6 años después de la explosión del puerto de Beirut, ¿avanza finalmente la justicia?

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El 4 de agosto de 2020, 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas desde 2013 explotaron en el puerto de Beirut: más de 236 muertos, 7.000 heridos, una ciudad devastada.

En marzo de 2026, el juez Tarek Bitar cerró su investigación después de años de obstrucción política. Actualmente hay 70 personas involucradas, entre ellas el ex primer ministro Hassan Diab, los ex ministros Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter y Youssef Fenianos, y el ex fiscal general Ghassan Oueidat. Bulgaria ha rechazado la extradición de Igor Grechushkin, propietario del carguero Rhosus. El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam exigen ahora la publicación del acta de acusación.

Seis años después, las familias de las víctimas siguen esperando la verdad y la justicia.

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