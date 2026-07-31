Explosion du Chqif : puissance et dégâts à Beaufort

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Le dynamitage israélien mené dans la région du Chqif, au Sud-Liban, a produit le 31 juillet 2026 un signal comparable à une secousse de magnitude 3,8. Cette valeur dépasse les magnitudes de 3,3 à 3,6 publiées après l’explosion du port de Beyrouth en 2020. Elle ne prouve pourtant pas que l’explosion du Chqif a libéré davantage d’énergie totale. Elle ne permet pas non plus de mesurer les dommages infligés au château de Beaufort, situé sur la crête voisine. Le ministère libanais de la Culture a indiqué dans la journée que la forteresse n’avait pas été détruite. Il a toutefois admis que les vibrations pouvaient avoir provoqué de nouveaux dégâts dans son environnement. Une expertise directe reste impossible tant que le site demeure inaccessible. Le verdict doit donc distinguer trois faits : le signal sismique du Chqif paraît supérieur à celui de Beyrouth, les 700 tonnes revendiquées ne sont pas comparables aux quelque 600 tonnes de TNT estimées au port, et l’état réel de Beaufort reste à établir.

Affirmation examinée : « L’explosion du Chqif a été plus puissante que celle de Beyrouth et a détruit le château de Beaufort. »

Verdict : trompeur sur la puissance et faux sur la destruction du château. Le signal transmis au sol est nominalement plus élevé. Le rendement explosif total demeure inconnu. Beaufort tient toujours debout, mais il avait déjà subi des dommages avant le 31 juillet et de nouvelles atteintes ne peuvent pas être exclues.

Ce que la magnitude 3,8 permet d’affirmer

Le Centre national de géophysique a situé l’événement à 00 h 02. Il a indiqué que toutes ses stations avaient enregistré des ondes terrestres liées au dynamitage. Son communiqué ne décrit pas un séisme tectonique. Il compare le signal observé à celui d’une secousse de magnitude 3,8. Cette précision est essentielle. Un sismomètre mesure un mouvement du sol. Il peut enregistrer une rupture de faille, une explosion, un effondrement de cavité ou une activité industrielle.

La magnitude résume la taille instrumentale de la source à partir des ondes reçues. Elle ne livre pas directement la masse des explosifs. Elle ne mesure pas non plus la surpression dans l’air, la chaleur, les projections ou l’étendue des destructions. Pour le Chqif, le chiffre de 3,8 montre surtout que l’opération a transmis une quantité importante d’énergie au massif rocheux. Le confinement souterrain annoncé par Israël peut expliquer cette signature élevée.

Le fait que toutes les stations libanaises aient capté l’événement ne signifie pas que la même intensité a été ressentie partout. Les instruments détectent des mouvements très faibles. Les effets locaux dépendent de la distance, du relief, de la nature des roches et de la vulnérabilité des bâtiments. Une valeur nationale ne remplace donc ni une inspection des villages ni une expertise de la forteresse.

Un signal plus élevé que celui de Beyrouth

L’explosion du port de Beyrouth avait reçu plusieurs valeurs selon les réseaux et les méthodes. Une institution scientifique américaine avait publié une magnitude de 3,3. Des analyses régionales ont retenu des chiffres allant jusqu’à 3,6. L’écart avec le Chqif atteint ainsi 0,2 à 0,5 point.

Sur une même échelle locale, une différence de 0,2 correspond à une amplitude environ 1,58 fois plus grande. Une différence de 0,5 correspond à une amplitude environ 3,16 fois plus grande. La relation conventionnelle utilisée pour les séismes donnerait aussi un rapport d’énergie sismique proche de deux entre 3,8 et 3,6, puis d’environ 5,6 entre 3,8 et 3,3.

Ces calculs ne classent pas les rendements explosifs. Ils supposent d’abord que les magnitudes sont strictement comparables. Or le type exact de magnitude retenu pour le Chqif, sa marge d’erreur et les paramètres du calcul n’ont pas encore été publiés. Ils décrivent ensuite la composante passée dans le sol. Ils ne mesurent pas toute l’énergie chimique libérée.

