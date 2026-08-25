Siria-Israel: Lo que revela la reunión de Ammán

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La reunión secreta celebrada el 23 de agosto de 2026 en Jordania entre el Ministro de Relaciones Exteriores sirio, Assaad al-Chibani, y el director de Mossad, Roman Gofman, no constituye un acuerdo de paz ni una normalización entre Damasco e Israel. Sin embargo, revela la existencia de un canal militar directo de gestión del riesgo, reabierto en la emergencia después de un ataque israelí contra la base aérea de Abu Douhour en el noroeste de Siria. Los debates se centraron en Sueida, las tensiones militares en el sur del país y el establecimiento de un mecanismo de seguridad bajo la supervisión estadounidense para evitar el enfrentamiento entre Siria e Israel, pero también entre Israel y Turquía.

Una reunión después de la huelga de Abu Douhour

El contexto militar es crucial para comprender el alcance de la reunión de Ammán. Unos días antes de la entrevista, Israel había golpeado la base aérea de Abu Douhour en la zona de Idlib. La operación ha aumentado repentinamente la tensión entre las nuevas autoridades sirias e Israel, en un momento en que varios canales intentan mantener un diálogo mínimo de seguridad entre ambas partes.

La huelga también volvió a suscitar preocupación por la presencia turca en Siria. Se ha distribuido información sobre la posibilidad de movimientos militares turcos o despliegues alrededor de la base. Damasco había negado planes para instalar permanentemente una base turca en Abu Douhour. Israel, por su parte, hizo conocer sus líneas rojas ante cualquier fortalecimiento militar turco que pudiera alterar el equilibrio estratégico de Siria.

En este clima, la reunión del 23 de agosto fue concebida como instrumento de descalificación. Llegó después de varios contactos entre funcionarios sirios, estadounidenses e israelíes. Assaad al-Chibani había conocido al enviado estadounidense Tom Barrack en Estambul el 17 de agosto. According to information reported by the Arab press, this sequence helped prepare the meeting held a few days later in Jordan.

Assaad al-Chibani facing Roman Gofman

La delegación siria estuvo encabezada por Assaad al-Chibani, Ministro de Relaciones Exteriores del nuevo poder sirio. En el lado israelí, el principal interlocutor fue Roman Gofman, director de Mossad. La elección de los participantes da una indicación inicial de la naturaleza del diálogo. No es un intercambio diplomático tradicional entre dos Estados que se preparan para la normalización, sino un debate centrado en la seguridad, los incidentes militares y la prevención de la escalada.

Jordania proporcionó el marco para esta reunión. El reino de Hachemita mantiene estrechas relaciones con Washington y tiene canales con Damasco como con Israel. Su posición geográfica y diplomática también le permite dar la bienvenida a los debates sobre la seguridad del sur de Siria.

Según Al Quds Al Arabi, quien reporta los detalles de la reunión en su edición del 25 de agosto, las discusiones fueron difíciles pero serias. Una fuente diplomática describe un proceso que sigue siendo complicado, pero no cuestiona la voluntad de ambas partes de continuar sus contactos. Esta evaluación es una de las principales lecciones de la reunión: las diferencias siguen siendo profundas, pero ya no impiden el diálogo directo cuando el riesgo militar se hace demasiado alto.

Soueida, uno de los casos sensibles

Entre los temas tratados se encuentran la situación en Sueida, en el sur de Siria. Esta provincia Druze-majority se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la nueva configuración siria. Las tensiones internas, las cuestiones de seguridad local y las intervenciones israelíes justificadas por Israel en nombre de la protección de los drusos han transformado gradualmente a Sueida en una fricción directa entre Damasco y Tel Aviv.

Para las autoridades sirias, el control del sur es una cuestión de soberanía nacional y restauración de la autoridad estatal después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Para Israel, el desarrollo de la zona en materia de seguridad afecta a sus intereses fronterizos y su posición hacia las comunidades de Druz sirias. La superimposición de estas dos lógicas aumenta el riesgo de que una operación local pueda causar una reacción militar más amplia.

Por consiguiente, la reunión de Ammán trató de determinar mecanismos capaces de contener incidentes. Esto incluye la prevención de un movimiento de fuerzas sirias, una operación israelí o una crisis local en Sueida de ser interpretado como el comienzo de una ofensiva más grande.

Damasco también planteó la cuestión de las operaciones israelíes sobre la mesa. Las nuevas autoridades sirias están pidiendo que cesen las huelgas y las incursiones en su territorio. Ellos impugnan las posiciones tomadas por el ejército israelí más allá de las líneas anteriores y consideran que estos movimientos son una violación de la soberanía siria. El Canal de Ammán no resuelve este desacuerdo. Su objetivo es, en esta etapa, evitar que conduzca a una confrontación directa.

Siria-Israel: Mecanismo de Seguridad en Jordania

El elemento más concreto de la reunión se refiere al proyecto de un mecanismo de seguridad establecido en Jordania y bajo supervisión americana. According to information reported by several media, the mechanism could take the form of a coordination structure or an operating room to deal with incidents quickly and exchange information between the parties concerned.

Su primera función sería evitar un enfrentamiento directo entre Siria e Israel. El riesgo es real. El ejército israelí sigue interviniendo en territorio sirio mientras que el poder de Damasco busca restablecer su control sobre diferentes partes del país. En este contexto, un desplazamiento de fuerzas, una operación local o una huelga puede interpretarse como una amenaza más amplia.

