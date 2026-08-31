Moussa Sadr: nueva pista acusa a Gaddafi

- Advertisement -

11

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Cuarenta y ocho años después de la desaparición de Imam Moussa Sadr en Libia, una nueva versión afirma que Muammar Gaddafi personalmente disparó a dos personas el 31 de agosto de 1978, antes de matar a sus dos compañeros. Presentada por el investigador e historiador iraquí Hamid Abdullah, esta historia se basa en la información supuestamente recogida por los servicios iraquíes de una fuente libia. Abdullah declara sobre todo que dos documentos que podrían apoyar esta ruta todavía existirían en Iraq. Sin embargo, estas reclamaciones no se han establecido judicialmente y los desafíos familiares de Moussa Sadr varios elementos.

Un nuevo camino está reviviendo uno de los casos más sensibles de la historia contemporánea del Líbano. El investigador iraquí, historiador y mediador Hamid Abdullah afirma que Muammar Gaddafi mismo mató al imam Moussa Sadr en Trípoli, Libia, el 31 de agosto de 1978.

According to the account presented in his programme « Tilka al-Ayyam », the former Libyan leader reportedly shot two bullets in the chest of the Shiite dignitary after a violent altercation in Bab al-Aziziya. The two men accompanying Moussa Sadr, Sheikh Mohammad Yaacoub and journalist Abbas Badreddine, were later reportedly killed on Gaddafi’s orders.

Pero el elemento potencialmente más importante presentado por Hamid Abdullah se refiere a pruebas documentales. The researcher claims that two documents related to the case would have escaped destruction and would still be hidden in Iraq by former Iraqi intelligence personnel.

Sin embargo, ninguno de estos documentos se hizo público en el material disponible. Por lo tanto, su autenticidad no puede establecerse de forma independiente. La cuenta de Abdullah debe, en esta etapa, ser considerada como un camino a ser revisado y no como una reconstitución definitiva de la desaparición de Moussa Sadr.

Moussa Sadr: dos documentos estarían escondidos en Irak

Hamid Abdullah afirma que los antiguos servicios de inteligencia iraquíes habían establecido un expediente sobre la desaparición de Moussa Sadr y sus compañeros. Se dice que algunas de estas informaciones han sobrevivido a las convulsiones políticas en Irak.

Según él, dos piezas son particularmente importantes.

La primera es una carta dirigida a Muammar Gaddafi por un hombre llamado Hosni al-Ahrari. The latter reportedly confirmed the execution of the order to bury the bodies of Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub and Abbas Badreddine.

La segunda se refiere al envío de tres oficiales libios a Roma unos días después de la desaparición de los tres hombres. This mission was allegedly part of an operation to make an Italian false track.

El alcance de estos documentos sería considerable si fueran encontrados, autenticados y confrontados con las pruebas ya reunidas en el caso. Podrían proporcionar orientación sobre dos cuestiones centrales que no habían sido contestadas desde 1978: lo que sucedió con los tres hombres en Libia y cómo el régimen de Gaddafi entonces intentó ocultar su destino.

However, Hamid Abdullah does not present his account as the final closure of the case. Reconoce que la información debe verificarse y compararse con otros testimonios, documentos e investigaciones acumuladas durante casi medio siglo.

Esta precaución es esencial. The alleged existence of documents in Iraq does not in itself constitute proof of their content or autentity.

Fuente libia reclutada por inteligencia iraquí

La historia de Abdullah describe una larga cadena de transmisión de información.

Su punto de partida sería Salim al-Hajani, antiguo coronel libio y baast que había solicitado asilo político en Bagdad. He reportedly informed the Iraqi intelligence services that a senior Libyan external security official, Mohammad Ahmad al-Adl, held sensitive information about the Gaddafi regime.

The Iraqi services then reportedly organized a meeting with al-Adl at the Iraqi embassy in Tunis.

Según esta versión, el funcionario libio se convirtió posteriormente en fuente de inteligencia iraquí. He reportedly provided various information on the functioning of the Gaddafi regime, including information on the fate of Moussa Sadr.

