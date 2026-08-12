REASON FOR LIBAN

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¿Para qué es Líbano?

Raison d’être, misión del Estado y visión de un país que finalmente debe decidir lo que quiere ser

Bernard Raymond Jabre

El Líbano ha estado en crisis políticas, financieras, institucionales e de identidad durante decenios. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos es una cuestión más fundamental, rara vez planteada de manera frontal: ¿por qué todavía queremos vivir juntos en el mismo Estado, y qué proyecto común justifica la existencia del Líbano? Mientras no se responda a esta pregunta, las reformas siguen siendo técnicas, los compromisos provisionales y el propio Estado impugnado.

Un país no puede reformar por mucho tiempo si no sabe por qué existe, qué debe proteger y qué quiere convertirse.

La crisis libanesa es ante todo una crisis de propósito

El Líbano está constantemente hablando de reforma administrativa, independencia judicial, reestructuración bancaria, descentralización, lucha contra la corrupción, soberanía y recuperación económica. Todas estas cuestiones son esenciales. Pero vienen después de una pregunta más profunda: ¿cuál es el propósito del todo? ¿Qué idea de la sociedad libanesa se supone que estas reformas sirven?

Un Estado no es sólo un territorio, una Constitución, una administración y fronteras. También es un acuerdo, ya sea explícito o implícito, entre ciudadanos con unos pocos propósitos más altos. Los ciudadanos aceptan pagar impuestos, respetar las leyes, confiar el monopolio de la fuerza a las instituciones comunes y renunciar a ciertas formas de justicia privada porque creen que el Estado protege algo que merece ser protegido: su libertad, su seguridad, su dignidad, sus derechos, su propiedad, su futuro y el de sus hijos.

El problema del Líbano es que este acuerdo sustantivo ha permanecido incompleto. El Líbano ha creado mecanismos de participación en la energía, sin que haya establecido con la misma fuerza una definición compartida de su propósito. Por lo tanto, el sistema ha respondido a menudo la pregunta « ¿cómo asignar el Estado? » antes de responder a la pregunta « ¿qué debe servir el Estado? ». Esta inversión explica gran parte de nuestros impasses.

Cuando el objetivo común desaparece, las instituciones se convierten en territorios para conquistar. El ministerio se convierte en un recurso comunitario, el empleo público es un instrumento de lealtad, el mercado público es un medio de redistribución, el banco es una proximidad, el juez es un contacto, el MP es un intermediario y el líder político es un asegurador de último recurso. El Estado deja de ser el árbitro del bien común y se convierte en el mismo objeto de la competencia.

Varios Líbano coexisten en el mismo Líbano

Durante más de un siglo, varias visiones del país han superado. Algunos son nobles, otros mucho menos. Explican por qué el pueblo libanés puede utilizar las mismas palabras mientras habla de países profundamente diferentes.

Hay primero un Líbano de redes. En esta visión, raramente reclamada pero muy presente en la práctica, el papel del poder es proteger a familiares, familias, clientes, socios económicos o comunidades. El acceso al estado se convierte en una forma de seguro. Aquellos que controlan una institución pueden recompensar su propio, frenar una investigación, facilitar una autorización, guiar un contrato o proteger un interés. Obviamente no es una razón nacional. Por el contrario, es la privatización de la razón del Estado.

Hay entonces un Líbano de comunidades, concebido como una asociación de grupos que han acordado no dominarse completamente. Esta lógica ha desempeñado un papel histórico en la preservación de una excepcional pluralidad religiosa en la región. Pero plantea un peligro: si el ciudadano existe políticamente sólo a través de su comunidad, el Estado se convierte en la adición de derechos de veto y áreas de influencia. La coexistencia deja de ser una promesa de convertirse en mecánico de parálisis.

