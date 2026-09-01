1 de septiembre de 1920: la fiesta olvidada del Gran Líbano

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Hace 106 años, el General Gouraud proclamó el nacimiento del Gran Líbano desde el porche de la Residencia Pine en Beirut.

Desde el colapso del Imperio Otomano hasta los Acuerdos de Sykes-Picot, hasta la conexión de los puertos Bekaa, Akkar y ribereños — cómo nació el Líbano como lo conocemos hoy.

Una fiesta celebrada fervientemente durante décadas… antes de desaparecer poco después de la guerra civil.

Archivos: Albert Kahn Museum (1919-1920)

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