Sin embargo, la fuente inicial de su cuenta añade un grado adicional a la cadena de testimonios. Al-Adl mismo reportedly obtained the details of a woman belonging to Gaddafi’s personal custody.

Por lo tanto, la información presentada hoy no procede del testimonio público de una persona que afirma haber asistido directamente a toda la etapa. They reportedly followed several intermediaries before being recorded by Iraqi intelligence.

Esto requiere precaución especial en la evaluación de la narrativa.

Una disputa sobre el Libro Verde

Hamid Abdullah también explica el supuesto conflicto entre Moussa Sadr y Muammar Gaddafi.

En ese momento, el régimen libio apoyó financieramente a varias organizaciones en el Líbano y luego se sumió en la guerra civil. Según esta cuenta, el movimiento Amal fue uno de los beneficiarios de esta política.

Al mismo tiempo, Gaddafi trató de difundir en el extranjero su « Papel Verde », en el que explicó su concepción política y social. Se habían enviado copias al Líbano.

Moussa Sadr habría leído uno.

According to the information reported by Abdullah, the Shiite dignitary privately expressed an extremely negative judgement on the work and its author. La inteligencia libia, supuestamente infiltrada en el movimiento Amal, registró esta conversación antes de transmitir su contenido a Gaddafi.

Sería este episodio que hubiera alimentado la ira del líder libio.

De nuevo, esta secuencia se basa en la historia presentada por el investigador iraquí. No hay registro para establecer públicamente la existencia de esta conversación en esta etapa de la información disponible.

La historia de un encuentro fatal el 31 de agosto de 1978

Moussa Sadr llegó a Libia el 25 de agosto de 1978 con Sheikh Mohammad Yaacoub y el periodista Abbas Badreddine.

According to Hamid Abdullah’s reconstitution, Gaddafi reportedly requested to meet with Imam alone on 31 August in Bab al-Aziziya, a complex that was one of the Libyan power centres.

Se dijo que el líder libio había preguntado directamente sobre lo que había oído sobre el Libro Verde.

Moussa Sadr reportedly confirmed his judgment and explained to his interlocutor that the book contained no theory or idea of real value.

La confrontación entonces degeneraría.

Gaddafi, al parecer, insultó violentamente a su invitado y fue tomado de su turbante religioso, que presuntamente lanzó al suelo. He also allegedly accused Moussa Sadr of being an « Israeli » agent.

Según Abdullah, el dignatario habría permanecido tranquilo y respondió a Gaddafi que su destino sería el infierno.

The Libyan leader reportedly ordered his guards to stop Moussa Sadr and take him away.

Es en este momento que la acusación más seria hecha por el investigador iraquí miente.

Gaddafi habría disparado dos veces contra Moussa Sadr

According to this version, Gaddafi reportedly followed the men who took Moussa Sadr and called Hosni al-Ahrari.

The Libyan leader then reportedly pulled out his own gun and fired twice into the chest of l.

He reportedly handed over the weapon to al-Ahrari and ordered him to kill Sheikh Mohammad Yaacoub and Abbas Badreddine as well. Los dos hombres ya habrían sido atados y llevados a otro lugar.

Hamid Abdullah afirma por tanto que las tres desapariciones fueron el resultado de una decisión de ejecutarlas al más alto nivel del régimen libio, ya que Gaddafi mató personalmente a Moussa Sadr.

Esta versión proporciona una respuesta clara a una pregunta que ha permanecido oficialmente sin resolver desde 1978. Pero sigue siendo una denuncia hasta que los elementos materiales mencionados sean producidos y autenticados.

También difiere de varias suposiciones hechas durante las décadas sobre la prolongada detención de Moussa Sadr después de su desaparición pública.

The three bodies were reportedlybury in Bir al-Ghanam

Después de los tres presuntos asesinatos, el régimen debería haber destruido los cuerpos.

Según Abdullah, Hosni al-Ahrari fue ordenado para transportar los restos de Moussa Sadr y sus dos compañeros a la región Bir al-Ghanam de Libia para su entierro.