Beyrouth : pourquoi le repère de 600 tonnes tient

L’explosion du 4 août 2020 est généralement estimée autour de 600 tonnes de TNT équivalent. Ce nombre ne correspond pas aux 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium déclarées dans le hangar 12. Il représente une énergie reconstruite à partir des effets observés. Une charge de 600 tonnes de TNT libérerait environ 2,5 térajoules.

Plusieurs équipes ont utilisé des méthodes distinctes. Une analyse de l’expansion de la boule de feu a proposé environ 0,6 kilotonne, avec une incertitude de 0,3 kilotonne. Une étude du temps d’arrivée du souffle sur des vidéos a obtenu 637 tonnes, avec une fourchette de 407 à 936 tonnes. D’autres travaux ont retenu une meilleure estimation de 500 tonnes et une limite haute raisonnable de 1 120 tonnes.

Une analyse combinant sismologie, infrasons, signaux hydroacoustiques et images satellitaires a produit une plage beaucoup plus large. Cette dispersion reflète la complexité de l’événement. Une explosion près de la surface répartit son énergie entre l’air, le sol, l’eau, la fragmentation des bâtiments et la formation du cratère. Chaque méthode n’observe qu’une partie du phénomène.

Le chiffre de 600 tonnes reste donc un ordre de grandeur central solide. Il ne doit pas devenir une mesure absolue. La formulation rigoureuse est la suivante : le rendement de Beyrouth se situait probablement autour de 600 tonnes de TNT équivalent, avec une incertitude importante selon les méthodes scientifiques.

La masse stockée ne donne pas la puissance réelle

Les 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium décrivent une cargaison déclarée. Elles ne disent pas quelle quantité a effectivement participé à la détonation ni avec quelle efficacité. Le nitrate d’ammonium ne possède pas les mêmes propriétés que le TNT. Son comportement dépend de son état, de son confinement, de sa contamination et de son amorçage.

Comparer directement 2 750 tonnes à 700 tonnes serait donc erroné. Le premier chiffre concerne un produit chimique stocké. Le second correspond à une masse d’explosifs revendiquée pour une opération militaire. Aucun ne représente automatiquement un rendement en TNT.

Explosion du Chqif : le piège des 700 tonnes

Les autorités israéliennes ont affirmé avoir employé environ 700 tonnes d’explosifs pour détruire plusieurs itinéraires souterrains dans la région de la crête de Beaufort. Cette annonce émane d’une partie au conflit. Aucun organisme indépendant n’a encore vérifié la masse, la composition ou la disposition des charges.

La différence entre 700 et 600 tonnes semble atteindre environ 17 %. Ce calcul n’a pourtant aucune valeur comparative. Les 600 tonnes de Beyrouth désignent un équivalent énergétique en TNT. Les 700 tonnes du Chqif décrivent une masse physique de produits non identifiés. Une tonne d’explosif militaire ne vaut pas nécessairement une tonne de TNT.

La composition ne constitue pas la seule inconnue. Il faut aussi connaître la part ayant réellement détoné. Une opération de démolition peut utiliser plusieurs produits et plusieurs dispositifs. Les charges peuvent être placées sur des distances importantes. Elles peuvent également être déclenchées avec des retards destinés à contrôler la rupture de la roche.

Sept cents tonnes mises à feu au même instant ne produisent pas le même pic que la même masse répartie sur plusieurs secondes. Des retards de quelques millisecondes modifient déjà l’interférence entre les ondes. Des effondrements de galeries peuvent ensuite prolonger le signal sans ajouter une quantité équivalente d’énergie chimique.

Le sismogramme détaillé pourrait montrer plusieurs impulsions. Il aiderait à séparer les détonations des ruptures de roche. En l’absence de ces tracés, la valeur de 3,8 peut résumer une source complexe. Elle ne peut pas être convertie mécaniquement en tonnes de TNT.

