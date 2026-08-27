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Durante varios días, las fuerzas israelíes han venido incrementando la explosión de viviendas e infraestructura en las aldeas del sur del Líbano, prolongando una práctica documentada desde la ofensiva terrestre de 2024. On 25 and 26 August, further destruction was reported, including in Majdal Zun, Ainata, Zawtar al-Sharqiya, Doubeih and Bint Jbeil. Hay informes de aldeas casi totalmente destruidas, pero no hay pruebas suficientes para decir que toda una localidad fue arrasada en una operación esta semana. Sin embargo, el precedente de Dhayra muestra el alcance de tal destrucción: Amnistía Internacional lo ha identificado por satélite264 edificios destruidos, que representan el 71% de las construcciones del municipioentre octubre 2024 y enero 2025. La campaña actual viene cuando las autoridades libanesas acusan a Israel de transformar gradualmente la banda fronteriza en territorio inhabitable.

La dinamización ha aumentado desde el 25 de agosto

La secuencia actual se aceleró el martes 25 de agosto. Se han registrado varias explosiones en aldeas y zonas cercanas a la frontera, junto con bombardeos aéreos, disparos de artillería y movimientos de vehículos militares israelíes.

In Ainata, Bint Jbeil district, destruction operations were reported as Israeli artillery hit the western area of the town. También se escucharon explosiones en torno a Haris y Sarbine. Further north, extensive blasting was reported in Zawtar al-Sharqiya, Nabatiyah District.

En Doubeih, en las afueras occidentales de Mais al-Jabal, en la caza Marjayoun, fuerzas israelíes utilizaron explosivos para demoler varios edificios. Vehículos militares corrían paralelos a Houla y Markaba, así como desde Taybeh hacia Qantara.

Al día siguiente, miércoles 26 de agosto, la campaña continuó. Se informó de una nueva explosión en Majdal Zun, distrito de Tyre. Las explosiones y el raking también involucraron a la sarbina y otras áreas de Bint Jbeil.

Por lo tanto, estas transacciones no corresponden a un solo evento. Forman una sucesión de destrucciones repartidas en varias aldeas y varios días.

¿Podemos hablar de un pueblo entero afeitado esta semana?

La precaución es esencial en este punto. Las imágenes de edificios destruidos e informes de explosiones masivas pueden dar la impresión de que todo un pueblo ha sido energizado dentro de horas. Sin embargo, la información disponible actualmente para los días 25 y 26 de agosto no muestra que toda una localidad ha desaparecido durante una sola operación.

Por otra parte, varias aldeas han sufrido destrucción sucesiva. En algunos casos, se añaden a los ya considerables daños causados en semanas o meses anteriores. Por lo tanto, el resultado acumulativo puede ser el de una aldea en gran medida destruida sin una sola fecha cuando todos sus edificios hubieran sido dinámicos.

Esta distinción es importante. No reduce el alcance de la destrucción, sino que evita una declaración imposible de demostrar. En lugar de ello, las operaciones israelíes documentadas demuestran un enfoque repetitivo: la toma o el control de una zona, la colocación de explosivos en edificios, la explosión, el uso de excavadoras y la destrucción continua en operaciones posteriores.

Fue precisamente este proceso que se había observado en la fase anterior de la guerra.

Dhayra: 71% de los edificios destruidos

El casoDhayra, en el Distrito de Tiro, es uno de los mejores ejemplos documentados. En octubre de 2024, un video transmitido en las redes sociales mostró una enorme explosión destruyendo simultáneamente un conjunto de edificios. Algunas publicaciones israelíes presentaron imágenes como « la explosión de un pueblo entero en el Líbano ».

Posteriormente Amnistía Internacional autentificó y geolocalizó las imágenes. La organización estableció que habían sido filmados en Dhayra. Su análisis de imágenes satelitales midió entonces el alcance de la destrucción acumulada en el municipio.

Entre octubre 2024 y enero 2025,264 edificios fueron destruidos en Dhayra. Esta representación71% de todas las estructuras municipalesSegún el análisis publicado por Amnistía.

La cifra no significa que los 264 edificios explotaron al mismo tiempo. Por otra parte, muestra que una gran mayoría del tejido local de construcción desapareció durante el período en que las fuerzas israelíes controlaban o operaban en la zona.

Por lo tanto, Dhayra es un precedente esencial para comprender las dinamitaciones que se observan actualmente. La destrucción de una localidad puede resultar de una sucesión de explosiones y demoliciones en lugar de una detonación espectacular.

Kfar Kila entre las localidades más devastadas

Dhayra no es un caso aislado. Los análisis por satélite realizados después de la guerra de 2024 mostraron una destrucción masiva en varias aldeas fronterizas, entre ellas Kfar Killa.

Amnistía Internacional ha identificado897 estructuras destruidas en Kfar Killa, o casi36% de los edificios municipales, en el período estudiado. La destrucción no fue sólo el resultado de la lucha. También se demolieron edificios tras la instalación de fuerzas israelíes en la zona.

