La evolución de la Iglesia Melquite en el Líbano a través de los siglos

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La Iglesia católica griega Melquite en Líbano es una rama de la Iglesia católica oriental que sigue el rito bizantino. Representa la segunda comunidad cristiana más grande del país después de los maronitas, con alrededor de 425.000 fieles en el Líbano en 2009, representando casi el 10% de la población cristiana libanesa, y un total global de alrededor de 1,6 millones de miembros en 2023. Desempeña un papel fundamental en la vida religiosa, social y política del Líbano, debido a su patrimonio histórico que data de los primeros cristianos de Antioquía, y su posición única como puente entre las tradiciones cristianas orientales y occidentales. Basándose en una identidad árabe y bizantina, influyó en la formación del estado libanés moderno, en particular abogando por la inclusión de regiones cristianas durante la creación del Gran Líbano en 1920.

Los orígenes de la Iglesia Melquite en el Líbano

Las raíces de la iglesia de Melkite datan de los primeros siglos del cristianismo, dentro del patriarcado de Antioquía, tradicionalmente fundado por los apóstoles Pedro y Pablo en el siglo I dC, donde los discípulos fueron llamados « cristianos » por primera vez según los Hechos de los Apóstoles (11:26). El término « melkite » deriva del siríaco y del árabe « malka », que significa « rey » o « emperor », y fue utilizado originalmente en el siglo quinto para designar a los cristianos leales al emperador bizantino que aceptó las decisiones del Concilio de Calcedón en 451 afirmando la naturaleza dual de Cristo (divina y humana), en lugar de los monofís que insistían en una naturaleza única. Esta distinción surgió en los patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, donde los melkitas eran una minoría leal a la ortodoxia imperial, a menudo en conflicto con las mayorías monofísicas en Egipto y Siria.

En el Líbano, las comunidades Melkite estuvieron presentes desde la antigüedad tardía, integradas en la provincia romana de Siria-Phoenicia. La conquista árabe en 636, tras la Batalla de Yarmouk, marcó un importante punto de inflexión: los melkitas de habla árabe se convirtieron en parte de una sociedad islámica emergente, preservando su rito bizantino y su lengua griega litúrgica, que fue gradualmente árabe a partir del siglo VIII para adaptarse mejor a la población local. Influenciado por las tradiciones de Ghasanid, una tribu árabe cristiana aliada con Bizancio en el siglo VI, los melkitas mantuvieron una identidad árabe cristiana, sirviendo como un vínculo cultural entre el Imperio Bizantino y los Califatos árabes. Figuras como San Juan Damasceno (675-749), un teólogo Melkite de Damasco, defendió la fe contra el iconoclasmo bizantino y el Islam emergente, influenciando profundamente la teología Melkite.

La iglesia de Melkite en Líbano durante la antigüedad

La iglesia de Melkite, conocida como la Iglesia de Melquite greco-Católico, surgió en Oriente Medio, especialmente en Líbano y Siria, de los primeros siglos. Ella jugó un papel clave en la difusión del cristianismo, con Antioquía como el principal centro apostólico. Los primeros misioneros, como san Pablo en sus viajes (c. 45-58 dC), propagaron la fe, adaptando tradiciones y liturgias locales, incluyendo el uso del arameo y el griego. En el siglo II, las comunidades se establecieron en ciudades fenicias como Tiro y Sidón, mencionadas en los Evangelios (Mateo 15:21-28), donde Jesús sanó a la hija de una mujer cananea.

Influenciado por las escuelas teológicas de Antioquía (acceso histórico y literal a la Biblia) y Alejandría (interpretación alérgica), la iglesia adoptó la liturgia de San Juan Crisóstomo (347-407, originario de Antioquía, que se convirtió en la norma bizantina, e incorporó elementos de Alejandría a su cristología. En el siglo quinto, los melkitas defendieron la ortodoxia calcedónica contra la herejía Ariane y Nestorian, fortaleciendo su identidad bizantina en consejos como Nicaea (325) y Constantinopla (381). En el Líbano, monasterios como el de Saint-Sauveur cerca de Saida se convirtieron en centros de aprendizaje, preservando manuscritos teológicos y promoviendo la progresiva árabeización de la liturgia bajo los omeyas (661-750). A pesar de las persecuciones esporádicas bajo califas, los melkitas a menudo disfrutaban de la condición de dhimmi, pagando por jizya para practicar su fe.

La influencia de la iglesia de Melquite en Líbano durante la era bizantina

Durante el Imperio Bizantino (siglos IV-Xth), la iglesia de Melkite floreció en Líbano, reconocida como una iglesia oficial y alineada con Constantinopla. Los obispos participaron en consejos ecuménicos, contribuyendo a la doctrina trinitaria y cristológica. Antioquía se convirtió en un importante centro teológico, con figuras como San Juan Crisóstomo y Teodoro de Mopsueste (350-428) desarrollando una influyente exégesis bíblica. La reconquista bizantina de Antioquía en 969 por Juan I Tzimiskès fortaleció los lazos imperiales, pero aisló a los melkitas después de la conquista árabe de 636, situándolos bajo dominación islámica manteniendo su autonomía religiosa bajo califas omeyas y abbasidas.

