer el Líbano

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Hace más de un siglo, un hombre de Iglesia luchó por dar al Líbano sus fronteras y su destino. Este 25 de julio de 2026, en Dimane, la Iglesia lo proclama beato. Repasamos la vida del « padre del Gran Líbano ».

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