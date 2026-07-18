Liban-Israël : la réunion tripartite reportée

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La réunion virtuelle tripartite qui devait rassembler vendredi 17 juillet 2026 des représentants libanais, israéliens et américains a été reportée afin de permettre la préparation des dossiers techniques. Cette séance devait prolonger les discussions tenues les 14 et 15 juillet à Rome et préciser les modalités d’application des « zones pilotes » dans le Liban-Sud. Le report ne signifie pas, à ce stade, une rupture du processus. Il révèle toutefois la complexité d’un mécanisme qui doit articuler retrait israélien, déploiement de l’armée libanaise, vérification des mesures sur le terrain et traitement de la question des armes du Hezbollah. Les négociateurs américains ont qualifié les échanges de Rome de « productifs et positifs », mais plusieurs points essentiels restent sans calendrier public.

La réunion virtuelle tripartite qui devait rassembler vendredi 17 juillet 2026 des représentants libanais, israéliens et américains a été reportée afin de permettre la préparation des dossiers techniques. Cette séance devait prolonger les discussions tenues les 14 et 15 juillet à Rome et préciser les modalités d’application des « zones pilotes » dans le Liban-Sud. Le report ne signifie pas, à ce stade, une rupture du processus. Il révèle toutefois la complexité d’un mécanisme qui doit articuler retrait israélien, déploiement de l’armée libanaise, vérification des mesures sur le terrain et traitement de la question des armes du Hezbollah. Les négociateurs américains ont qualifié les échanges de Rome de « productifs et positifs », mais plusieurs points essentiels restent sans calendrier public.

Une réunion tripartite repoussée après Rome

La réunion électronique devait mettre la dernière main aux résultats obtenus dans la capitale italienne. Selon les informations diffusées vendredi par une chaîne libanaise, elle a été ajournée pour préparer les documents nécessaires. Aucun nouveau rendez-vous n’a été annoncé dans l’immédiat.

Ce délai intervient après deux jours de négociations sous médiation américaine. Les délégations libanaise et israélienne se sont rencontrées à l’ambassade des États-Unis à Rome. Il s’agissait du sixième cycle de discussions depuis le lancement du processus et du premier organisé après l’accord-cadre conclu le 26 juin à Washington.

Un responsable américain a indiqué que les participants avaient approuvé la structure générale et les lignes directrices du mécanisme des zones pilotes. Ces éléments doivent encore être finalisés avant leur mise en œuvre. Les prochaines discussions doivent porter sur les aspects techniques, mais aussi sur les autres volets du cadre tripartite.

Le report montre que l’accord politique de principe ne suffit pas. Les parties doivent définir les cartes, les séquences de retrait, les responsabilités de chaque force et les procédures de contrôle. Elles doivent aussi décider qui constatera l’exécution des engagements et selon quels critères.

Les « zones pilotes » au cœur du dispositif

Les zones pilotes constituent la première étape concrète envisagée par le cadre négocié avec Washington. Le principe consiste à appliquer, dans deux secteurs limités du Liban-Sud, un mécanisme destiné ensuite à être élargi. Les forces israéliennes devraient se retirer des espaces concernés. L’armée libanaise y renforcerait ensuite son déploiement et exercerait seule l’autorité militaire officielle.

Les discussions de Rome ont principalement porté sur cette transition. Les négociateurs devaient déterminer les procédures régissant le départ des unités israéliennes, l’arrivée ou le renforcement des troupes libanaises et la vérification de l’absence d’armes non étatiques.

Les localités mentionnées dans les informations disponibles comprennent notamment Froun, Ghandouriyé, Qalawiyé, Borj Qalawiyé et Kfar Dounine, dans le district de Bint Jbeil. D’autres villages des districts de Nabatiyé et de Tyr apparaissent aussi dans les préparatifs militaires libanais. Les limites définitives n’ont toutefois pas été rendues publiques.

