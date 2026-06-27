Hezbollah rechaza acuerdo marco

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Hezbollah rechazó el acuerdo marco firmado en Washington entre Líbano, Israel y Estados Unidos, a través de su Secretario General, Sheikh Naïm Qassem. En una declaración sobre el texto, el líder del partido chií acusa a las autoridades libanesas de haber abandonado las cartas de fuerza, haber aceptado concesiones gratuitas a Israel y haber colocado el desarme de la resistencia en el corazón de un mecanismo que, según él, legalizaría la presencia israelí en el sur del Líbano. Su postura ha fortalecido la batalla política en Beirut desde la firma del acuerdo.

La declaración de Naim Qassem no se limita a una negativa de principio. Ataca directamente a la presidencia, al gobierno y al método de negociación seguido por las autoridades libanesas. El Secretario General de Hizbullah considera que el acuerdo marco sitúa al Líbano en una posición de debilidad, en lugar de aprovechar el equilibrio regional de poder creado, a su juicio, por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. También acusa al ejecutivo libanés de descartar la resistencia en medio de la guerra y de ofrecer a Israel lo que no pudo haber obtenido militarmente.

Esta declaración viene cuando el gobierno libanés presenta el acuerdo marco como un primer paso hacia el restablecimiento de la soberanía, el regreso de las personas desplazadas y la reconstrucción del Sur. El texto de Washington prevé zonas piloto, un mayor papel para el ejército libanés, un progresivo redespliegue israelí y un desarme verificado de grupos armados no estatales. Para Hezbollah, esta arquitectura revierte el orden de prioridades. Israel debe primero retirarse totalmente del territorio libanés. La cuestión de las armas no puede, según el partido, hacerse mientras siga existiendo una presencia israelí.

A direct accusation against the Lebanese authorities

Naim Qassem abrió su declaración cuestionando la responsabilidad de las autoridades libanesas. Pregunta: « ¿Dónde está la honestidad y responsabilidad de las autoridades libanesas hacia su pueblo y la protección de la soberanía del Líbano, mientras que el patrocinador estadounidense no les ha dado un alto el fuego? El líder de Hezbollah culpa a las autoridades libanesas por haber emprendido un camino diplomático sin, según él, obtener la garantía previa que protegería a los civiles.

Continuó diciendo que la cesación del fuego había llegado al Líbano « a través de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en abril de 2026 », pero que las autoridades libanesas supuestamente la habían rechazado. Según él, esta negativa habría llevado a Israel a cometer lo que él llama « miercoles negro », con cientos de muertos y heridos, un terror impuesto a la población y « una campaña de 100 ataques aéreos por todo el Líbano, incluyendo Beirut ». Estos elementos forman parte de la acusación política hecha por Hezbolá. No se presentaron en la declaración como datos de un examen oficial independiente.

Esta primera parte busca cambiar la responsabilidad. Hezbollah quiere demostrar que el acuerdo de Washington no salvó al Líbano, pero que habría ocurrido después de que las decisiones del gobierno se consideraran erróneas. El objetivo es claro: desafiar la narrativa oficial de que el acuerdo sería progreso diplomático. Para Naïm Qassem, las autoridades rechazaron una opción más favorable y aceptaron un texto más costoso para la soberanía libanesa.

Negociaciones directas denunciadas como concesiones

El segundo eje de la declaración es negociaciones directas. « Les dijimos a las autoridades que las negociaciones directas son concesiones libres a Israel. Según él, estas reuniones no serían un ejercicio diplomático ordinario, sino « reunión de reuniones de presentación a los requisitos israelíes y estadounidenses ».

El líder de Hezbollah también argumenta que estas discusiones tienen lugar « en oposición a más de la mitad del pueblo libanés » y « a diferencia de la Constitución y las leyes que consideran a Israel un enemigo y criminalizan cualquier contacto con él ». Esta declaración registra el rechazo del partido en un registro político y legal. Hezbollah busca presentar el acuerdo como un problema de legitimidad nacional, no sólo como un desacuerdo estratégico.

