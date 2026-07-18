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Les zones pilotes au Sud du Liban

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Les zones pilotes au Sud du Liban
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🇱🇧 Les zones pilotes du Sud-Liban vont bientôt se déployer — premier vrai test du cessez-le-feu entre retrait israélien conditionné et désarmement du Hezbollah. 🗺️ Où, comment, et pourquoi rien n’est encore joué : notre décryptage, sources à l’appui.

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Israel announces a partial withdrawal of pilot areas in South Lebanon: towards a fragile implementation of the American framework?
Israël annonce un retrait partiel des zones pilotes au Liban-Sud : vers une mise en œuvre fragile du cadre américain ?
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