Jerusalén: El agresor de una monja francesa absuelta por « desórdenes psiquiátricos »

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El Tribunal de Primera Instancia de Jerusalén absolvió a Yona Simcha Schreiber, de 36 años, el miércoles 26 de agosto, tras el violento asalto de una monja católica francesa en el Monte Sión. El juez Ofir Tishler no cuestionó la materialidad de los hechos: Schreiber había empujado a la monja al suelo antes de volver a patearla y atacar a un transeúnte que estaba tratando de defenderla. However, the court held his criminal irresponsibility on the basis of an expert opinion that he was in a psychotic state at the time of the attack. Ordenó su hospitalización psiquiátrica hasta seis años. Esta decisión llega en un momento en que iglesias y varias organizaciones han estado alertando a los cristianos de ataques y acoso en Jerusalén durante varios años.

La agresión de la monja establecida por el tribunal

El juicio pronunciado el miércoles no concluye que Jona Schreiber no cometió la agresión. Por el contrario, el juez Ofir Tishler encontró que las pruebas en el expediente establecían los hechos descritos en la acusación. The acquittal is based on the mental state of the accused at the time of the attack and not on a challenge to his involvement.

Los hechos datan del 28 de abril de 2026, aproximadamente a las 5:42 p.m. La monja francesa estaba cerca del Cenáculo y la tumba tradicional del rey David en el monte Sión en Jerusalén cuando fue atacada. El videovídeo, transmitido por la policía israelí, documentó gran parte de la escena.

Schreiber se acercó a la monja desde atrás antes de empujarla violentamente al suelo. Se mudó por unos momentos, luego regresó a ella mientras todavía estaba en el suelo y la pateó. Cuando un transeúnte intervino en un intento de detener la agresión, Schreiber también fue tomado de él.

La monja fue herida en la cabeza y sufrió mareos. La acusación también se refería a un hematoma en la cara y marcas en la pierna.

Un ataque perseguido inicialmente por motivos religiosos

La dimensión religiosa es un elemento esencial de la acusación. En el momento de la acusación de Schreiber el 7 de mayo, la Fiscalía había detenido un asalto que resultó en lesiones y hostilidad a un grupo por su religión, así como un segundo ataque al pasado.

Según la acusación, Schreiber identificó a la víctima como monja cristiana con su ropa. The prosecution argued that he had then decided to attack him specifically because of this religious identity.

Esta circunstancia tuvo una importante consecuencia penal. Un asalto que causó lesiones fue punible con tres años de prisión, pero la pena máxima podría duplicarse cuando se retuvo la motivación de hostilidad hacia un grupo religioso. Por lo tanto, Schreiber corrió el riesgo de prisión de hasta seis años.

The prosecutor ‘s office had requested that he be kept in detention during the proceedings. The Israeli police themselves had announced his arrest after the attack and indicated that he was suspected of acting on grounds related to the identity of the victim.

Jona Schreiber declaró irresponsable criminalmente

El juicio finalmente tomó otra dirección debido a la experiencia psiquiátrica. El psiquiatra del distrito concluyó que Schreiber estaba en un estado psicótico en el momento del incidente y que no tenía la capacidad de comprender plenamente la naturaleza de sus acciones o impedir que se llevaran a cabo.

La justicia Ofir Tishler aceptó esta conclusión. Por consiguiente, considera que el acusado no puede ser considerado responsable penalmente, incluso si se establecen los hechos materiales alegados contra él.

Esta distinción es importante para entender el término absolución. Schreiber no fue declarado inocente de agresión. The court held that he had committed it, but that he was legally irresponsible at the time of the facts because of his psychiatric condition.

La decisión se basa en un diagnóstico de enfermedad mental y evaluación de su condición en el momento preciso del ataque. Según las pruebas posteriores al juicio, Schreiber sufrió de esquizofrenia y estaba experimentando un episodio psicótico.

Hasta seis años de hospitalización psiquiátrica

The court ordered his placement in a psychiatric institution for up to six years. Este período corresponde a la duración máxima relacionada con la gravedad de los delitos por los que fue procesado.

Por lo tanto, no es una liberación inmediata después de la absolución. Schreiber debe ser atendido en una institución psiquiátrica bajo coacción, de acuerdo con la decisión del tribunal.

Sin embargo, dependerá del marco médico aplicable. Su condición puede ser evaluada por una comisión psiquiátrica competente, que legalmente abre la posibilidad de un cambio en su hospitalización antes de la expiración del plazo máximo.

La frase de que él era simplemente « acusado » puede dar así una imagen incompleta del juicio. Al mismo tiempo, el tribunal reconoció su irresponsabilidad penal y ordenó una medida de custodia de carácter psiquiátrico.

La víctima, una monja francesa que trabaja en Jerusalén

La monja atacada es francesa y estaba vinculada a la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa en Jerusalén. Esta institución, fundada a finales del siglo XIX, es un importante centro de investigación católico dedicado a estudios bíblicos, arqueología y la historia del Medio Oriente.