Naïm Qassem culpa a las autoridades por abandonar el mapa de resistencia. « No tienes un mapa de fuerza porque has abandonado la fuerza de la resistencia y del pueblo », dice. La fórmula resume la doctrina de Hezbollah. Para el partido, la capacidad militar de la resistencia es una palanca en cualquier negociación con Israel. Considerar que es un problema que hay que resolver es, en su opinión, debilitar al Líbano incluso antes del debate.

La parte más difícil es la decisión del gobierno del 2 de marzo. Qassem afirma que las autoridades « abajo la resistencia en la espalda » declarando que « en medio de la guerra », y esto « al servicio del proyecto israelí ». Añade: « Las palabras no cambian nada, son los resultados los que importan: es un abandono de la soberanía del Líbano. Por lo tanto, Hezbollah rechaza el discurso oficial sobre la soberanía y afirma que la soberanía se mide por resultados concretos, incluida la retirada israelí.

Irán presentó como un mapa de fuerza

La declaración también destaca el papel de Irán. Naïm Qassem afirma que « el memorando de entendimiento iraní-americano puso el fin de la guerra en el Líbano como primer punto ». Según su versión, cuando Israel se negó a cumplir, « Irán suspendió el acuerdo y cerró el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos ejerció presión e impuso un alto el fuego ».

Estas declaraciones deben ser reportadas como la posición de Hezbollah. Reflejan la lectura del partido de la relación de poder regional. Naïm Qassem quería demostrar que Teherán había actuado a favor del Líbano y que las autoridades libanesas no habrían podido utilizar esa palanca. Afirma que el texto estadounidense-iraniano preveía « un cese inmediato y duradero de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano », así como un compromiso de « no utilizar la fuerza » y « garantizar la soberanía y la integridad territorial del Líbano ».

Según él, « las negociaciones para un acuerdo final deben tener lugar dentro de 60 días ». Añade que las autoridades libanesas han rechazado nuevamente esta ruta « hasta que se explique que ya se ha logrado el alto el fuego y que las negociaciones sobre el retiro israelí son libanesas ». Qassem concluye esta secuencia con una fórmula política: « Es un regalo de Irán al Líbano. Pero las autoridades abandonaron estas tarjetas en el acuerdo marco y le dieron a Israel lo que quería de forma gratuita. »

Esta parte de la declaración confirma la profundidad del desacuerdo entre Hezbollah y el gobierno. El gobierno libanés quiere incluir el acuerdo en una relación Estado-Estado entre Líbano e Israel, bajo mediación estadounidense. Hezbollah insiste en un marco regional en el que Irán sigue siendo un poder de mediación, presión y protección. El acuerdo marco busca eliminar al Irán de la ecuación formal. Naïm Qassem lo entregó al centro de la historia.

Zonas piloto denunciadas como legalización de la ocupación

La crítica más fuerte se refiere a zonas piloto. Naïm Qassem habla de una « caída seria » y un « mal error » que, según él, « es rendir soberanía al enemigo israelí ». Acusa al Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu de autorizar el fortalecimiento del ejército libanés « sólo en dos zonas piloto », mientras que « el enemigo supervisa su despliegue y desarme ».

Esta redacción abarca el núcleo del mecanismo previsto en el acuerdo. El texto de Washington establece que el ejército libanés toma gradualmente el control de ciertas zonas, tras la verificación del desarme de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura. Para las autoridades libanesas, este método debería permitir el regreso del Estado. Para Hezbolá, le da a Israel el derecho de control sobre el despliegue del ejército libanés y los asuntos internos del país.

Naïm Qassem afirma que « el período de prueba puede durar meses, con validación israelí en cada etapa ». Se trata de una conclusión muy difícil: « Esto legaliza la ocupación durante años, incluso la transformación de estos territorios en anexión. Esta acusación forma parte de un contexto en el que funcionarios israelíes ya han mencionado el mantenimiento de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta que Hezbollah sea desarmado.

