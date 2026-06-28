Trípoli, Hedjaz, Haifa: Rail se convierte en geopolítico

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El proyecto de reactivar el ferrocarril de Hedjaz no es sólo una cuestión de ferrocarril, puertos y flete. Es parte de una recomposición más amplia de ejes de influencia en el Oriente Medio. Ankara lo presenta hoy como un corredor económico que une Turquía al Golfo a través de Siria, Jordania y Arabia Saudita. Pero su alcance está más allá de la logística. La ruta reactiva una memoria otomana, reposiciones Turquía en el corazón del Levante y compite con proyectos apoyados por Israel, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos para conectar el Golfo con el Mediterráneo a través de Haifa.

El proyecto turco-saudi, discutido en junio, pretende modernizar un eje histórico ferroviario que une Turquía a Siria, Jordania y luego Arabia Saudita. Los proponentes del proyecto destacan la reducción de costos, la seguridad vial y la posibilidad de evitar vulnerabilidades marítimas, incluido el estrecho de Ormuz. Pero esta justificación económica no es suficiente para explicar el interés turco. Como a principios del siglo XX, el ferrocarril Hedjaz es también una herramienta para la proyección política. Permite a Ankara conectar los antiguos espacios otomanos, fortalecer su presencia en Siria, acercarse a Arabia Saudita y ofrecer una alternativa a los pasillos que dan un papel central a Israel.

Esta dimensión ya preocupa a varios actores. Israel observa cuidadosamente el regreso turco al Levante. Los países del Golfo y Jordania deben arbitrar entre varias carreteras competidoras. El Líbano examina este proyecto a través del prisma de Trípoli, Siria y la influencia turca en el norte del país. Cada vez, la pregunta es la misma: ¿es el ferrocarril un proyecto económico, o es la forma moderna de una batalla por los ejes del poder?

Un proyecto económico de alta política

Turquía presenta el renacimiento del ferrocarril Hedjaz como un proyecto de conectividad regional. El Ministro turco de Transporte Abdulkadir Uraloğlu se refirió a una línea que vincula Turquía con Siria, Jordania y Arabia Saudita, con una ambición más amplia hacia el Golfo. El argumento oficial insiste en el comercio, el transporte de mercancías, el movimiento de pasajeros y la garantía de rutas alternativas a las rutas marítimas expuestas.

Esta lectura económica se basa en realidades. La guerra contra Irán, las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, los ataques contra las rutas marítimas y la fragilidad de las cadenas de suministro han aumentado el interés en los corredores terrestres. Turquía quiere convertirse en una plataforma entre Europa, el Levante y el Golfo. Arabia Saudita busca diversificar sus caminos. Jordania puede volver a ser un país de tránsito. Siria, si se estabiliza, puede recuperar una función geográfica esencial.

Pero el ferrocarril nunca es neutral en esta región. El histórico Hedjaz, construido por el Imperio Otomano a principios del siglo XX, vinculaba Damasco con Medina y simbolizaba la ambición religiosa, administrativa y estratégica. Por lo tanto, su recuperación moderna evoca más que una infraestructura justa. Se refiere a la capacidad de Turquía de volver a ser un organizador de tráfico regional, en un espacio que guerras, fronteras y rivalidades han fragmentado durante un siglo.

Ankara también utiliza conectividad como herramienta de potencia. Rail proporciona normas, financiación, dependencias técnicas, redes empresariales, relés portuarios e intereses políticos. En el caso de Hedjaz, la economía sirve de lenguaje aceptable para una estrategia de influencia mucho más amplia. Eso es precisamente lo que preocupa a Israel y a algunos actores libaneses.

Una alternativa a los pasillos por Haifa

El proyecto turco-saudi compite directamente con otra visión del Oriente Medio: la de los corredores que unen la India, el Golfo, Israel y Europa. El corredor India-Middle East-Europe, anunciado en 2023 en el G20, proporciona conectividad marítima, ferroviaria, energética y digital entre la India, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel y Europa. En esta arquitectura, Haifa ocupa una posición estratégica como puerto mediterráneo.

También existe la idea de un corredor terrestre que une los Emiratos con Israel a través de Arabia Saudita y Jordania, con Haifa como una salida. Este proyecto, a veces descrito como el « Trocarril de Paz », se basa en la normalización entre Israel y algunos países árabes. Su objetivo es evitar rutas marítimas vulnerables, conectar el Golfo con el Mediterráneo y hacer de Israel un centro logístico regional.

