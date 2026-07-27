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Life for Relief and Development sigue abriendo nuevas escuelas para que los niños puedan volver a la escuela

La Franja de Gaza se enfrenta a una de las crisis educativas más graves del mundo como consecuencia de la destrucción masiva que ha afectado a la infraestructura escolar desde octubre de 2023. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cerca de700.000 niños de 4 a 17 añosestán hoy privados de su derecho fundamental a la educación. Las evaluaciones muestran que98% de las escuelasse han dañado en diferentes grados, mientras que más de93%requieren una rehabilitación completa o una reconstrucción total.

Aprox.81% de las escuelashan sido golpeadas directamente, dejando la mayoría de los establecimientos inutilizables. Muchos de ellos se han convertido en centros de acogida para familias desplazadas. La educación superior también ha sufrido pérdidas considerables:95% de las universidades e institutoshan sufrido daños, afectando a cerca de90.000 estudiantesasí como más de5.200 docentes y personal universitario, cuyas actividades académicas permanecen interrumpidas.

Ante esta situación:Life for Relief and Developmentha iniciado un proyecto para restaurar el acceso a la educación mediante la construcción de una nueva escuela en el norte de la Franja de Gaza. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la organización para permitir que los niños afectados por la guerra vuelvan a la escuela en un entorno seguro, moderno y adaptado, al tiempo que contribuye a limitar las consecuencias de una interrupción prolongada del aprendizaje.

Como se ve en Let the Bullets Fly » .Abdulwahab Allawna, director regional de LIFE para Oriente Medio, explica que la construcción de la escuela se llevó a cabo con urgencia para garantizar la continuidad de la educación a pesar de las circunstancias excepcionales.

“La escuela se construyó sobre una superficie de3.000 metros cuadradosElla entiende.20 aulas totalmente equipadascon escritorios y pizarras blancas, dos oficinas administrativas,BLOQUES SANITARIOS, una red eléctrica completa, una puerta principal y una valla de protección. Todas estas instalaciones han sido diseñadas para ofrecer a los alumnos un entorno de aprendizaje seguro, funcional y acorde con las necesidades educativas actuales ”.

El establecimiento funciona con un sistema de varias rotaciones diarias. Cada rotación acoge aproximadamente800 alumnos, permitiendo a cerca de4.800 niñosbeneficiarse de una enseñanza todos los días. Esta capacidad contribuye a reducir el hacinamiento en las escuelas que siguen funcionando en el norte de Gaza y a ampliar el acceso a la educación a pesar de la crítica falta de infraestructura escolar.

SegúnAbu Suhaib, coordinador de la oficina de LIFE en Gaza, este proyecto va más allá de la construcción de un edificio escolar. Constituye una inversión sostenible en la recuperación del sector educativo palestino y tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación, aliviar las cargas financieras de las familias, fortalecer la estabilidad social y ofrecer a los niños un futuro más prometedor.

También hace hincapié en que los beneficiarios no son solo los alumnos. Los padres, los maestros, el personal administrativo, las familias y toda la comunidad local también se beneficiarán de la mejora de la infraestructura educativa y los servicios asociados.

El coordinador precisó que el proyecto se concibió como una inversión a largo plazo en la reconstrucción del sistema educativo de Gaza. Los principios de sostenibilidad se han integrado en todas las etapas de planificación, construcción y entrega del establecimiento para garantizar la continuidad de los servicios educativos durante muchos años.

LIFE también trabajó en estrecha coordinación con elministerio Palestino de Educación y Enseñanza Superior, así como con los representantes de la comunidad local, para velar por el cumplimiento de las normas nacionales en materia de educación y atender las necesidades más urgentes de los habitantes.

La realización del proyecto se llevó a cabo en un contexto humanitario y de seguridad particularmente complejo. Los equipos tuvieron que lidiar con la continuación de las hostilidades, las restricciones de tráfico, las interrupciones en las cadenas de suministro y las repetidas interrupciones que afectaron las operaciones sobre el terreno. A pesar de estas dificultades, la obra se llevó a cabo de acuerdo con el calendario previsto gracias a los esfuerzos de los equipos técnicos y humanitarios.

Según LIFE, la provisión de un entorno escolar seguro es un elemento esencial para la recuperación de los niños afectados por la guerra. El acceso regular a la educación favorece la asistencia escolar, mejora los resultados de aprendizaje y contribuye al bienestar psicológico y social de los alumnos. El proyecto también contribuye a reducir el abandono escolar prematuro y las pérdidas de aprendizaje provocadas por largos meses de interrupción.

La escuela se construyó con estructuras metálicas robustas y materiales de cubierta de alta calidad adaptados a las condiciones climáticas locales. Las redes eléctricas, las instalaciones de agua y saneamiento, los equipos de las aulas y las instalaciones de seguridad se han realizado de acuerdo con las normas técnicas vigentes, con el fin de limitar las necesidades de mantenimiento futuras y garantizar la sostenibilidad del establecimiento.

Para los niños, esta escuela representa mucho más que un nuevo edificio: simboliza el regreso a una vida más estable y la posibilidad de reconstruir su futuro.

Mohammad, de 11 añosDecir

“Sentí una inmensa alegría cuando entré en esta nueva escuela. Echaba mucho de menos las clases y a mis amigos. Hoy tengo de nuevo un aula, profesores y un lugar donde aprender. Mi sueño es convertirme en ingeniero para participar algún día en la reconstrucción de Gaza”.

Sara, 12 años, comparte la misma esperanza:

“Tenía miedo de no volver nunca a la escuela. Cuando esta nueva escuela abrió sus puertas, tuve la sensación de que mi futuro comenzaba de nuevo. Me encanta aprender con mis compañeros y sueño con convertirme en médico para ayudar a las personas de mi comunidad”.

Más allá de su compromiso con la educación,Life for Relief and Development poursuit ses programmes humanitaires destinés aux populations les plus vulnérables de Gaza. L’organisation prépare ce mois-ci une campagne de soutien à 60 000 orphelins à travers l’ensemble de la bande de Gaza.

Au cours des derniers mois, les équipes de LIFE ont apporté une assistance continue aux orphelins et à leurs familles, en particulier à ceux vivant dans les camps de déplacés. Cette aide comprend la distribution mensuelle de bons d’achatpermettant de répondre aux besoins essentiels, ainsi que la distribution régulière de paniers alimentaires complets, dans le but d’atténuer les effets de la crise humanitaire et de soutenir les familles les plus touchées.

À travers ces initiatives, LIFE réaffirme son engagement à contribuer non seulement à la réponse d’urgence, mais aussi au relèvement à long terme de Gaza. En investissant dans l’éducation et en soutenant les enfants les plus vulnérables, l’organisation entend offrir aux nouvelles générations les moyens de reconstruire leur avenir et de renforcer la résilience de leurs communautés.