El mecanismo propuesto no eliminaría los desacuerdos políticos y territoriales. En particular, establecería un sistema de notificación y verificación. Esto permitiría a las partes obtener rápidamente información sobre un movimiento o operación militar antes de decidir una respuesta que podría conducir a una escalada.

La supervisión americana es un componente central de este proyecto. Washington mantiene una relación estratégica con Israel mientras desarrolla sus contactos con las nuevas autoridades sirias. Por lo tanto, los Estados Unidos tienen una capacidad de intermediación que ni Damasco ni Tel Aviv tienen solo. Su función incluiría la transmisión de mensajes, la verificación de cierta información y la apertura de comunicaciones durante tiempos de tensión.

El factor turco en el corazón de la ecuación

Sin embargo, la reunión de Ammán no se trata sólo de la relación entre Siria e Israel. Turquía es el tercer jugador en la ecuación. Ankara es uno de los principales socios de la nueva potencia siria. Su influencia militar y política en Siria se ha fortalecido, mientras que Damasco considera que la cooperación con Turquía es un elemento importante para reconstruir sus capacidades estatales.

This development concerns Israel when it concerns military infrastructure that can accommodate Turkish forces or equipment. El caso de Abu Douhour ilustra directamente esta dificultad. Israel ha expresado su preocupación por el posible uso de la base por Turquía, mientras que Damasco asegura que no se planifique ningún proyecto permanente de base turca.

Por consiguiente, el mecanismo examinado en Jordania tendría una segunda misión: evitar un despliegue turco en Siria que causara un enfrentamiento entre Ankara e Israel. Una estructura de coordinación podría aclarar la naturaleza de ciertos movimientos militares y reducir el riesgo de que se interprete inmediatamente como una amenaza.

Esta dimensión da al proyecto un alcance regional. Un incidente entre Israel y Siria ya podría conducir a una escalada significativa. Un enfrentamiento que afecta directamente a Israel y Turquía tendría consecuencias mucho más amplias, siendo Ankara miembro de la OTAN y uno de los principales agentes militares sobre la cuestión siria.

Washington está en una posición particular. Estados Unidos es el principal aliado externo de Israel y permanece obligado a Turquía por la Alianza Atlántica. También tienen un canal creciente con Damasco. Por lo tanto, el mecanismo jordano podría funcionar como una arquitectura preventiva diseñada para mantener a estos tres actores alejados del enfrentamiento involuntario.

Un paso importante para la nueva Siria

El significado político de la reunión es menos con un resultado inmediato, si lo es, que con el hecho de que tuvo lugar. Los contactos directos a este nivel entre funcionarios sirios e israelíes siguen siendo excepcionales. Al ver la reunión del Ministro de Relaciones Exteriores sirio con el director de Mossad, las nuevas autoridades de Damasco aceptan un diálogo pragmático cuando consideran que puede proteger sus intereses de seguridad.

According to information reported by Al Quds Al Arabi, preparations for the meeting included the meeting between al-Chibani and Tom Barrack in Istanbul on 17 August. El periódico también considera que la aceptación por Israel de una entrevista directa es una evolución después de la renuencia previa a organizar dicha reunión.

Esta apertura no significa que Siria abandone sus posiciones territoriales. Damasco sigue considerando al Golán como territorio sirio ocupado y pide que Israel se retire de las zonas en que han avanzado las fuerzas israelíes. Las autoridades sirias también siguen pidiendo que se ponga fin a las huelgas y se refieran a los arreglos resultantes del acuerdo de separación de 1974.

Israel, por su parte, mantiene fuertes reservas sobre el nuevo poder sirio y tiene la intención de preservar su libertad de acción ante los acontecimientos que considera amenazados. Por lo tanto, ambas partes no abordan estos debates con las mismas prioridades. Es precisamente por eso que la descripción de las negociaciones difíciles pero serias tiene sentido.

Un canal militar, no un acuerdo de paz

Por consiguiente, la reunión secreta de Ammán no puede equipararse con un acuerdo de paz. No hay pruebas de negociaciones sobre reconocimiento diplomático, normalización completa o un calendario comparable a los acuerdos israelíes con varios Estados árabes.

Los objetivos conocidos son más limitados. Damasco e Israel buscan primero evitar que sus fuerzas, o las de sus socios, sean llevadas a un enfrentamiento incontrolado. Sueida, las incursiones israelíes, la base de Abu Douhour y la presencia militar turca son todos los hogares donde una mala interpretación podría causar rápidamente una crisis regional.

Por lo tanto, la verdadera novedad reside en el método. Ambas partes están probando un canal más estructurado en el que Jordania proporciona espacio para el diálogo y los Estados Unidos pueden proporcionar supervisión. Esto no acerca automáticamente a Siria e Israel a sus diferencias fundamentales, sino que crea una herramienta para gestionar las consecuencias militares de estas controversias.

Las discusiones futuras tendrán que demostrar si esta arquitectura está más allá de la etapa del proyecto. La reanudación de los contactos, la evolución de las operaciones israelíes en Siria y las modalidades para un posible despliegue turco determinarán principalmente si el Canal de Ammán puede impedir realmente que el próximo incidente militar se convierta en un enfrentamiento.