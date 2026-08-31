Berri: Israel ve discordia en Líbano

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El Presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, acusó a Israel el lunes 31 de agosto de intentar provocar la discordia interna en el Líbano en lugar de atacar solamente a Hezbollah y su arsenal. En un discurso con motivo del 48o aniversario de la desaparición de Imam Moussa Sadr, el líder del movimiento Amal vinculó esta amenaza a las tensiones políticas internas, las negociaciones con Israel y los debates sobre el futuro institucional del país. También defendió al ejército libanés y rechazó cualquier interrogatorio del acuerdo de Taif.

El Presidente del Parlamento, Nabih Berri, coloca ahora el riesgo de conflicto interno en el centro de su diagnóstico de la estrategia israelí en el Líbano. En su discurso del lunes 31 de agosto, dijo que Israel no sólo estaba tratando de debilitar a Hezbolá militarmente o lograr su desarme. Le da un objetivo más amplio: provocar « discordancia » dentro del país.

« Israel no ataca a Hezbolá y sus armas, ni al movimiento Amal, ni a la comunidad chiíta. Lo que busca es discordia », dijo Nabih Berri. Este es uno de los principales mensajes políticos de su discurso en el aniversario de la desaparición de Moussa Sadr.

El término utilizado se refiere, en el vocabulario político libanés, al riesgo de confrontaciones entre comunidades o grupos políticos. En un país marcado por la guerra civil de 1975 a 1990, esta referencia es particularmente relevante. Nabih Berri consagra así las tensiones actuales con Israel en una cuestión interna directa: la preservación de la estabilidad política e institucional del Líbano.

Berri acusa a Israel de buscar discordia

Por consiguiente, el Presidente de la Sala no describió el conflicto actual como un enfrentamiento limitado entre Israel y Hezbolá. Él rechazó explícitamente esa lectura.

Su mensaje viene cuando el tema de las armas de Hezbollah permanece en el corazón de las relaciones de poder político y diplomático. In particular, Israel makes its withdrawal conditional on measures concerning the arsenal of the Shiite movement. Al mismo tiempo, las autoridades libanesas están bajo presión para restaurar el monopolio de armas del Estado y extender la plena autoridad del ejército.

Berri considera, sin embargo, que la presión israelí no puede estar aislada de sus consecuencias sobre el equilibrio interno del Líbano. Al afirmar que ni Hezbolá, Amal ni siquiera la comunidad chiíta son el verdadero propósito de la estrategia israelí, cambia el debate hacia el riesgo de confrontación entre el Líbano.

Esta posición extiende las advertencias que ya había emitido contra las tensiones denominacionales. El 27 de junio, el Presidente del Parlamento exhortó a los libaneses a no caer en la trampa de la discordia sectaria.

El discurso del 31 de agosto va más allá. Asocia directamente esta amenaza con los objetivos que presta a Israel.

Esta lectura también tiene lugar en un contexto de profundo desacuerdo sobre cómo abordar la cuestión de las armas. Parte de la dirección libanesa pide al Estado que imponga sin demora su monopolio militar. Por el contrario, Hezbollah y sus aliados sostienen que esta cuestión debe tratarse en un marco nacional y que no puede separarse de las operaciones israelíes y el mantenimiento de posiciones israelíes en el territorio libanés.

Siete rondas de interminables negociaciones de guerra

Nabih Berri también utilizó el registro de negociaciones para apoyar su acusación. Según él, los debates iniciados no redujeron la presencia israelí en el Líbano.

« Después de siete rondas de negociaciones, la zona ocupada se expandió e Israel continúa su guerra », dijo.

Esta declaración está dirigida directamente a la eficacia del proceso de negociación sobre la situación en el sur del Líbano. Berri ya había advertido contra el principio de las negociaciones mientras continuaban las operaciones militares israelíes.

El Presidente del Parlamento mantiene esta posición. Afirma haber ejercido su « derecho democrático » rechazando el acuerdo marco y recuerda que advirtió contra las negociaciones con Israel « bajo fuego ».

La cuestión es fundamental para el actual equilibrio de poder. Los debates deberían ayudar teóricamente a establecer arreglos de seguridad para la retirada israelí y el restablecimiento de la autoridad del Estado libanés en el Sur. Pero todavía hay profundas diferencias en el orden en que deben tomarse estas medidas.

Berri ha estado defendiendo desde hace varias semanas una secuencia en la que el cese de las operaciones israelíes y el retiro de las fuerzas israelíes ocupan un lugar preventivo o decisivo. Teniendo esto en cuenta, pedir al Líbano que resuelva unilateralmente la cuestión de las armas de Hezbolá a medida que continúen las operaciones y la presencia israelíes cambiaría el equilibrio de obligaciones.

Su discurso del 31 de agosto sitúa ahora este desacuerdo dentro de un marco aún más sensible: cualquier presión externa que acentúe las divisiones internas podría, según su razonamiento, alimentar la discordia buscada por Israel.

Ejército libanés en el centro de la línea de Berri

Al mismo tiempo, Nabih Berri prestó apoyo explícito al ejército libanés. Rechazó cualquier cuestionamiento de su papel mientras que la institución militar ocupaba una posición central en los arreglos de seguridad examinados para el Sur.

« Rechazamos categóricamente cualquier cuestionamiento del papel del ejército como institución nacional », dijo. Lo describió como el protector de las esperanzas y aspiraciones del Líbano.

Esta defensa del ejército complementa su advertencia sobre las divisiones internas. Por lo tanto, Berri busca distinguir dos cuestiones que tienden a superponerse en el debate político: el apoyo a la institución militar y el desacuerdo sobre las condiciones políticas o diplomáticas en que debe llevar a cabo sus tareas.

