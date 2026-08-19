Wastewater: History of an unfinished Lebanese system

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De las aproximadamente 100 plantas de tratamiento de aguas residuales identificadas en el Líbano, sólo 35 operan, algunas parcialmente. Esto no significa simplemente que docenas de fábricas estarían cerradas. Se revelan los defectos de un sistema construido desde el decenio de 1990 en etapas a menudo poco coordinadas: estaciones sin redes completas, pretratamiento sin purificación biológica, equipo privado con una fuente de alimentación estable e instalaciones cuya financiación de la operación no siguió la de la construcción. El resultado es aguas abajo: parte de las aguas residuales todavía alcanza ríos, acuíferos o el Mediterráneo sin tratamiento suficiente.

Para entender cuál es el número de 35 estaciones en funcionamiento de cien medios, primero hay que mirar lo que está sucediendo dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales. No todos hacen el mismo servicio, y « en operación » no significa necesariamente que un agua residual reciba tratamiento completo.

Una estación simplemente puede eliminar los residuos sólidos más grandes antes de la descarga. Otro puede proporcionar un acuerdo primario. Una instalación más completa utiliza procesos biológicos para reducir la carga orgánica en aguas residuales. Algunos pueden agregar desinfección o tratamientos para la reutilización del agua.

Entre una línea que descarga directamente alcantarillado en el mar y una estación que produce agua tratada que cumple con los estándares de descarga, por lo tanto hay varios niveles de rendimiento.

Precisamente esta diferencia hace que la situación libanesa sea más preocupante que el único número de estaciones paradas:a technically active facility may itself provide only a part of the planned sewage treatment chain.

Alcantarillado reconstruido después de la guerra, pero sin sistema integrado

Gran parte del sistema actual tiene su origen en la reconstrucción iniciada después del fin de la guerra civil en 1990.

El Líbano surgió de 15 años de conflicto con infraestructura degradada, urbanización rápida y saneamiento insuficiente. En muchas localidades, las alcantarillas drenan aguas residuales directamente a arroyos, valles o el mar.

Por lo tanto, la reconstrucción del decenio de 1990 debe atender simultáneamente varias necesidades: restaurar el suministro de agua potable, desarrollar sistemas de alcantarillado y construir plantas de tratamiento de alcantarillado.

El problema es considerable, especialmente en la costa.

La expansión urbana alrededor de Beirut, Metn, Kesrouan, Trípoli, Saida y Tiro está aumentando rápidamente los volúmenes de aguas residuales. Los edificios y barrios se desarrollan más rápido que las redes públicas. Sepsis, tuberías locales y descargas directas continúan coexistiendo con la nueva infraestructura.

El Estado está llevando a cabo gradualmente programas de construcción con el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción, establecimientos de agua y varios donantes internacionales. Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, Unión Europea y Fondos Árabes participan, dependiendo de proyectos y períodos, en la financiación del sector.

Las estaciones aparecen en todo el país. Pero el modelo tiene una debilidad que se volverá estructural:construir una estación, construir la red para suministrar y financiar su operación no siempre cae dentro del mismo proyecto, horario o institución.

Tres décadas después, esta fragmentación sigue siendo visible.

Ghadir y Dora: el viejo modelo de pretratamiento costero

El caso del Gran Beirut permite comprender el origen técnico de parte del problema.

En la costa, instalaciones como Ghadir, al sur de Beirut o Dora, al norte, se han basado desde hace mucho tiempo en un sistema de pretratamiento asociado con emisarios marinos.

El principio es relativamente simple. Se recoge agua residual y se eliminan los residuos sólidos más gruesos. Pueden someterse a diversas operaciones físicas antes de ser enviadas por conducción submarina.

Esto reduce algunos efectos inmediatos en la costa. En particular, elimina el punto de rechazo.

Pero..eliminación de aguas residuales que no equivale a purificar.

Un tratamiento completo debe afectar su carga contaminante.