La agresión causó una fuerte emoción por su violencia, pero también por su ubicación. El monte Sión reúne varios lugares importantes para las tradiciones cristianas y judías. El Cenáculo está asociado en la tradición cristiana con la Última Cena, mientras que el mismo conjunto arquitectónico incluye el lugar tradicionalmente presentado como la tumba del rey David.

La visibilidad de los religiosos en esta parte de Jerusalén es también un elemento de vulnerabilidad. Su ropa les permite ser identificados inmediatamente como miembros de una comunidad cristiana, como fue precisamente el caso en la acusación contra Schreiber.

En consecuencia, el caso había superado el de la mera agresión en el espacio público. El propio fiscal israelí había colocado la identidad religiosa de la víctima en el centro de su acusación.

El agresor reside en el asentamiento de Peduel

Jona Simcha Schreiber reside en Peduel, un asentamiento israelí en la Ribera Occidental ocupada. This element, mentioned from the time of his arrest and indictment, contributed to the media coverage of the case.

El término « colonel » utilizado por varios medios se refiere a este lugar de residencia. Los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental son uno de los principales puntos de controversia sobre el conflicto israelo-palestino y son considerados ilegales en virtud del derecho internacional por una gran parte de la comunidad internacional. Israel cuestiona algunas de estas interpretaciones legales.

Sin embargo, la agresión no tuvo lugar en Peduel ni en la Ribera Occidental. Fue realizada en el Monte Sión en Jerusalén, cerca de la Ciudad Vieja.

Esta distinción geográfica es necesaria. El lugar de residencia de Schreiber era un elemento biográfico relevante, pero el registro judicial se refería a un ataque contra una monja francesa en Jerusalén.

Un caso en un contexto de violencia anticristiana

El juicio viene en un contexto más amplio de preocupación por los actos hostiles contra los cristianos en Jerusalén. Los líderes religiosos y las organizaciones cristianas han documentado en los últimos años insultos, escupidos, degradación y ataques contra el clero, peregrinos y lugares religiosos.

No todos los incidentes son de la misma gravedad y no pueden vincularse automáticamente. Sin embargo, la agresión del 28 de abril tenía una característica especial: la fiscalía había declarado explícitamente que la monja había sido atacada debido a su identidad cristiana.

Entre otras cosas, vídeos que muestran a los religiosos cristianos dirigidos por escupir han alimentado las preocupaciones de las iglesias. Los funcionarios eclesiásticos pidieron a las autoridades israelíes que reforzaran la prevención y el enjuiciamiento de ese comportamiento.

Las autoridades israelíes afirman garantizar la libertad religiosa y condenar oficialmente la violencia contra las comunidades cristianas. In several cases, the police made arrests. The arrest of Schreiber after the attack of the nun had itself been announced by the Israeli police.

Una absolución que no niega agresión o violencia

Así pues, la decisión del 26 de agosto plantea dos cuestiones que deben distinguirse. La primera se refiere a la responsabilidad individual de Schreiber. The court found, on the basis of medical expertise, that a psychotic state made him criminally irresponsible at the time of the attack.

La segunda se refiere a los hechos mismos y su contexto. En este punto, el tribunal no disputó que Schreiber había atacado a la monja. El vídeo de vigilancia, las lesiones de la víctima y la intervención de un testigo habían documentado con precisión la escena.

La acusación también mantuvo el carácter religioso de la motivación. La responsabilidad penal impuesta por el tribunal excluye la condena penal de Schreiber, pero no borra esta calificación adoptada inicialmente por la fiscalía o las circunstancias del ataque.

Este matiz explica por qué el juicio puede provocar reacciones muy diferentes. Legalmente, reconocer la irresponsabilidad de una persona con una patología psiquiátrica seria es un principio fundamental del derecho penal. Para las comunidades cristianas, el caso también sigue siendo uno de los episodios más violentos entre los ataques denunciados en Jerusalén.

La decisión judicial no cierra el debate

El hospital psiquiátrico de Schreiber traslada ahora el registro criminal al de la atención médica coaccionada. The maximum period of six years corresponds to the maximum penalty he allegedly incurred in connection with the charge aggravated by the religious motive.

La cuestión de su duración real dependerá de las evaluaciones médicas y las decisiones adoptadas en el marco de las personas consideradas irresponsables penalmente. Por lo tanto, la absolución no significa una sentencia de seis años fijos de hospitalización o liberación automática.

Para la monja atacada y los líderes cristianos en Jerusalén, sin embargo, las estacas van más allá del destino individual de su agresor. El caso del Monte Sion se hace eco de las preocupaciones expresadas sobre la seguridad de los religiosos identificables por su ropa y la proliferación de comportamientos hostiles contra ellos.

Tres meses después del ataque del 28 de abril, el tribunal ha decidido ahora la responsabilidad penal de Jona Schreiber. The facts remain established: a French nun was pushed to the ground and then beaten while lying there, and the prosecution found that she had been chosen because of her religious identity. La decisión del 26 de agosto deja ahora abierta la cuestión más amplia de la respuesta a los actos hostiles contra las comunidades cristianas en Jerusalén.