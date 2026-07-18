🇺🇸🇮🇱 VANCE CONTRE NETANYAHOU

La relation Washington-Netanyahou traverse sa pire crise depuis des décennies.
💥 Cessez-le-feu Iran-USA négocié par Vance → Netanyahou exclut le Liban de l’accord → frappes les plus intenses sur Beyrouth depuis le début de la guerre.
🗣️ Vance recadre publiquement les ministres Smotrich et Ben Gvir : « vous ne pouvez pas tuer votre chemin pour sortir de tous les problèmes. »
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🕵️ La bombe : chez Joe Rogan, Vance affirme qu’Epstein avait des « connexions claires avec les plus hauts niveaux » du renseignement américain ET israélien — tout en reconnaissant n’avoir aucune preuve documentaire.
❌ Netanyahou et l’ex-Premier ministre Naftali Bennett démentent catégoriquement.
📊 Tout, sources à l’appui.
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