Isis en Byblos: cuando el cuerpo de Osiris cruzó el Mediterráneo

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En el mito egipcio de Osiris, Byblos ocupa un lugar inesperado: el pecho que contiene el cuerpo del dios asesinado habría derivado a la costa libanesa, antes de ser encerrado en un árbol se convirtió en columna real. Una historia de luto, mar, madera sagrada y vínculos antiguos entre Egipto y Fenicia.

Byblos no es sólo una de las ciudades más antiguas del Líbano. También es uno de los lugares donde los mitos del Mediterráneo han cruzado. Habla de Adonis, el río rojo de Nahr Ibrahim, los ritos de luto y renacimiento. Pero otra cuenta, proveniente de Egipto, coloca también la ciudad fenicia en el centro de una historia de muerte y resurrección: la de Isis en busca de Osiris.

La historia es narrada por PlutarchIsis y OsirisNo es una crónica histórica. Es un mito. Pero la elección de Byblos no es molestia. Durante milenios, la ciudad había tenido relaciones comerciales, religiosas y simbólicas con Egipto. La UNESCO recuerda que Byblos ha estado habitada desde Neolítico, que da testimonio de los comienzos de la civilización fenicia y que está directamente relacionada con la historia de la difusión del alfabeto fenicia.

En esta historia, Byblos se convierte en más que un puerto. Se convierte en el lugar donde el mar establece un dios muerto.

Osiris, el rey asesinado

El mito comienza en Egipto. Osiris es presentado como un rey civilizador. Enseña agricultura, establece leyes, organiza adoración a los dioses. Su hermano Seth, llamado Typhon por autores griegos, celoso de su poder, se prepara para su pérdida. Hizo un pecho con las dimensiones exactas del cuerpo de Osiris, y luego organizó un banquete. La caja fuerte se ofrecerá al que entra perfectamente. Los invitados lo intentan. Ninguno tiene razón. Osiris alarga. La trampa está cerrando. La tapa está clavada, sellada con plomo, luego lanzada al Nilo antes de ser llevada al mar.

El Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge resume la misma versión: Seth atrae a Osiris en una caja fuerte, lo encerra, y luego las salidas seguras de Egipto a Byblos, en la costa del Líbano de hoy.

Por lo tanto, el corazón de la historia es marítimo. El Nilo no guarda el cuerpo. Lo entrega al Mediterráneo. El dios egipcio sale de su país, cruza las aguas, y falla en Fenicia.

El maletero llegó a Byblos

Según Plutarch, la caja fuerte que contiene Osiris es descartada por el mar cerca de Byblos. Las olas lo colocan suavemente en medio de un arbusto o arboleda. La planta crece rápidamente, se convierte en un tronco grande, envuelve el tronco y lo esconde en su madera. El rey del país, sorprendido por el tamaño del árbol, lo ha cortado y utilizado como columna para apoyar el techo de su palacio.

Esta imagen es una de las más fuertes del mito. El cuerpo del dios muerto desaparece en un árbol. El árbol se convierte en columna. La columna entra en el palacio. El cuerpo de Osiris se encuentra así en el corazón del poder real de Byblos, invisible pero presente.

Debemos evitar confusión aquí. La cuenta de Plutarch no se refiere explícitamente a un cedro del Líbano. Las traducciones a menudo evocan a un calentador, arbusto o a veces un tamaisco según las tradiciones de lectura. Pero para un lector libanés, la asociación con madera sagrada, madera de prestigio y los vínculos entre Byblos y Egipto es obvia. Byblos fue precisamente uno de los principales puertos a través de los cuales Egipto obtuvo recursos del Levante, incluyendo madera. Los vínculos entre Byblos y Egipto son atestiguados por arqueología, comercio e influencias religiosas.

El mito transforma así una realidad antigua —la ruta marítima entre Egipto y Byblos— en una narrativa sagrada.

Isis llega a la costa fenicia

Isis, esposa y hermana de Osiris, va a buscar el cuerpo. Vaga, pregunta, llora. Ella finalmente aprende que la caja fuerte está en Byblos. Plutarch dice que ella llega a la ciudad, se sienta cerca de una fuente, derribado y silencioso. Apenas habla con nadie excepto las doncellas de la reina. Teje su cabello, los perfuma con un olor divino, y así atrae la atención del paladar.

La reina quiere conocer a este misterioso desconocido. Isis es llamada a ella. Se gana su confianza y se convierte en enfermera de un niño. Plutarch dio varios nombres para la reina: Astarté, Saosis o Nemanus, que los griegos habrían regresado por Athenai. El rey se llama Malcander.

