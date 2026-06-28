Acuerdo entre Líbano e Israel: lo que Beirut no quiere ver publicado

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El acuerdo firmado entre el Líbano, Israel y los Estados Unidos no se limita a un marco diplomático para poner fin a las hostilidades en el sur del Líbano. Detrás del texto público, ya con consecuencias políticas, es un anexo de seguridad que permanece clasificado como secreto. Oficialmente, este anexo no se publicó a petición del Gobierno del Líbano. Políticamente, esta aclaración es esencial. Afirma que el contenido de este documento es lo suficientemente sensible como para no ser tenido en cuenta por la opinión pública libanesa.

El núcleo del problema no es sólo la retirada gradual del ejército israelí, ni siquiera el desarme de Hezbolá en ciertas zonas del Sur. El punto más explosivo es otro: el anexo organizaría, según los medios de comunicación que comunicaron su contenido general, una forma de coordinación operacional entre el ejército libanés y el ejército israelí, bajo mediación estadounidense. En otras palabras, dos ejércitos oficialmente enemigos, sin un tratado de paz, sin pleno reconocimiento político y después de meses de guerra, serían ahora llamados a actuar en una secuencia común de seguridad.

El texto público habla de un mecanismo trilateral de coordinación militar, facilitado por los Estados Unidos. Esta fórmula diplomática parece técnica. No lo es. Significa que Washington actuaría como una interfaz entre las dos partes para organizar el paso gradual de ciertas zonas del sur del Líbano bajo el control del ejército libanés, en relación con el redespliegue israelí. Por consiguiente, el Líbano ya no negociará sólo una posición política. Formaría parte de una estructura de seguridad en la que se examinarían los movimientos de su ejército, las zonas que debían reanudarse, los criterios de verificación y las medidas de la retirada israelí en un marco directamente relacionado con Israel.

Esto es precisamente lo que el anexo secreto hace políticamente inflamable. Publicado en su totalidad, podría dar la imagen de la cooperación militar de facto entre el ejército libanés y el ejército israelí. Aunque esta cooperación es indirecta, enmarcada por Estados Unidos y presentada como mecanismo de estabilización, constituiría una ruptura importante en la historia reciente del Líbano. Hasta la fecha, la línea oficial libanesa se basó en tres pilares: la retirada israelí, la soberanía del Estado libanés, la negativa a normalizarse. El anexo parece introducir una lógica diferente: la soberanía libanesa, sí, pero verificada, secuenciada y coordinada con Israel.

Según los medios de comunicación, en el presente anexo se detallan las zonas piloto en que debe desplegarse el ejército libanés. También especificaría las modalidades de la redistribución israelí, los mecanismos para verificar el desmantelamiento de la infraestructura de Hezbolá y las condiciones para el regreso de civiles. Aparentemente, esto es un procedimiento militar. En realidad, es una forma de control político del territorio libanés en etapas. El ejército libanés no se apoderaría simplemente del Sur porque es un territorio nacional. Se reanudará con arreglo a un mecanismo validado por Israel y los Estados Unidos, con criterios de seguridad impuestos o negociados.

La cuestión más sensible es la verificación. ¿Quién decide que un área está suficientemente « limpiada » de la infraestructura de Hezbollah? ¿Quién certifica que el ejército libanés controla efectivamente el terreno? ¿Quién cree que el retiro israelí puede proceder a la siguiente etapa? Si Israel mantiene el derecho a mirar, incluso indirectamente, el acuerdo no sólo restablece la autoridad del Estado libanés. Coloca esta autoridad en condiciones de seguridad externas.

Aquí es donde la demanda libanesa de clasificación tiene sentido. El gobierno libanés sabe que esa lectura sería políticamente explosiva. Para cierta opinión pública, el acuerdo podría presentarse como un intento de restaurar la soberanía nacional. Para otros, parecería ser una coordinación de seguridad con el enemigo. Hezbollah, así como sus aliados y parte de la población chií del Sur, puede ver esto como una legalización de la presencia israelí hasta que se cumplan las condiciones. También pueden considerarlo como un intento de transformar al ejército libanés en una fuerza para hacer, bajo la presión estadounidense e israelí, lo que Israel no ha logrado a través de la guerra: el desmantelamiento de la infraestructura militar de Hezbolá en el sur del país.

El otro elemento perturbador es la falta de un calendario automático. Israel no parece comprometerse a un retiro completo en una fecha fija. La retirada estaría vinculada a etapas, esferas, verificaciones. Esto le da a Israel la capacidad de bloquear. Si se considera que una zona es insuficientemente segura, si se descubre la infraestructura, si se informa de la actividad de Hizbullah, puede demorarse la redistribución israelí. El Líbano se encontraría entonces en una situación paradójica: se pediría a su ejército que cooperara en el proceso, pero sin garantía inmediata de recuperar todo su territorio.

Esta arquitectura crea un precedente. Pone al ejército libanés en el centro de un mecanismo donde debe asegurar simultáneamente a Israel, satisfacer a Washington, evitar el enfrentamiento interno con Hezbollah y preservar su legitimidad nacional. Es una misión casi imposible. Demasiado firmeza contra Hezbollah puede abrir una crisis interna importante. Demasiado precaución puede permitir que Israel mantenga su presencia. Una coordinación excesiva con Israel puede considerarse como normalización militar. Demasiado poca coordinación puede fracasar el acuerdo.

Por lo tanto, el anexo secreto es probablemente el verdadero texto del acuerdo. El documento público vende una fórmula política: paz, seguridad, soberanía, retorno de los habitantes. En el anexo se organizaría la mecánica concreta, que despliega, cuando, bajo qué verificación, con qué coordinación y en beneficio de qué garantía de seguridad. Es esta mecánica la que perturba. Porque transforma el sur del Líbano en un laboratorio para un nuevo equilibrio: una soberanía libanesa bajo Washington, controlada por Israel y desafiada por Hezbolá.

El gobierno libanés podría haber pedido secreto para evitar una explosión inmediata. Pero el secreto no arregla nada. Al contrario, alimenta la sospecha. En un país ya traumatizado por la guerra, la destrucción, el desplazamiento y el colapso económico, un acuerdo de seguridad con el ejército israelí, incluso indirectamente, no puede permanecer en las sombras durante mucho tiempo. Si es realmente una cuestión de restablecer la soberanía libanesa, entonces el Líbano tendrá que saber a qué costo. Si se trata de establecer una coordinación militar disfrazada, el debate político está empezando.

Si el texto de las 14 cuestiones que se han hecho públicas ya es controvertido, sólo se puede cuestionar el alcance de las otras concesiones hechas por el Líbano y contenidas en este anexo.