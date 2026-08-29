Tercera Copa de Jones de Líbano

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El equipo de baloncesto femenino del Líbano terminó tercero en la Copa William Jones el sábado 29 de agosto en Taiwán después de vencer a Corea del Sur 78-66 en su último juego. Rebecca Akl, capitán de los cedros, terminó el mejor anotador libanés del juego con 24 puntos, por delante de Morgan Jones, autor de 17 puntos. Este podio concluye un concurso de preparación integrado en el programa de selección de la Copa Asiática de Mujeres, programado para el 10-18 junio 2027 en Cebu, Filipinas.

Líbano batió a Corea del Sur 78-66

Líbano necesitaba terminar su competencia en una victoria para consolidar su lugar en el podio. Los jugadores de la selección alcanzaron su objetivo superando Corea del Sur por 12 puntos, 78-66, sábado pasado.

Rebecca Akl jugó un papel importante en este éxito. Capitán del Líbano24 puntos, o casi un tercio del total de su equipo. Morgan Jones agregó17 puntosconfirmando su importancia ofensiva en todo el torneo taiwanés.

Esta victoria permite que Líbano termine tercero en una competición de seis equipos. Además de la selección libanesa, la Copa de Mujeres Jones organizó equipos que representaban a Japón, Corea del Sur y Tailandia, así como dos equipos de Taiwán.

La competencia tuvo lugar del 26 al 29 de agosto. Para el Líbano, era menos un objetivo aislado que un paso en la construcción del equipo para luchar contra los próximos principales plazos asiáticos.

Entrada exitosa contra Taiwán

El equipo libanés comenzó su Jones Cup con una clara victoria sobre China Taipei White. Los cedros fueron impuestos74-57a gap of 17 points, giving an immediate indicating of their offensive abilities in this competition.

Morgan Jones fue entonces el mejor marcador libanés con26 puntos. Rebecca Akl agregó15 puntos, el dúo que todavía llevaría al equipo en el último partido contra Corea del Sur.

El éxito inaugural permitió que el Líbano comenzara bien antes de competir con opositores asiáticos de diferentes niveles y estilos. En particular, la selección se enfrentaba a Japón, una de las referencias del baloncesto femenino continental.

Esta confrontación fue mucho más difícil. El Japón ha impuesto en gran medida108-58, destacando la brecha entre el Líbano y las mejores formaciones asiáticas. Para el personal libanés, este tipo de reunión es precisamente uno de los intereses de un torneo de preparación como la Copa Jones.

Rebecca Akl confirma su papel como capitán

Rebecca La actuación de Akl contra Corea del Sur es una de las principales lecciones del último día. Con 24 puntos, el líder asumió su papel de capitán mientras el Líbano buscaba el tercer lugar.

Akl sigue siendo uno de los jugadores más experimentados en la selección. Su papel no se limita a la producción ofensiva: también es uno de los principales relevos del personal sobre el terreno y participa en la organización del juego libanés.

Su actuación con la selección en anteriores competiciones internacionales ya había mostrado esta versatilidad. En el torneo de precalificación de la Copa Mundial 2026 celebrada en Kigali, había disparado14.3 puntos y 5.7 asistencias por juegosegún estadísticas de la FIBA.

En Taiwán, su asociación con Morgan Jones proporcionó al Líbano gran parte de su poder ofensivo. Ambos jugadores anotó 41 puntos en la victoria inaugural contra China Taipei White. Ellos marcaron exactamente lo mismo, 41, contra Corea del Sur el sábado.

Morgan Jones, otro motor ofensivo Cedar

Morgan Jones también jugó un papel importante en el torneo. Es..26 puntos contra China Taipei Whitecontribuyó significativamente al primer éxito libanés. Terminó la competencia con 17 puntos contra los surcoreanos.

