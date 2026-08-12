En el sur del Líbano, Israel arranca vive con olivos

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En Yarun, distrito de Bint Jbeil, no sólo se quemó el cepillo a principios de agosto. Antiguos olivos, tierras cultivadas y parcelas familiares fueron devastados por el fuego en esta localidad a pocos kilómetros de la frontera con Israel. Aproximadamente 1.200 dunums, o 120 hectáreas, fueron afectados en la zona por estimaciones locales tempranas. Algunos árboles tenían cientos de años. Habían cruzado la ocupación israelí, el retiro de mayo de 2000, la guerra de 2006 y los enfrentamientos que comenzaron en octubre de 2023. No sobrevivieron a las nuevas destrucciones. Para sus propietarios, la pérdida no se mide al precio de una planta joven: representa varios años de cosecha, parte del patrimonio familiar y a veces la única actividad económica que se puede considerar para un retorno sostenible al pueblo.

Yarun es sólo un ejemplo de destrucción agrícola mucho más amplia. En abril de 2026, el Ministerio de Agricultura del Líbano estimó que54.000 hectáreastierras agrícolas afectadas por la guerra en todo el país, más de 240.000 a 250.000 hectáreas cultivadas. En otras palabras, sobre22,5% de la zona agrícola libanesahabían sido afectados. En el sur y Nabatiyah, los daños se concentran en olivos, frutas cítricas, plátanos, tabaco, cultivos vegetales y la infraestructura necesaria para su explotación. Decenas de miles de árboles han sido quemados o destruidos, prensas han desaparecido y miles de hectáreas se han vuelto temporalmente o permanentemente inaccesibles.

Los incendios del verano 2026 empeoran esta situación. Funcionarios de la Defensa Civil libanesa acusan a las fuerzas israelíes de haber causado varias ráfagas de fuego, bengalas u otras municiones. Los equipos de rescate afirman haber sido obligados a retirarse de ciertas zonas debido a la presencia de drones o nuevos ataques. Israel no reconoce una política de tierras agrícolas y afirma que sus operaciones cumplen con los requisitos de seguridad relacionados con las actividades de Hizbullah. Pero para el agricultor que regresa a su campo negro, el resultado inmediato no depende de esta batalla sobre las intenciones: el árbol está muerto, la cosecha ha desaparecido y varios años será necesario antes de que un nuevo huerto pueda producir.

De Yarun a Kfar Kila, las tierras desaparecen con aldeas

El mapa de la destrucción agrícola coincide en gran medida con el de los pueblos más afectados por las operaciones militares. Yarun, Aitah al-Sha`b, Kafr Killah, Meiss al-Jabal, Shiam, Blidah, Hula, Markabah y las zonas circundantes de Naqura y Alma al-Shaab han sufrido, en diversos grados, bombardeos, incendios, destrucción de edificios y períodos prolongados durante los cuales los habitantes ya no podían acceder a sus tierras. En algunas localidades, la destrucción de viviendas y granjas se superpone, convirtiendo el problema de la reconstrucción en un problema mucho mayor que la vivienda.

Kfar Kila ofrece uno de los ejemplos más extremos. Esta ciudad fronteriza tenía alrededor5.500 habitantesantes de las etapas finales del conflicto. En la primavera de 2026, las estimaciones in situ reportaron más que90% de la aldea destruidaDetrás de los edificios afeitados hay una economía local que dependía en parte de la tierra agrícola y el aceite de oliva. Para una familia que encuentra tanto su casa destruida como su operación dañada, el regreso requiere por tanto dos reconstrucciones simultáneas: la del lugar de la vida y la de los ingresos que permiten permanecer allí.