También hay un Líbano de poderes externos. Algunas fuerzas políticas han buscado seguridad, legitimidad o poder de los patrocinadores extranjeros con el tiempo. El Líbano se convierte entonces en menos un tema de la política internacional que un espacio para las estrategias de otros. Puede ser un relé, un frente, una profundidad estratégica, un mercado de influencia o una plataforma comercial. Pero un país que acepta ser el escenario de rivalidades de otros eventualmente perderá la capacidad de definir sus propios intereses.

Además de estas visiones, Líbano es un « país del mensaje ». La expresión es poderosa porque sugiere que la coexistencia de diferentes comunidades religiosas y culturales tiene un alcance más allá del territorio libanés. Pero el mensaje no puede ser simplemente para las comunidades yuxtapuestas. Un verdadero mensaje político sería demostrar que pueden vivir juntos sin que nadie tenga el estado, sin necesidad alguna de milicia, protector externo o privilegio judicial para sentirse seguros.

Por último, el Líbano es una plataforma: plataforma comercial, financiera, académica, médica, turística, cultural, mediática o tecnológica. Esta vocación corresponde a una parte real de la historia y ventajas comparativas del país. Pero describe un modelo económico y una función regional, no una razón de ser. Una plataforma puede enriquecer a un país; No dice por qué sus ciudadanos quieren formar una comunidad política.

Diferenciando la razón de ser, misión, visión y modelo económico

Gran parte de la confusión desaparece tan pronto como cuatro conceptos se separan.

La razón de ser responde a la pregunta más fundamental: ¿por qué el Líbano debe existir como una comunidad política independiente? Debe ser lo suficientemente profundo para sobrevivir a un cambio de gobierno, mayoría, modelo económico o entorno regional.

La misión del Estado responde a otra pregunta: ¿qué deben garantizar las autoridades públicas para lograr esta razón de ser? La seguridad, la justicia, la igualdad, la soberanía, la estabilidad monetaria, las libertades, la integridad institucional y la protección de la propiedad no son consignas; Son obligaciones del Estado.

La visión indica lo que el Líbano quiere convertirse a largo plazo. Convierte principios en un destino. Un país puede tener una razón estable para ser y adaptar su visión a los desarrollos tecnológicos, económicos, demográficos o geopolíticos.

Finalmente, el modelo económico determina cómo produce riqueza. El Líbano puede ser una economía de servicios, conocimientos, finanzas, turismo, salud, educación, tecnología y creación. Este modelo puede evolucionar sin cuestionar por qué existe el país.

Consolidar estos cuatro niveles produce debates estériles. Decir que el Líbano debe ser una plataforma no responde a la cuestión de la ciudadanía. Decir que debe ser un estado de derecho no es suficiente para definir su ambición histórica. Decir que es un país mensaje no indica cómo debe gobernar sus finanzas. Necesitamos articular los cuatro.

A proposal of raison d’être: organizing freedom in diversity

Si buscamos lo que realmente posee el Líbano, siempre volvemos a la misma realidad: una diversidad muy fuerte concentrada en un pequeño territorio, combinado con una tradición de abrir varios espacios a la vez. El Líbano pertenece al mundo árabe, al Mediterráneo y a una inmensa red de diásporas. Tiene varios idiomas, varios recuerdos, varias culturas políticas y varias afiliaciones religiosas.

Esta diversidad se ha considerado a menudo como un problema para administrar. Podría convertirse en el centro del proyecto nacional.

Propongo definir la razón de ser del Líbano como sigue: garantizar a los ciudadanos de diferentes orígenes, religiones, culturas y sensibilidades la posibilidad de vivir libres, iguales y seguros en el mismo Estado soberano, gobernado por la ley, y transformar esta diversidad, apertura y diáspora en una fuerza de creación, prosperidad e influencia.

Esta definición se basa en una idea simple: el Líbano no existe para borrar las identidades, sino para evitar su necesidad de luchar entre sí. No existe para suprimir a las comunidades, sino para hacer innecesaria su transformación en dispositivos de protección política. No existe imponer una sola identidad, sino crear un espacio común suficientemente sólido para que varias identidades puedan desplegarse libremente.

