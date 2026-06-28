Líbano-Israel: la cláusula que preocupa a las víctimas de crímenes israelíes

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La cláusula del Acuerdo Marco de Washington entre el Líbano, Israel y los Estados Unidos abre un debate delicado sobre el derecho a la justicia. El texto insta a ambos Estados a que adopten medidas de buena fe, incluida la cesación de toda acción hostil o negativa en los foros políticos o jurídicos internacionales. Formulada de esta manera, la cláusula puede leerse como un compromiso del Estado libanés de no presentar más casos contra Israel ante foros internacionales. También puede entenderse como un intento de pacificar la relación bilateral impidiendo que ambos gobiernos utilicen los tribunales o las organizaciones internacionales como plataforma de confrontación.

This reading concerns human rights organisations, lawyers and some of the families of victims. La guerra ha causado destrucción masiva, desplazamiento y acusaciones de violaciones graves del derecho internacional humanitario. En este contexto, una cláusula que limita los enfoques internacionales del Estado libanés puede considerarse como una renuncia política a la rendición de cuentas. Pero su efecto legal debe ser claramente distinguido. Un gobierno puede decidir no iniciar una queja diplomática. No puede, por medio de una cláusula bilateral, borrar los derechos de todas las víctimas, impedir que cualquier ONG transmita información o vincule automáticamente a terceros Estados o tribunales extranjeros.

A clause that first targets the Lebanese State

Por consiguiente, el primer efecto se refiere al Estado libanés. Si la cláusula se interpreta estrictamente, Beirut podría abstenerse de presentar una denuncia contra Israel ante los foros internacionales, apoyando una resolución hostil o pidiendo la apertura de un mecanismo judicial internacional para las operaciones israelíes. Este es un cambio importante. Limita un mapa jurídico que el Líbano podría utilizar después de las huelgas contra civiles, trabajadores de primeros auxilios, periodistas, infraestructura y vivienda. También puede reducir la capacidad del gobierno para apoyar formalmente a las familias de las víctimas en un enfoque internacional.

Esta posible renuncia plantea un problema político. El Gobierno libanés presenta el acuerdo como un camino hacia la soberanía, el regreso de las personas desplazadas y la reconstrucción. Pero si esta soberanía significa renunciar a los enjuiciamientos internacionales contra Israel, el texto puede ser acusado de intercambiar la paz contra la impunidad. Para los habitantes del Sur, ya marcados por los bombardeos y la falta de protección estatal efectiva, esta señal puede ser pesada. Muchos pueden preguntarse por qué el Estado acepta limitar sus recursos cuando la destrucción sigue siendo visible y las familias siguen buscando cuentas.

La cuestión de la Corte Penal Internacional es la más delicada. El Líbano no es parte en el Estatuto de Roma. Esto significa que la competencia de la Corte no está abierta automáticamente a todos los delitos cometidos en su territorio. Sin embargo, el Gobierno libanés podría aceptar teóricamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por un período o hechos determinados por una declaración ad hoc. Una cláusula por la que el Líbano se compromete a poner fin a las acciones adversas en los foros jurídicos internacionales podría dificultar políticamente esa declaración.

Ahí es donde la cláusula se vuelve concreta. Ella no dice necesariamente que las víctimas no pueden hacer nada. Pero puede impedir que el Estado libanés haga el gesto decisivo que abrirá ciertas formas. Si la competencia de la Corte Penal Internacional depende de una declaración libanesa, y si el gobierno se compromete a no actuar contra Israel en foros jurídicos internacionales, las familias de las víctimas pierden una palanca esencial. Todavía pueden documentar los hechos, pero el acceso a la justicia internacional se está acercando.

Las víctimas y las ONG mantienen margen

Sin embargo, las iniciativas privadas no desaparecen. Las víctimas, familias, abogados o ONG pueden seguir documentando presuntas violaciones, recopilando testimonios, manteniendo imágenes, preparando registros médicos, transmitiendo información a órganos de las Naciones Unidas o fiscales extranjeros. También pueden dirigirse al Fiscal de la Corte Penal Internacional. Article 15 of the Rome Statute allows the prosecutor to receive information from various sources and to act on his own initiative, subject to the conditions of jurisdiction and authorization required.