Los mismos mecánicos aparecen en otros pueblos. En Aitah al-Shaab, la destrucción del edificio fue acompañada de daños en las tierras circundantes. En Meiss al-Jabal y Blida, el acceso a ciertas parcelas siguió siendo complicado por la situación militar y los riesgos asociados con las municiones. En Yarun, los incendios de este verano agregaron una nueva capa de daño a las tierras que ya habían sufrido varios años de confrontación. El tiempo en sí se está convirtiendo en un factor destructivo: una parcela inmantenida para dos o tres estaciones se está deteriorando, los sistemas de riego se están deteriorando y los agricultores están perdiendo sus puntos de venta.

47 000 olivos destruidos en los primeros meses

La magnitud de las pérdidas no es 2026. A principios de febrero de 2024, tras sólo cuatro meses de enfrentamientos en la frontera, se informó de una evaluación humanitaria inicial47.000 olivos destruidoslíbano del Sur. Esta evaluación ya era considerable, pero precedió a las fases más destructivas de la guerra de 2024, las operaciones terrestres, las demoliciones posteriores y las nuevas hostilidades de 2026.

Las evaluaciones posteriores a la guerra 2024 permitieron aclarar algunos de los daños mediante imágenes satelitales y observaciones sobre el terreno. Un estudio internacional identificó la destrucción total de134 hectáreas de olivaresa los que se añadieron48 hectáreas de fruta cítrica,44 hectáreas de plantaciones de bananoy sobre15 hectáreas de otros árboles frutalesEstas cifras se refieren a áreas identificadas como perdidas y no necesariamente cubren todos los paquetes dañados o inaccesibles.

Tal vez la figura más reveladora es en otra parte. Más12.000 hectáreas de tierra agrícolahabían sido abandonados en las provincias meridionales y en Nabatiyah porque sus agricultores ya no podían llegar a ellas. No todas estas tierras fueron destruidas. Muchos se encontraban simplemente en áreas que se hicieron demasiado peligrosas para permitir el tamaño, riego o cosecha. Un olivar que sobrevive físicamente pero cuya fruta no puede ser escogida sigue representando una pérdida económica para su dueño.

Así que la guerra destruye la agricultura de dos maneras. Puede quemar el árbol directamente, pero también puede separar al agricultor lo suficiente de su campo para que la cosecha y los ingresos desaparezcan. En una región donde muchas granjas son de tamaño familiar y pequeña, dos estaciones perdidas pueden ser suficientes para poner un hogar en dificultades duraderas.

Un olivo maduro no se sustituye por una planta simple

El precio de un joven olivo da una imagen engañosa de la pérdida. Comprar una planta es relativamente barato. Replanzar la capacidad productiva de un árbol maduro es otro asunto. Dependiendo de la variedad, condiciones del suelo, riego y métodos agrícolas, se requieren varios años antes de obtener una cosecha significativa. A menudo es necesario esperar más tiempo antes de lograr un rendimiento comparable al de un árbol adulto bien establecido.

Un olivo maduro puede producir varias decenas de kilogramos de aceitunas en un buen año, aunque los rendimientos varían mucho dependiendo de las estaciones y prácticas agrícolas. Parte de este cultivo es para el consumo de mesa, pero la mayoría de las granjas familiares se utilizan para producir petróleo. Se requieren varios kilogramos de aceitunas para obtener un litro de aceite, el rendimiento dependiendo de la variedad y madurez de la fruta.

Para una familia con 100 o 200 árboles productivos, la destrucción del huerto representa potencialmente varias toneladas de aceitunas perdidas cada año. A esta producción se añade el valor del trabajo familiar organizado alrededor de la cosecha. Cuando el árbol desaparece, no es sólo capital orgánico que se destruye: es una pequeña empresa agrícola.

Un olivo de dos o tres años presenta un problema diferente. Su valor histórico no es reproducible. Un propietario puede plantar un árbol nuevo en la misma parcela, pero ningún programa de ayuda puede darle tres siglos de crecimiento. Es esta dimensión que explica la emoción causada por imágenes de viejos troncos quemados en Yarun y otros pueblos del Sur.

