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El Presidente Joseph Aoun exhortó a las empresas de los Emiratos Árabes Unidos a invertir en el Líbano el jueves 27 de agosto, recibiendo una gran delegación del Palacio de Baabda, dirigida por el Ministro de Comercio Exterior de Emirati, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. El Jefe de Estado presentó la visita como un « mensaje de esperanza » y confianza en la estabilidad del país. Al Zeyoudi también anunció que el comercio no petrolero entre los dos países había llegado4.200 millones de dólares en 2025, uno de los niveles más altos en los últimos 15 años. Esta visita de dos días ya está acompañada de varios memorandos de entendimiento y debates sobre un marco económico más amplio entre Beirut y Abu Dhabi.

Joseph Aoun: « Líbano es tu segundo país »

El jueves, el segundo día de la visita económica del Emirato al Líbano tomó una dimensión política con la recepción de la delegación por Joseph Aoun en el Palacio Presidencial de Baabda. El Presidente dio la bienvenida a Thani bin Ahmed Al Zeyoudi y a los empresarios e inversores que lo acompañaban, en presencia de varios dirigentes económicos libaneses y emiratos.

Joseph Aoun destacó la profundidad de las relaciones entre los dos países y agradeció a los Emiratos su apoyo al Líbano. Presentó la presencia de una delegación económica de esta importancia como signo que excede la mera celebración de reuniones comerciales. Según él, refleja la confianza en « la estabilidad del Líbano y su futuro » y puede abrir nuevas oportunidades de cooperación e inversión.

El Presidente invitó directamente a los empresarios de Emirati a emprender proyectos en el país. « Líbano es tu segundo país, te invitamos a invertir en él », dijo. Destacó el capital humano libanés, el dinamismo del sector privado, la posición geográfica del país y la importancia de la diáspora como los principales beneficios que podrían atraer inversores.

Aoun también agradeció al Presidente Emirati, Mohammed bin Zayed Al Nahyane, por su apoyo. Sostuvo que el líder emirato había respondido favorablemente a las demandas libanesas, considerándolo una manifestación de los vínculos entre los dos países y sus poblaciones.

« La seguridad y la inversión están vinculadas »

However, the Head of State did not avoid one of the main obstacles to the return of foreign capital. « No cabe duda de que la seguridad y la inversión están vinculadas », reconoció a la delegación.

Esta declaración tiene lugar en un contexto particularmente delicado. Las operaciones militares israelíes continúan en el sur del Líbano, donde se denunciaron de nuevo ataques, disparos de artillería y disparos esta semana. Por consiguiente, la situación de seguridad es una consideración inmediata para los inversores que consideran compromisos a largo plazo.

Joseph Aoun, sin embargo, quería disociar la existencia de estas dificultades de una imposibilidad de invertir. Consideraba que la voluntad política y económica suficiente podía superarlos. « Mientras haya voluntad e intención sinceras, los desafíos no serán un obstáculo », dijo.

Su mensaje pretende convencer a las empresas Emirati de que el Líbano puede presentar oportunidades incluso antes de que su recuperación sea completa. Este enfoque es coherente con el que propugnan varios miembros del gobierno, que buscan devolver a los inversores árabes mientras buscan reformas institucionales y económicas.

4.200 millones de dólares en el comercio no petrolero

Thani ben Ahmed Al Zeyoudi trajo una figura importante a esta secuencia: el comercio no petrolero entre los Emiratos Árabes Unidos y el Líbano llegó4.200 millones de dólares en 2025El Ministro presentó este resultado como uno de los niveles más altos de los últimos quince años.

Los datos proporcionados en el Foro Económico Libanés-Emirati también indican un aumento anual del número de mujeres en el empleo35,6%en 2025. Este aumento muestra que las relaciones comerciales continuaron desarrollándose a pesar de la crisis económica libanesa y las tensiones que habían caracterizado las relaciones entre Beirut y varios Estados del Golfo en años anteriores.