El secretario general de Hezbollah también cree que el acuerdo « previene el regreso del Líbano a sus tierras ». Esta declaración responde al discurso oficial del Líbano, que, por el contrario, presenta el texto como un camino hacia el regreso de los desplazados. Por lo tanto, la divergencia se refiere al mismo objetivo. El gobierno dice que las áreas piloto permitirán el regreso. Hezbollah afirma que pueden bloquear este retorno si Israel conserva el poder de validación.

Refusal to link Israeli withdrawal and disarmament

La parte final de la declaración se refiere a la cuestión más explosiva: el vínculo entre la retirada israelí y el desarme de la resistencia. Naim Qassem afirma: « ¿Cuál es la relación de Israel con nuestros asuntos internos? Todo acuerdo debe limitarse al sur de Litani. Hezbollah se niega a abordar la cuestión de las armas en el Líbano en un acuerdo con Israel.

El líder del partido agregó: « Enlazar la retirada israelí al desarme de la resistencia es extremadamente peligroso. Según él, esto haría « cada arma en el Líbano una justificación para la ocupación continua ». Esta fórmula resume el corazón de la oposición de Hezbollah. Si Israel puede permanecer mientras haya armas fuera del estado, entonces la retirada se vuelve dependiente de una condición que Tel Aviv puede juzgar indefinidamente sin cumplir.

Qassem entonces declara: « La resistencia no será desarmada, y el derecho a la defensa es legítimo. Esta frase es el punto de cierre de la declaración. Hezbollah no es parte de la lógica de negociar su arsenal. Reafirma una línea roja: sus armas no serán entregadas en virtud del acuerdo marco.

Concluye: « Israel debe retirarse como ocupante. Cualquier otro enfoque es una recompensa para Israel y un ataque a la soberanía del Líbano. Esta frase revierte la lógica de Washington. Para los Estados Unidos e Israel, la retirada depende de las salvaguardias contra Hezbolá. Para Hezbollah, cualquier condición de retiro premia la ocupación y viola la soberanía libanesa.

Un desafío directo al gobierno de Salam

La declaración de Naim Qassem pone al gobierno de Nawaf Salam en una prueba inmediata. El Primer Ministro presenta el acuerdo como un camino hacia la retirada israelí y el retorno de la soberanía. Por el contrario, Hezbollah afirma que el texto abandona esta soberanía y da a Israel el derecho de injerencia en los asuntos internos libaneses.

El gobierno tendrá que responder a varias preguntas. ¿Las zonas piloto estarán bajo el único control del ejército libanés, o Israel mantendrá un derecho de validación? ¿Se incluirá el retiro israelí en un calendario claro? ¿Podrán los civiles regresar antes del desarme total de Hezbollah? ¿Será llamado al ejército libanés a desmantelar directamente la infraestructura del partido? Estas preguntas determinarán los próximos pasos.

El riesgo también es institucional. Si el acuerdo ha de ser aprobado por el Consejo de Ministros o presentado al Parlamento, Hezbollah y sus aliados podrán utilizar los argumentos de Naim Qassem para impugnar su legalidad, legitimidad y cumplimiento de la soberanía libanesa. El debate no sólo será diplomático. Se convertirá en constitucional e interno.

El ejército libanés en el centro de la tensión

El Ejército Libanés es el actor más expuesto. El acuerdo marco le confía la responsabilidad de la seguridad en las zonas piloto. Naïm Qassem presenta este mecanismo como una supervisión israelí del despliegue del ejército. Esta lectura puede debilitar a la institución militar, especialmente en áreas donde Hezbollah conserva influencia social y política.

Si el ejército se despliega en las zonas piloto sin confrontación, el gobierno puede hablar de regresar del estado. Si se trata de evitar el regreso de Hezbollah o posiciones desmantelamiento, el riesgo de confrontación aumenta. Si no lo hace, Israel y Washington pueden decir que el mecanismo no está funcionando. Así pues, el ejército puede verse atrapado entre las demandas externas y el desafío interno.