En otras palabras, la diversidad ya no debe ser la arquitectura compartida por el Estado. Debe convertirse en una riqueza protegida por el Estado.

El estado de derecho no es la razón de ser del Líbano; es la condición

Un estado de derecho no es una peculiaridad libanesa. Cualquier democracia digna de ese nombre debe ser. Sin embargo, en el caso del Líbano, el estado de derecho tiene una función aún más fundamental: es el mecanismo que permite que la diversidad no se convierta en una guerra permanente de protecciones contrapuestas.

Cuando un ciudadano cree que su derecho depende de su comunidad, partido, banco, familia o relación, él o ella buscará naturalmente la protección de lo más fuerte. Este comportamiento no es sólo cultural; es racional en un sistema donde la regla común no es confiable. La clientela política prospera precisamente donde falla la ley universal.

La verdadera transición al estado de derecho viene cuando la pregunta « ¿quién sabe? « ¿Cuál es tu derecho? » Desde entonces, la función del líder político cambia, la del magistrado cambia, la de la administración cambia y la de la comunidad cambia.

Un sistema de justicia independiente se convierte entonces en mucho más que una reforma sectorial. Se convierte en el principal instrumento de desconfesión real de la vida cotidiana. Mientras un libanés necesite que su líder comunitario obtenga justicia, la ciudadanía seguirá sin terminar. Cuando el juez es suficiente, el ciudadano comienza a reemplazar al cliente.

Soberanía: Pertenecer al mundo sin pertenecer a un poder

El Líbano no puede cumplir su razón de ser si la decisión política definitiva es en otra parte. Un Estado soberano no significa un Estado aislado, neutral a ninguna influencia o cerrado a alianzas. Significa que las alianzas son elegidas por instituciones legítimas, que la política exterior es una política nacional y que la decisión sobre la guerra y la paz pertenece al Estado.

La historia del Líbano ha mostrado el costo de un país que se ha convertido periódicamente en un espacio de confrontación con las estrategias extranjeras. El problema no es que el Líbano tenga relaciones con Francia, Estados Unidos, países árabes, Irán, Europa u otros actores. Un pequeño país abierto necesita múltiples relaciones. El problema comienza cuando un poder externo adquiere, a través de una fuerza interna, un derecho de decisión superior al de las instituciones nacionales.

Por lo tanto, el Líbano debe buscar una doctrina abierta de soberanía: amistad con todos los que respetan su independencia, hostilidad hacia la persona por principio, alineación automática con la persona y negativa a que su territorio se utilice para resolver los conflictos de los demás.

Una fórmula podría resumir esta doctrina: abierta a todos, subordinada a nadie. Esta orientación no es una fuga del mundo. Por el contrario, es la condición de que el Líbano se convierta en un actor más que en un asunto.

El mensaje nacional debe convertirse en una realidad institucional

El Líbano se presenta a menudo como una experiencia de convivencia. Esta idea tiene un valor real, pero debe deshacerse de su romanticismo. La mera presencia de varias comunidades en el mismo territorio no es en sí mismo un mensaje. Los grupos pueden coexistir mientras viven en desconfianza, separación social y búsqueda constante de relaciones de poder.

El mensaje real comenzaría cuando las identidades estuvieran protegidas sin que las instituciones fueran propiedad de ellas. Parecería cuando un ciudadano pudiera cambiar su opinión política sin cambiar su protección, cuando un magistrado podía juzgar a una persona poderosa sin mirar su confesión, cuando un funcionario público sería reclutado para su competencia, cuando un empresario no necesitaría un intermediario político, cuando una comunidad minoritaria pudiera sentirse segura simplemente porque la Constitución y la función de justicia.

Por consiguiente, el mensaje de país ya no sería el país de diálogo interreligioso. Se convertiría en el país donde varias identidades demuestran que pueden compartir el mismo derecho.