Esta posibilidad no debe ser sobreestimada. La comunicación privada a la Corte Penal Internacional no es suficiente para crear la jurisdicción de la Corte. Puede llamar la atención del Fiscal, pero el Fiscal debe verificar si el Tribunal tiene jurisdicción territorial, personal o temporal. Si los presuntos delitos no están comprendidos en una situación ya abierta, y ningún Estado parte o el Consejo de Seguridad se aplican a la Corte, las posibilidades de una investigación siguen siendo limitadas. Por lo tanto, las ONG pueden alimentar un archivo sin sustituir el acto soberano de un Estado cuando sea necesario.

Los tribunales extranjeros son otra manera. Algunos países reconocen formas de jurisdicción universal para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o tortura. Las víctimas pueden intentar presentar denuncias en esos Estados si su derecho interno lo permite. Las condiciones varían mucho. Algunos sistemas requieren la presencia del sospechoso en el territorio. Otros requieren una conexión con una víctima o una nacionalidad. Others leave an important margin for the prosecution. El acuerdo entre el Líbano e Israel no vincula a estos terceros Estados. Un Gobierno libanés no puede impedir que un juez extranjero aplique su propio derecho.

Un tercer Estado también puede actuar de conformidad con sus propias obligaciones internacionales. Si es parte en el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre la situación, podrá, en determinadas condiciones, remitir una situación a la Corte Penal Internacional. También puede apoyar los mecanismos de investigación de las Naciones Unidas, solicitar informes o financiar equipos de documentación. El acuerdo firmado por el Líbano e Israel no elimina de un tercer Estado sus poderes o compromisos.

Los límites de una acción sin el Estado

El Consejo de Seguridad sigue siendo un camino teórico. Puede remitir una situación a la Corte Penal Internacional, incluso cuando el Estado interesado no sea parte en el Estatuto de Roma. Pero esta opción depende de la relación de poder diplomático y del veto de los miembros permanentes. En el caso libanés, esa remisión sería políticamente muy difícil. Por lo tanto, no puede presentarse como ruta inmediata. Sin embargo, sigue siendo legalmente separado de la cláusula bilateral.

Los mecanismos de las Naciones Unidas también pueden continuar. Los relatores especiales, las misiones de investigación, el ACNUDH o las comisiones de investigación pueden recibir información, violaciones de documentos y conclusiones sobre la cuestión. Una cláusula no hostil en un acuerdo bilateral no elimina automáticamente la capacidad de los órganos de las Naciones Unidas para investigar. Sin embargo, puede reducir la cooperación activa del Gobierno del Líbano si el Gobierno decide no proporcionar documentos oficiales, testimonios o solicitudes oficiales.

Por consiguiente, la cuestión más delicada se refiere a la cooperación estatal. Las víctimas pueden documentar. Las ONG pueden alertar. Los abogados pueden testificar. Los terceros Estados pueden actuar. Sin embargo, el Estado libanés contiene información, pruebas administrativas, informes oficiales, informes hospitalarios, elementos militares, tarjetas de huelga y datos públicos vitales. Si limita su cooperación con el nombre del acuerdo, los enfoques privados se vuelven más difíciles.

La cláusula también puede tener un efecto disuasivo. Incluso si no bloquea legalmente a las víctimas, puede disuadir a las administraciones públicas, diplomáticos o instituciones de participar en la documentación. Los funcionarios pueden ser reacios a presentar archivos. Los departamentos pueden evitar el apoyo público a las denuncias. Las familias pueden temer que su enfoque sea presentado como contrario a la línea oficial. Es un efecto político más que un efecto legal, pero puede ser poderoso.

La paz no puede borrar crímenes graves

The advocates of the clause will reply that it aims to prevent further confront by other means. Según esta lectura, si Líbano e Israel quieren salir de la guerra, deben dejar de convertir los foros internacionales en campos de batalla diplomáticos. The search for the missing, the return of the remains, the release of the detainees and the reconstruction would require descalation. Por consiguiente, la cláusula sería un instrumento de estabilización.

Este argumento tiene un límite. El derecho internacional humanitario no desaparece con acuerdo político. Los crímenes de guerra no son meras controversias diplomáticas. Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Un acuerdo de seguridad no puede interpretarse como una amnistía general para los delitos internacionales graves, salvo para provocar un importante desafío jurídico y moral. Incluso si el Estado libanés renuncia a ciertos recursos, no puede borrar los hechos ni impedir la búsqueda independiente de la responsabilidad.