Los detalles del nombre de Astarté son importantes. Trajo a la gran diosa fenicia en una cuenta egipcia. Incluso si el texto es griego y tardío, muestra un mundo donde los dioses circulan, traducen y se fusionan. Isis llega a Byblos, pero conoce a una reina cuyos nombres uno de los posibles se refiere al panteón local.

La diosa, el niño y la inmortalidad se perdieron

La siguiente escena es extraña, casi brutal. Isis alimenta al niño real no en el pecho, sino dándole su dedo para chupar. Por la noche, intenta quemar las partes mortales de su cuerpo para hacerlo inmortal. Mientras tanto, se convierte en una golondrina y gira alrededor de la columna que contiene Osiris, empujando lamentaciones. La reina sorprende la escena, ve a su hijo en el fuego, grita. Con este grito, interrumpe el rito y priva al niño de la inmortalidad.

El motivo se conoce en varias mitologías: una divinidad intenta transformar a un niño humano en inmortal, pero la intervención asustada de un padre rompe el proceso. Aquí, esta escena tiene una función precisa. Se revela la verdadera identidad de Isis. La diosa deja de ser un extraño silencioso. Ella aparece, pregunta la columna, y recupera lo que había venido para.

Por lo tanto, el dolor de Isis no es pasivo. Está llorando, pero está actuando. Ella entró en el palacio, descubrió el pilar, obtuvo la madera, soltó el tronco y tomó el cuerpo de Osiris.

La madera sagrada de Byblos

Plutarca informa que Isis elimina la columna con facilidad, elimina la madera que rodea el pecho, la envuelve en lino, la perfuma y la encomienda a los reyes de Byblos. Añade que, en su día, los habitantes de Byblos todavía adoraban esta madera en un santuario en Isis.

Este pasaje es crucial. No sólo dice que el cuerpo de Osiris pasó por Byblos. Afirma que la ciudad mantuvo una reliquia de la historia: la madera que había contenido al dios muerto.

Tienes que tener cuidado. Hoy no tenemos esta reliquia identificada, conservada y vinculada científicamente a la cuenta de Plutarch. Pero el texto muestra que, en el tiempo greco-romano, Byblos fue visto como un lugar de Isis, o al menos como un lugar donde el mito egipcio podría enraizar.

Esta tradición no es absurda en su contexto. Los vínculos religiosos entre Byblos y Egipto son antiguos. La gran diosa local, Baalat Gebal, « Lady of Byblos » fue reunida por los egipcios de Hathor, y más tarde Isis en algunas interpretaciones. Estudios sobre las relaciones entre Byblos y Egipto muestran que el santuario de la Señora de Byblos jugó un papel importante en estos intercambios religiosos y diplomáticos.

Bloques, usando dioses y materiales preciosos

Lo que hace que el mito sea simbólicamente creíble es la plaza histórica de Byblos. La ciudad era un puerto esencial del Levante. Enlazó la costa fenicia, Egipto, el Mediterráneo oriental y el interior del Líbano.

Egipto necesitaba la madera del Levante. Los cedros del Líbano, pero también otros recursos, entraron en los circuitos de construcción, prestigio y adoración. Las relaciones entre Egipto y Byblos no son un mero entorno literario. Son un hecho importante en la historia del antiguo Mediterráneo oriental. Un artículo en la revistaSiria, dedicado a las relaciones entre Byblos, Egipto y Mesopotamia al final del tercer milenio BC, recuerda la densidad de estos contactos a través de objetos, inscripciones y depósitos encontrados en el sitio.

En este contexto, la cuenta de Isis en Byblos funciona como una traducción mitológica de relaciones muy reales. Los barcos se mueven. El bosque se mueve. Los dioses se mueven. Los nombres circulan. Lo que pasa de Egipto puede suceder a Byblos. Lo que es sagrado en Byblos se puede entender en Egipto. Las religiones no están cerradas dentro de los límites nacionales que aún no existen.

Byblos es por lo tanto el lugar perfecto para este tipo de narración: lo suficientemente cerca como para pertenecer al mundo egipcio ampliado, lo suficientemente extraño para convertirse en un lugar de exilio, de búsqueda y revelación.

El luto de Isis y el regreso de Osiris

Después de recuperar el maletero, Isis se lanza a él y hace un grito de dolor. Plutarca insiste en el poder de esta lamentación. La escena es violenta. El cuerpo es encontrado, pero la muerte no es borrada. Isis lleva a Osiris de vuelta, pero no trae inmediatamente la orden de vuelta. El dios sigue siendo un cuerpo para llorar, proteger, reconstruir.

La continuación del mito tiene lugar de nuevo en Egipto. Seth encuentra el cuerpo, lo corta en pedazos y los dispersa. Isis vuelve a buscar fragmentos. Los reúne, reconstituye a Osiris, y luego permite el nacimiento o afirmación de Horus, que se convertirá en el rival y garante de Seth de la realeza egipcia. El Museo Fitzwilliam recuerda que estas cuentas son centrales para el pensamiento egipcio de la realeza y el renacimiento: el rey vivo está asociado con Horus, mientras que el rey muerto está asociado con Osiris.