Este matiz es crucial. El Líbano no sería valioso porque sería una colección de comunidades. Sería porque demostraría que ninguna comunidad necesitaba dominar al otro para sobrevivir.

Líbano: una estrategia económica, no una identidad

El Líbano tiene ventajas que hacen natural una economía de plataforma. Su geografía es importante, pero ya no es suficiente en la era digital. Su ventaja real es humana: plurilingüismo, diáspora, cultura empresarial, redes empresariales, universidades, profesiones liberales, capacidad de circulación entre varios mundos culturales.

Por lo tanto, la plataforma del siglo XXI no debe ser la reproducción del modelo de precrisis, basado en corrientes de capital, bienes raíces, tasas de interés y en gran medida la estabilidad financiera artificial. Debe ser una plataforma de habilidades y confianza.

Un Líbano reformado podría especializarse en la educación superior regional, la medicina, los servicios profesionales, el arbitraje, la tecnología, la inteligencia artificial, las industrias creativas, la producción cultural, la financiación regulada, la gestión del patrimonio, el turismo de calidad, los servicios agroalimentarios de alto valor añadido y los servicios de la diáspora.

Pero una plataforma solo funciona en una condición: confianza. Requiere tribunales fiables, contratos ejecutables, moneda creíble, administración predecible, tributación comprensible, infraestructura correcta y reglas estables. Así que incluso la estrategia económica termina llevándonos a la cuestión institucional.

El Líbano no necesita ser el menos regulado. Necesita ser el más confiable. En una economía global donde el capital y el talento pueden moverse muy rápidamente, la confianza se convierte en una infraestructura tan importante como puerto, aeropuerto, electricidad o fibra óptica.

La diáspora debe convertirse en una red eléctrica, no en un mecanismo de financiación del déficit

Durante decenios, la diáspora libanesa se ha considerado a menudo mediante sus transferencias financieras. Apoyaba a las familias, alimentaba el consumo, financiaba bienes raíces y participaba en depósitos bancarios. Esta contribución fue inmensa, pero la relación entre el Estado y su diáspora siguió siendo en gran medida pasiva.

El Líbano debería considerar ahora su diáspora como una extensión mundial de su capital humano. Los descendientes libaneses y libaneses presentes en Europa, América, África, el Golfo, Australia y otros lugares forman una red excepcional de habilidades, empresas, investigadores, médicos, financieros, ingenieros, artistas y empresarios.

El objetivo ya no debe ser simplemente devolver su dinero, sino volver a conectar sus conocimientos, redes, credibilidad e inversión a un país que se ha convertido en digno de confianza.

Esta transformación es esencial porque altera la relación moral entre el Líbano y sus expatriados. Ya no se debe pedir a la diáspora que financie las fallas del sistema. Debe invitarse a invertir en su reconstrucción institucional y productiva.

Misión del Estado Libanés

Por esta razón, la misión del Estado queda mucho más clara. Su primera obligación es proteger la libertad y la seguridad de todo ciudadano sin pedirle a qué comunidad pertenece. Esto significa que la seguridad nacional, la policía, la justicia y los derechos fundamentales deben ser universales.

Su segunda obligación es garantizar la igualdad ante la ley. El Estado no puede pedir a los ciudadanos que se reconozcan si acepta zonas de inmunidad, justicia selectiva, derechos de paso o protección política.

Su tercera obligación es ejercer la soberanía. Ningún grupo puede tener un poder militar, de seguridad o diplomático superior al de las instituciones comunes. Esta norma no se aplica a una comunidad determinada; Simplemente se deriva de la misma definición de un Estado.

Su cuarta obligación es proteger los bienes, los ahorros y los contratos. Después de la crisis financiera, esta dimensión ya no puede considerarse secundaria. Un Estado que deja el ahorro de varias generaciones para desaparecer sin un mecanismo claro de responsabilidad destruye el pacto de confianza en el que descansa toda economía moderna.