El ferrocarril Hedjaz ofrece otra manera. Pasa por Turquía, Siria, Jordania y Arabia Saudita. Puede vincular el Golfo con Europa sin dar a Haifa un papel central. Este es un punto importante. En la rivalidad de los corredores, el problema no es sólo el transporte. La pregunta es qué estado se hace indispensable. Si el corredor pasa por Haifa, Israel gana un papel de tránsito regional. Si pasa por Turquía y Siria, Ankara y Damasco recuperan una centralidad perdida.

Esta competencia sitúa Arabia Saudita y Jordania en una posición delicada. Riyadh mejor multiplicar las opciones. No quiere depender únicamente de un eje israelo-americano, especialmente sin un arreglo palestino creíble. Ammán, por otro lado, puede beneficiarse de ambas arquitecturas, pero está en medio de demandas estadounidenses, intereses económicos y una opinión pública muy sensible a cualquier otra normalización con Israel.

Por consiguiente, el proyecto turco permite a los países árabes disponer de un mapa adicional. No reemplaza inmediatamente los corredores a través de Haifa. Está compitiendo políticamente con ellos. Dice a los actores regionales que puede existir un camino hacia Europa sin pasar por Israel.

The Muslim Brotherhood Factor

Otro elemento complica el proyecto: la percepción ideológica del eje turco-sirio. Para varias capitales árabes, entre ellas Riad, Abu Dhabi, El Cairo y Ammán, Turquía sigue asociada con el apoyo político dado desde la primavera árabe a los movimientos islámicos cercanos a la Hermandad Musulmana. Esta memoria todavía pesa, incluso si las relaciones económicas entre Ankara y los países del Golfo se han calentado.

Arabia Saudita ha considerado desde hace tiempo a la Hermandad Musulmana como una amenaza ideológica a las monarquías del Golfo. Su modelo de islam político electoral, social y transnacional fue percibido como un competidor de legitimidad monárquica. Los Emiratos Árabes Unidos compartieron esta preocupación aún más prominente. Egipto, después de la caída de Mohamed Morsi, también hizo de la lucha contra la Hermandad Musulmana uno de los pilares de su política nacional y regional.

Turquía, por su parte, ha mantenido vínculos políticos e ideológicos con varias corrientes desde o cerca de este universo. Ankara dio la bienvenida a los opositores, apoyó a ciertos partidos islamistas y elaboró una política regional que a menudo se consideraba favorable al islam político. Las conciliaciones recientes no han borrado esta desconfianza. Simplemente estaban detrás de los intereses económicos y estratégicos.

Siria añade otra dificultad. Debemos evitar decir que la actual Siria sería simplemente « hermandad musulmana ». La realidad es más compleja. El nuevo poder sirio es descrito por varios análisis como un poder derivado de los movimientos islamistas, en una recomposición pragmática, buscando reconstruir un estado y tranquilizar a sus vecinos. Pero su acercamiento con Ankara alimenta las sospechas de las capitales árabes hostiles al islam político. Por lo tanto, para Riyadh, el ferrocarril puede ser de utilidad logística, al tiempo que fortalece un eje turco-sirio sensible ideológicamente.

Esta contradicción es importante. Arabia Saudita puede apoyar un corredor ferroviario con Turquía por interés económico, manteniendo al mismo tiempo la desconfianza política de la influencia turca. El problema no es sólo en los carriles. Afecta la naturaleza del poder que podría estructurar el eje Turquía-Siria-Levant. Si Damasco se acerca a Ankara y si las redes islamistas cercanas al universo de la Hermandad Musulmana están cobrando peso, Riyadh se enfrenta a un dilema: acompañar un corredor útil, pero probablemente fortalecer una corriente ideológica que ha estado luchando durante años.

Israel también está interesado en esta dimensión. Un eje Turquía-Siria reforzado, apoyado por referencias islamistas y capaz de propagarse hacia el Líbano, sería percibido como una amenaza estratégica diferente del eje iraní, pero igualmente preocupante a largo plazo. Israel no sólo miraría un proyecto ferroviario. Vería una influencia turca en el Levante, respaldada por una Siria reconstruida y potencialmente capaz de pesar en el Líbano.