Su perfil aporta una dimensión física adicional a la selección. Jones tiene 1,88 metros de altura y evoluciona principalmente en puestos externos, permitiendo al personal tener un jugador capaz de traer tanto tamaño como movilidad.

Su integración en la fuerza de trabajo es parte de la búsqueda de un grupo suficientemente competitivo para enfrentar las mejores selecciones asiáticas. La Copa Jones permite al personal probar las complementariedades entre los jugadores antes de los plazos oficiales.

Alrededor de Akl y Jones, la fuerza de trabajo incluye Zena Elias, Maria Ghaleb, Nour Labban, Tina Raffoul, Reem El-Ghali, Elissa Abu Jaoude, Perla Bou Nasr, Amar Mansour, Syrita Faraj y Lyn Abi Mosleh.

Un tercer lugar que sirve sobre todo a la preparación

El podio en Taiwán es un resultado positivo, pero la Federación Libanesa tiene un objetivo más amplio. La Copa Jones es una competencia amistosa y su principal interés radica en la preparación internacional que ofrece.

La selección libanesa está dirigida por el técnico griego Eleni Kafogianni. Está asistido por Karl Abu Khalil y Leila Fares. Tamara Khalil dirigió la delegación presente en Taiwán.

El personal tiene ahora varias reuniones adicionales para evaluar su grupo. Las diferencias significativas observadas durante la competencia, entre la victoria de 17 puntos contra China Taipei White y la fuerte derrota contra Japón, proporcionan indicaciones de las áreas en las que el equipo todavía necesita avanzar.

Sin embargo, el éxito contra Corea del Sur ofrece una salida positiva. Golpear una formación surcoreana de 12 puntos permite al Líbano completar su viaje con un resultado significativo antes de continuar su preparación.

Objetivo de Cebú en junio de 2027

El plazo real ahora está enjunio 2027. La Federación Libanesa está preparando la selección para la Copa Asiática de Mujeres, que se celebrará en Cebu (Filipinas)10 a 18 de junio.

Esta competencia colocará al Líbano a un nivel más alto que un torneo amistoso. El baloncesto femenino asiático tiene varias selecciones líderes mundiales, incluyendo Japón, China y Australia.

La confrontación con Japón en la Copa Jones dio un vistazo a este nivel. La derrota 108-58 recuerda la cantidad de trabajo que queda por hacer para reducir la brecha con la élite continental.

El podio de Taiwán no debe enmascarar las lecciones deportivas del torneo. El Líbano ha demostrado su capacidad de derrotar a varios opositores asiáticos, pero también sus dificultades ante una formación perteneciente al primer nivel continental.

La preparación debe permitir trabajar en esta diferencia antes de Cebu. Las futuras reuniones se utilizarán para estabilizar la rotación, desarrollar la automatización y definir el grupo que competirá en la competencia asiática.

Un podio para terminar cuatro días en Taiwán

El tercer lugar sin embargo da un valor deportivo al viaje. El Líbano no se contentó con acumular reuniones preparatorias: dejó Taiwán con un podio y una victoria en su último juego.

78-66 contra Corea del Sur también proporciona continuidad a la labor de la Federación en la selección de mujeres. El objetivo ahora es aumentar los enfrentamientos internacionales antes de la Copa Asiática para evitar acercarse al torneo de Cebu sin referencias recientes a los equipos del continente.

La Copa Jones fue capaz de medir las dos caras de la selección. Frente a China Taipei White y Corea del Sur, Líbano ha demostrado que puede imponer su juego y depender de varios individuos capaces de anotar. Frente a Japón, midió la distancia entre él y las mejores naciones asiáticas.

El sábado, sin embargo, la última imagen del torneo sigue siendo la de una victoria. Con los 24 puntos de Rebecca Akl y los 17 puntos de Morgan Jones, Líbano dominó Corea del Sur 78-66 y dejó Taiwán en tercer lugar, con ahora menos de diez meses para convertir esta preparación en una progresión antes de la Copa de Asia de Cebu.