Su quinta obligación es gestionar el dinero público como activo confiado, no como botín. El presupuesto, la deuda, las empresas públicas, la contratación pública y el banco central deben cumplir las normas de transparencia, control y rendición de cuentas que se aplican tanto a los poderosos como a los demás.

Su sexta obligación es crear condiciones para la movilidad social. La educación, la salud, la infraestructura, el acceso a la tecnología digital y la competencia económica deben permitir a un joven libanés progresar a través de su trabajo en lugar de pertenecer.

Por último, el Estado debe preservar el espacio común. El país no puede reducirse a una federación informal de territorios comunitarios. La escuela, el ejército, la justicia, la administración, el espacio público, el patrimonio, el medio ambiente y algunas instituciones nacionales deben producir una experiencia común en el Líbano.

Lo que el Líbano debe dejar de ser

Definir una razón de ser también significa reconocer lo que el país ya no puede aceptar.

Ya no puede ser un Estado dispensador de anualidades cuyo objetivo implícito es mantener clientes. Ya no puede ser una confederación de protecciones donde cada ciudadano debe negociar su relación con la ley. Ya no puede ser un sistema financiero que utiliza continuamente recursos futuros para mantener el equilibrio del presente. Ya no puede ser un territorio puesto a disposición de las estrategias militares o políticas de otros. Ya no puede ser un país en el que la emigración es el único mecanismo para la movilidad social de los jóvenes.

Tampoco debe buscar su salvación en la ilusión inversa de uniformidad forzada. El problema del Líbano no es la existencia de sus comunidades. El problema surge cuando la pertenencia a la comunidad se convierte en la clave para acceder a los derechos, recursos y seguridad.

Por lo tanto, el proyecto nacional no es abolir la diversidad, sino desconectar gradualmente la diversidad social de la dependencia política.

Una visión para el Líbano de 2040

Si la razón de ser responde al « por qué », una visión nacional debe responder al « qué ». Debemos ser capaces de describir en unas pocas oraciones al país que nos gustaría pasar a la próxima generación.

El Líbano de 2040 debe ser un Estado pequeño, soberano, políticamente pluralista, jurídicamente sólido y administrativomente eficaz en el que ninguna comunidad, partido, familia, banco, empresa o poder extranjero está por encima de la ley.

Su diversidad religiosa y cultural ya no debe ser fundamentalmente un mecanismo para asignar empleo y recursos públicos, sino una riqueza social libremente vivida. Los ciudadanos deben poder conservar sus pertenencias sin determinar su derecho a la seguridad, la justicia, el empleo o la inversión.

Su economía debe ser abierta, productiva y conectada a la región y al mundo, basada en habilidades y no en alquileres. Beirut podría volver a ser un centro regional de servicios, pero un centro construido sobre la reputación de sus instituciones y no sobre la opacidad.

Su diáspora debe integrarse en esta visión como socio estratégico. Su sistema educativo debe transmitir varios idiomas, una memoria nacional lúcida y una cultura de derecho. Su administración debe estar suficientemente digitalizada para reducir las oportunidades de corrupción y suficientemente profesional para soportar la alternancia política.

Por último, el Líbano debe ser un país capaz de vivir en su entorno árabe sin perder su apertura mediterránea, capaz de dialogar con Occidente sin convertirse en su puesto de avanzada, capaz de tener relaciones con Irán sin ser arrastrado a sus confrontaciones, y capaz de mantener amistades internacionales sin transferir su soberanía.

El nuevo pacto libanés ya no debe ser sólo un reparto de poder

El Pacto Nacional de 1943, luego los Acuerdos de Taif, trató de organizar el equilibrio entre comunidades e instituciones. Su lógica histórica es comprensible. Pero el siglo XXI requiere un piso adicional: un pacto de propósito.

Este pacto no requeriría a los libaneses negar sus diferencias. Les pedirá que acepten lo que debe excluirse de la competencia entre las comunidades: justicia, dinero, seguridad, control financiero, administración profesional, derechos fundamentales, infraestructura estratégica y rendición de cuentas ante la ley.