Líbano y la sensibilidad de Trípoli

En el Líbano, el registro ferroviario tiene una resonancia particular. El proyecto de rehabilitación de la línea Trípoli-Abboudieh, hacia la frontera siria, fue presentado por el Ministerio de Obras Públicas como primer paso para reconectar el puerto de Trípoli a las redes regionales. En papel, es un proyecto económico. Su objetivo es dar al norte del Líbano una función logística, vincular Trípoli con Siria, y potencialmente con Turquía, Jordania y el Golfo.

Pero esta cuestión ya ha planteado preocupaciones. Trípoli es una ciudad estratégica. Tiene un puerto importante, una profundidad social sunita, proximidad a Siria y una historia de marginación económica. Cualquier mayor presencia extranjera en el norte del Líbano se lee políticamente. Turquía ha desarrollado vínculos culturales, religiosos, humanitarios y económicos allí durante años. Para algunos funcionarios libaneses, la rehabilitación ferroviaria podría reforzar esta influencia.

Estas preocupaciones no significan que la rehabilitación de la estación de Trípoli o la línea a Siria sea en sí misma problemática. El Líbano necesita infraestructura. Su red ferroviaria casi se ha detenido durante décadas. El puerto de Trípoli puede convertirse en una palanca de desarrollo. Pero en un país tan fragmentado, un proyecto de transporte puede convertirse rápidamente en una cuestión de alineación regional.

El Líbano septentrional también es observado por Israel. Un corredor que une Trípoli a Siria y luego Turquía puede leerse como una extensión de la influencia turca al Mediterráneo oriental. Si se combina con un mayor papel turco en Siria, puede cambiar el equilibrio en el Levante. Israel, que ya está monitoreando Irán y Hezbolá en el Líbano, puede ver esto como otra forma de penetración estratégica, menos militar pero potencialmente sostenible.

Siria, el enlace central del proyecto

La recuperación de Hedjaz depende de Siria. Sin Alepo, Homs, Damasco y las carreteras a Jordania, el proyecto sigue incompleto. Por ello, Turquía atribuye particular importancia a la normalización o estabilización de sus relaciones con Damasco. Rail es también una herramienta para el regreso turco a Siria, bajo cubierta de economía y reconstrucción.

Esta dimensión es de interés directo para Israel. Desde la caída del antiguo orden sirio y las recomposiciones que siguieron a la guerra, Israel ha observado con preocupación cualquier presencia militar o estratégica extranjera en su flanco norte. Durante años, la preocupación principal era Irán y Hezbollah. Pero una Siria en la que Turquía desempeñaría un papel de estructura abre otra perspectiva.

Los recientes análisis israelíes ya describen a Turquía como una amenaza estratégica emergente. Algunos expertos israelíes afirman que el estado hebreo debe prepararse para una competencia duradera con Ankara. No hablan de una guerra determinada. Pero evocan una rivalidad cada vez más abierta, en Siria, el Mediterráneo oriental, Gaza, Líbano y alrededor de corredores de energía o comercio.

El riesgo para Israel sería la creación de un eje Turquía-Siria capaz de pesar el Líbano. Esta hipótesis se vuelve más sensible si algunos escenarios evocan la participación siria en el Líbano contra Hezbollah, o por el contrario una Siria que sirve como una profundidad estratégica para las fuerzas cercanas a Ankara. En ambos casos, Israel no quiere ver a otro actor regional importante establecerse en las líneas que unen a Alepo, Damasco, Trípoli y Beirut.

Israel frente al ascenso turco

Las relaciones entre Israel y Turquía se han deteriorado considerablemente. El Presidente Recep Tayyip Erdoğan afirmó que los ataques israelíes contra Siria y el Líbano amenazaban también la seguridad turca. Benjamin Netanyahu respondió con virulencia. El Gobierno israelí también ha avanzado hacia el reconocimiento del genocidio armenio, una decisión muy delicada para Ankara. Estas acciones reflejan un profundo desglose diplomático.

En este clima, el ferrocarril Hedjaz no es percibido por Israel como un mero sitio de construcción. Se lee en una secuencia más amplia: el regreso turco a Siria, la influencia turca en el norte del Líbano, el apoyo de Ankara a la causa palestina, la oposición a la política israelí en Gaza y la competencia en el Mediterráneo oriental. Para algunos círculos de seguridad israelíes, Turquía se convierte en un rival estratégico después de Irán.