Sur proporciona alrededor del 40% de las aceitunas libanesas

Las apuestas van mucho más allá de los propietarios directamente afectados. El Sur representa, según estimaciones agrícolas disponibles, aproximadamente38% a 40% de la producción nacional de aceitunasPor lo tanto, la región es una de las principales granjas de olivos del país, junto a Kura, Akkar y varias zonas del Monte Líbano.

Esto produce una economía muy fragmentada. A diferencia de los grandes países productores donde el cultivo de oliva puede ser muy industrializado, el Líbano tiene muchas propiedades familiares pequeñas. Parte del cultivo se consume directamente, otro vendido y un tercero procesado en aceite en prensas locales. Los ingresos anuales pueden parecer modestos a nivel nacional, pero a veces es un componente esencial del presupuesto de un hogar rural.

Esta estructura hace que los productores sean particularmente vulnerables. Grandes granjas pueden extender sus riesgos entre varias parcelas o tener efectivo para absorber un mal año. Una familia cuya más herencia consiste en 150 olivos alrededor de su aldea puede perder casi toda su capital agrícola en una sola serie de incendios.

La disminución de la producción meridional también afecta a los consumidores. Menos petróleo local significa una reducción del suministro nacional, mientras que los costos de producción, transporte y embalaje ya han aumentado considerablemente desde la crisis económica. A largo plazo, el Líbano puede verse obligado a importar más productos de los que era capaz de producir localmente.

$118 millones de daños, 586 millones perdidos de producción

Las evaluaciones económicas miden la diferencia entre los daños visibles y su costo real. Una evaluación de las consecuencias ambientales y agrícolas del conflicto estimó que118 millones de dólaresdaños físicos directamente al sector agrícola. Las pérdidas económicas asociadas con la producción se referían a586 millones.

La diferencia entre las dos cantidades es esencial. El equipo destrozado se puede estimar a su costo de sustitución. Un cultivo que no ha tenido lugar representa ingresos perdidos. Cuando el activo destruido es un árbol perenne, la pérdida se repite durante varios años.

Los estimados 586 millones de dólares perdidos en producción muestran que el impacto económico es casi cinco veces mayor que el único daño físico identificado en esta evaluación. El conflicto no sólo destruye lo que existe en el momento de la huelga. También destruye lo que la tierra debe haber producido después.

Para un país en crisis financiera desde 2019, estas cantidades están lejos de la secundaria. Son ingresos que no han entrado en las aldeas, compras que no se han hecho, salarios estacionales que no se han pagado y productos agrícolas que no han alcanzado los mercados.

También han desaparecido estaciones de prensa, cooperativas y guarderías

La destrucción no se detiene al borde de los campos. La infraestructura agrícola también se ha visto afectada. Datos disponibles en 2026 mostrar acerca de23 cooperativas agrícolas totalmente destruidasy16 aceitunas o prensasdestruido. Más200 guarderíastambién sufrió daños o pérdidas.

El caso de las prensas es particularmente importante. Un olivar de valor comercial sólo si el productor puede procesar o vender su cosecha en condiciones aceptables. Los olivos para el aceite deben ser presionados rápidamente después de la colección para preservar su calidad. Por lo tanto, la desaparición del molino local obliga a los agricultores a seguir transportando su producción, a un costo adicional.

Si varias prensas en una región son destruidas al mismo tiempo, la planta restante debe absorber más volúmenes. Las demoras pueden aumentar y los costos de transporte pueden aumentar. El daño inicial se extendió así a las granjas que no estaban necesariamente directamente afectadas por los bombardeos.

Las guarderías desempeñan un papel igualmente estratégico en la reconstrucción. El Sur necesitará decenas de miles de plantas nuevas. Sin embargo, las empresas capaces de abastecer estos árboles han sufrido daños. Por lo tanto, la cadena necesaria para la reconstrucción agrícola se destruye parcialmente en un momento en que la demanda va a aumentar considerablemente.