En el Líbano, los melkitas desarrollaron redes monásticas, como en Qannubin en el valle de Qadisha, que sirvieron de refugios espirituales y culturales. El emperador Justiniano I (527-565) promovió la construcción de iglesias, como la de San Elie en Zahlé, fortaleciendo la influencia bizantina. Sin embargo, las controversias iconoclasticas (726-843) dividieron la comunidad, con Melkites como San Juan Damasceno defendiendo iconos del monasterio de Mar Saba en Palestina, influenciando al Líbano vecino. Los melkitas árabes desempeñaron un papel en la traducción de textos griegos al árabe, contribuyendo al avivamiento intelectual bajo los abasíes.

Los desafíos de la Iglesia Melquite en el Líbano durante las cruzadas

Las cruzadas (1095-1291) fueron un período hostil para los melkitas en el Líbano. Los cruzados latinos, que llegaron a Antioquía en 1098, impusieron un patriarca latino, exiliaron a los jerarcas de Melquite a Constantinopla y persiguieron a los cristianos orientales considerados esquismáticos. En el Líbano, en los condados de Trípoli y Antioquía, los melkitas tuvieron que navegar entre la lealtad bizantina y la presión latina, preservando su rito a pesar de los intentos de latinizar por órdenes militares como los Templarios. Esta profundización de las tensiones Este-Oeste, culminando en la bolsa de Constantinopla en 1204 durante la cuarta cruzada, que alienó aún más a los melkitas.

Eventos como la captura de Trípoli en 1109 por Raymond de Saint-Gilles obligaron a los melkitas a coexistir con los francos, a menudo mediante impuestos forzados y conversiones. Sin embargo, algunos melkitas colaboraron, como el patriarca Euthymus II (1182), que confirmó la unión con Roma bajo influencia cruzada, aunque temporal. Los melkitas encontraron refugio en las montañas libanesas, preservando su identidad ante las invasiones de Mamluk que terminaron los estados cruzados en 1291. Esta era fortaleció su resiliencia, pero redujo su número debido a masacres y migración.

La iglesia de Melkite en Líbano durante el gobierno otomano

Durante el Imperio Otomano (1516-1918), la iglesia de Melkite fue reconocida como un « millet » distinto en 1848, otorgando autonomía religiosa y judicial bajo el patriarca Maximos III Mazloum (1833-1855), que obtuvo el título patriarcal de Roma en 1838. Sin embargo, persisten restricciones y discriminación, con persecuciones iniciales hasta el siglo XVII, incluyendo altos impuestos y prohibiciones a las campanas de la iglesia. El cisma de 1724 dividió la iglesia antioquía: Cirille VI Tanas, elegido patriarca pro-Roma, llevó a los católicos al Líbano a huir de las persecuciones otomanas y ortodoxas, reconocidas por el Papa Benedicto XIII en 1729.

En el Líbano, las comunidades se establecieron en Zahlé, que se convirtió en un centro de Melkite en el siglo XVIII gracias a los misioneros jesuitas y capuchinos que promueven conversiones en ciudades costeras como Beirut y Sidón. Euthymios Saifi, Metropolitano de Tiro y Sidón (1683-1723), reformó la liturgia y fundó la Orden del Santo Salvador, fortaleciendo la unión con Roma. Las reformas de Tanzimat (1839-1876) mejoraron la situación, permitiendo la expansión de escuelas y hospitales de Melkite, como el Colegio Patriarcal de Beirut en 1865. Los conflictos sectarios, como las masacres de 1860 en Damasco y el Monte Líbano, afectaron a los melkitas, matando miles y obligando a las migraciones a Zahlé. El Grégoire II Youssef (1864-1897) promovió la educación y alcanzó la infalibilidad papal absoluta en el Concilio Vaticano I (1870).

La iglesia de Melkite en el Líbano durante el período colonial francés

Bajo el mandato francés (1920-1943), la iglesia goza de protección, promoviendo su desarrollo e influencia política. Los misioneros franceses influyeron en la educación y la teología, pero la iglesia resistió a la latinización, preservando su rito bizantino. Patriarca Cyrille IX Moghabghab (1925-1947) fortaleció las instituciones, a pesar de las tensiones internas con el seminario de Santa Ana en Jerusalén, y participó en la delegación para la creación del Gran Líbano en 1920, abogando por un Estado incluyendo regiones Melkite como Zahlé y Bekaa. La Arquidiócesis de Beirut y Byblos se crió en 1881, convirtiéndose en un centro administrativo clave.

