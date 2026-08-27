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Una nueva escalada militar golpeó el sur del Líbano el jueves 27 de agosto por la tarde. Los aviones y drones israelíes llevaron a cabo una serie de incursiones contra los árabes Salim, An-Nabatiya al-Fawqa, Kfar Rummana y las alturas de Ali al-Taher, matando al menos a uno e hiriendo a varios en Salim árabe en una evaluación inicial. Israel presenta esta ola de bombardeos como respuesta al lanzamiento, en la noche, de dos drones explosivos Hizbullah contra sus soldados desplegados en Ali al-Taher, dentro del territorio libanés. El ejército israelí afirma no haber sufrido ninguna pérdida. Esta nueva confrontación viene en un momento en que la presencia militar israelí en el Sur y las operaciones en torno a la posición estratégica de Ali al-Taher ya son uno de los principales puntos de tensión entre Beirut e Israel.

Mujeres asesinadas en huelga israelí en Salim Árabe

Arab Salim sufrió varios ataques israelíes el jueves por la tarde. Uno de ellos tocó una vivienda en el centro del distrito de Nabatiyah. A young woman was killed and several people were injured, according to initial reports from Lebanese media.

The victim was identified in local information asSaja Charara. Los resultados probablemente cambiarían por la tarde, con alivio aún viniendo después de los bombardeos. Varias huelgas se denunciaron sucesivamente contra la localidad, lo que aumentaba la preocupación por los habitantes y complicaba la evaluación inmediata del daño.

El hecho de que una vivienda en el corazón de Salim árabe fuera afectada coloca inmediatamente la cuestión de las bajas civiles en el centro de esta nueva secuencia. Israel afirma haber lanzado sus operaciones en respuesta a un ataque contra sus fuerzas, pero los bombardeos han afectado a varias zonas habitadas del distrito de Nabatiyah.

Esta nueva víctima viene después de varios días de huelgas, explosión y fuego de artillería en el sur. La presión militar israelí ya se había intensificado los días 25 y 26 de agosto en Tiro, Bint Jbeil, Marjayoun y Nabatiyah.

Tres huelgas en Nabatiyah al-Fawqa

Nabatiyah al-Fawqa was also targeted by a series of strikes. Tres ataques de aviones de combate y drones israelíes fueron denunciados contra la ciudad y sus alrededores durante la tarde.

El área está cerca de las alturas de Ali al-Taher, que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en el sur. Para el jueves por la mañana, antes de la ola de las redadas de la tarde, aviones israelíes ya habían alcanzado el bosque de Ali al-Taher en las alturas orientales de Nabatiyah al-Fawqa.

Varios misiles de alto costo causaron entonces una detonación escuchada en gran parte de la región. Una gran columna de humo se levantó por encima de la zona. Se informó de otra huelga durante la noche entre Zawtar al-Sharqiya y Mayfadoun.

Por lo tanto, la nueva ola de la tarde no es el comienzo de las operaciones israelíes del día. Más bien, se observa una marcada intensificación de la actividad militar realizada varias horas antes en torno al mismo sector.

Kfar Rummane industrial area hit by a drone

Al mismo tiempo, un dron israelí golpeó la zona industrial de Kfar Rummane. El ataque amplió el perímetro de bombardeo más allá de las zonas árabes de Salim y Nabatiyah al-Fawqa y demostró que varios puntos de la zona de Nabatiyah fueron atacados casi simultáneamente.

La primera información disponible todavía no permitió una evaluación humana definitiva para esta huelga. However, its location in an industrial area raises the issue of damage to local businesses, workshops and economic infrastructure.

Kfar Rummane ya había sido afectado por operaciones militares en meses anteriores. El sector de Dohat Kfar Rummane había sufrido, entre otras cosas, ataques y ataques de aviones no tripulados, entre ellos uno contra un vehículo esta semana.

El aumento de los ataques en pocas horas refleja un cambio de intensidad de las operaciones más dispersas observadas en días anteriores. El jueves por la tarde, varios aviones israelíes operaban en una zona relativamente concentrada alrededor de Nabatiyah.