Pourquoi le sous-sol favorise le signal sismique

Le couplage sismique désigne la part de l’énergie qui entre dans le sol sous forme d’ondes. Une charge de surface pousse surtout l’air et projette des matériaux. Une charge confinée dans une galerie exerce d’abord sa pression sur les parois. Elle fracture la roche, déplace des blocs et provoque des effondrements. Le signal transmis au massif peut alors devenir proportionnellement plus important.

Cette différence permet de comprendre le résultat du Chqif. Une détonation souterraine peut afficher une magnitude supérieure à celle d’une explosion de surface, même si son rendement total reste comparable ou inférieur. Le chiffre de 3,8 ne signifie donc pas que le souffle atmosphérique dépassait celui de Beyrouth.

Au port, l’onde de pression dans l’air a constitué le principal agent destructeur. Elle a frappé une zone urbaine dense. La proximité de la mer a aussi créé une composante hydroacoustique. Au Chqif, l’objectif annoncé consistait à faire céder des cavités dans un massif. Les deux événements ont distribué leur énergie par des voies différentes.

La géologie locale ajoute d’autres variables. La profondeur des charges, la qualité du calcaire, les fractures existantes, la forme des galeries et leurs ouvertures influencent la propagation. La topographie de la crête peut aussi concentrer ou atténuer certaines fréquences. Sans capteurs placés près de la forteresse, la magnitude nationale ne donne pas les vibrations exactes reçues par ses murs.

Beaufort n’a pas été détruit le 31 juillet

Le ministère libanais de la Culture et la Direction générale des antiquités ont démenti la destruction de la forteresse. Leur communiqué affirme que le château de Beaufort n’a pas été rasé par les explosions menées dans la zone située en face du monument. Cette déclaration invalide les publications diffusées sur les réseaux sociaux annonçant sa disparition totale.

Le même communiqué ne dit pas que le site est intact. Il reconnaît que les vibrations peuvent avoir causé des dégâts dans l’environnement immédiat. Il précise surtout qu’aucune équipe technique ne peut effectuer une inspection directe. La zone se trouve sous occupation israélienne. Les spécialistes libanais ne disposent donc ni d’un accès aux remparts ni d’un relevé des fondations.

Le statut exact doit être formulé sans ambiguïté : la destruction du château est démentie, mais l’absence de nouveaux dommages n’est pas établie. Des images lointaines peuvent montrer que la silhouette générale subsiste. Elles ne révèlent pas une fissure dans une voûte, le déplacement d’un bloc ou l’ouverture d’un joint ancien.

Cette réserve est d’autant plus importante que le monument n’était pas indemne avant le dynamitage. Des documents internationaux publiés avant le 31 juillet avaient déjà confirmé des dommages à Beaufort. Une organisation spécialisée avait signalé une frappe directe le 27 mai. Des opérations militaires avaient également été rapportées dans l’enceinte ou à proximité au cours des semaines suivantes.

Des dégâts antérieurs déjà confirmés

L’état initial du château constitue la première donnée nécessaire pour attribuer les dommages. L’organisation des Nations unies chargée de la culture avait indiqué en mai que des frappes avaient été rapportées dans l’environnement immédiat. Un rapport ultérieur a confirmé que Beaufort avait subi des dégâts. Il ne fournissait toutefois pas un inventaire architectural complet.

Le site a aussi connu des bombardements et des usages militaires lors de conflits antérieurs. Il portait déjà des cicatrices anciennes avant 2026. Des restaurations engagées après le retrait israélien de 2000 avaient consolidé certaines parties, sans effacer toutes les fragilités. Une nouvelle fissure ne peut donc être identifiée qu’en la comparant à des photographies, des plans et des relevés antérieurs.

Le 24 juillet 2026, soit une semaine avant l’explosion, les cinq Châteaux du mont Amel ont été inscrits au patrimoine mondial selon une procédure d’urgence. L’ensemble a immédiatement rejoint la Liste du patrimoine mondial en péril. Beaufort bénéficiait déjà d’une protection renforcée depuis novembre 2024 au titre du régime international applicable aux biens culturels pendant les conflits.