Las aguas domésticas contienen materia orgánica, materia suspendida, nutrientes como nitrógeno y fósforo, microorganismos y diversos contaminantes de actividades domésticas, comerciales o industriales conectadas a la red.

Un emisario marino utiliza principalmente dilución y dispersión. No elimina la mayor parte de esta contaminación.

Esta distinción explica por qué la modernización de las instalaciones costeras ha sido durante mucho tiempo una cuestión importante en el saneamiento libanés.

Lo que una estación realmente necesita quitar del agua

El tratamiento normalmente comienza con una fasepretratamiento.

Las rejillas conservan objetos y residuos sólidos: plásticos, telas, toallitas y otros materiales que podrían dañar las bombas. Un desmontaje entonces elimina partículas minerales pesadas. Desengrasar separa algunos de los aceites y grasas.

Entonces viene eltratamiento primario.

El agua permanece en cuencas donde parte de la materia suspendida es depositada por gravedad. Esta decantación reduce la cantidad de sólidos pero aún deja una contaminación significativa disuelta.

El tratamiento secundario cambia de naturaleza. Se convierte principalmente en biológica.

Los microorganismos consumen parte de la materia orgánica en el agua. En los procesos de lodos activados, por ejemplo, el efluente se pone en contacto con la biomasa en cuencas generalmente ventiladas. Este paso requiere sopladores, bombas, sistemas de tráfico y control relativamente constante.

Dos indicadores miden la eficacia del proceso:demanda de oxígeno bioquímico, o DBO, y eldemanda de oxígeno químicoO DCO.

Cuanto más biodegradable materia orgánica contiene un agua, más microorganismos de oxígeno consumen para degradarlo. Un alto BOD indica así una alta carga orgánica. La descarga de dicho agua en un curso de agua puede agotar el medio ambiente con oxígeno y perturbar gravemente los ecosistemas acuáticos.

Las estaciones más avanzadas también pueden reducir el nitrógeno y el fósforo y proporcionar desinfección para reducir la carga microbiológica.

Sólo después de estos pasos podemos hablar de una purificación mucho más completa.

¿Por qué una estación puede trabajar « partamente »

Esta cadena le permite entender la figura publicada el 19 de agosto.

Una estación puede tener sus bombas en funcionamiento sin realizar todos los pasos necesarios. Puede proporcionar tratamiento previo pero no biológico. También puede recibir mucho menos agua que su capacidad nominal porque la red de recogida permanece incompleta.

Por el contrario, puede recibir una carga más alta que la que se diseñó.

Una estación de tamaño para una determinada población se puede encontrar varios años después en la cara de una urbanización mucho mayor. Los aumentos de flujo y la concentración de efluentes pueden cambiar. Si la infraestructura no está adaptada, el rendimiento disminuye.

La calidad de la conexión es tan importante como la capacidad teórica de la instalación.

El Líbano ha experimentado varias situaciones en las que las estaciones se completaron antes de algunos coleccionistas. La estructura principal entonces existe físicamente, pero las aguas residuales de los barrios que iba a servir siguen utilizando los viejos circuitos.

El resultado es paradójico:una estación costosa se puede subutilizar mientras que las alcantarillas continúan vertido en el medio ambiente a pocos kilómetros de distancia.

Trípoli muestra lo que significa infraestructura de alta capacidad

La parte norte del país ilustra otra generación de equipos.

La planta de tratamiento de Trípoli, construida como parte de los principales programas de saneamiento, estaba diseñada para recibir aguas residuales de una gran población urbana.

Este tipo de instalación representa un salto técnico de descarga costera simple. Requiere grandes coleccionistas, estaciones de bombeo, operación electromecánica permanente y tratamiento de lodos de alcantarillado.

Pero su capacidad nominal no es suficiente para medir su eficacia.

Es necesario conocer la tasa de flujo real recibida, la proporción de la población conectada, la disponibilidad de equipo, la continuidad de la energía y la calidad del agua en la salida.

Esta es una regla para todas las principales estaciones libanesas:la capacidad en metros cúbicos por día es sólo un potencial. El rendimiento real depende del sistema completo.

