Líbano: los cuatro motores de la recesión alcanzan el 6,4%

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Se espera que la economía libanesa contrate un 6,4% en 2026. La cifra marca una inversión aguda después de un crecimiento real estimado del 4,2% en 2025. La reanudación de la guerra en marzo explica una parte decisiva de este deterioro, pero no es suficiente entender la profundidad de la recesión. El choque militar está afectando a una economía ya sujeta a una política monetaria restrictiva, una política fiscal prudente, un impuesto superior y, sobre todo, un sistema bancario que casi no está financiando la economía real.

Esta combinación convierte un choque externo en una crisis económica mucho más amplia. Los hogares pierden el poder adquisitivo, las empresas reducen sus inversiones y los importadores tienen que financiar una gran parte de sus bienes con su propia liquidez. Al mismo tiempo, el Estado procura mantener el equilibrio fiscal y el Banco del Líbano defiende la estabilidad de la libra vigilando estrechamente la liquidez. El Líbano se encuentra así con varias políticas comprensibles tomadas por separado, pero cuyos efectos acumulativos se vuelven altamente restrictivos cuando la actividad colapsa.

Recesión del 6,4% después del rebote del 2025

El cambio de rumbo es considerable. El PIB real había aumentado en un 4,2% en 2025, el mejor rendimiento desde que comenzó la crisis financiera en 2019. El consumo, el turismo y algunas inversiones habían comenzado a crecer de nuevo. Esta recuperación siguió siendo frágil, pero dio esperanza para la normalización progresiva.

En 2026, se prevé que el PIB disminuirá en un 6,4%. Una institución internacional estima que el crecimiento es de unos 10,4 puntos por debajo de lo que podría haber logrado en un escenario sin una nueva guerra. Este cálculo confirma que el conflicto es el mayor choque inmediato. También muestra lo que el país está perdiendo en el crecimiento potencial, más allá de la mera contracción contable.

La situación se ve agravada por la inflación prevista de alrededor del 17,5%. Por consiguiente, el Líbano no sólo está experimentando una disminución de la cantidad de bienes y servicios producidos. Al mismo tiempo está experimentando un aumento significativo en su precio. Para los hogares, esta combinación es mucho más difícil que una recesión con precios más bajos.

Indicador Nivel o evolución Lectura económica Crecimiento real en 2025 +4,2% Resumido después de varios años de crisis Crecimiento previsto 2026 -6,4% Volver a una fuerte recesión Diferencia con un escenario libre de conflictos -10,4 puntos Medición del impacto de la guerra Inflación prevista para 2026 17.5% Mayor disminución del poder adquisitivo Saldo presupuestario 2025 +3,9% del PIB Política presupuestaria muy prudente IVA 12% en comparación con 11% Presión adicional sobre el consumo Préstamos/depósitos bancarios 5.86 % en junio Intermediación bancaria extremadamente débil

La guerra es el gatillo, no la única causa

El primer motor de la recesión es obviamente seguro. La guerra interrumpió el turismo, causó desplazamientos de población, daños en viviendas e infraestructura e hizo que las empresas fueran mucho más cautelosas. También ha afectado el consumo interno, ya que los hogares que enfrentan incertidumbre llevan adelante gastos que no son esenciales.

El turismo es particularmente sensible a este tipo de shock. Cuando las aerolíneas reducen su facturación, el seguro aumenta sus primas o los visitantes temen una escalada, las reservas pueden desaparecer en pocos días. Al mismo tiempo, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte y tiendas pierden parte de sus ingresos.

La guerra también trajo petróleo, flete y algunas importaciones. Para una economía extremadamente dependiente del mundo exterior, este aumento se pasa rápidamente a todos los precios. El costo de un producto importado depende no sólo de su precio original, sino también del transporte, combustible, seguro, financiación e impuestos levidos antes de su llegada al consumidor.

La peculiaridad libanesa es que estos choques encuentran una economía sin varios mecanismos tradicionales de depreciación. El crédito bancario sigue siendo muy bajo, el Estado no puede tomar prestado normalmente en los mercados y el banco central no puede inyectar liquidez masiva sin arriesgar una mayor desestabilización de la moneda.

La política monetaria estabiliza la libra pero ralentiza la actividad

La política del Banco del Líbano se ha basado durante varios años en la gestión restrictiva de la liquidez en los libros. Esta estrategia ayudó a estabilizar el tipo de cambio después del colapso monetario en los primeros años de la crisis. También redujo el riesgo de una nueva espiral entre la creación monetaria, la depreciación y la inflación.