Intensive bombardments on the heights of Ali al-Taher

Las alturas de Ali al-Taher son el corazón militar de escalada. En esta zona se han registrado bombardeos israelíes especialmente sostenidos, que dominan parte de la región de Nabatiyah y es estratégicamente importante debido a su ubicación geográfica.

La zona se ha convertido en uno de los principales enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en las últimas semanas. Las fuerzas israelíes están desplegadas allí como parte de lo que Israel llama « zona segura » en el sur del Líbano. Esta presencia sigue en el centro de la controversia con Beirut, que exige la retirada de las fuerzas israelíes del territorio nacional.

La importancia de este punto es esencial para comprender la presentación israelí de los acontecimientos. Cuando el ejército israelí afirma que Hezbolá atacó a sus soldados, habla de las fuerzas israelíesdesplegado en Ali al-Taher, Líbanono soldados del otro lado de la frontera en territorio israelí.

Esta distinción territorial es central desde la perspectiva libanesa. Beirut considera que la presencia militar israelí en estas zonas es una ocupación de su territorio y pide su retirada en virtud de los arreglos negociados desde junio.

Israel acusa a Hezbollah de haber lanzado dos drones

El ejército israelí afirma que el desencadenante inmediato de la nueva ola de huelgas es un ataque nocturno de Hezbollah. Según su portavoz, dos drones con explosivos fueron lanzados contra soldados israelíes en la zona de Ali al-Taher.

The Israeli military reportedly opened fire on the aircraft and shot down one of them. Israel afirma haber perdido contacto con el segundo dron. No Israeli soldiers were reportedly killed or injured.

Esta versión viene del ejército israelí. The information available in the afternoon did not provide independent confirmation to establish the exact circumstances of the launch of the two aircraft. Por lo tanto, es necesario distinguir la existencia de las huelgas israelíes observadas el jueves de la atribución a Hezbollah del lanzamiento nocturno, que se basa en las declaraciones de Israel en esta etapa.

El ejército israelí también afirma que varios ataques con aviones no tripulados apuntaron a sus fuerzas en Ali al-Taher durante el mes pasado. Presenta sus bombardeos como respuesta a lo que considera los repetidos intentos de Hezbollah de atacar a sus soldados.

La cuestión central de la presencia israelí en el Líbano

La formulación israelí de que sus fuerzas fueron atacadas en una « zona de seguridad » enmascara un elemento esencial desde la perspectiva de Beirut: esta zona está dentro de las fronteras libanesas.

Israel estableció una presencia militar en varios sectores del Sur tras su nueva ofensiva lanzada en marzo. El acuerdo marco concertado el 26 de junio con arreglo a la mediación de los Estados Unidos prevé un retiro gradual de Israel, junto con el despliegue del ejército libanés y la solución de la cuestión de los grupos armados.

Sin embargo, la aplicación sigue siendo incompleta. Dos meses después del acuerdo, las fuerzas israelíes seguían presentes en partes del territorio y continuaban las operaciones terrestres y aéreas. La dinamización de casas e infraestructura se informó de nuevo esta semana.

La situación de Ali al-Taher cristaliza estas contradicciones. Israel considera que el sector es indispensable para la protección de sus fuerzas y fronteras. En la parte libanesa, la primera cuestión sigue siendo la de la presencia de las mismas fuerzas en un territorio cuyo retorno exige Beirut.

« reacción » israelí en territorio libanés

Israel presenta los bombardeos del jueves como respuesta a los dos drones atribuidos a Hezbollah. Esta noción de « reacción » debe ser vista, sin embargo, en la geografía del conflicto: el incidente invocado por Israel y las huelgas posteriores tienen lugar dentro del Líbano.

Esta situación distingue el episodio actual de un intercambio clásico de fuego a través de una frontera internacional. Los soldados a los que se acusa a Hezbolá de haber atacado fueron ellos mismos a las alturas de Ali al-Taher, donde Israel mantiene sus fuerzas.