Zahlé y Bekaa plantean otro problema: la protección de las aguas interiores

El saneamiento no es sólo un problema costero.

En la Bekaa, las descargas afectan a la cuenca de Litani y los recursos hídricos interiores. La urbanización, la agricultura y las actividades industriales ejercen una presión especial.

Se han desarrollado estaciones como Zahlé para reducir la contaminación por aglomeraciones. Otros programas se centraron en la cuenca de Litani.

La cuestión es diferente a la de Beirut.

En la costa, la consecuencia más visible es el rechazo en el Mediterráneo. En la Bekaa, la recolección o el tratamiento insuficientes pueden contribuir a degradar las corrientes de aguas abajo, asignar recursos hídricos y complicar el uso agrícola.

El Litani se ha convertido en el ejemplo más espectacular de esta acumulación.

Las aguas residuales domésticas no explican su contaminación sola. También desempeñan un papel las liberaciones industriales, las actividades agrícolas y los desechos sólidos. Pero la falta de saneamiento municipal contribuye a la carga que llega al río y, más abajo, al lago de Qaraoun.

Por lo tanto, las estaciones de construcción de la cuenca sólo pueden funcionar si las localidades están conectadas y si también se controlan las descargas industriales.

El problema olvidado de los efluentes industriales

Las estaciones municipales generalmente están diseñadas principalmente para tratar las aguas residuales domésticas.

La red también puede recibir liberaciones de talleres, fábricas, garajes, hospitales, restaurantes u otras actividades económicas.

Estos efluentes no siempre tienen las mismas características.

Altas concentraciones de aceites, solventes, metales, químicos u otras sustancias pueden interrumpir el procesamiento biológico. Los microorganismos que limpian son sensibles a ciertas sustancias tóxicas.

Por consiguiente, es esencial el control de las liberaciones industriales iniciales.

Una estación moderna no puede compensar indefinidamente por la falta de control sobre lo que entra en la red.

Este problema se refiere de nuevo a la gobernanza: el tratamiento de aguas residuales depende del funcionamiento de la planta, pero también de la capacidad del Estado y de los municipios para hacer cumplir las normas incluso antes de que lleguen los efluentes.

La electricidad puede detener el tratamiento biológico

La crisis energética libanesa golpeó el sistema en el punto más vulnerable.

Una moderna planta de tratamiento de aguas residuales es una planta industrial. No funciona simplemente por gravedad.

El agua debe ser bombeada cuando no puede circular naturalmente. Las redes y el equipo deben activarse. Sobre todo, se debe proporcionar aire a las cuencas biológicas cuando el proceso elegido es la aeración.

Los sopladores utilizados para esta operación pueden representar una gran parte del consumo energético de una estación.

Por lo tanto, un cierre eléctrico prolongado se apaga no sólo unas pocas máquinas. Puede interrumpir el proceso biológico en sí mismo.

Después del colapso financiero de 2019, la combinación de los cortes de electricidad en el Líbano y el creciente costo del combustible hizo que operar mucho más difícil. Utilizar generadores durante largos períodos transforma rápidamente el presupuesto energético.

Los organismos directivos se han enfrentado a gastos en dólares o se han indizado a precios de importación a medida que sus ingresos disminuyeron con la libra libanesa.

Los donantes y las organizaciones internacionales han tenido que intervenir para mantener ciertos servicios esenciales.

Esta secuencia demuestra una fragilidad fundamental:a station designed without sustainable energy solution remains dependent on the electricity sector crisis.

Después del agua, el lodo permanece

Otro problema es mucho menos visible: el tratamiento no elimina la contaminación. Está transformando una parte de ella.

Cuando se separan los sólidos del agua y se desarrolla la biomasa del tratamiento biológico, la planta producelodos de aguas residuales.

Estos lodos deben a su vez ser engrosados, estabilizados, deshidratados y luego dispuestos o recuperados según su composición y los estándares aplicables.