El fuego añade a la destrucción de la guerra

Los incendios del verano 2026 ocurren en terrenos ya frágiles. Los funcionarios de defensa civil de la zona de Nabatiyah creen que en algunas zonas cercanas a la línea de confrontación,30 a 40 % de superficieshan sido afectados por los incendios y la destrucción acumulados. Esta estimación abarca las zonas más expuestas y no puede extenderse mecánicamente a todo el Sur, pero da la medición del desastre local.

Los bomberos acusan a las fuerzas israelíes de utilizar bengalas y diversos tipos de municiones que causan ciertos incendios. También afirman que sus intervenciones pueden ser complicadas por drones y el riesgo de nuevas huelgas. Las autoridades israelíes rechazan más ampliamente las acusaciones de que tratarían voluntariamente de destruir el medio ambiente agrícola y pretenden atacar la infraestructura de Hizbullah.

La distinción entre destrucción intencional y consecuencia de una operación militar debe examinarse por separado para cada evento. Sin embargo, no afecta el efecto agrícola inmediato. Un fuego que cruza un olivar en la estación seca puede destruir en pocas horas un capital formado por varias generaciones.

El cambio climático agrava aún más esta vulnerabilidad. Altas temperaturas, vegetación seca y períodos prolongados sin lluvia permiten que el fuego se disemine rápidamente. Por lo tanto, una munición o un cohete que provoca una salida de incendio puede causar mucho mayor daño a la zona inicialmente afectada.

El fósforo blanco dejó otro rastro

A estos incendios se añaden las consecuencias de las municiones de fósforo blanco utilizadas en ciertas áreas del Sur desde 2023. Se han documentado varios usos cerca de localidades libanesas. Israel afirma utilizar esas municiones de conformidad con la legislación aplicable y, en particular, crear pantallas de humo, mientras que las autoridades libanesas y las organizaciones de derechos humanos han denunciado su utilización cerca de las zonas habitadas y agrícolas.

El fósforo blanco se enciende en contacto con el oxígeno y puede causar incendios particularmente difíciles de controlar. Para los agricultores, su impacto supera la destrucción inmediata de la vegetación. Concerns have also been raised about soil, tailings and plot safety before crop recovery.

El problema se combina con el problema de los artefactos sin detonar. Antes de regresar al trabajo, un agricultor puede tener que esperar a la inspección y la limpieza. Cada mes adicional sin acceso puede dar lugar a nuevas pérdidas de cosecha y retrasar el trabajo necesario para restaurar el huerto.

La recultura se convierte en un proceso mucho más complejo que un retorno físico al pueblo. El fin de una operación militar no significa automáticamente el retorno de la actividad agrícola.

Agua, otra víctima menos visible

Un árbol puede sobrevivir a un bombardeo y luego morir si su entorno productivo ha desaparecido. Por lo tanto, el daño a los sistemas de agua, las cuencas, los oleoductos y las instalaciones de bombeo es una parte importante del balance.

Algunos olivares tradicionales son relativamente resistentes a la sequía, pero las plantaciones jóvenes y muchos otros cultivos necesitan acceso regular al agua. Las frutas, los plátanos y los cultivos vegetales dependen aún más del riego.

La destrucción de un oleoducto puede así hacer un paquete improductivo que no ha sufrido ningún impacto directo. En varias aldeas también se dañaron las carreteras agrícolas. Un propietario puede acceder teóricamente a su campo a pie mientras no puede traer un tractor, transportar su cosecha o traer el equipo necesario para restaurarla.

Estas infraestructuras tendrán que ser contabilizadas en la reconstrucción. Sin ellos, replantear los árboles no será suficiente.