El compromiso nacional ya no debe centrarse exclusivamente en la cuestión de quién obtiene qué función. Debe abordar la cuestión de qué instituciones nadie tiene derecho a poseer.

Quizás ahí es donde está la reforma más profunda. Mientras todas las instituciones puedan ser distribuidas, compartidas o capturadas, ningún sector será verdaderamente independiente. Por el contrario, si ciertas funciones se vuelven sagradas porque pertenecen a todos, entonces un Estado común comienza a existir.

Una fórmula simple para un proyecto nacional

Al final, una razón debe ser entendida por un estudiante, contratista, funcionario, miembro, juez, expatriado o funcionario político. No debe parecer un programa del gobierno. Debe ser un principio rector.

Podría resumirse de la siguiente manera: el Líbano existe para que los diferentes ciudadanos puedan vivir libres e iguales en un solo Estado soberano, proteger sus derechos en lugar de sus pertenencias, y transformar su diversidad y apertura al mundo en prosperidad y divulgación.

Su misión puede resumirse de la misma manera: proteger, arbitrar, hacer justicia, garantizar las libertades, asegurar la soberanía, gestionar honestamente los recursos colectivos y crear las condiciones para que todos puedan progresar por sus méritos.

Su visión, por último, podría ser la de un país donde nadie necesita conocer a alguien para obtener lo que tiene derecho; donde ya no se necesita una comunidad para sentirse protegida; donde no había necesidad de salir del país para imaginar un futuro; y donde ningún poder externo puede hablar en lugar de instituciones libanesas.

Conclusión: pasar de la división estatal a la construcción común

El Líbano ha buscado durante mucho tiempo la paz en el equilibrio de los temores. Cada grupo quería ser lo suficientemente fuerte para no ser dominado por otros. Esta lógica ha permitido algunos compromisos, pero no puede ser una visión duradera.

El siguiente paso debe ser diferente: construir un estado lo suficientemente justo para que todos acepten no poseerlo.

Es una transformación enorme. Se trata de pasar de la protección comunitaria a la protección jurídica, del alquiler a la producción, de la intermediación al derecho, de la influencia extranjera a la soberanía, de la coexistencia pasiva a la ciudadanía común.

Por lo tanto, el Líbano no tiene por objeto ser el lugar donde las comunidades comparten el Estado. Se pretende convertirse en el estado que permite que las comunidades ya no tengan que luchar por la supervivencia.

Esta frase puede contener la esencia del proyecto nacional. Ella no pide a los libaneses que olviden lo que son. Ella les pide que decidan lo que quieren construir juntos.

Antes de reformar el banco central, los bancos, el poder judicial, la administración o la Constitución, es necesario saber para qué proyecto deben utilizarse estas reformas. Por ninguna razón, seguirán siendo una sucesión de medidas técnicas. Con una razón común de ser, se convierten en los instrumentos de una refundación.

Así pues, el problema del Líbano no sólo puede haber fracasado en aplicar sus leyes o modernizar sus instituciones. Es que nunca completó la definición de su contrato político. La pregunta ya no es simplemente: ¿cómo salvar el sistema? ¿Qué Líbano merece ser salvado?

Mi respuesta sería: un Líbano soberano porque pertenece a todos, libre porque no hay identidad amenazada allí, sólo porque nadie está por encima de la ley, abierto porque no tiene miedo del mundo, y próspero porque transforma su diversidad en inteligencia colectiva en vez de en competencia de clientes.

EL NUEVO PACTO LIBANAISUn Estado, ciudadanos iguales, identidades libres.Justicia independiente, soberanía indivisible, una economía abierta. Un país conectado al mundo, pero subordinado a nadie. Un estado que protege a las comunidades sin pertenecer a ninguna de ellas.

Bernard Raymond Jabre •