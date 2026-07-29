Kavinsky, el último viaje del piloto del Testarossa

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Con la desaparición deKavinsky, la música electrónica francesa pierde a uno de sus creadores más singulares. Detrás de este seudónimo se escondía Vincent Belorgey, discreto artista que se ha convertido en una referencia mundial gracias a un universo inmediatamente reconocible, hecho de sintetizadores analógicos, neones, carreteras desiertas y Ferrari Testarossa lanzados por la noche. Su personaje, inspirado en un conductor que regresaba de entre los muertos tras un accidente, acabó superando la ficción para convertirse en un auténtico icono de la synthwave.

El público en general lo había descubierto conNightcall, que se ha convertido en inseparable de la películaDrivede Nicolas Winding Refn. En pocos minutos, esta melodía hipnótica impuso una nueva estética musical: una mezcla de nostalgia de los años 80, romanticismo melancólico y potencia electrónica. Pocas obras han marcado tanto a una generación de cinéfilos y amantes de la música electrónica.

Pero Kavinsky no se reducía a una sola pieza. ConTestarossa AutodriveB n 8 6 ),RoadgameB n 8 6 ),ProtovisionB n 8 6 ),Odd LookB n 8 6 ),Renegadeo el álbumOutRun, había construido un universo coherente donde cada pieza parecía acompañar a una película imaginaria. Su influencia se ha extendido mucho más allá de la escena francesa, inspirando a muchos artistas de synthwave y música electrónica contemporánea.

En 2024, volvió a cautivar al mundo en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París. Junto aÁngelayPhoenix, ofreció una interpretación magistral deNightcallAnte cientos de millones de telespectadores, esta actuación había dado una segunda vida a una pieza de catorce años, hasta el punto de batir un récord mundial de búsquedas en Shazam en un solo día.

En una época en la que la música electrónica a menudo está dominada por lo efímero, Kavinsky había logrado la hazaña de crear un imaginario atemporal. Su obra evocaba tanto las bandas sonoras de John Carpenter como los videojuegos, las autopistas americanas o los coches deportivos italianos. No buscaba seguir las tendencias: había creado las suyas propias.

Hoy es una silueta de cazadora Teddy que se aleja por última vez en la noche. Sin embargo, como el personaje que había inventado, Kavinsky sin duda seguirá rodando durante mucho tiempo en la memoria colectiva. Mientras resuenen las primeras notas deNightcalloTestarossa Autodrive, su universo seguirá vivo, en algún lugar entre el cine, la música y el sueño.