Esta estabilidad es un logro importante. La reanudación de la caída de la libra conduciría inmediatamente a un nuevo aumento de los precios de las importaciones y podría conducir a una nueva pérdida de confianza. En una economía donde se compran muchos productos esenciales en moneda extranjera, la preservación del tipo de cambio sigue siendo un objetivo central.

Pero esta política tiene un costo económico. La liquidez de libros de control cercano limita la capacidad del sistema financiero para crear crédito. También impide que el Estado financie un estímulo importante mediante la creación monetaria. En tiempos de crecimiento, esta disciplina puede ayudar a estabilizar la economía. En tiempos de recesión, sin embargo, refuerza la débil demanda.

Por lo tanto, el Líbano enfrenta un verdadero dilema monetario. Una fuerte distensión de la política monetaria podría apoyar temporalmente la actividad, pero podría poner la libra y los precios bajo presión. Mantener la política actual protege aún más la moneda, pero deja a los hogares y empresas con gran parte de la contracción.

La falta de crédito se ha convertido en un factor de recesión

La debilidad del sistema bancario representa probablemente el principal impedimento estructural de la economía libanesa. Seis años después del estallido de la crisis financiera, los bancos siguen prestando muy poco al sector privado. A finales de junio de 2026, el crédito al sector privado representaba sólo el 5,86% de los depósitos bancarios.

La cifra es excepcionalmente baja para una economía históricamente basada en bancos. La financiación del sector privado alcanzó unos 453.000 millones de libras esterlinas en junio. Han disminuido aún más un 2,66% desde comienzos del año y un 7,4% más de 12 meses. Los depósitos siguen en dólares masivos a casi el 98,7%.

Esto significa que hay una gran cantidad de ahorro en el sistema, pero normalmente no fluye a la inversión. Los bancos siguen siendo extremadamente cautelosos debido a sus pérdidas históricas, las limitaciones de liquidez y la incertidumbre en torno a la reestructuración del sector.

En una economía funcional, una empresa puede pedir prestado para comprar una máquina, financiar una acción o absorber una disminución temporal en las ventas. En el Líbano, a menudo tiene que recaudar sus propios fondos o buscar financiación externa. Esto retrasa el crecimiento incluso cuando la empresa tiene un mercado potencial.

Los bancos aumentan indirectamente los costos de importación

El problema bancario es particularmente visible en el comercio exterior. Importar requiere financiación varias semanas o incluso meses entre ordenar un producto y el pago por el cliente final. En un sistema bancario normal, este período puede estar cubierto por una carta de crédito, una instalación de efectivo o financiación a corto plazo.

Cuando estos instrumentos son raros, el importador debe inmovilizar sus propios dólares. Puede que tenga que pagar a su proveedor antes del envío, financiar el transporte, pagar las obligaciones a la llegada y luego guardar las mercancías en stock hasta que se vende. Cada paso consume efectivo.

El costo económico de este activo se refleja entonces en el precio. El importador debe pagar su capital, cubrir el riesgo y mantener un mayor margen de seguridad. Dos productos comprados al mismo precio en el extranjero se pueden vender a diferentes precios dependiendo de la calidad del sistema financiero que financia su entrega.

Paso Con crédito bancario normal En la situación del Líbano Efecto del costo Comando Carta de crédito Avance o efectivo En efectivo fijo Transporte Crédito a corto plazo Fondos propios Costo del capital Limpieza de aduanas Línea bancaria Pago inmediato Requisitos de liquidez Almacenamiento Financiación de las existencias Autofinanciación Capitalización prolongada Venta Crédito comercial Pago solicitado rápidamente Presión sobre los clientes Riesgo Compartido con el banco Apoyo de la empresa Nivel de seguridad

Esta mecánica afecta a casi todos los sectores. Un importador de alimentos, medicinas, piezas de automoción o maquinaria debe pasar parte del costo financiero a sus clientes. La crisis bancaria mantiene así una forma de inflación estructural al tiempo que limita la inversión.

Un círculo vicioso entre bancos y empresas

La prudencia de los bancos se puede entender desde un punto de vista microeconómico. La asignación durante una recesión aumenta el riesgo de incumplimiento. Un banco todavía debilitado por las pérdidas acumuladas desde 2019 lógicamente duda en asumir nuevos riesgos significativos.

El problema surge cuando todos los bancos adoptan simultáneamente esta actitud. Contratos de crédito, empresas invierten menos y su actividad disminuye. Esta debilidad económica aumenta el riesgo de que los bancos hayan tratado específicamente de evitar.