Cette imprécision nourrit déjà des interrogations. Certaines localités citées ne sont pas directement occupées par les forces israéliennes. L’armée libanaise y était également présente avant l’annonce du dispositif. La notion de « retrait » ne s’applique donc pas de manière identique dans tous les secteurs.

L’armée libanaise renforce sa présence

En parallèle aux négociations, l’armée libanaise a intensifié ses patrouilles dans plusieurs villages proches des zones occupées. Elle a installé ou renforcé des barrages, des postes d’observation et des mouvements de surveillance. Froun figure parmi les localités concernées.

Ces mesures visent à préparer une éventuelle mise en œuvre rapide. Elles permettent aussi à Beyrouth de montrer que l’institution militaire peut assumer les missions prévues par le cadre. Le gouvernement présente le déploiement de l’armée comme un élément central du rétablissement de la souveraineté dans le Sud.

La situation opérationnelle reste néanmoins délicate. L’armée doit intervenir dans des zones marquées par les combats, les destructions et la présence possible de munitions non explosées. Elle doit aussi éviter tout incident avec les forces israéliennes encore déployées de l’autre côté des lignes de contact ou dans des secteurs tenus par Israël.

La question des moyens se pose également. Un déploiement durable exige des effectifs, du carburant, des équipements de communication, des capacités de déminage et un soutien logistique. Les partenaires internationaux du Liban pourraient être sollicités pour renforcer ces capacités.

Le retrait israélien reste sans calendrier

Le principal objectif libanais demeure le retrait des forces israéliennes du territoire national. Beyrouth espérait que la réunion de Rome déboucherait sur des étapes précises. Le communiqué américain a confirmé un accord sur la méthode, mais il n’a fourni aucune date.

Cette absence de calendrier constitue l’une des principales faiblesses du cadre. Israël affirme être prêt à avancer dans les deux zones pilotes. Son ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, l’a déclaré au début des pourparlers de Rome. Les autorités israéliennes lient cependant tout retrait durable à la disparition de la menace représentée par le Hezbollah.

Des responsables israéliens ont aussi affirmé que leurs forces resteraient dans une zone de sécurité d’environ dix kilomètres le long de la frontière tant que le mouvement chiite conserverait ses armes. Cette position entre en contradiction avec la demande libanaise d’un retrait complet et progressif.

Le désaccord porte donc sur l’ordre des étapes. Le Liban veut voir Israël se retirer pour permettre à l’armée de reprendre le contrôle. Israël exige des garanties sur le désarmement et sur l’impossibilité d’un retour du Hezbollah dans les zones évacuées.

Le cadre tripartite vise un accord plus large

Les zones pilotes ne représentent qu’un premier volet. Selon le département d’État américain, les négociations techniques doivent désormais couvrir l’ensemble du cadre tripartite. L’objectif affiché est de parvenir à un accord global entre le Liban et Israël.

Le texte négocié à Washington cherche à mettre fin à l’état de guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban. Il prévoit le désarmement du mouvement soutenu par l’Iran, le déploiement de l’armée libanaise dans le Sud et le retrait progressif des forces israéliennes.

La portée politique du processus dépasse donc un simple arrangement militaire local. Elle touche à la souveraineté du Liban, au monopole des armes, à la sécurité de la frontière et à la nature des relations avec Israël.

Aucun accord de paix n’est pourtant imminent. Le Liban et Israël restent officiellement en état de guerre. Les négociations se déroulent sous médiation américaine et ne signifient pas une normalisation diplomatique. À Beyrouth, toute évolution sur ce terrain reste extrêmement sensible.

Le Hezbollah rejette l’accord

Le Hezbollah refuse le cadre conclu sous parrainage américain. Le mouvement conteste notamment l’exigence de désarmement et considère ses armes comme nécessaires face à Israël. Il n’a pas participé directement aux négociations de Washington ou de Rome.