Indicador Datos Comercio no petrolero Líbano-Emiratos en 2025 4.200 millones de dólares Crecimiento anual en 2025 35,6% Tamaño inicial anunciado de la delegación 67 líderes económicos Participantes mencionados en el foro más de 70, hasta cerca de 90 según los registros Memorandos de entendimiento firmados el 26 de agosto 5 Acuerdos de asociación económica concertados por los Emiratos en todo el mundo 38

Los cambios en el número de miembros de la delegación se explican por los diferentes ámbitos utilizados en los anuncios. Preparativos formales inicialmente referidos67 líderes emiratos y líderes económicosLos debates del foro celebrado el miércoles reportaron a más de 70 participantes del Emirati, algunos de los cuales evocaron alrededor de 90 personalidades, incluyendo todos los inversores, gerentes y miembros asociados a la misión.

Por lo tanto, la importancia económica de la visita no sólo se mide por su tamaño. Se debe principalmente al perfil de los participantes y los sectores representados, así como a los acuerdos ya alcanzados durante las reuniones de Beirut.

Cinco memorandos de entendimiento firmados en Beirut

La delegación no ha venido sólo para una serie de reuniones políticas. El primer día de la visita, miércoles 26 de agosto, culminó con la firma decinco memorandos de entendimientoen el marco del Foro Económico Libanés-Emirato de Beirut.

Uno de ellos se refiere al establecimiento del Consejo Conjunto de Negocios libanés-Emirati para proporcionar un marco permanente de relaciones entre los sectores privados de los dos países. Se concertaron otros dos acuerdos entre la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Beirut y el Monte Líbano y sus homólogos de Abu Dhabi y Ras al-Khaimah.

Otros dos protocolos se refieren al grupo Emirati Elite Agro Holding. Una es la cooperación con la Universidad Americana de Beirut en los campos de la seguridad alimentaria y la agricultura árida. Los otros asocian al grupo con Jarjoura Dakkache » Sons alrededor de cultivos de invernadero.

Estos acuerdos siguen siendo memorandos de entendimiento y no deben considerarse como cinco inversiones importantes ya financiadas y comprometidas. However, they are instruments enabling the companies and institutions concerned to transform the discussions into specific projects.

La infraestructura y la digitalización también estaban entre los sectores discutidos. Sin embargo, no se había anunciado ningún acuerdo específico sobre estas dos esferas después del primer día.

Al Zeyoudi quiere fortalecer el vínculo logístico y tecnológico

Frente a Joseph Aoun, Thani Al Zeyoudi describió las reuniones con empresas e inversores libaneses como « excelentes ». Según él, permitieron a la delegación identificar con mayor precisión las oportunidades disponibles en diferentes sectores de la economía libanesa.

El Ministro destacó especialmente el potencial logístico. Cree que las empresas Emirati presentes en Beirut pueden ayudar a fortalecer las conexiones entre Líbano, Emiratos y empresas activas en otros mercados internacionales. El sector tecnológico es una de las áreas que considera prometedoras.

Esto está en consonancia con la estrategia comercial internacional de Abu Dhabi. Los Emiratos han desarrollado su red de acuerdos de asociación económica en los últimos años. Su programa cuenta ahora38 acuerdos generales de asociación económicapara facilitar el acceso a los mercados y reducir las barreras comerciales.

Al Zeyoudi presentó a los Emiratos no sólo como una fuente potencial de capital, sino también como una plataforma para que las empresas libanesas tengan acceso a una red comercial mucho mayor.

Destacaron las aptitudes del Líbano

El Ministro Emirati también destacó el papel desempeñado por el Líbano en la economía de los Emiratos. El orador elogió sus conocimientos especializados y su contribución al desarrollo de empresas e instituciones emiratos, incluso en el diseño de estrategias y gestión de proyectos.

Esta presencia de la diáspora es uno de los principales vínculos económicos entre los dos países. Las autoridades libanesas están tratando de utilizar este capital humano como puente para facilitar el retorno de la inversión al Líbano.

Al Zeyoudi presentó la visita de su delegación como forma de reconocimiento de esta contribución. « Nuestra presencia es prueba del amor de los Emiratos por el Líbano », dijo, refiriéndose también a la voluntad de devolver parte de lo que los libaneses han traído al desarrollo de su país.

El Ministro transmitió a Joseph Aoun los saludos del Presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyane, Vicepresidente y Primer Ministro Mohammed bin Rachid Al Maktoum y Mansour bin Zayed Al Nahyane, Vicepresidente y Viceprimer Ministro.