La agricultura ya exclamó antes de la destrucción más reciente

El sector agrícola libanés no se ocupó de esta guerra en una situación normal. Desde 2019, la crisis financiera ya había explotado el costo de fertilizantes, productos de protección de plantas, combustible, repuestos y maquinaria. El crédito bancario casi había desaparecido, obligando a los productores a financiar los propios gastos de la temporada.

En esas condiciones, muchos pequeños agricultores habían reducido la inversión. Algunos retrasaron la renovación del equipo o limitaron el mantenimiento de sus parcelas. La guerra golpeó un sector con muy pocas reservas financieras.

Esta fragilidad explica por qué unos miles de dólares de daño pueden ser suficientes para poner una granja familiar fuera de juego. Un productor que ha perdido sus árboles debe financiar la restauración del suelo, comprar nuevas plantas, reparar riego, y esperar varios años antes de regresar a una cosecha. Mientras tanto, también debe vivir.

Para una familia desplazada cuya casa fue destruida, la restricción es aún mayor. Debe elegir entre reconstruir la vivienda y reconstruir la granja. Sin suficiente asistencia pública o internacional, es poco probable que muchos hogares puedan hacerlo simultáneamente.

La pérdida agrícola aumenta la dependencia alimentaria

El costo nacional de esa destrucción también aparece en las importaciones. El Líbano ya depende en gran medida de los extranjeros para la alimentación. La crisis agrícola en el Sur reduce aún más su capacidad para producir localmente.

Los olivos son sólo parte del problema. El sur y Nabatiyah también producen frutas cítricas, plátanos, tabaco, verduras y diversos cultivos frutales. Así pues, la destrucción afecta simultáneamente a varios mercados.

Cada tonelada que ya no se produce debe ser reemplazada por una disminución del consumo, por producción de otra región o por una importación. En estos dos últimos casos, los precios pueden aumentar. Otras regiones agrícolas tienen capacidad limitada para compensar rápidamente la pérdida de miles de hectáreas. Las importaciones requieren monedas y agravan el déficit comercial.

Por consiguiente, la destrucción agrícola tiene un costo macroeconómico. Reduce los ingresos rurales, reduce la producción nacional y potencialmente aumenta las facturas de las importaciones de alimentos.

Una familia puede reconstruir su casa y nunca volver

Sin embargo, la consecuencia más duradera sigue siendo humana. En las aldeas fronterizas, el regreso depende no sólo de la reconstrucción de la vivienda. Una familia cuya casa ha sido destruida puede recibir teóricamente compensación y reconstrucción. Pero si su campo ha desaparecido, su prensa ha cerrado y sus árboles no producirán durante varios años, debe encontrar otro ingreso.

Para algunas personas, esto significa trabajar en Beirut, Saida, Nabatiyah u otra zona. Para otros, esto puede significar permanecer en el extranjero. Los niños de familias desplazadas pueden continuar su educación fuera de la aldea, encontrar empleo en otros lugares y ya no volver a establecerse permanentemente.

Una ausencia de la guerra se convierte entonces en un desplazamiento duradero sin ninguna decisión formal de expulsar. Es suficiente que el costo del regreso sea más alto que los medios de la familia.

Es en esta perspectiva que la destrucción de un olivar toma una dimensión política. No solo gana ingresos. Reduce materialmente la posibilidad de permanecer en la tierra.

Los ingresos destructivos pueden vaciar un pueblo tan seguro como destruir casas

Una ciudad fronteriza no vive únicamente de sus edificios. Vive en sus habitantes, sus empleos, sus granjas y sus intercambios. Cuando estas actividades desaparecen, reconstruir las paredes no es suficiente para reconstruir el pueblo.

Un propietario puede regresar a un nuevo hogar y descubrir que ya no puede permitirse vivir allí. Si su olivar se ha quemado y la prensa en la zona ha desaparecido, tendrá que trabajar en otro lugar. Su presencia en el pueblo entonces se vuelve intermitente, entonces quizás sólo estacional.