Cette chronologie montre que la menace ne commence pas avec la magnitude 3,8. Le dynamitage ajoute un épisode majeur à une série de frappes, d’occupations et de restrictions d’accès. L’expertise devra donc distinguer les dommages anciens, ceux causés entre mai et juillet, et ceux éventuellement produits dans la nuit du 31.

Quels dégâts une telle vibration peut-elle provoquer ?

Une forteresse médiévale ne réagit pas comme un immeuble moderne. Ses murs épais offrent une forte résistance, mais leur comportement dépend des liaisons entre les blocs. Les mortiers anciens, les réparations successives et les fissures existantes créent des zones de faiblesse. Les voûtes, les arcs, les couronnements et les tours peuvent se montrer plus sensibles que les masses de maçonnerie pleines.

Une vibration brève peut ouvrir une fissure déjà présente. Elle peut déplacer un bloc mal lié ou faire tomber des éléments fragiles. Elle peut aussi provoquer des dommages non visibles depuis l’extérieur. Une voûte peut perdre une partie de son équilibre sans s’effondrer immédiatement. Des pierres peuvent rester en place tout en devenant instables.

Le risque ne se limite pas aux murs. La forteresse repose sur un promontoire rocheux. Si les galeries détruites traversaient le même massif, les ingénieurs devront rechercher des ruptures internes, des vides nouveaux et des tassements différentiels. Un effondrement souterrain peut modifier localement le soutien de la roche sans entraîner immédiatement la chute du monument.

Les pentes méritent aussi une attention particulière. La fracturation peut libérer des blocs ou favoriser un glissement localisé. Les écoulements d’eau peuvent emprunter de nouvelles fissures. À moyen terme, l’humidité peut accélérer la dégradation des joints et des maçonneries. Ces mécanismes restent des risques plausibles, pas des dommages confirmés au 31 juillet.

La magnitude seule ne permet pas de les quantifier. Il faudrait connaître la vitesse maximale des particules au niveau du château, les accélérations, les fréquences dominantes et la durée de l’exposition. Aucun de ces paramètres locaux n’a été rendu public. Deux sites recevant la même magnitude générale peuvent subir des effets très différents.

Ce qu’une expertise de Beaufort devrait vérifier

La première étape consiste à comparer l’état actuel aux archives les plus récentes. Les spécialistes doivent disposer de photographies géoréférencées, de plans de fissures, de relevés photogrammétriques et, si possible, d’un modèle tridimensionnel réalisé avant l’explosion. Cette base permettra de distinguer les atteintes nouvelles des dégradations anciennes.

Une inspection rapprochée devra ensuite examiner les remparts, les tours, les voûtes, les escaliers, les citernes et les structures consolidées. Les experts rechercheront des blocs déplacés, des joints ouverts, des fissures fraîches et des déformations. Les zones restaurées méritent un contrôle particulier, car elles peuvent réagir différemment des maçonneries médiévales.

Le diagnostic devra également porter sur le rocher. Des géologues pourront cartographier les fractures, repérer des cavités et vérifier la stabilité des versants. Des mesures non destructives peuvent aider à identifier des vides ou des changements internes. Une surveillance temporaire des fissures permettrait de déterminer si les mouvements se poursuivent après le dynamitage.

Les images satellitaires et les drones peuvent fournir un premier bilan lorsque l’accès reste impossible. Ils repèrent des effondrements importants, des cratères ou la perte d’une partie de mur. Leur résolution ne suffit pas toujours pour les microfissures. Ils ne remplacent donc pas une mission associant archéologues, architectes, ingénieurs et géologues.

Les recommandations internationales insistent sur une comparaison méthodique entre l’état avant et après l’événement. Elles déconseillent les réparations précipitées avant l’identification des causes. Une intervention trop rapide pourrait masquer des indices utiles ou ajouter des contraintes à une structure fragilisée.

Le statut patrimonial renforce l’urgence

L’inscription au patrimoine mondial reconnaît Beaufort comme une composante d’un réseau fortifié plus vaste. Les cinq châteaux illustrent près d’un millénaire d’échanges militaires, architecturaux et territoriaux dans le mont Amel. Le classement ne repose donc pas seulement sur la silhouette de chaque monument. Il protège aussi les relations entre les forteresses et leurs paysages.

