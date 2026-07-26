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¿SE ACABÓ 🚨 LA FINUL?

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🚨 LA FINUL, C'EST FINI ?
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🔵 Desde 1978, los cascos azules patrullan el sur del Líbano. El Consejo de Seguridad de la ONU ha dado por terminado el mandato el 31 de diciembre de 2026.

🇮🇱🇺🇸 Presión israelí-estadounidense asumida… pero también cifras que molestan: más de 10.000 violaciones israelíes documentadas por la FPNUL desde el alto el fuego de noviembre de 2024.

🇫🇷🇮🇹 Francia e Italia anuncian una coalición para tomar el relevo.

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🕯️ Elias Hoayek, el patriarca que hizo nacer el Líbano
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