A largo plazo, esta transformación puede cambiar profundamente la demografía del Sur. Las personas mayores regresan más fácilmente a la tierra familiar. Los jóvenes que trabajan necesitan un empleo y un ingreso regular. Si la economía rural no se reconstruye al mismo tiempo que el edificio, las aldeas corren el riesgo de perder precisamente las generaciones necesarias para su futuro.

Por lo tanto, el problema no debe medirse únicamente en cuanto al número de viviendas que deben reconstruirse. También es necesario medir cuántos establecimientos podrán reanudar la actividad rentable.

Las nuevas plantaciones no producirán inmediatamente

Replantar olivos será indispensable pero insuficiente. Los árboles jóvenes deben enraizar primero, ser protegidos, cortados y mantenidos. Se necesitan varios años para lograr una producción comercial significativa, aún más para recuperar la capacidad productiva de una plantación adulta.

Este período crea un vacío económico. Supongamos que una familia tradicionalmente saca varios miles de dólares al año de su aceite y aceitunas. Aunque todas sus plantas son reemplazadas gratuitamente, todavía pierde ese ingreso por varias temporadas.

Por consiguiente, una verdadera política de reconstrucción tendrá que prever una indemnización multianual, no sólo ayuda para la compra de árboles. También tendrá que financiar fertilizantes, equipo, trabajo y mantenimiento durante la fase en que la nueva plantación no produce suficiente.

Sin este apoyo, los hogares con menos ahorros abandonarán su tierra antes de que los nuevos árboles maduren.

Los olivos centenarios crean otra forma de pérdida

Para los árboles más antiguos, ninguna política pública puede realmente restaurar la situación anterior. Un olivo centenario o un olivo centenario tiene un valor que excede su rendimiento anual.

Estos árboles están a menudo relacionados con la historia de una parcela. Pueden haber servido durante décadas de referencia entre propiedades. Ellos aparecen en historias familiares y a veces en los recuerdos de varias generaciones.

En las aldeas del Sur, donde el desplazamiento forzado y las guerras sucesivas ya han cambiado la vida de los habitantes varias veces, esta permanencia vegetal tiene particular importancia. Una familia que sale de su pueblo puede regresar años después y encontrar el mismo árbol.

Su destrucción borra así un hito material de retorno.

Esto hace que la imagen de la aceituna derramada sea mucho más fuerte que la de una simple pérdida de cosecha.

Un árbol deracinado también cambia el paisaje

La desaparición de huertos también puede complicar los problemas de propiedad. En algunas zonas rurales, los límites entre parcelas se conocen a través de caminos antiguos, paredes, árboles o usos. Cuando el terreno está profundamente perturbado, estos hitos pueden desaparecer.

Los títulos obviamente siguen siendo la referencia legal donde existen y están debidamente registrados. Pero sobre el terreno, la reconstrucción puede ser más difícil cuando todo un paisaje ha sido nivelado o quemado.

Este tema será más importante cuando comience el trabajo. Las carreteras agrícolas tendrán que ser reabiertas, los sistemas de agua restaurados y los límites de ciertas parcelas verificadas.

La reconstrucción terrestre no siempre será tan simple como plantar un árbol en la ubicación anterior.

El Sur también puede perder su conocimiento

El olivo no sólo produce propiedad agrícola. Mantiene conocimiento local: tamaño, injerto, cosecha, selección de frutas, prensado y conservación de aceite.

Cuando las familias salen del pueblo durante mucho tiempo, estas habilidades también pueden desaparecer. Un joven que abandona la agricultura durante diez años para trabajar en otra ciudad o en el extranjero no vuelve necesariamente a explotar la parcela familiar cuando la situación mejora.

La destrucción de la economía agrícola acelera así un desarrollo ya viejo: el envejecimiento de la población rural y la salida de los más jóvenes a las ciudades.

El riesgo es reconstruir la tierra sin encontrar suficientes agricultores para cultivarla.

