🎥 Lindsey Graham quería bombardear el Líbano con Netanyahu

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Fallecido el 12 de julio de una disección aórtica, el senador estadounidense Lindsey Graham fue enterrado este martes en Washington. El día anterior, un documental inédito del director Alex Holder revela imágenes filmadas antes de su muerte: Graham se regocija ante la guerra estadounidense-israelí contra Irán😲, compara a Trump y Netanyahu con Roosevelt y Churchill, y propone unilateralmente al primer ministro israelí la ayuda militar estadounidense contra el Líbano🇱🇧. Netanyahu declina — por ahora.

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