La relación se vuelve circular. Los bancos no prestan porque la economía es frágil, y la economía sigue siendo frágil porque los bancos no prestan. Por ello, la reestructuración bancaria no es sólo una cuestión de la devolución de los depósitos. Es una de las principales condiciones para un retorno sostenible al crecimiento.

Los cambios legislativos adoptados en 2026 son un paso en esta dirección. Sin embargo, no son suficientes para restablecer la confianza inmediata, recapitalizar las instituciones viables y recircular grandes cantidades de crédito.

La política fiscal se vuelve más pesada en la debilidad económica plena

Al mismo tiempo, el gobierno trató de mantener el equilibrio de las finanzas públicas. Esta estrategia responde a una verdadera limitación: el Estado libanés ya no puede financiar grandes déficits a través de la deuda tradicional y no puede regresar con seguridad a la financiación monetaria que había acompañado el colapso de la libra.

Sin embargo, esta disciplina tiene un efecto restrictivo cuando se aplica en una economía en disminución. El presupuesto público no cumple plenamente su función anticíclica. Cuando el consumo privado y la inversión caen, el Estado no aumenta sus propias inversiones suficientemente para compensar esta disminución.

Para 2025, las cuentas públicas habían registrado un superávit total de alrededor del 3,9% del PIB. Este rendimiento reflejaba una mejora en la recaudación de impuestos, los ingresos aduaneros y el IVA. Demostró una nueva capacidad para controlar mejor las finanzas públicas.

Pero un superávit también tiene importancia macroeconómica. Afirma que el Estado está tomando más recursos de la economía de lo que lo hace en forma de déficit. En una fase de reconstrucción y crecimiento, esta disciplina puede fomentar la confianza. En una recesión severa, la demanda puede aumentar si no va acompañada de una inversión productiva significativa.

12% IVA: más ingresos, menos ingresos

En febrero de 2026, el gobierno decidió aumentar la tasa de IVA del 11% al 12%. La medida formaba parte de la financiación de un aumento de las indemnizaciones y prestaciones públicas y militares. El objetivo presupuestario era evitar este gasto adicional creando un déficit no financiado.

Esta decisión es coherente desde un punto de vista contable. Normalmente, los nuevos gastos permanentes deben ir acompañados de ingresos permanentes. Sin embargo, resulta más difícil absorber cuando ocurre unas semanas antes de un deterioro importante de la actividad.

El IVA se paga en consumo. Al aumentar su tasa, el Estado asume una proporción ligeramente superior del gasto familiar. El consumidor paga más si la empresa transfiere totalmente el impuesto. Si absorbe parte del aumento, su margen disminuye.

En ambos casos, la economía privada soporta el costo. El consumidor pierde poder adquisitivo o la empresa pierde rentabilidad. El efecto individual parece limitado para una sola transacción, pero se vuelve significativo cuando se trata de millones de compras durante todo un año.

Combustible añade la segunda carga tributaria

El gobierno también ha decidido aumentar el precio de una lata de gasolina de 20 litros por unos 300.000 libras, al tiempo que retira un aumento previsto anteriormente en el aceite de combustible. Esta decisión también tenía por objeto contribuir a la financiación de nuevos gastos públicos.

Un impuesto de gas, sin embargo, excede mucho al motorista. El transporte tiene lugar en todas las cadenas de producción y distribución. Un aumento del combustible afecta a taxis, entregas, empresas de transporte, representantes de ventas y viajes de empleados.

Las empresas están pasando gradualmente algunos de estos costos sobre sus tarifas. Cuando el impuesto es seguido, como en 2026, por un fuerte aumento internacional del petróleo, los dos efectos se acumulan. Una medida presupuestaria relativamente limitada en el momento de la adopción se convierte en un elemento adicional del choque energético.

Impuestos de importación y necesidades de efectivo

Otros impuestos de importación también juegan un papel. En particular, el sistema fiscal mantiene una contribución del 3% sobre ciertas mercancías importadas sujetas al IVA. Para ciertas categorías de importadores que no cumplan sus obligaciones fiscales, un avance del 1,5% también puede ser deducido al ingreso.

No todos estos impuestos deben ser tratados como un aumento fiscal definitivo. Un avance fiscal puede ser recuperado o deducido del impuesto finalmente debido. Sin embargo, crea una necesidad de efectivo inmediato en el momento de la liquidación.

Esto es precisamente donde la política fiscal se enfrenta a la crisis bancaria. Un impuesto prepago sería relativamente fácil de apoyar por una empresa con una línea de crédito bancaria. En una economía donde el crédito es escaso, el mismo avance obliga al importador a aumentar aún más dinero.

