Naim Qassem rechaza el acuerdo marco con Israel

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El Secretario General de Hezbollah, Naim Qassem, exhortó el viernes 28 de agosto a derribar el acuerdo marco concertado en junio entre Líbano e Israel bajo mediación americana. En un discurso en los suburbios del sur de Beirut, lo describió como « ilegal », « ilegal », y « humilando », creyendo que « destruye la soberanía libanesa » sin permitir al país recuperar sus derechos. También rechazó las « zonas piloto » previstas para la retirada y el despliegue del ejército libanés, así como el mecanismo de verificación internacional discutido entre las partes. « Nos levantaremos y no nos rendiremos », dijo, en una de sus posiciones más fuertes contra el proceso iniciado por el Estado libanés con Israel.

Qassem pide « ponerse » al acuerdo marco

Naim Qassem dedicó una parte significativa de su intervención al acuerdo marco negociado bajo mediación estadounidense. El líder de Hezbollah no se contentó con expresar reservas sobre algunas de sus disposiciones. Solicita explícitamente el abandono.

« Estamos en contra del acuerdo marco y estamos pidiendo que se retire », dijo en el mitin de Ashoura Square, Dahiyeh. Luego acumuló los calificativos para desafiar su legitimidad: « El acuerdo marco es ilegítimo, ilegal, humillante y destruye la soberanía libanesa sin restaurar derechos. »

Esta posición sitúa a Hezbollah directamente en oposición al proceso iniciado por las autoridades libanesas. El acuerdo de junio debe organizar varias cuestiones interrelacionadas: la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, el despliegue del ejército libanés y el tratamiento de las armas y la infraestructura militar de Hezbollah.

Para Qassem, este acuerdo no es un compromiso que podría restaurar la soberanía. Por el contrario, considera que impone obligaciones al Líbano sin garantizar primero la recuperación de su territorio.

« Nos quedaremos en el suelo »

El Secretario General de Hezbollah acompañó su rechazo político con un mensaje para demostrar que su movimiento no pretende retirarse bajo presión militar o diplomática. « Hoy estamos en una situación de confrontación », dijo a sus partidarios.

Luego añadió: « Vamos a continuar, seguiremos firmes. En otra fórmula diseñada para resumir la posición del movimiento, Qassem lanzó: « Seguiremos siendo la cabeza alta y no nos rendiremos. Que hagan lo que quieran. »

El mensaje es particularmente significativo en el contexto militar actual. Hezbollah ha sufrido pérdidas considerables desde 2023 y las fuerzas israelíes siguen ocupando varias zonas del territorio libanés. Israel continúa sus huelgas, explosiones y operaciones terrestres en el Sur.

Por lo tanto, Qassem busca descartar la idea de que el debilitamiento militar del movimiento llevaría necesariamente a la aceptación de las condiciones negociadas bajo presión internacional. « Nos quedaremos en el suelo y no aceptaremos estos proyectos de los que están hablando », dijo.

Rechazo Adamant de « zonas de piloto »

El líder de Hezbollah ha apuntado específicamente al mecanismo de « zonas piloto », que se ha convertido en uno de los principales elementos operativos de las negociaciones entre Líbano, Israel y los mediadores estadounidenses.

« No aceptamos las áreas piloto o los resultados resultantes », dijo Qassem. Estos sectores deben permitir el ensayo gradual de un retiro israelí, el despliegue del ejército libanés y el desmantelamiento de la infraestructura militar de Hezbolá.

Los debates recientes incluían esferas en las que se podría aplicar este mecanismo. Las autoridades libanesas han propuesto varias zonas en la zona de Nabatiyah, mientras que los debates también deben determinar las modalidades para la retirada de las fuerzas israelíes.

Sin embargo, para Hezbollah el problema va más allá de la geografía de los sectores interesados. Aceptar estas áreas, según su líder, equivaldría a reconocer un proceso que él mismo considera carente de legitimidad.

Por consiguiente, Qassem rechaza tanto el acuerdo general como los instrumentos para su aplicación.

« No aceptamos la comisión de auditoría »

El Secretario General de Hizbullah también se opone al establecimiento de un mecanismo para supervisar el cumplimiento de los compromisos contraídos en las esferas de que se trata.

« No aceptamos la comisión de auditoría, ni aceptamos a los involucrados », dijo. Describió este mecanismo como « fuera de la ley y fuera del consenso libanés ».

Las deliberaciones a principios de agosto en Roma se habían centrado en los países que podían participar en la Comisión. Supervisaría el despliegue del ejército libanés y la destrucción de las armas de Hezbolá o la infraestructura militar en las zonas piloto.

