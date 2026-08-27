Trump renombrado Lago Ontario Lake America

- Advertisement -

12

Lire l'article Stop

12 lecturas

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Donald Trump firmó una orden el jueves 27 de agosto, ordenando al gobierno federal de EE.UU. renombrar el lago Ontario « Lake America », apenas dos días después de lanzar esta idea públicamente en medio de una guerra comercial con Canadá. La decisión, esencialmente simbólica ya que Washington no puede imponer esta designación a Canadá, se refiere a uno de los cinco Grandes Lagos y una zona de agua internacional compartida entre el Estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. Detrás de una iniciativa que puede parecer derisorio en términos de cuestiones económicas entre los dos países, el gesto constituye una nueva provocación política a Ottawa tras el fracaso de las negociaciones comerciales y la introducción de aranceles estadounidenses del 50% sobre una parte de los productos canadienses.

Trump transforma el lago Ontario en Lake America

La amenaza tomó sólo dos días para convertirse en una decisión presidencial. El martes 25 de agosto, Donald Trump anunció en su red social que Estados Unidos estaba « seriedad » considerando cambiar el nombre del lago Ontario. El jueves, el Presidente de Estados Unidos firmó el decreto en la Oficina Oval.

« Cambiaremos el nombre del lago Ontario, con efecto inmediato, en Lake America », dijo Donald Trump antes de firmar el documento.

El decreto pide al Secretario del Interior, Doug Burgum, que haga los cambios necesarios en el sistema federal estadounidense de nombres geográficos. El Sistema de Información de Nombres Geográficos tendrá que registrar el lago bajo su nuevo nombre para uso oficial federal.

Las autoridades estadounidenses deberán adoptar « Lake America » en sus documentos oficiales y referencias de acuerdo con los términos y condiciones de la Orden. Los mapas producidos por las agencias federales también se ven afectados.

However, the decision does not remove Lake Ontario from Canadian maps. El poder del presidente estadounidense detiene a la administración estadounidense.

Trump no puede imponer ese nombre a Canadá

Este es el límite principal de la decisión. El lago Ontario no es una extensión exclusivamente americana de agua. La frontera entre Estados Unidos y Canadá atraviesa el lago, que separa el Estado de Nueva York de Ontario.

Washington puede decidir sobre el nombre utilizado por sus propias administraciones, pero no tiene autoridad para exigir que Ottawa adopte Lake America. El gobierno canadiense puede seguir empleando a « Lake Ontario », como pueden las autoridades de la provincia de Ontario.

Tampoco son los organismos internacionales necesarios para seguir la decisión estadounidense. Lo mismo se aplica a empresas privadas, editores de tarjetas o particulares.

Este límite da al decreto un alcance político y simbólico. La geografía del lago obviamente no cambia, ni cambia la frontera internacional que la atraviesa o los derechos ejercidos por cada uno de los dos países sobre sus aguas.

Los Estados Unidos y el Canadá siguen gestionando conjuntamente varias cuestiones relacionadas con los Grandes Lagos. En particular, la Comisión Mixta Internacional participa en aguas transfronterizas, mientras que el Acuerdo sobre la Calidad del Agua de los Grandes Lagos organiza parte de la cooperación ambiental bilateral.

Una decisión abierta vinculada a la guerra comercial

La elección del lago Ontario no es accidental. Donald Trump enlazó su proyecto de cambio de nombre a la actual disputa comercial entre Washington y Ottawa.

Cuando anunció su intención el martes, el presidente explicó que Estados Unidos estaba considerando este cambio porque ya no planeaban « hacer mucho negocio con Ontario ».

La provincia, sin embargo, es el corazón industrial de Canadá y tiene relaciones económicas extremadamente estrechas con Estados Unidos. Incluye una parte significativa de la industria automotriz canadiense, cuyas líneas de producción están profundamente integradas con las de Michigan y otros estados estadounidenses.

Por lo tanto, el cambio de nombre parece ser un ataque simbólico dirigido directamente a la provincia más poblada del Canadá.