Por lo tanto, la reconstrucción debe medirse en años, no sólo en dólares

Las primeras cifras del daño son necesarias para movilizar financiación. Sin embargo, todavía son insuficientes para medir el costo real. Una casa puede recibir un valor de reconstrucción. Un molino puede ser reemplazado por un nuevo equipo. Se puede reparar una carretera.

Para un olivar, el calendario es diferente. Su reconstrucción económica no termina el día en que la nueva planta se basa. Termina cuando la familia recupera un rendimiento que puede reemplazar al que tenía antes de la guerra.

Puede llevar años.

Por consiguiente, los programas de ayuda tendrán que acompañar a los productores con el tiempo. Una sola compensación puede gastarse en necesidades inmediatas de vivienda o consumo antes de que la explotación recupere su capacidad productiva.

El desafío será preservar la presencia de familias lo suficientemente largas para esperar a la próxima generación de árboles.

Israel invoca la seguridad, el Líbano denuncia una destrucción duradera

Israel presenta sus operaciones en el Sur, según sea necesario, para evitar que Hezbollah reconstituya una amenaza militar cerca de la frontera. El ejército israelí afirma atacar a combatientes, depósitos de armas, túneles e infraestructura militar y adoptar medidas para limitar los daños a los civiles.

Las autoridades libanesas hacen una lectura radicalmente diferente de la destrucción. Acusan a Israel de golpear las condiciones de vida civiles y de transformar gradualmente ciertas zonas fronterizas en zonas difíciles de alcanzar. Los funcionarios libaneses también utilizaron el término « ecocidio » para describir el alcance de los daños ambientales.

Esta calificación requiere una demostración jurídica precisa y no puede ser establecida por declaraciones políticas solas. Pero el alcance material del daño ya está documentado: tierra quemada, árboles destruidos, granjas abandonadas, infraestructura agrícola dañada y aldeas donde gran parte del edificio ha desaparecido.

Por consiguiente, la cuestión central ya no es si existe daño agrícola. Es medir cuánto tiempo evitarán que la gente regrese a la vida económica normal.

Los olivos se convierten en cuestión de retorno

En esta franja fronteriza, el árbol eventualmente toma una dimensión que va más allá de la agricultura. El residente que cultiva su campo declara su presencia cada año. Vuelve a recortar las ramas, limpiar la parcela, recoger la fruta y mantener los caminos.

Cuando esta rutina se vuelve imposible durante varios años, la relación con la tierra cambia. La propiedad puede permanecer intacta legalmente, pero su realidad económica se debilita.

Por consiguiente, los olivares deben considerarse como un componente central del regreso de las personas desplazadas. Restaurar una casa sin restaurar los ingresos que se le asignan corre el riesgo de producir aldeas reconstruidas pero pobres.

En Yarun y otras localidades fronterizas, los troncos ennegrecidos son ahora una medida concreta de esta amenaza. Algunos árboles habían sobrevivido siglos. Es posible reemplazarlos materialmente. Reconstituir los ingresos, la memoria y la continuidad que representaron llevará mucho más tiempo.

Por lo tanto, el Sur debe ser reconstruido simultáneamente en concreto y raíces. Las cifras ya dan el tamaño del proyecto:54.000 hectáreas afectadas, al menos 47.000 olivos destruidos en los primeros meses, más de 12.000 hectáreas abandonadas después de la guerra de 2024, 16 prensas destruidas, 23 cooperativas perdidas y casi 586 millones de dólares de producción agrícola robadasen las evaluaciones disponibles.

Estos números, sin embargo, cuentan sólo parte de la historia. En cada pueblo, detrás de una hectárea o árbol listado, hay un propietario que se pregunta si todavía tendrá algo que cosechar cuando pueda regresar a casa. En el sur del Líbano, desarraigar los olivos hace que sea mucho más difícil rearraigar a las familias.