Naïm Qassem está precisamente tratando de prevenir esta configuración. Al denunciar el acuerdo como una violación de la soberanía, intenta deslegitimar cualquier misión militar que se considere vinculada a las condiciones israelíes. El mensaje está dirigido tanto al gobierno como al ejército: el ejército debe proteger al Líbano, no aplicar una hoja de ruta dictada por Israel.

Una batalla de la historia de la soberanía

La declaración de Hezbollah confirma que la batalla principal es ahora sobre el significado de la soberanía. Para la presidencia y el gobierno, la soberanía significa el regreso del Estado, el ejército y las instituciones al Sur. Para Hezbolá, significa ante todo el retiro total de Israel y la ausencia de injerencia israelí en los asuntos internos del Líbano.

Por lo tanto, ambas partes utilizan la misma palabra para defender prioridades opuestas. El gobierno está hablando de un monopolio estatal de las armas. Hezbollah habla del derecho a la defensa. El gobierno está hablando de áreas piloto para restaurar la autoridad libanesa. Hezbollah está hablando de la legalización de la ocupación. El gobierno está hablando del regreso de los desplazados. Hezbollah afirma que el acuerdo puede impedirlo.

Esta batalla de la narrativa determinará la recepción del acuerdo en el Líbano. Si los primeros pasos dan lugar a la retirada israelí visible, las huelgas más bajas y el regreso civil, la línea oficial ganará terreno. Si Israel mantiene su zona de seguridad y el acuerdo comienza con los requisitos de desarme, se fortalecerá la lectura de Hezbollah.

Líbano meridional como árbitro

El pueblo del Sur será el primero en juzgar. Muchos han experimentado el bombardeo, el desplazamiento, la destrucción y el colapso de los servicios públicos. For a part of them, the State has not protected. El ejército se retiró o no pudo mantenerse en ciertas zonas. En este contexto, se puede llegar a un acuerdo que no garantice inmediatamente la plena retirada israelí con desconfianza.

Naim Qassem aborda esta percepción directamente. Presentó la resistencia como el mapa de fuerza que el gobierno habría abandonado. Presentó al Irán como un apoyo que habría ofrecido una cesación del fuego. Presenta a Israel como ocupante recompensado por el acuerdo. Esta historia puede hacerse eco si los civiles no ven mejoras concretas.

Por lo tanto, el gobierno tendrá que responder por actos más que por comunicados. Tendrá que demostrar que el acuerdo permite el regreso, la reconstrucción y el fin de la presencia israelí. De lo contrario, el rechazo de Hezbolá puede convertirse en un movimiento político más amplio que el propio partido.

Un acuerdo ya amenazado por su aplicación

La declaración de Naim Qassem no bloquea legalmente el acuerdo marco. Pero amenaza su aplicación. La oradora anuncia que Hezbollah no cooperará en el desarme previsto en el texto. Reta la legitimidad de las negociaciones directas. Rechaza cualquier papel israelí en los asuntos internos libaneses. Afirma que la resistencia no será desarmada.

Esta posición hace que los anexos de seguridad sean decisivos. Si colocan la retirada israelí en un calendario claro, la presión sobre Hezbolá será más difícil de mantener. Si permiten que Israel valide cada paso, el rechazo del partido se hará más fuerte. Si dan al ejército libanés una misión demasiado directa contra la infraestructura de Hezbolá, el riesgo de crisis interna aumentará.

Hezbollah ha convertido el acuerdo de Washington en una batalla política interna. El texto debe allanar el camino para una paz duradera. Ahora abre una confrontación sobre armas, soberanía, el papel de Irán, el lugar del ejército y la misma definición de resistencia. El siguiente paso no es sólo entre Beirut, Washington y Tel Aviv. También se interpretará en instituciones libanesas y en el Sur, donde el acuerdo tendrá que demostrar que retira a Israel en lugar de legalizar su presencia.