Se pide al ejército que refuerce su autoridad en las zonas del Sur afectadas por los arreglos de seguridad. Sin embargo, esta misión sigue siendo especialmente sensible cuando las fuerzas israelíes siguen operando o manteniendo su presencia en ciertas zonas.

Por lo tanto, el papel confiado al ejército excede la dimensión militar. Afecta directamente el principio del monopolio estatal de la fuerza, pero también la capacidad de las instituciones libanesas para aplicar los arreglos sin que se introdujera en un enfrentamiento interno.

Es precisamente esta hipótesis que el discurso de Berri busca descartar.

Taif se opuso a escenarios de partición y federalismo

El Presidente del Parlamento vinculó su advertencia contra la discordia a la defensa de la arquitectura institucional del Líbano. Reafirma su compromiso con el Acuerdo de Taif, que sirve de base para el arreglo político que termina la guerra civil.

» Confirmamos nuestro compromiso con el acuerdo de Taif y rechazamos cualquier otro proyecto », dijo Berri.

Se centró en propuestas de partición o federalismo. Según él, « cualquier llamada a la partición o al federalismo es incompatible con el acuerdo de Taif » y constituye « una aventura que amenaza la existencia del Líbano ».

Estas declaraciones dan una dimensión interna precisa a su acusación contra Israel. El riesgo mencionado no es sólo el de confrontaciones ad hoc entre partidos políticos o comunidades. Berri también advierte contra la fragmentación política o territorial del país.

El federalismo se debate periódicamente en el Líbano, en particular en algunos sectores que consideran que el actual sistema político es incapaz de resolver crisis institucionales y comunitarias. Berri rechaza esta opción situándola en el mismo conjunto de riesgos que la partición.

Así pues, mantuvo a Taëf como referencia política. El acuerdo de 1989 reorganizó el reparto del poder y allanó el camino para el fin de la guerra civil. Para Berri, dejar este marco en el período actual crearía un riesgo adicional en un momento en que las tensiones militares y diplomáticas ya están debilitando al país.

Berri rechaza los acuerdos de soberanía

El Presidente del Parlamento también ha emitido una advertencia sobre acuerdos o arreglos que pueden afectar a las prerrogativas soberanas del Líbano.

« La fase actual, con sus riesgos existenciales, no da a nadie el derecho a actuar en cualquier asunto soberano bajo ningún pretexto », dijo.

Berri mencionó explícitamente la hipótesis de un acuerdo marco, pero también la de « anexiones secretos » u otros dispositivos.

Esta declaración se presenta en un contexto en que las modalidades de los arreglos de seguridad con Israel son objeto de considerable controversia. Entre las deliberaciones figuraban las garantías necesarias en el Líbano, la función del ejército, la retirada israelí y el mecanismo para supervisar el cumplimiento de los compromisos.

Por consiguiente, el Presidente del Parlamento establece un límite: ningún mecanismo negociado puede, a su juicio, hacer posible decidir cuestiones soberanas sin respetar las instituciones y los equilibrios políticos libaneses.

Esta posición se une a su argumento principal. Si las decisiones de seguridad del país se convierten en una fuente de fractura entre los libaneses, podrían agravar las tensiones que Berri dice que quiere prevenir.

El Sur como responsabilidad de los Estados

El líder de Amal finalmente insistió en el estado del sur del Líbano. Afirmó que esta región es « una parte integral del Líbano » y que su protección no es sólo la responsabilidad de sus habitantes o de los grupos políticos que tienen una fuerte presencia allí.

Para Berri, la responsabilidad recae en el Estado.

This responsibility concerns the preservation of the territory and its population, but also the reconstruction of areas affected by fighting and destruction.

Este es un punto importante en su discurso. Al hacer de la reconstrucción una responsabilidad nacional, Berri rechaza implícitamente que el Sur debe ser tratado como un asunto específico para la comunidad chiita, Hezbollah o el movimiento Amal.

Este enfoque se une directamente a su advertencia contra la discordia. El Presidente del Parlamento trata de presentar la suerte del Sur como cuestión nacional a fin de evitar una lectura comunitaria del conflicto con Israel.

La destrucción, el desplazamiento y las dificultades de regreso de los habitantes siguen ejerciendo gran presión sobre esta región. La restauración de la infraestructura y la vivienda también condiciona la posibilidad de un retorno sostenible a varias localidades.

El aniversario de Moussa Sadr como cuadros políticos

La elección del 31 de agosto da un enfoque especial al discurso. Nabih Berri habló con motivo del 48o aniversario de la desaparición de Imam Moussa Sadr y sus dos compañeros en un viaje a Libia en 1978.

Moussa Sadr, fundador del movimiento Amal y principal figura de la comunidad chií libanesa, también ha incluido su acción política en defensa del pueblo del Sur y en la participación del Estado en su desarrollo y protección.

Cuarenta y ocho años después de su desaparición, su destino sigue sin resolverse.

Berri utilizó esta conmemoración para enviar un mensaje que supera así las filas de Amal. Su discurso vincula la defensa del Sur, el papel del ejército, el acuerdo de Taif y el rechazo de la partición en torno a la misma prioridad: evitar que la confrontación con Israel se convierta en confrontación entre el Líbano.

En este sentido, el enfoque « discord » de Israel es el corazón político de su intervención. Es equivalente a considerar que la gestión de las tensiones internas es ahora parte integrante del enfrentamiento en curso.

El siguiente paso será en el campo diplomático. Las discusiones sobre los arreglos de seguridad deben continuar, mientras que todavía hay desacuerdo completo sobre el retiro israelí, las operaciones militares y el archivo de armas de Hezbollah. Berri puso su curso por delante de los próximos plazos: se negó a negociar que, a su juicio, afectaría a la soberanía o expondría al Líbano a una brecha interna.