La cuestión también se refiere a la jerarquía entre la paz y la responsabilidad. En muchos acuerdos posteriores a conflictos, las partes tratan de neutralizar los enfoques hostiles a las organizaciones internacionales a fin de crear un clima político más favorable. Pero cuando se denuncian delitos internacionales graves, esta neutralización no puede ser total. La justicia penal internacional se basa precisamente en la idea de que ciertos delitos van más allá de los intereses de los gobiernos. Las víctimas no son sólo temas diplomáticos. Tienen sus propios derechos, incluso cuando su Estado elige prudencia política.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Líbano recordó, según informes de prensa internacionales, que la búsqueda de justicia por crímenes de guerra no puede equipararse con un acto hostil. Esta distinción es importante. Llamar a una investigación de ataques contra civiles, periodistas o trabajadores de rescate no es necesariamente un ataque político contra un estado. También es el ejercicio de un derecho a la justicia.

Esclarecimiento necesario de Beirut

Para el Gobierno del Líbano, la dificultad será aclarar el alcance de la cláusula. ¿Se compromete a no presentar más denuncias contra Israel? ¿Se compromete a no utilizar foros internacionales para campañas políticas? ¿Podrán las víctimas obtener apoyo de los ministerios? ¿Podría el Líbano cooperar con los mecanismos de las Naciones Unidas? ¿Podrá pasar pruebas a tribunales extranjeros si así lo solicitan? Sin una respuesta clara, la cláusula alimentará la acusación de impunidad.

Hezbollah y otros opositores pueden usar este punto políticamente. Ellos dirán que el gobierno no sólo ha aceptado una retirada israelí condicional, sino que también ha renunciado a perseguir a Israel para su destrucción y muerte. Este discurso puede hacerse eco en el Sur, donde las familias están esperando reparaciones y donde el Estado ya está acusado de no proteger suficientemente a la población.

La cuestión de las reparaciones también es fundamental. Una queja internacional no es sólo criminal. El Líbano ya ha buscado, en otros episodios, el reconocimiento de la responsabilidad de Israel por daños ambientales o económicos. Si el acuerdo limita los enfoques internacionales, puede debilitar las futuras reclamaciones de indemnización. Esto afecta directamente a la reconstrucción y la justicia social.

Por consiguiente, la cláusula de descalificación puede convertirse en uno de los puntos más controvertidos del acuerdo. Es menos espectacular que las zonas piloto o el desarme de Hezbolá, pero afecta la memoria, las víctimas y la capacidad del Estado para defender a sus ciudadanos después de la guerra. Hace una simple pregunta: ¿puede construirse la paz poniendo la justicia entre corchetes?

A judicial area still open

Legalmente, la respuesta debe mantenerse equilibrada. El Estado libanés puede limitar sus propias acciones. Puede optar por no tomar ciertas instancias. Puede abstenerse de apoyar ciertas denuncias. Pero no puede privar a las víctimas de ninguna iniciativa, impedir que las ONG documenten los hechos, vincular a terceros Estados o neutralizar automáticamente la jurisdicción de las jurisdicciones extranjeras. La cláusula reduce el alcance de la acción oficial del Líbano. No cierra todo el espacio judicial internacional.

Es precisamente esta distinción que las autoridades tendrán que explicar. Si no lo hacen, el acuerdo será acusado de sacrificar la justicia para lograr un compromiso político. Si aclaran que los derechos de las víctimas siguen intactos y la cooperación con mecanismos independientes sigue siendo posible, reducirán parte del desafío. Pero tendrán que hacer frente a otra pregunta: ¿hasta dónde podemos hablar sobre el cese de las acciones hostiles si las víctimas continúan buscando justicia contra Israel?

Por consiguiente, se debería supervisar la redacción exacta de los anexos y las decisiones de aplicación del Líbano. Si la cláusula sigue siendo una obligación de restricción diplomática, su efecto será significativo pero limitado. Si se interpreta como una prohibición de la cooperación con los mecanismos de investigación, causará una controversia más grave. Las autoridades también tendrán que explicar si los presuntos delitos cometidos por todas las partes siguen siendo documentables, incluidos los atribuidos a Israel, Hezbollah u otros agentes. Una paz duradera no puede basarse en la memoria amputada.

La respuesta determinará una de las dimensiones más sensibles del acuerdo posterior. El retiro, las zonas piloto y la reconstrucción se medirán sobre el terreno. Por otra parte, la justicia se medirá con el tiempo, en los archivos de las víctimas, los archivos de las ONG, los tribunales extranjeros y los informes internacionales. El acuerdo marco puede obstaculizar el Estado libanés. No puede borrar las exigencias de la verdad que surgen de las ruinas del Sur.