Preguntado el jueves sobre el mensaje que quería enviar al gobierno canadiense, Donald Trump nos aseguró que había « ninguno ». Inmediatamente agregó que Canadá había estado « conquistando » a Estados Unidos en el comercio y Washington estaba proporcionando su defensa gratuita.

El vínculo con el conflicto bilateral sigue siendo explícito, a pesar de la negación presidencial de la existencia de un mensaje particular.

50% de los derechos aduaneros en el centro de la crisis

La disputa sobre el nombre del lago entra en un conflicto económico más grave. Después del fracaso de las últimas negociaciones, la administración Trump impuso derechos aduaneros de50% de aproximadamente 20.000 millones de dólares en productos canadienses.

Los negociadores estadounidenses y canadienses habían estado tratando durante varios días de encontrar un compromiso. Las discusiones finalmente fracasaron, cada uno de los dos gobiernos rechazando la responsabilidad por la ruptura del otro.

Ottawa decidió tomar represalias. Canadá está preparando aranceles equivalentes para varios cientos de productos estadounidenses, con una entrada en vigor prevista el 8 de septiembre. Los sectores interesados incluyen el acero, los productos agrícolas y diversos bienes de consumo.

El conflicto amenaza las cadenas de producción construidas durante décadas alrededor de la frontera. Las economías estadounidenses y canadienses están entre las más integradas del mundo, especialmente en la industria automotriz, energética y agroalimentaria.

En este contexto, la batalla semántica en torno al lago Ontario aparece económicamente secundaria. Sin embargo, contribuye a un mayor deterioro de una relación política ya degradada.

Los canadienses dan la bienvenida a la amenaza con sarcasmo

Incluso antes de la firma de la Orden, las reacciones canadienses habían relacionado en gran medida el alcance de la amenaza americana. Varios funcionarios recordaron que Donald Trump podía pedir a su administración que usara el nombre de su elección sin poder decidir el vocabulario utilizado en Canadá.

Ontario Premier Doug Ford respondió irónicamente. Según él, Donald Trump podría incluso decidir llamar al agua « Lake Trump » si quisiera: en el lado canadiense, ella permanecería en el lago Ontario.

Otros funcionarios federales han adoptado una actitud similar, tratando de evitar convertir la propuesta estadounidense en una crisis política adicional. Subrayaron la necesidad de centrar los esfuerzos canadienses en las consecuencias económicas de la guerra comercial.

Esta estrategia contrasta con la retórica mucho más ofensiva utilizada por Donald Trump. Durante varios días, el Presidente de Estados Unidos ha estado multiplicando las declaraciones sobre Canadá y sus líderes en paralelo con las decisiones arancelarias.

Así pues, el nuevo nombre aparece como instrumento adicional en una confrontación que se está produciendo tanto en la esfera de la comunicación política como en la esfera del comercio.

« Ontario », un nombre mucho antes de Estados Unidos

La elección para eliminar la palabra « Ontario » también tiene una dimensión histórica particular. El nombre no fue inventado por la moderna provincia canadiense y no está vinculado a un gobierno hostil a Estados Unidos.

Es de origen indígena y se utilizó mucho antes del nacimiento de los Estados Unidos. Su etimología está generalmente relacionada con las lenguas y expresiones Iroquoianas de un amplio o hermoso tramo de agua.

Por lo tanto, el nombre del lago precedió por más de un siglo la creación de los Estados Unidos en 1776. La provincia canadiense de Ontario, formada mucho más tarde, toma su propio nombre del lago, no del otro lado.

Esta cronología da una dimensión adicional al gesto presidencial. Donald Trump presenta el cambio como respuesta a su actual conflicto con Ontario y Canadá, cuando el nombre es parte de una historia mucho mayor que los límites políticos contemporáneos.

El lago es también el más oriental de los cinco Grandes Lagos. Se comunica con el lago Erie a través del río Niagara y con el río San Lorenzo hacia el Atlántico.