Esta idea circula cada vez más en la literatura estratégica israelí y regional. Los analistas hablan de un Turquía que podría convertirse en el principal nuevo desafío de Israel a mediano plazo. Otros enfatizan el aumento de la rivalidad en Siria. Debemos tener cuidado: esto no significa que ambos países se estén moviendo mecánicamente hacia la guerra. Pero esto demuestra que el horizonte estratégico israelí se mueve. Después de Irán, algunos ya están pensando en el equilibrio de poder con Ankara.

El ferrocarril Hedjaz entra en esta proyección. Da a Turquía un medio para existir como poder de tránsito, reconstrucción y conectividad. Permite a Ankara hablar de economía, pero también crear influencia. Para Israel, que quería aprovechar los pasillos a través de Haifa, era competencia directa.

El 2006 « Nuevo Oriente Medio » en el fondo

El debate se refiere a una vieja fórmula: el « nuevo Oriente Medio ». En julio de 2006, durante la guerra entre Israel y Hezbollah, el Secretario de Estado estadounidense Condoleezza Rice habló de « los dolores del nacimiento de un nuevo Oriente Medio ». Esta fórmula se mantuvo como símbolo de una visión brutal: la destrucción en el Líbano se presentó, en parte del pensamiento estratégico estadounidense, como precio de una recomposición regional.

La literatura sobre este concepto es abundante y a menudo cruel. Muestra cómo se han considerado guerras, corredores, estandarizaciones y alianzas como instrumentos regionales de remodelación. En 2006, la idea era marginar el eje Irán-Siria-Hezbolá y fortalecer un centro árabe alineado con Washington. Dos décadas después, la lógica no desapareció. Se traslada a carreteras comerciales, puertos, líneas ferroviarias, cables, corredores de energía y redes logísticas.

El proyecto ferroviario Hedjaz es parte de esta batalla. Propone un Oriente Medio diferente al concebido por los promotores de los corredores israelo-golfo-occidental. Da a Turquía un papel central. reactiva Siria como territorio de tránsito. Reduce el carácter indispensable de Haifa. Ofrece a los países árabes una opción que no depende totalmente de la normalización con Israel.

Es por eso que el proyecto es económico en su forma, pero político en su efecto. No se trata sólo de transportar mercancías. La pregunta es quién organiza el espacio entre el Golfo y el Mediterráneo. En 2006, el « nuevo Oriente Medio » implicaba la guerra y la dominación militar. En 2026, también pasó por la infraestructura.

Una nueva rivalidad de corredores

El Oriente Medio se convierte en un mapa de corredores competidores. El primer eje es Israel y sus socios: Golfo, Jordania, Haifa, Mediterráneo, Europa. El segundo es Turquía: Anatolia, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Golfo. El tercero es Irán y sus aliados, más fragmentados pero todavía activos a través de Irak, Siria y Líbano. La cuarta es la ruta marítima, que está bajo tensión alrededor de Ormuz, Bab al-Mandeb y el Canal de Suez.

Estos ejes no son sólo económicos. Crean adicciones. Un país a través de un pasillo se vuelve importante. Un puerto conectado por ferrocarril está ganando peso. Un Estado capaz de asegurar un camino se hace indispensable. Esta es la lógica que Turquía busca explotar. Esta es también la lógica que Israel quería desarrollar a través de Haifa.

Jordania está en el centro de esta rivalidad. Puede ser el paso de ambos proyectos: el de Haifa, y el de Siria y luego de Turquía. Arabia Saudita también puede jugar en ambos cuadros, especialmente mientras la normalización con Israel siga siendo políticamente costosa. Los Emiratos, que están más comprometidos con los corredores de Israel, buscan asegurar caminos alternativos al Estrecho de Ormuz. Cada actor quiere evitar la dependencia de un camino.

El Líbano, debilitado pero localizado geográficamente, puede volver a ser relevante si Trípoli se vuelve a conectar con Siria. Pero esta relevancia tiene un precio: atrae influencias. Turquía, Siria, el Golfo, Israel y Europa no sólo mirarán al norte del Líbano como una periferia, sino como una posible entrada en los corredores Levant.

Un proyecto económico que enmascara la cuestión de la influencia

Turquía insiste en la dimensión económica del proyecto. Es justo en un punto: la región necesita carreteras terrestres, redes ferroviarias y alternativas a los estrechos vulnerables. Las guerras recientes han demostrado que las cadenas de envío se pueden cortar, ralentizar o aumentar. Un eje terrestre puede tener sentido.