Los franceses favorecieron a los melkitas proporcionando becas para escuelas, como el Instituto Patriarcal de Damasco transferido a Beirut en 1930, y protegiendo a las minorías cristianas de las tensiones con musulmanes y drusos. Sin embargo, surgieron desafíos con la revuelta drusa de 1925, que dañó las iglesias de Melkite en el sur del Líbano. Los melkitas contribuyeron a la independencia en 1943, con figuras como el obispo de Zahlé que apoyaba el Pacto Nacional Confesional, que reservaba escaños parlamentarios para los melkitas. Este período vio el crecimiento de la población, con Melkites yendo a Beirut para oportunidades económicas.

La Iglesia Melkite en el Líbano durante la guerra civil libanesa

La guerra civil (1975-1990) devastó la iglesia de Melkite: pueblos destruidos, iglesias dañadas y éxodos masivos en el extranjero, asolando a la población cristiana en algunas zonas. Eventos como el asedio de Zahlé en 1981 por fuerzas sirias causaron cientos de muertes de Melkite y la destrucción de barrios cristianos. A pesar de ello, promovió la reconciliación interconfesional, con iniciativas ecuménicas como reuniones entre Melkite y patriarcas ortodoxos. El patriarca Maximos V Hakim (1967)-2000 pidió la paz durante los sínodos y apoyó a los refugiados mediante organizaciones benéficas, distribuyendo ayuda humanitaria a los campamentos.

Los melkitas participaron en alianzas políticas, como las Fuerzas Cristianas Libanesas, pero abogaron por el diálogo, organizando conferencias interreligiosas en Bkerké en 1983. Después de la guerra, la iglesia reconstruyó sitios como la Catedral de San Elías en Zahlé, dañada en 1982, y promovió la educación para retener a los jóvenes. Los Acuerdos de Taif (1989) reforzaron el sistema religioso, otorgando a los melkitas puestos clave en el Parlamento.

Cambios y Reformas de la Iglesia Melquite en Líbano en el siglo XX

En el siglo XX, las reformas modernizaron la iglesia de Melkite. Gregorio II Youssef (1864-1897) fundó colegios en Beirut (1865) y Damasco (1875), reabrió el seminario de Ain Traz (1866), y adoptó el calendario gregoriano en 1857 para alinearse con Roma. En el Vaticano I (1869-1870), defendió los derechos de los patriarcas orientales contra la centralización romana. Maximos IV Sayegh (1947-1967) fue una figura clave en el Vaticano II (1962-1965), defendiendo las tradiciones orientales, rechazando la latinización y promoviendo el uso de lenguas vernáculas en la liturgia.

En el Líbano, la iglesia promueve la educación a través de escuelas como Zahlé, educando a miles de estudiantes y el desarrollo social con hospitales y orfanatos. Las iniciativas ecuménicas incluyen el diálogo con los ortodoxos antioceos, culminando en la Iniciativa Zoghby (1995) para una doble comunión. Bajo Gregory III Laham (2000-2017), la iglesia se comprometió a ayudar a los refugiados sirios en 2011, distribuyendo alimentos y atención médica. Las reformas posteriores al Vaticano II hicieron más accesible la liturgia.

La Iglesia Melkite en Líbano Hoy: desafíos y oportunidades

Hoy, la iglesia de Melkite se enfrenta a la emigración masiva de jóvenes debido a crisis económicas, políticas y de seguridad, con más de 200.000 cristianos libaneses dejados desde 2019, reduciendo la comunidad a menos de 300.000 en el Líbano en 2023. El declive demográfico se ve agravado por la competencia sectaria y la secularización, con una edad media cada vez mayor entre los fieles. Sin embargo, están surgiendo oportunidades: el papel en la paz posterior a la expansión de Beirut (2020), donde la iglesia distribuyó asistencia a 50.000 familias a través de Caritas. Bajo el patriarca Youssef Absi (desde 2017), las iniciativas digitales como las masas en línea atraen a los jóvenes, y las asociaciones ecuménicas con los maronitas fortalecen la unidad cristiana.

La iglesia gestiona retos como la corrupción política que afecta a las becas a las escuelas Melkite, que educan al 20% de los estudiantes cristianos libaneses. Las oportunidades incluyen el turismo religioso, con la restauración de sitios como el monasterio de Saint-Sauveur, y el diálogo interreligioso con los musulmanes chiítas y sunitas a través de foros anuales en Beirut.

La importancia de la Iglesia Melquite en el Líbano en el contexto regional

La Iglesia Melkite sirve como puente entre católicos y ortodoxos, participando en diálogos como la Iniciativa Zoghby (1995) para una doble comunión con la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. En el Líbano, influye en la política denominacional, con 8 escaños reservados en el parlamento para griego-católicos en 2022. Regionally, it maintains links with Syria (patriarchal siege in Damascus), Palestine and Jordan, promoting reconciliation in a context of tensions, such as aid to Christians persecuted in Syria since 2011. Arquidiócesis como la de Tiro (fundada en 1683) supervisa las comunidades transfronterizas, promoviendo la paz mediante conferencias interreligiosas en Ammán y Jerusalén. La iglesia juega un papel en la diáspora, con iglesias en Europa y América apoyando a los refugiados libaneses.