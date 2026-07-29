Antoine Sehnaoui recherché pour soupçons de liens avec Israël

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La justice libanaise a lancé un avis de recherche et d’investigation de trente jours visant l’homme d’affaires Antoine Sehnaoui. Le procureur général près la Cour de cassation, le juge Ahmad Rami al-Hajj, le soupçonne d’avoir entretenu des relations avec Israël et d’avoir enfreint la loi libanaise sur le boycott de l’État hébreu. La décision intervient après l’analyse d’une photographie largement diffusée sur les réseaux sociaux, montrant Antoine Sehnaoui à la même table que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Selon les autorités judiciaires, les expertises techniques ont conclu que le cliché était authentique et n’avait fait l’objet d’aucune manipulation numérique ni recours à l’intelligence artificielle.

Un avis de recherche émis pour trente jours

Le procureur général près la Cour de cassation, le juge Ahmad Rami al-Hajj, a ordonné l’émission d’un avis de recherche et d’investigation d’une durée de trente jours à l’encontre d’Antoine Sehnaoui.

Selon les informations diffusées par l’Agence nationale d’information (NNA), cette mesure intervient dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de relations avec Israël ainsi que sur une possible violation de la loi libanaise relative au boycott d’Israël.

L’avis de recherche permet aux services de sécurité de localiser la personne concernée et d’accomplir les actes d’enquête demandés par l’autorité judiciaire. Il ne constitue pas une condamnation ni une reconnaissance de culpabilité, mais une mesure prise dans le cadre des investigations en cours.

Aucune information officielle n’a été communiquée sur une éventuelle convocation, audition ou comparution d’Antoine Sehnaoui devant les autorités judiciaires au moment de la publication de cette décision.

Une photographie à l’origine de la procédure

L’enquête trouve son origine dans une photographie largement relayée ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Le cliché montre Antoine Sehnaoui participant à un repas au cours duquel apparaît également le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La diffusion de cette image avait suscité de nombreuses réactions au Liban, plusieurs internautes mettant en doute son authenticité tandis que d’autres demandaient l’ouverture d’une enquête.

Face à ces interrogations, le parquet a demandé une expertise technique afin de déterminer si la photographie avait été modifiée ou générée artificiellement.

Selon les conclusions du bureau technique chargé de l’analyse des informations numériques, la photographie est authentique. Les experts ont indiqué qu’elle n’avait subi aucune modification numérique, aucun montage photographique et n’avait pas été créée à l’aide de technologies d’intelligence artificielle.

Ces conclusions constituent l’élément ayant conduit le procureur général à engager officiellement la procédure judiciaire.

Des soupçons de relations avec Israël

Le parquet retient deux qualifications principales dans cette affaire.

La première concerne le soupçon de relations avec Israël, qualification prévue par la législation libanaise lorsqu’un citoyen est suspecté d’avoir entretenu des contacts interdits avec des responsables ou des institutions israéliennes.

La seconde porte sur une possible violation de la loi sur le boycott d’Israël, en vigueur au Liban depuis plusieurs décennies. Ce texte interdit notamment différentes formes de coopération économique, commerciale ou de contacts avec l’État israélien dans les conditions prévues par la législation.

À ce stade, le parquet n’a pas communiqué d’éléments supplémentaires sur les circonstances de la rencontre figurant sur la photographie ni sur le contexte dans lequel celle-ci aurait été prise.

Il n’a pas davantage précisé si d’autres éléments de preuve viennent compléter le dossier ouvert contre Antoine Sehnaoui.

Une expertise numérique au cœur du dossier

L’authentification de la photographie constitue, pour l’heure, le principal élément rendu public par les autorités judiciaires.

La multiplication des contenus créés ou modifiés grâce à l’intelligence artificielle conduit désormais les magistrats à solliciter plus fréquemment des expertises techniques avant l’ouverture de certaines procédures sensibles.

Dans cette affaire, les spécialistes ont examiné le fichier afin de rechercher d’éventuelles traces de manipulation numérique, de montage ou d’altération de l’image.

Selon le communiqué relayé par l’Agence nationale d’information, aucune modification n’a été détectée. Les experts ont conclu que la photographie correspondait à un document authentique.

Cette expertise ne préjuge toutefois pas, à elle seule, de l’existence d’une infraction. Elle établit uniquement que l’image analysée n’a pas été falsifiée.

L’enquête devra désormais déterminer les circonstances exactes de la rencontre, la date à laquelle elle s’est déroulée, son cadre ainsi que les éventuelles implications juridiques pouvant en découler.

Une procédure suivie de près

L’affaire suscite une importante attention au Liban en raison du profil d’Antoine Sehnaoui, figure connue du monde des affaires et du secteur bancaire.

La décision du procureur général intervient alors que les questions liées aux contacts avec Israël demeurent particulièrement sensibles dans le contexte politique et sécuritaire libanais.

Aucune réaction officielle d’Antoine Sehnaoui ou de ses représentants n’avait été rendue publique au moment de l’annonce de la décision judiciaire.

Les autorités n’ont pas indiqué si d’autres personnes pourraient être entendues dans le cadre de l’enquête ni si des commissions rogatoires ou des demandes d’entraide internationale seraient envisagées.

L’évolution de la procédure dépendra désormais des investigations menées par les services compétents pendant la durée de validité de l’avis de recherche et d’investigation.