Una estación que trata el agua correctamente pero no tiene un sistema confiable para su lodo por lo tanto resuelve sólo parte del problema.

La cuestión es particularmente importante cuando los efluentes contienen contaminantes industriales. Los lodos que pueden contener ciertos metales o sustancias no deseables no pueden utilizarse sin control.

Deben ser transportados y adaptados sitios o rutas que deben estar disponibles.

El costo de este paso debe integrarse tan pronto como se diseñe la estación. De lo contrario, un problema líquido simplemente se convierte en un problema sólido.

2019 reveló una debilidad que ya existía

La crisis financiera no crea todas las deficiencias del saneamiento libanés.

Ella los amplifica.

Antes de 2019 ya existían problemas de conexión, fragmentación institucional y financiación operacional. El colapso monetario entonces se retiró del sistema algunos de los medios todavía disponibles para compensarlos.

Los salarios han perdido gran parte de su valor real. Las partes importadas se han vuelto mucho más caras. El combustible debía pagarse a precios más relacionados con el mercado. Se interrumpieron los contratos de mantenimiento.

Los propios establecimientos públicos de agua han enfrentado una crisis de ingresos.

Este período ha demostrado que una infraestructura financiada por un arrendador externo puede construirse con capital disponible en el momento de la construcción, pero que ningún arrendador puede reemplazar para siempre la financiación diaria de un servicio público.

Esa es la diferencia entreCAPEX, los gastos de capital necesarios para la construcción, yOPEX, los costos recurrentes necesarios para la operación.

El Líbano ha logrado a menudo movilizar al primero. El segundo se convirtió en su talón de Aquiles.

Por qué la concentración costera empeora todo

Por último, el problema tiene una dimensión geográfica excepcional.

La población libanesa está muy concentrada en la franja costera. Más grande Beirut es el principal complejo urbano del país, mientras que Trípoli, Jounieh, Saida y Tiro agregan varios polos densamente poblados a lo largo del Mediterráneo.

Por lo tanto, las redes reciben grandes volúmenes en un espacio pequeño.

Cuando el sistema funciona mal, el camino al mar es corto.

Los ríos fuertemente urbanizados pueden convertirse en vectores de contaminación en la costa. Las descargas directas o insuficientemente tratadas también llegan al Mediterráneo.

Esta situación afecta al medio ambiente, pero también una parte esencial de la economía urbana.

Playas, clubes de playa, restaurantes, pesca, puertos recreativos y turismo todos utilizan la misma zona costera que recibe parte de los descartes.

Por consiguiente, el costo de la falta de saneamiento se extiende mucho más allá del presupuesto del agua.

Los nuevos proyectos tendrán que ser juzgados de manera diferente

Se anuncian varios proyectos de rehabilitación, extensión o terminación para los próximos años. Algunos apuntan a las estaciones existentes. Otros se refieren a coleccionistas o mejor tratamiento.

Pueden aumentar sustancialmente la capacidad disponible.

Pero la historia de los últimos treinta años ahora requiere un cambio en cómo se mide su éxito.

El número de estaciones construidas ya no es suficiente.

Necesitamos saber eltasa de conexión efectivapoblación. La tasa de flujo efectivamente procesada debe medirse contra la capacidad nominal. Debe publicarse la calidad del agua de entrada y salida, incluido el material suspendido, BOD y COD. Es necesario saber cuántos días al año la instalación funciona normalmente.

También debe integrarse el tratamiento de los lodos y los costos energéticos.

Por último, cada proyecto debe tener financiación creíble para la operación y el mantenimiento durante toda su vida tan pronto como se inicie.

Es esta última cuestión que resume mejor treinta años de saneamiento libanés.

Una estación puede costar decenas de millones de dólares y estar técnicamente bien diseñado. Si el colector no lo alcanza, si las bombas carecen de electricidad, si una parte no puede ser reemplazada o si nadie tiene el presupuesto para tratar el lodo, la inversión existe pero el servicio público desaparece.