Un impuesto fronterizo puede tener un efecto más alto que su cantidad facial cuando se aplica en una economía subfinanciada.

El costo acumulativo para una empresa

Por consiguiente, las dificultades de las empresas libanesas no se deben a una sola variable. Soportan simultáneamente varios aumentos de costos mientras sus ventas pueden disminuir.

Factor Efecto de la empresa Guerra Menor demanda y mayor riesgo Aceite Transporte y producción más caros IVA Presión sobre precio o margen final Impuestos de importación Gastos adicionales y corrientes de efectivo Crédito bancario grave Autofinanciación de las existencias Tarifas altas o acceso difícil al préstamo Inversión tardía Electricidad inestable Utilización de soluciones privadas Inflación Salarios e insumos más caros

Un negocio saludable puede absorber uno o dos de estos shocks por un período limitado de tiempo. Sin embargo, su acumulación durante varios meses cambia su comportamiento. Aplaza el reclutamiento, reduce sus órdenes y evita inversiones inciertas a cambio.

Este comportamiento es racional para cada gerente. A nivel nacional, se vuelve recesivo. Menos inversión significa menos pedidos para proveedores, menos empleos y menos ingresos distribuidos.

La paradoja del salario público aumenta

Sin embargo, los nuevos impuestos no desaparecen completamente de la economía. Parte de sus ingresos financia la remuneración de los funcionarios públicos, militares y jubilados del sector público. Estos hogares utilizan entonces parte de este ingreso adicional para consumir.

Por consiguiente, existe un efecto de compensación. Los impuestos reducen el consumo en un lado, mientras que el mejoramiento de los ingresos públicos puede aumentar en el otro. El balance neto depende del comportamiento de los hogares y de cómo se utilizan los ingresos.

La cuestión de la distribución sigue siendo importante. El IVA afecta una base de consumo muy amplia. El aumento salarial beneficia a una categoría específica de la población. Por lo general, los hogares más pequeños gastan una mayor parte de sus ingresos en los gastos corrientes, lo que hace que los impuestos indirectos sean proporcionalmente más pesados para ellos.

Por consiguiente, el problema no es sólo la cantidad total de ingresos recaudados, sino también la forma en que se distribuyen sus costos.

Una política fiscal contracíclica difícil

En una recesión clásica, el Estado puede aceptar temporalmente un déficit para financiar la infraestructura, apoyar los ingresos y evitar una fuerte caída de la demanda. El Líbano tiene una capacidad limitada para aplicar esta estrategia.

La deuda pública sigue siendo insostenible y su reestructuración no se completa. Por lo tanto, el país no puede pedir prestado libremente a tasas aceptables. Una recuperación financiada por la creación monetaria podría amenazar la estabilidad de la libra.

El gobierno se ve obligado a buscar ingresos cuando quiere aumentar el gasto. Esta disciplina reduce el riesgo monetario pero limita severamente el multiplicador fiscal que podría apoyar la actividad.

La baja inversión pública exacerba este problema. Cuando un estado aumenta un impuesto para financiar una carretera, red eléctrica o puerto que mejora la productividad futura, parte del costo tributario se puede compensar por el crecimiento generado. Cuando la inversión sigue siendo insuficiente, este efecto es mucho más débil.

La combinación de los cuatro choques

Así pues, la recesión libanesa puede entenderse como resultado de una acumulación de limitaciones y no como efecto de una sola causa.

Motor Objetivo o origen Consecuencia recesiva Guerra Shock externo Menos turismo, consumo e inversión Política monetaria Estabilizar el libro Capacidad limitada de liquidez y recuperación Políticas presupuestarias Evita el déficit Bajo apoyo público a la demanda Tributación Gastos de financiación Obtención de márgenes de potencia y presión Sistema bancario Mantener hojas de equilibrio frágiles Crédito extremadamente bajo Inflación importada Petróleo y logística Ingresos reales

Sin embargo, sería incorrecto distribuir arbitrariamente los 6,4 puntos de contracción entre estos factores. Los datos disponibles no sugieren que los impuestos expliquen un punto del PIB o que la restricción monetaria explica dos. Esto requeriría un modelo macroeconómico detallado para aislar cada choque.

La conclusión económica es más cautelosa. La guerra explica una parte importante de la inversión observada en 2026, pero actúa sobre una economía cuya demanda, financiación e inversión ya estaban severamente limitadas. Las elecciones monetarias y fiscales reducen ciertos riesgos, especialmente el de un nuevo colapso monetario, al tiempo que limitan la capacidad del país para absorber una nueva recesión.

