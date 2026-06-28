Después de Washington, ¿el marco para un acuerdo?

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

No, el espectro de la guerra civil no está regresando al Líbano.

Esta es una hermosa atracción que los libaneses han entendido lo que la trampa de una guerra civil cuesta.

No, la irresistible tentación de Israel de incrustar al sur no terminó.

Sí, en sus negociaciones con Estados Unidos, la República Islámica del Irán sigue aclarando que la parte sur del Líbano era de hecho su caza vigilada, una tarjeta maestra que usaba con deleite contra un Donald Trump vulnerable por una impaciencia incontrolada para encontrar una salida de la guerra.

Así que no, el acuerdo marco de Washington entre el Líbano e Israel por desgracia no afloja la tenaille maquiavélica

que mantiene al Líbano, a pesar de él, prisionero de una guerra regional que no es suya.

El Líbano sólo puede emancipar una vez que el Estado sea soberano.

El Estado será soberano cuando tenga éxito en adoptar una política de defensa asumida de la misma manera que todos los países libres e independientes.

El Líbano será un país libre e independiente sólo cuando tenga un ejército equipado, entrenado y priorizado para servir a la nación.

Este ejército que todos los ciudadanos, ansiosos por la ciudadanía, piden sus deseos, no puede construirse sin ayuda masiva de Europa,

países árabes, organizaciones y diversos organismos internacionales..

La guerra civil había destruido el estado en el Líbano. Hezbollah, en beneficio de Irán, ha prosperado en sus ruinas.

Israel ha dejado de explotar sus deficiencias y violar la integridad de su territorio.

Sólo la soberanía de su Estado puede traer la paz al Líbano.

¡Todo lo demás es humo!

Mona Makki