Por lo tanto, los bloques son un paso, pero un paso decisivo. Ahí es donde se encontró el cuerpo. Ahí es donde Isis convierte su búsqueda en una recuperación material. Ahí es donde el mar hace lo que había tomado.

Sería incorrecto presentar el mito de Osiris como una leyenda nacida en el Líbano. Es una historia egipcia. Sus principales actores son egipcios. Sus estacas afectan el reino, la muerte, el renacimiento y el orden cósmico del antiguo Egipto.

Pero sería igual de reducir para borrar Byblos de la historia. Plutarch da a la ciudad fenicia un papel central. El maletero de Osiris no falla en ninguna parte. Viene a Byblos. Está envuelto en un árbol. Se convierte en una columna en un palacio. Isis está en el acto. La madera es venerada en la ciudad.

En esta serie de leyendas antiguas relacionadas con el Líbano, Byblos aparece dos veces como una ciudad de luto y retorno. Con Adonis, llora a un dios joven asociado con la vegetación, el río rojo y ritos estacionales. Con Osiris, recibe el cuerpo de un rey divino de Egipto, encerrado en un árbol, luego recuperado por una diosa afligida.

El ensayo es llamativo. Byblos no es sólo una ciudad de comercio y alfabeto. Es también, en la antigua imaginación, una ciudad donde llegan los dioses muertos, donde lloran las mujeres divinas, donde la madera y el agua median entre la desaparición y el renacimiento.

Madera, mar y memoria

La historia de Isis en Byblos descansa en tres elementos: mar, madera y luto.

El mar lleva el maletero. Conecta Egipto y Fenicia. No destruye el cuerpo, lo mueve. La madera esconde a Osiris. Lame, envuelve, la convierte en una columna. Él movió al dios de la tumba a la arquitectura. El luto de Isis da a la narrativa su tensión humana: una mujer divina busca el cuerpo amado, atraviesa países, silencioso, lloro, astuto, y luego recupera lo que queda.

Es una historia de gran fuerza porque habla de amor, política y materia. Osiris es un rey asesinado. Isis es viuda y mago. Byblos es un puerto y un palacio. El árbol es una tumba y una columna. Nada es meramente simbólico. Todo es doble.

Una cuestión del patrimonio

Hoy, el visitante de Byblos ve sobre todas las paredes, templos, restos romanos, el castillo de la cruz, el puerto antiguo, los sucesivos estratos de una ciudad habitada durante milenios. No ve el pilar de Osiris. No ve el santuario de Isis descrito por Plutarch. No puede identificar la fuente donde la diosa se sentó en silencio.

Pero la fuerza de un mito no siempre depende de una piedra preservada. También depende de cómo un lugar fue concebido por los Antiguos.

Byblos era lo suficientemente importante para entrar en la gran cuenta egipcia de la muerte de Osiris. Eso dice mucho. Una ciudad ordinaria no habría recibido este papel. Había un puerto conocido, antiguo, conectado a Egipto, cargado de madera, adoración y prestigio. Era necesaria una ciudad capaz de ser entendida como una extensión sagrada del mundo egipcio.

Byblos, una ciudad donde los dioses regresan

In Nahr al-Kalb, a dog reportedly warned the inhabitants that the invaders had arrived. En Afqa, la sangre de Adonis habría roto el río. En Tyre, el perro de Melqart habría descubierto púrpura. En Sidón, Eshmoun fue curado por el agua sagrada. En Beirut, Beroe dio a la ciudad una cara de ninfa. Con Isis y Osiris, Byblos añade otra capa a este Líbano mitológico: la del cuerpo divino del mar.

Esta historia no convierte a Byblos en una ciudad egipcia. Por el contrario, muestra su poder como una encrucijada. La ciudad fenicia podría recibir un dios extranjero sin perder su identidad. Podría integrar Isis, Osiris, Astarté, Baalat Gebal, Hathor y Adonis en el mismo paisaje de madera, agua, mar y santuarios.

Tal vez ese es el verdadero mensaje del mito. Byblos no era sólo un puerto a través del cual las mercancías pasaron. También fue un lugar a través del cual los dioses pasaron.

El tronco de Osiris probablemente nunca se fue físicamente a la costa libanesa. Pero la historia alojó a Byblos. Y permaneció allí, como otra prueba de esta evidencia olvidada a menudo: el antiguo Líbano no sólo dio alfabetos, barcos y piedras. También sirvió como escenario para los grandes mitos del Mediterráneo.