Esta ubicación es uno de los elementos más concretos de la nueva pista.

Si los documentos auténticos o el testimonio independiente confirmaran esta indicación, Bir al-Ghanam podría convertirse en un punto importante de cualquier nueva investigación.

El investigador iraquí afirma precisamente que uno de los dos documentos que dice que aún está presente en Iraq estaría vinculado a esta operación. Esta sería la confirmación a Gaddafi por Hosni al-Ahrari después del entierro de los tres cuerpos.

Sin embargo, en esta etapa no se ha informado de ningún descubrimiento material para confirmar la presencia de los restos en esta esfera.

Una operación habría creado la ruta de Roma

La nueva versión no se detiene en los presuntos asesinatos. También busca explicar por qué Italia estaba en el corazón de las primeras versiones sobre el destino de Moussa Sadr.

After removing the bodies, the Libyan services reportedly organized an operation to make it appear that the three men had left Libya alive.

Agents reportedly used the passports of Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub and Abbas Badreddine. Three members of the services were reportedly sent to Italy to make themselves known to them and to create administrative traces corresponding to a trip to Rome.

Tickets were reportedly purchased on a Tripoli-Rome-Beirut route.

El objetivo habría sido transferir la responsabilidad por su desaparición de Libia.

La segunda pieza de la que Hamid Abdullah habla es esa misión. Supondría enviar a tres oficiales libios a Roma después de la desaparición.

Esta parte de la historia se une a una parte antigua del archivo: el régimen de Gaddafi afirmó que Moussa Sadr y sus compañeros habían dejado Libia para Italia. However, Italian investigations had not established that the three men had actually entered Italian territory.

La familia de Moussa Sadr impugna la historia

La publicación de esta nueva versión no removió las diferencias sobre el destino de imam.

Hamid Abdullah mismo informó un mensaje recibido de Sadreddine al-Sadr, hijo de Moussa Sadr y director del Imam Sadr Center.

According to the Iraqi researcher, Sadreddine al-Sadr challenged the information presented in the broadcast and considered that many of them did not correspond to reality.

Esta reacción es importante porque prohíbe presentar la versión iraquí como un hecho adquirido.

La familia y los funcionarios responsables del caso han defendido durante mucho tiempo la afirmación de que Moussa Sadr y sus compañeros fueron secuestrados en Libia y continuaron buscando información para determinar su destino.

Hamid Abdullah respondió a estas reservas destacando la edad que hoy sería Moussa Sadr, nacida en 1928. Sin embargo, este argumento no constituye prueba de las circunstancias de su desaparición o muerte.

El punto que podría cambiar el archivo es en otro lugar: en los archivos.

Buscar documentos se convierte en la cuestión central

Casi medio siglo después de los hechos, la nueva vía iraquí sólo podrá tomar una dimensión probatoria si se encuentran las piezas mencionadas por Hamid Abdullah.

El primero debe, según su cuenta, establecer que una orden para enterrar los tres cuerpos fue ejecutada. El segundo documentaría la operación en Italia para crear la aparición de una salida de Moussa Sadr y sus compañeros de Libia.

Su descubrimiento no bastaría automáticamente para establecer los hechos. Su procedencia, fecha, autores, cadena de conservación y autenticidad deben determinarse aún más. Su contenido debe entonces ser confrontado con los archivos libios, italianos, libaneses e iraquíes y las investigaciones judiciales ya realizadas.

La fecha elegida para la liberación de este caso le da una resonancia especial. On 31 August each year in Lebanon, Moussa Sadr, Mohammad Yaacoub and Abbas Badreddine disappeared. En 2026, han pasado 48 años desde su desaparición en Libia.

La cuenta de Hamid Abdullah ahora proporciona nombres, un presunto lugar de entierro y especialmente el rastro de dos documentos que todavía están disponibles. Hasta que estas piezas sean producidas y evaluadas, seguirán siendo la promesa principal, pero también la principal desconocida, de esta nueva versión del caso Moussa Sadr.