In Maroun al-Ras, another particularly exposed village, the organization identified700 estructuras destruidas, representando aproximadamente31% del marcoParte de la destrucción había sido causada por excavadoras y explosiones controladas.

Aïta al-Shaab also suffered considerable damage. La destrucción afectó a cientos de edificios, con barrios enteros transformados por bombardeos y operaciones terrestres.

Estos datos muestran que las dinamitaciones actuales no son un método que apareció en agosto de 2026. Amplian una práctica ya observada y documentada a gran escala en las aldeas fronterizas.

Destrucción después del final de la lucha más intensa

Uno de los elementos más sensibles se refiere a la cronología. Parte de la destrucción documentada en 2024 y 2025 ocurrió cuando las fuerzas israelíes ya controlaban las zonas afectadas y la lucha directa había disminuido.

Esta diferencia es importante en el derecho internacional humanitario. La destrucción de un edificio durante un combate puede justificarse en determinadas circunstancias por necesidad militar. La destrucción sistemática de bienes civiles en una zona bajo control militar plantea diferentes cuestiones jurídicas.

Amnistía Internacional consideró que habría que investigar algunas destrucciones en el sur del Líbano para determinar si constituían violaciones del derecho internacional humanitario o incluso crímenes de guerra. In particular, the organization examined demolitions carried out with explosives and bulldozers.

Israel afirma que sus operaciones están dirigidas a la infraestructura militar de Hezbollah y cumplen con los requisitos de seguridad. El ejército israelí afirma que el movimiento libanés ha establecido infraestructuras militares en las zonas civiles del sur o cerca de ellas.

Por lo tanto, la cuestión jurídica depende de cada destrucción: la naturaleza del edificio, posible uso con fines militares, la situación en el momento de su demolición y si existe o no una necesidad militar imperiosa.

Zawtar al-Sharqiya, nueva ilustración en agosto

Las operaciones realizadas en agosto de 2026 muestran que esta cuestión sigue siendo plenamente actual. In Zawtar al-Sharqiya, Israeli forces destroyed civilian infrastructure in an area where the Lebanese army was to deployed.

El propio ejército libanés denunció en agosto la destrucción del edificio municipal, una escuela, una clínica, un centro de atención diurna y varias casas en la ciudad. Consideraba que esas operaciones obstaculizaban su despliegue y retrasaban el regreso de los habitantes.

Esta acusación es particularmente importante porque no procede únicamente de políticos o asociaciones. La institución militar libanesa considera que la destrucción israelí socava directamente la aplicación de los arreglos de seguridad.

Por lo tanto, el problema excede el de bienes raíces. Cuando un municipio, escuela o clínica desaparece, es la misma capacidad de un pueblo para encontrar una vida normal que se vea afectada.

Pero al-Jabal y las aldeas en la frontera

Pero al-Jabal es otro ejemplo de la acumulación de destrucción. El pueblo y sus alrededores han sido bombardeados repetidamente desde el comienzo del conflicto. Las operaciones de esta semana en Doubeih, en su periferia occidental, muestran que las demoliciones continúan.

La situación es comparable en varias localidades de Bint Jbeil y Marjayoun. Hula, Markaba, Ainata, Aïta al-Shaab, Yarun, Maroun al-Ras y Kfar Killa han sido afectados a diferentes grados desde el 2023 de octubre.

En algunas zonas, la destrucción del edificio está acompañada ahora de restricciones de tráfico. En particular, los habitantes de Rmeich, Debel y Ain Ebel deben utilizar convoyes organizados para llegar o salir de sus aldeas debido a la presencia militar israelí en las zonas circundantes.

La banda fronteriza presenta así una geografía fragmentada. Algunas localidades permanecen habitadas pero aisladas, otras están parcialmente destruidas y otras permanecen bajo control militar o acceso difícil.

Bulldozers completa explosión

Los explosivos son sólo parte de los medios utilizados. También se han observado excavadoras israelíes que destruyen edificios, abren caminos o cambian tierras en varias localidades.

Estas operaciones también se refieren a la vegetación. Se retiraron árboles y huertos de zonas controladas por el ejército israelí. In August, Lebanese official information reported, inter alia, that600 olivos arrancados en un pueblo.

La combinación de explosión, bulldozing y fuego está transformando el territorio más que la destrucción de las casas solamente. Al mismo tiempo, afecta la vivienda, la tierra agrícola y la infraestructura necesaria para la recuperación económica.

This reality feeds Lebanese accusations that the operations would not only target specific military objectives but would help to create a border strip largely vatied of its inhabitants and buildings.

16.000 hectáreas de tierra quemada desde 2023

La destrucción inmobiliaria debe conciliarse con los daños ambientales. El Consejo Nacional Libanés de Investigación Científica estima que160 kilómetros cuadradoso16.000 hectáreasla zona quemó como resultado de las actividades militares israelíes desde octubre de 2023.

Alrededor de la mitad de estas áreas serían agrícolas. El CNRS estima que8.500 hectáreashabía quemado durante la guerra de 2023-2024 y7.500 hectáreas adicionalesse han visto afectados desde la reanudación del conflicto en 2026.