Qassem da una lectura mucho más hostil. Presentó la comisión como un mecanismo dominado por los Estados Unidos e Israel e impuesto al ejército libanés. Desde esta perspectiva, el acuerdo no constituiría una garantía internacional para el Líbano, sino una forma de control sobre sus instituciones.

Este rechazo complica directamente la aplicación del proceso. Hezbollah mantiene una presencia política y militar significativa en las zonas afectadas, aunque su equilibrio de poder ha sido profundamente alterado por guerras sucesivas.

Qassem ataca negociaciones directas

El discurso del 28 de agosto también contiene una crítica explícita del camino elegido por las autoridades libanesas para negociar con Israel. Qassem cree que Beirut ha iniciado un proceso que no respeta los sacrificios hechos por el país o su soberanía.

Acusó a funcionarios libaneseses de elegir « un camino que no honra al Líbano ni sus sacrificios ». Según él, entrar en negociaciones directas con Israel equivale a hacer concesiones a medida que continúan las operaciones militares israelíes.

El líder de Hizbullah insiste precisamente en esta simultáneidad. Se están celebrando negociaciones a medida que la aviación israelí sigue golpeando el territorio libanés y las fuerzas israelíes mantienen su presencia en el Sur.

Por lo tanto, Qassem presenta el proceso como una negociación realizada « bajo bombardeo israelí ». Lo asimila a una forma de « entrega en humillación », impugnando la idea de que el equilibrio actual del poder podría producir un acuerdo equilibrado.

« ¿Quién está bombardeando? ¿Quién mata? »

El Secretario General de Hizbullah trató de situar la cuestión de su armamento en la cuestión más amplia de las operaciones israelíes en el Líbano. Hizo a su audiencia una serie de preguntas: « ¿Quién está bombardeando? ¿Quién mata? ¿Quién está exterminando? ¿Quién hace esto? ¡Despierta! »

Esta formulación se dirige directamente a los del Líbano y el extranjero que hacen del desarme de Hezbollah un requisito previo para la estabilización. En cambio, considera que la presencia y las operaciones israelíes deben tratarse antes de que cualquier debate pueda debilitar las capacidades militares de su movimiento.

El contexto de los últimos días alimenta este argumento. Los días 25, 26 y 27 de agosto se intensificaron las operaciones israelíes en el sur, con huelgas, disparos de artillería y explosión en varias localidades.

One woman was killed in a strike against Arab Salim during the 27 August bombing wave. Israel había presentado estas redadas como respuesta al lanzamiento de dos drones explosivos atribuidos a Hizbullah contra sus fuerzas desplegadas en la zona de Ali al-Taher. The movement had not claimed the attack in the available information.

Hezbollah todavía reclama el acuerdo de noviembre de 2024

Naim Qassem no rechaza ningún marco de arreglo. Afirma que Hezbollah sigue comprometido con el acuerdo de poner fin a las hostilidades27 de noviembre 2024concluido con arreglo al límite máximo de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

« Nuestra posición es clara: aceptamos la aplicación del acuerdo del 27 de noviembre de 2024 », dijo el viernes. Esta referencia permite a Hezbollah presentar su oposición no como una negativa de ningún compromiso, sino como un rechazo del nuevo mecanismo negociado desde junio.

La distinción es central en el discurso del movimiento. El acuerdo de 2024 de noviembre se basó, entre otras cosas, en la aplicación de la resolución 1701 y en disposiciones relativas a la zona sur del río Litani. El nuevo acuerdo marco sigue definiendo las etapas de la retirada israelí, el despliegue militar y la infraestructura de Hezbollah.

Por lo tanto, para Qassem, la soberanía libanesa debe permanecer bajo el acuerdo anterior. Se negó a que un nuevo mecanismo internacional ampliara las limitaciones impuestas a su movimiento.

El archivo de Ali al-Taher en el centro de las tensiones

El discurso llega cuando las alturas de Ali al-Taher en la región de Nabatiyah se convierten en uno de los principales puntos de fricción entre Israel y Hezbolá. Israel afirma que la infraestructura del movimiento permanece en el sector y desafía la eficacia del mecanismo previsto para las áreas piloto.

Al mismo tiempo, una fuente libanesa acusó a Israel de tratar de retrasar las negociaciones, en particular citando el fracaso de esas experiencias. Según esta lectura, las consideraciones políticas israelíes y las elecciones de octubre también pesarían en el calendario.

Las autoridades libanesas están tratando de evitar el enfrentamiento directo entre el ejército y Hezbollah. La misma fuente indicó que no había voluntad de provocar un enfrentamiento interno para obligar rápidamente al desarme del movimiento.

