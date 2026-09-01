Puerto, bancos, moneda: Líbano colapsó tres veces

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4 de agosto de 2020. Hay un incendio en un almacén en el puerto de Beirut, que contiene más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio almacenados allí durante seis años, sin medidas de seguridad. La explosión mata a más de 200 personas, lastima a más de 7.000, destruye barrios enteros

Cinco años después, ningún funcionario superior fue condenado. The judicial investigation has been blocked, on several occasions, by the very persons it was intended to interview.

Un año antes de la explosión, en 2019, la economía libanesa colapsó. El libro pierde más del 90% de su valor. Los bancos cierran, luego reabrin bloqueando el acceso a las cuentas — depósitos de vida, congelados durante la noche. Más de la mitad de la población está por debajo del umbral de pobreza

El puerto. Bancos. Cambio. Tres colapsos. Cero responsable. Desde 1991, es el mismo escenario: la amnistía primero, nunca explicar. Un país no colapsa tres veces por accidente.

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