El Gobierno del Líbano sostiene que la estabilización comienza con la aplicación de las disposiciones para la retirada israelí y el despliegue del ejército libanés. Israel, por su parte, vincula su retirada a las garantías de seguridad y el desarme de los grupos armados, principalmente Hezbollah.

Esta divergencia alimenta un ciclo particularmente peligroso. La presencia israelí crea puntos de contacto directos con Hizbullah en territorio libanés. Cualquier ataque contra estas posiciones puede servir entonces como justificación para más ataques israelíes más profundos contra las localidades meridionales.

Ali al-Taher se convierte en un importante punto de confrontación

La tensión alrededor de Ali al-Taher no data del jueves. Israel ha aumentado las operaciones en esta zona durante las últimas semanas, con ataques de drones, bombardeos y operaciones contra instalaciones atribuidas a Hezbollah.

La zona tiene un valor estratégico debido a su altitud y posición al este de Nabatiyah. Israel afirma, entre otras cosas, que Hezbollah tiene infraestructura subterránea y que los combatientes todavía podrían encontrarla. No todas estas reclamaciones israelíes pueden verificarse de forma independiente en las condiciones actuales de acceso al terreno.

La presión alrededor de la colina ha aumentado en los últimos días. La información publicada esta semana ya mencionó la posibilidad de que Israel consolidara gradualmente su presencia en la zona, mientras que Hizbullah rechazaría cualquier evacuación de sus posiciones.

El incidente del drone, si se confirma en las circunstancias descritas por Israel, muestra que es probable que este enfrentamiento cambie rápidamente de la tensión territorial a los intercambios militares directos.

Una escalada más grave que las operaciones de días anteriores

El día 27 de agosto marca un desarrollo preocupante en comparación con las operaciones observadas desde el comienzo de la semana. Los días 25 y 26 de agosto ya se habían producido numerosos bombardeos, explosiones, incendios de viviendas y movimientos blindados. However, operations remained spread over much of the border band.

El jueves, el enfrentamiento se centró en una cuestión militar claramente identificada: Ali al-Taher. Posteriormente se desbordó a varias localidades de An-Nabatiya, con huelgas en Salim Árabe, An-Nabatiya al-Fawqa y Kfar Rummane.

La muerte de una joven en Salim árabe añade una dimensión humana inmediata a esta escalada. Recuerda que las operaciones presentadas como objetivos militares tienen consecuencias directas para las poblaciones que viven en zonas de confrontación.

Las próximas horas determinarán si Israel considera que su ola de huelgas ha terminado o si los bombardeos continuarán. La posible reacción de Hezbolá es la otra mayor desconocida, mientras que ninguna escalación fue visible el jueves por la tarde.

El acuerdo de junio presentado a una nueva prueba

Este enfrentamiento ocurrió dos meses después del acuerdo marco del 26 de junio. Las negociaciones apoyadas por los Estados Unidos tenían por objeto organizar gradualmente la retirada y el redespliegue israelíes del ejército libanés. Sin embargo, la proliferación de incidentes demuestra la fragilidad del proceso.

La presencia israelí en Ali al-Taher parece ser una de las cuestiones que podrían conducir a una reanudación más amplia de los combates. Si se repiten los ataques contra las fuerzas israelíes en la zona y si Israel responde con huelgas contra las localidades habitadas, el mecanismo de desescalificación puede perder rápidamente su eficacia.

Para Beirut, el reto inmediato es evitar que el Sur regrese a un enfrentamiento abierto, manteniendo al mismo tiempo el requisito de retirada israelí. El Gobierno también se enfrenta a las consecuencias civiles de las operaciones, mientras que varias aldeas ya están sufriendo destrucción, restricciones a la circulación y pérdidas agrícolas.

El jueves 27 de agosto, al final de la tarde, los bombardeos sobre Ali al-Taher, Arab Salim, Nabatiyeh al-Fawqa y Kfar Rummane situaron el distrito de Nabatiyah en el centro de la crisis. El impacto humano del Salim árabe y la posible continuación de las huelgas israelíes siguen siendo los dos elementos inmediatos a ser supervisados.