La situación de Ali al-Taher ilustra precisamente el conflicto que Qassem está planteando: Israel pide resultados concretos sobre la infraestructura de Hezbollah, mientras que rechaza los mecanismos desarrollados para lograr su desmantelamiento.

Una crítica directa de la estrategia del Estado

Al pedir la caída del acuerdo marco, Qassem no sólo está dirigido a Israel y los Estados Unidos. Su discurso constituye también un desafío directo a la estrategia adoptada por el Estado libanés.

El gobierno busca un retiro israelí mediante la negociación, a cambio de un control militar más fuerte y un tratamiento progresivo de las armas de Hezbolá. Esta estrategia se basa en la idea de que las diferentes etapas deben continuar en paralelo.

Hezbollah defiende una orden diferente. Israel debe cesar primero las operaciones y retirarse del territorio libanés. La cuestión de las armas se abordaría entonces dentro de un marco interno libanés, sin un mecanismo impuesto por Washington o implicando a Israel.

Estos dos enfoques son difíciles de conciliar. Afectan directamente la cuestión del monopolio de la fuerza armada y la misma definición de soberanía. Para las autoridades, supone que el ejército se convierte en la única fuerza armada organizada en el territorio. Para Hezbollah, presupone la desaparición de la presencia militar israelí y el mantenimiento de una resistencia mientras persiste la amenaza.

« Dos corrientes principales » en la región

Naim Qassem también puso el caso libanés en un enfrentamiento regional más amplio. Según él, dos grandes campamentos están luchando actualmente en el Oriente Medio.

Se opuso a una corriente dominada por Estados Unidos e Israel a otra reunión Irán y los movimientos « resistencia » en Palestina, Líbano, Iraq y Yemen. Esta presentación confirma que Hizbullah sigue poniendo su estrategia en un eje regional más allá de las fronteras libanesas.

El líder del movimiento acusó a sus oponentes de utilizar todas las formas disponibles de presión militar y política. Presentó la situación actual como una fase de « confrontación y firmeza ».

Esta dimensión regional sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo entre Hezbollah y sus opositores libaneses. Culpan al movimiento por vincular la seguridad del país con los conflictos regionales y la estrategia iraní. Por el contrario, Qassem describe la pertenencia a un eje regional como un componente de la resistencia a Israel.

Una negativa en la próxima etapa de las negociaciones

El discurso viene a pocos días de una nueva secuencia diplomática esperada en septiembre. Se prevé una nueva ronda de conversaciones entre el Líbano e Israel, aunque todavía no se ha anunciado la fecha final el viernes por la noche.

Las deliberaciones anteriores se habían centrado específicamente en las esferas experimentales y la composición de un mecanismo de verificación. Qassem acaba de rechazar explícitamente estos dos elementos. Por lo tanto, su posición reduce el espacio disponible para aplicar el esquema sin confrontación política interna.

Al mismo tiempo, Israel expresa su insatisfacción con el ritmo de las operaciones realizadas por el ejército libanés. Según los informes israelíes, algunas coordenadas transmitidas para identificar la infraestructura de Hezbollah no fueron seguidas por la destrucción prevista.

En el lado libanés, esta presión se considera un intento de trasladar al ejército la responsabilidad de una situación creada por la ocupación y las operaciones israelíes continuas. El riesgo es que ambas partes consideren insuficiente el mecanismo de junio, pero por razones exactamente opuestas.

« No nos rendiremos. »

El pasaje final del discurso resume la línea elegida por Hezbollah. Qassem no propone compromisos adicionales en las zonas piloto o en la comisión de verificación. Por el contrario, reafirma la continuidad de la presencia del movimiento sobre el terreno.

« Seguiremos y mantendremos firmes », dijo. Entonces, en la fórmula más clara de su intervención: « Seguiremos siendo la cabeza alta y no nos rendiremos. »

Esta declaración viene cuando Hezbolá emerge de varias secuencias militares desde 2023 y esa parte del territorio meridional permanece ocupada por Israel. Al mismo tiempo, el movimiento está sujeto a la presión militar israelí, las demandas internacionales sobre su desarme y un debate interno sobre el monopolio estatal de las armas.

Qassem respondió a estas tres presiones por el mismo principio: Hezbollah se negó a permitir que su desarme resulte de un acuerdo negociado con Israel bajo mediación americana. El siguiente paso será ahora entre esta línea de rechazo, la voluntad del Gobierno del Líbano de continuar las negociaciones y la situación militar en el Sur, donde el archivo de Ali al-Taher podría imponer rápidamente su propio calendario.