Incluso después del acuerdo de junio, sobre350 hectáreas adicionaleshabría quemado. Esta semana se informó nuevamente de incendios en campos y olivares cerca de zonas bajo operaciones israelíes.

Las imágenes de satélite también muestran superficies cuya vegetación ha desaparecido como resultado de bulldozing o grubbing up. El equilibrio ambiental supera así las únicas 16.000 hectáreas quemadas.

Nawaf Salam habla de « tierra abrasada »

Ante la acumulación de estas destrucciones, el Primer Ministro Nawaf Salam acusó a Israel de dirigir un« política de la tierra quemada »en el sur del Líbano. La ministra de Medio Ambiente Tamara Elzein utilizó el término « ecocide » para describir los daños a la tierra y los ecosistemas.

El director del CNRS Chadi Abdallah también acusó a Israel de quemar sistemáticamente la tierra para crear una zona de amortiguación libre de hogares, poblaciones y el medio ambiente natural. Esta acusación expresa el temor principal de las autoridades libanesas: el surgimiento de una franja de territorio al sur de la frontera que es materialmente difícil de habitar.

Israel rechaza esta interpretación. Su ejército afirma tener en cuenta el impacto ambiental de sus operaciones y adoptar medidas para reducir los daños a los civiles y al medio ambiente. Presenta su destrucción como vinculada a la neutralización de la infraestructura de Hezbolá y la protección de sus fuerzas.

Por lo tanto, la oposición entre las dos narrativas se refiere tanto a la intención como a la propia destrucción. El alcance de los daños puede medirse por satélite; determinar por qué cada edificio ha sido destruido requiere un análisis específico.

Una « zona segura » de unos diez kilómetros

El contexto ha cambiado desde la reanudación de la ofensiva israelí en 2026. Israel mantiene ahora una presencia militar en una banda que presenta como una « zona de seguridad », que extiende aproximadamente 10 kilómetros al territorio libanés.

Es en o alrededor de esta zona que gran parte de los movimientos actuales de dinamización, fuego y tierra se concentran. Los habitantes de varias aldeas ya no tienen libre acceso a sus propiedades, mientras que los bomberos y los equipos de rescate a veces tienen que esperar la coordinación antes de intervenir.

This situation also allows Israeli forces to carry out demolition operations in areas where direct clashes are limited. Es precisamente esta diferencia entre la destrucción en combate y la destrucción en una zona controlada que alimenta la crítica legal.

Para el Líbano, esta banda permanece enteramente dentro de su territorio. Por consiguiente, el Gobierno pide que se retiren las fuerzas israelíes y se despliegue el ejército libanés de conformidad con las disposiciones negociadas.

Pueblos difíciles de reconstruir incluso después de un retiro

La cuestión de la dinamización aparece plenamente al considerar el regreso de los habitantes. Un retiro militar no será suficiente para hacer inmediatamente que las aldeas cuyas casas, escuelas, clínicas, redes y tierras agrícolas hayan sido destruidas.

Dhayra proporciona el ejemplo más espectacular con71% de los edificios destruidosKfar Killa y Maroun al-Ras también tienen niveles considerables de destrucción. En estas localidades, la reconstrucción debe cubrir barrios enteros y no algunos edificios aislados.

La tierra agrícola es un problema adicional. Una casa puede ser reconstruida teóricamente en unos pocos meses o años si existe financiación. Un olivo adulto o un huerto destruido toma mucho más tiempo para recuperar su nivel de producción.

Por consiguiente, la destrucción actual tiene un efecto que excede con creces su fecha de ejecución. Cada explosión adicional aumenta el costo financiero de regresar y extiende el tiempo necesario para restaurar una vida local normal.

Los precedentes dan sentido a las explosiones de agosto

Por lo tanto, las explosiones reportadas esta semana en Majdal Zun, Ainata, Zawtar al-Sharqiya, Doubeih y la zona de Bint Jbeil no pueden considerarse como una mera sucesión de incidentes independientes.

Tomados en aislamiento, corresponden a operaciones locales. Sustituidos en el plazo desde 2024, extienden un método de destrucción ya documentado en varias aldeas fronterizas: explosión de grupos de edificios, bulldozing, destrucción de infraestructura y transformación gradual del paisaje.

Por lo tanto, sería prematuro decir que Israel « abrazó un pueblo entero » los días 25 o 26 de agosto de 2026. Lo que se puede establecer es diferente y más preciso: las aldeas libanesas siguen siendo destruidas metódicamente, a veces construyendo después de construirse y a veces por explosiones simultáneas, mientras que algunas ya habían perdido una parte considerable de su tejido urbano en las fases anteriores del conflicto.

El precedente de Dhayra mide el fenómeno:264 edificios y 71% del municipio destruido. Las operaciones de los últimos días plantean ahora una cuestión concreta a las autoridades libanesas y a los órganos internacionales encargados de vigilar la situación: ¿cuántos edificios más habrán desaparecido cuando el acceso a las aldeas finalmente permita una nueva evaluación completa del satélite?