Los hogares sufren un verdadero estancamiento

Para los hogares, la consecuencia más importante no es el propio PIB. Se encuentra en la combinación de ingresos, empleo y precio.

Con una inflación promedio esperada del 17,5%, un empleado cuyo ingreso sigue sin cambiar pierde una parte significativa de su poder adquisitivo real. Incluso un aumento nominal del 10% no es suficiente para compensar completamente los aumentos de precios de esta magnitud.

Las familias entonces reducen los gastos considerados transportables. Se pueden posponer restaurantes, ocio, equipo, ropa, reparaciones y algunos cuidados. Los hogares favorecen la alimentación, la vivienda, la electricidad y el transporte.

Sin embargo, cada ahorro familiar se convierte en un ingreso perdido para un negocio. Este es el mecanismo del multiplicador recesivo. Una disminución inicial del consumo se extiende gradualmente por todo el tejido económico.

El empleo puede deteriorarse sin una explosión estadística del desempleo

El mercado de trabajo libanés tiene un fuerte componente oficioso. El deterioro económico no produce necesariamente un aumento dramático del desempleo oficial.

Un empleado puede mantener su trabajo pero trabajar menos días. Una empresa puede reducir las comisiones, eliminar horas extraordinarias o congelar el reclutamiento. El empleo estacional puede no ser renovado.

El principal riesgo es el aumento del número de trabajadores pobres. Estas personas siguen siendo económicamente activas pero su ingreso real disminuye más rápido que sus gastos esenciales.

El turismo, el catering, el comercio, la agricultura y la construcción se encuentran entre los sectores más vulnerables. Su actividad depende directamente del nivel de confianza, viajes, inversión e ingresos desechables.

Los riesgos de pobreza aumentan

La recesión de 2026 llegó cuando varios indicadores sociales comenzaron a estabilizarse. La nueva combinación de inflación, desplazamiento de población y disminución de la actividad puede interrumpir esta mejora.

Los hogares más pequeños son particularmente vulnerables a los impuestos indirectos y a la inflación alimentaria o energética. Tienen pocos ahorros y dedican gran parte de sus recursos a las necesidades básicas.

Cuando un hogar pierde unos pocos cientos de dólares de ingresos anuales, las consecuencias no se limitan a una caída en comodidad. Puede reducir gastos médicos, consumo de proteínas, viajes o algunos gastos educativos.

La recesión se convierte entonces en un problema de capital humano. Una crisis prolongada afecta no sólo al nivel de vida actual, sino también a la salud, la educación y la productividad futura de la población.

2027: el rebote dependerá más de la reforma que de la cesación del fuego

Una mejora segura podría causar un repunte estadístico en 2027. El turismo podría regresar, la diáspora podría volver más durante el verano y se podrían reactivar algunas inversiones suspendidas.

Pero este rebote sólo será sostenible si los otros frenos también comienzan a desaparecer. La prioridad económica sería restaurar un sistema bancario capaz de financiar empresas sin recrear los desequilibrios que precedieron a 2019.

La segunda condición es la política presupuestaria. El Líbano debe preservar la disciplina de las cuentas, pero tendrá que cambiar gradualmente más gasto hacia la inversión productiva, la infraestructura y la protección social específica.

La tercera se refiere a la política monetaria. Mientras la confianza en la moneda siga siendo frágil, el Banco del Líbano no podrá aplicar una política altamente expansionista. Por consiguiente, la mejor manera de ampliar gradualmente su espacio normativo sería restablecer la credibilidad bancaria y presupuestaria en lugar de regresar a la creación monetaria.

En un escenario favorable, la cesación duradera de las hostilidades, la reconstrucción con financiación externa, la recapitalización de los bancos y el retorno gradual del crédito permitiría una recuperación relativamente rápida. En un escenario intermedio, el turismo abandonaría, pero la inversión seguiría siendo baja, lo que produciría un crecimiento basado principalmente en el consumo.

El peor escenario sería una guerra prolongada con un sistema bancario todavía paralizado y una carga tributaria creciente para financiar las necesidades inmediatas del estado. El Líbano correría el riesgo de entrar en una nueva fase de estancamiento, donde la economía seguirá funcionando principalmente en efectivo y mediante transferencias externas, sin ninguna reconstrucción real de su capacidad productiva.

La cuestión central después del descenso esperado del 6,4% no es sólo cuando la guerra se detendrá. Se trata de determinar si, en un momento en que el choque de seguridad disminuirá, el Líbano tendrá un sistema bancario capaz de prestar, un presupuesto capaz de invertir y una política fiscal suficientemente equilibrada para evitar sofocar la recuperación que tratará precisamente de producir.