La Liste du patrimoine mondial en péril ouvre la voie à un suivi renforcé et à des mesures correctives. La décision internationale demande une mission dès que les conditions de sécurité le permettront. Elle prévoit une évaluation des dommages, l’identification des priorités de conservation et la création d’un état de référence pour le suivi.

La protection renforcée accordée en 2024 impose également des obligations particulières. Elle vise à éviter l’attaque et l’utilisation militaire des biens culturels protégés, sous réserve des conditions prévues par le droit international. L’analyse juridique d’une opération précise exige toutefois des informations sur la localisation, l’usage militaire allégué, les précautions et la proportionnalité. Un constat patrimonial ne remplace pas une enquête juridique.

Le besoin immédiat reste technique. Tant que les experts ne peuvent entrer sur le site, ni le ministère ni l’organisation internationale ne peuvent mesurer les effets du dynamitage. Le maintien de la silhouette générale ne suffit pas à clore le dossier.

Six affirmations passées au fact-check

« Le signal du Chqif dépasse celui de Beyrouth » : plutôt vrai

La valeur de 3,8 est supérieure aux chiffres de 3,3 à 3,6 publiés pour le port. Cette comparaison reste nominale tant que les méthodes ne sont pas harmonisées. Elle concerne le signal sismique, pas le rendement total.

« Le Chqif a été plus puissant que Beyrouth » : non démontré

Le mot « puissance » mélange énergie, durée, souffle et dégâts. Les données publiques ne permettent pas de calculer ces paramètres pour le Chqif. Le confinement souterrain peut expliquer une magnitude plus élevée sans rendement supérieur.

« Les 700 tonnes dépassent les 600 tonnes de Beyrouth » : faux rapprochement

Les 700 tonnes sont une masse revendiquée de produits non identifiés. Les 600 tonnes sont un équivalent TNT estimé. Les unités et les méthodes diffèrent. Le rapport apparent de 17 % n’a pas de valeur scientifique.

« Le château de Beaufort a été détruit » : faux

Le ministère de la Culture a démenti sa destruction. La forteresse reste debout. Les affirmations annonçant sa disparition totale ne reposent pas sur un constat officiel ou une expertise indépendante.

« Beaufort n’a subi aucun dommage » : non établi

Le monument présentait déjà des dommages confirmés avant le 31 juillet. Les autorités ne peuvent pas encore inspecter les effets du nouveau dynamitage. L’absence de destruction ne signifie donc pas absence de fissures ou d’atteintes locales.

« La magnitude 3,8 prouve des dégâts structurels » : faux

La magnitude décrit la source à l’échelle du réseau. Les dommages dépendent des vibrations reçues sur le site, de leurs fréquences et de l’état de la maçonnerie. Ces mesures locales ne sont pas publiques.

Les données qui peuvent encore changer le verdict

Le bulletin complet du Centre national de géophysique devra préciser le type de magnitude, la marge d’erreur, les stations retenues et la forme des ondes. Les tracés pourraient révéler la succession des charges et les effondrements secondaires. Ils aideraient aussi à estimer la part d’énergie réellement transmise au massif.

Un plan fiable des galeries reste tout aussi nécessaire. Il devrait montrer leur distance par rapport aux fondations, leur profondeur et les volumes détruits. L’expression « sous la crête de Beaufort » ne prouve pas que les tunnels passaient directement sous les murs du château. Cette distinction géographique conditionne l’évaluation du risque.

L’expertise patrimoniale devra enfin établir une chronologie précise des dommages. Elle devra confronter les archives antérieures à mai, les relevés réalisés après les frappes du printemps et l’état postérieur au 31 juillet. Le château n’est pas détruit, mais son intégrité ne peut pas être déclarée intacte à distance. La prochaine information décisive viendra d’une mission technique sur place, dès que l’accès aux remparts, au rocher et aux galeries pourra être garanti.