Cette opposition constitue un obstacle majeur. Le gouvernement libanais peut négocier au nom de l’État, mais l’application du volet relatif aux armes suppose des décisions internes difficiles. Elle exige aussi une capacité politique et sécuritaire que les institutions libanaises ont rarement pu imposer sans compromis.

Le Hezbollah lie traditionnellement la question de son arsenal à la persistance de l’occupation israélienne et aux menaces contre le Liban. Israël adopte le raisonnement inverse. Il conditionne son retrait à la neutralisation de l’organisation.

Ce cercle explique la recherche d’une expérimentation limitée. Les zones pilotes doivent permettre de tester une séquence restreinte avant un élargissement. Le succès dépendra de la confiance entre les parties, mais aussi de la capacité américaine à garantir les engagements pris.

La vérification, point sensible des discussions

Le Liban demande qu’un tiers vérifie l’exécution des tâches confiées à son armée. Beyrouth ne veut pas que l’évaluation dépende uniquement des appréciations israéliennes. Cette exigence vise à éviter qu’Israël retarde son retrait en invoquant un manquement non confirmé.

Les discussions techniques doivent donc définir un mécanisme de contrôle. Les États-Unis pourraient y jouer un rôle central, avec d’autres acteurs internationaux. La présence de la Force intérimaire des Nations unies au Liban constitue aussi un élément du dispositif régional, même si son rôle exact dans les zones pilotes n’a pas été détaillé publiquement.

La vérification devra répondre à plusieurs questions. Qui inspectera les villages ? Quels sites pourront être visités ? Comment sera constatée l’absence d’armes ? Quelle procédure s’appliquera en cas de désaccord ? Et quelles conséquences suivront une violation ?

Sans réponse précise, le mécanisme risque de rester bloqué par des interprétations contradictoires. Un incident local pourrait alors remettre en cause l’ensemble du processus.

Un report qui ne ferme pas la négociation

L’ajournement de la réunion virtuelle peut être interprété comme un délai technique plutôt que comme un échec diplomatique. Les échanges de Rome ont abouti à un accord sur une structure de travail. Les responsables américains ont annoncé le passage à une phase élargie de négociations techniques.

Aucune des parties n’a officiellement quitté le processus. Israël affirme vouloir avancer. Le Liban prépare son armée et insiste sur le retrait. Washington maintient sa médiation. Ces éléments montrent que les discussions se poursuivent malgré les divergences.

Le report souligne cependant l’écart entre une déclaration politique et son application. Chaque détail peut devenir un point de blocage : une limite cartographique, une route, un poste d’observation, un calendrier ou une méthode de vérification.

Les négociateurs doivent aussi composer avec les réalités du terrain. Les opérations militaires, les frappes, les démolitions et les tensions régionales peuvent modifier rapidement le contexte. Une nouvelle escalade réduirait la marge de compromis.

Les prochaines étapes restent à fixer

La priorité immédiate consiste à reprogrammer la réunion tripartite et à finaliser les dossiers issus de Rome. Les équipes techniques devront transformer les lignes directrices en procédures applicables. Elles devront notamment produire des cartes validées, une chronologie et un mécanisme de contrôle.

Le gouvernement libanais devra préciser les missions confiées à l’armée et les garanties obtenues sur le retrait israélien. Israël devra indiquer les positions qu’il est prêt à évacuer et les conditions exactes attachées à cette décision.

Washington cherchera, pour sa part, à empêcher que le désaccord sur les armes du Hezbollah ne bloque dès le départ l’expérimentation. La médiation américaine repose sur l’idée qu’un progrès limité peut créer une dynamique plus large.

Le véritable test ne sera donc pas la formulation d’un nouveau communiqué. Il interviendra lorsqu’une unité israélienne quittera effectivement une position, que l’armée libanaise en prendra le contrôle et qu’un mécanisme indépendant validera l’opération. Vendredi soir, aucune date publique n’avait encore été fixée pour cette première étape.