Después del Golfo de América, Lago América

La decisión no tiene precedentes en la segunda presidencia de Trump. A su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump había ordenado a la administración federal de Estados Unidos reemplazar « Gulf of America » por « Gulf of America ».

El mecanismo utilizado para el lago Ontario está directamente inspirado. En ambos casos, el Presidente utiliza su autoridad sobre nombres geográficos federales para imponer una nueva terminología a las organizaciones estadounidenses.

El precedente en el Golfo de México también mostró las limitaciones y efectos indirectos de tal medida. Por supuesto, México no abandonó el nombre histórico y Estados Unidos no pudo obligarlo. Sin embargo, algunas empresas privadas estadounidenses han adoptado o incorporado parcialmente el nuevo nombre en sus servicios.

La misma situación podría ocurrir ahora para el lago Ontario. Las plataformas cartográficas o las empresas estadounidenses pueden decidir adoptar « Lake America » para sus usuarios en Estados Unidos, incluso si no están necesariamente limitadas por la Orden.

El resultado podría ser la coexistencia de varios nombres entre países, administraciones y servicios digitales utilizados.

Un gesto espectacular para un alcance legal limitado

El contraste entre la solemnidad de un decreto presidencial y su efecto internacional real explica la naturaleza inusual del episodio. Donald Trump está movilizando un instrumento del poder ejecutivo para cambiar la terminología utilizada por su propio gobierno sobre un área de agua, gran parte de la cual está bajo el control de otro estado soberano.

El decreto no altera ningún tratado fronterizo. No transfiere ninguna parte del lago a los Estados Unidos y no cambia los derechos canadienses. Tampoco obliga a las autoridades de Toronto o Ottawa a abandonar el nombre histórico.

Por lo tanto, su función es esencialmente simbólica. En el contexto actual, sin embargo, el símbolo es difícil separar de la relación de poder de Washington con su vecino.

La decisión es parte de una serie de declaraciones de Donald Trump que cuestionan la relación con Canadá. El Presidente ha utilizado repetidamente la retórica que desafía o minimiza la soberanía política canadiense, sobre todo cuando se refirió al país como un potencial estadounidense « 51o estado ».

Un cambio en el nombre de un cuerpo de agua compartido necesariamente tiene un significado particular en este contexto, incluso si sus efectos legales siguen siendo limitados.

Una distracción simbólica en medio de un conflicto muy concreto

La secuencia puede ser remarcada por su carácter espectacular: en el espacio de 48 horas, una provocación publicada en una red social se convirtió en un decreto presidencial relativo al nombre oficial de uno de los Grandes Lagos. Pero el conflicto en el que tiene lugar tiene consecuencias mucho menos anecdóticas.

El 50% de las obligaciones aduaneras impuestas por Washington abarca aproximadamente 20.000 millones de dólares en bienes canadienses. Las represalias anunciadas por Ottawa afectarán a los exportadores estadounidenses. Las empresas de ambos lados de la frontera deben ahora integrar estas nuevas barreras en sus precios, suministros e inversiones.

Los sectores automotriz e industrial están particularmente expuestos debido a cadenas de suministro que cruzan la frontera varias veces antes de la asamblea de un producto final. Por lo tanto, una guerra arancelaria prolongada puede afectar simultáneamente a las empresas y los trabajadores de ambos países.

Es este cambio que da a la « América del Lago » Orden su carácter singular. En un momento en que Washington y Ottawa enfrentan decenas de miles de millones de dólares, el nombre de un lago compartido durante siglos también se convierte en un instrumento de confrontación.

Para los gobiernos federales de Estados Unidos, el cambio debe entrar en vigor. Para los canadienses, no hay obligación de seguir. En la orilla norte del lago, Toronto continuará mirando el lago Ontario; en los mapas oficiales del gobierno federal de Estados Unidos, a través de la frontera, el mismo tramo de agua tendrá que ser llamado Lago América.