Pero el contexto hace imposible leer puramente comercial. Turquía está avanzando en una región donde Israel está tratando de bloquear sus propios corredores, donde Irán utiliza profundidad estratégica, donde los países del Golfo están diversificando sus alianzas, donde Siria está reconstruyendo como espacio de tránsito y donde el Líbano sigue siendo cruzado por influencias competitivas.

El ferrocarril Hedjaz se convierte en una herramienta de influencia. Da a Ankara una presencia técnica, económica y simbólica. Habla de comercio, pero toca la memoria otomana. Habla de logística, pero cambia la relación entre Haifa, Trípoli, Damasco, Ammán, Riad y Estambul. Habla de integración, pero es parte de una competencia con Israel.

Por eso Israel no lo mirará neutralmente. Tel Aviv puede aceptar rutas económicas competitivas mientras no amenace su centralidad estratégica. Pero un eje Turquía-Siria-Golf que supera a Israel y fortalece a Ankara en el Levante será visto como un desafío. Este desafío puede seguir siendo diplomático y económico. También puede ser seguro en un contexto de creciente rivalidad.

Líbano entre oportunidad y desconfianza

Para el Líbano, la cuestión es delicada. El país necesita redes. Trípoli necesita un futuro económico. La rehabilitación del ferrocarril a Siria puede crear empleos, restaurar un papel al puerto, reconectar el comercio norte a regional y reducir el aislamiento. Rechazar un proyecto únicamente por temor a la influencia turca sería económicamente costoso.

Pero aceptarlo sin estrategia sería peligroso. El Líbano no puede convertirse en un mero vínculo pasivo con un eje turco. Debe definir sus condiciones: el control público de la infraestructura, la transparencia de la financiación, el equilibrio con los asociados europeos y árabes, el papel del Estado, la protección de la soberanía y la falta de control político sobre Trípoli o el Norte.

La misma precaución se aplica a Israel. El Líbano no debe dejar que las preocupaciones israelíes dicten su política ferroviaria. Pero debe entender que cualquier conexión Trípoli-Siria-Turquía será leída en un contexto regional tenso. Una infraestructura puede convertirse en un problema de seguridad, incluso si está diseñado para el comercio.

Por consiguiente, el verdadero desafío es la capacidad del Estado libanés para gestionar el proyecto. Si el estado es fuerte, el ferrocarril puede convertirse en una herramienta para el desarrollo. Si el estado es débil, puede convertirse en un canal de influencia extranjera. Esta es la diferencia entre una política de infraestructura y una dependencia.

Una batalla que comienza con las pistas

El proyecto de reactivar el ferrocarril de Hedjaz está tomando un nuevo giro económico, pero su aspecto político sigue siendo obvio. Ankara busca desplazarse al centro del tráfico regional. Riyadh diversifica sus opciones, al tiempo que permanece atento a la influencia ideológica turca. Amman quiere preservar su papel de tránsito. Damasco puede volver a ser indispensable. Trípoli puede esperar una renovación logística. Israel ve el surgimiento de un eje que supera a Haifa y fortalece a un rival turco ya cada vez más presente en la región.

El caso va más allá de la nostalgia ferroviaria. Afecta la arquitectura del Oriente Medio después de las guerras de Gaza, Líbano, Siria e Irán. Prolonga, en forma menos espectacular, la antigua batalla del « nuevo Medio Oriente ». Las bombas de 2006 dejaron espacio para corredores, pero la lógica de la recomposición permanece. Quien controle las carreteras controla parte del orden regional.

El ferrocarril Hedjaz todavía no está construido. Las barreras financieras, técnicas y de seguridad son numerosas. Siria sigue siendo frágil. Queda por especificar la financiación. Las secciones que deben rehabilitarse son importantes. Pero la idea ya es suficiente para producir efectos políticos. Le obliga a Israel a considerar a Turquía como competidor regional. Forza al Líbano a pensar en Trípoli como un nodo geopolítico. It obliges Arab countries to arbitrate between Haifa and Istanbul.

Por lo tanto, el proyecto puede convertirse en un corredor comercial. También puede convertirse en un corredor de influencia. Es esta naturaleza dual la que explica las preocupaciones. Y es por eso que el debate no sólo se centrará en las pistas, sino en el mapa de poder que dibujan entre el Golfo, el Levante y el Mediterráneo.