El levantamiento de la prohibición de viajar como primera señal

The current economic rapprochement was preceded by an important political decision: the lifting of the ban that prevented Emirati citizens from visiting Lebanon. Al Zeyoudi destacó el jueves el efecto positivo de esta medida en las relaciones bilaterales.

Esta decisión facilita directamente el turismo, los viajes de negocios y los contactos de inversores. También tiene un significado simbólico, ya que refleja una mejora en la evaluación emirata de la situación libanesa después de varios años de prudencia.

En julio, el Embajador Emirati en el Líbano, Fahad Salem Saeed Al Kaabi, ya había mencionado con Joseph Aoun el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El Presidente del Líbano dio las gracias a Abu Dhabi por permitir que sus nacionales regresaran al Líbano.

Por lo tanto, el movimiento actual no comienza únicamente con la delegación del 26 y el 27 de agosto. Más bien, esto representa una aceleración y un logro económico de un acercamiento iniciado gradualmente en los meses anteriores.

Hacia un acuerdo económico más amplio

Uno de los acontecimientos más importantes es la voluntad de ir más allá de los protocolos sectoriales. Thani Al Zeyoudi mencionó la necesidad de empezar a trabajar en unacuerdo económico generalservir de marco para las relaciones bilaterales.

El Ministro de Economía y Comercio del Líbano, Amer Bisat, también destacó esta perspectiva. Presente en la reunión de Baabda, explicó que los debates se habían centrado en crear un marco de inversión más amplio e indicó que la labor continuaría después de la visita.

En esta etapa, por lo tanto, este no es un acuerdo ya concluido. Ambas partes exploran la posible forma de un marco económico fortalecido. Las próximas medidas tendrán que especificar su alcance, los sectores interesados y cualquier medida comercial o reglamentaria que lo acompañe.

Para el Líbano, ese mecanismo podría dar más visibilidad a los inversores de Emirati. Para Abu Dhabi, el mercado libanés podría integrarse más estrechamente en su red regional e internacional de asociaciones.

Sector privado en el centro del acercamiento

Ambos gobiernos desempeñan un papel central en el sector privado. Al Zeyoudi consideró que debía ser la principal fuerza impulsora de la ejecución de los proyectos y la « cubrimiento general » de las relaciones económicas con los distintos partidos libaneses.

Este enfoque permite distinguir la actual visita de la asistencia financiera directa que los países del Golfo han podido proporcionar al Líbano en períodos anteriores. Esta vez el discurso se centra más en la inversión, las asociaciones, las empresas y la creación de proyectos económicamente viables.

Para Beirut, esta es una oportunidad y una demanda. Atraer capital privado significa proponer proyectos rentables, pero también un entorno regulatorio, bancario, judicial y de seguridad suficientemente predecible.

La presencia en Baabda del Ministro de Tecnología e Inteligencia Artificial, Kamal Shehadi, junto con Amer Bisat, ilustra también el deseo libanés de ampliar los debates más allá de los sectores económicos tradicionales.

Una señal política, pero las inversiones aún no se realizan

La visita es sin duda una señal de acercamiento entre Beirut y Abu Dhabi. Reúne a una importante delegación económica, interviene después de la eliminación de las restricciones de viaje y ya ha producido cinco memorandos de entendimiento. El nivel de comercio también proporciona una base real para esta relación, con$4.2 billion in non-oil trade in 2025.

Sin embargo, sería prematuro presentar esta secuencia como un retorno masivo y ya adquirido de las inversiones de Emirati. Los protocolos todavía deben traducirse en logros y el proyecto de un marco económico amplio sigue siendo desarrollado. La situación de seguridad, que el propio Joseph Aoun había vinculado a la inversión, también seguía siendo un factor determinante.

Es precisamente en este punto que el discurso presidencial tiene sentido. Aoun no niega los riesgos para el Líbano, pero busca convencer a los inversores de que no hacen ninguna iniciativa imposible. Su llamamiento a las empresas Emirati se basa en la idea de que la recuperación económica puede comenzar antes de resolver todos los problemas políticos y de seguridad.

La delegación debe completar su visita de dos días a Beirut el jueves. El siguiente indicador será ahora menos el número de funcionarios presentes que la transformación de los cinco protocolos firmados, los debates sectoriales y el proyecto de asociación económica en inversiones efectivamente realizadas en el Líbano.