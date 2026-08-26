Líbano del Sur: Israel acusado de « tierra quemada »

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Al menos160 kilómetros cuadrados de tierra quemada en el sur del Líbano desde octubre de 2023 como resultado de las actividades militares israelíessegún datos del Consejo Nacional Libanés de Investigación Científica (CNRS). La mitad de la zona afectada sería agrícola. Después de que se quemaron 85 km2 durante la guerra de 2023-2024, se han quemado otros 75 km2 desde el estallido del conflicto en 2026, de los cuales 3,5 km2 después del acuerdo alcanzado en junio. El gobierno libanés acusa ahora a Israel de aplicar una « política de tierra acorazada », mientras que la ministra de Medio Ambiente Tamara Elzein habla de « ecocidio ». Los incendios causados por los bombardeos, la vegetación arrancada, los olivares destruidos y el acceso retardado de los bomberos convierten los daños militares en una crisis ambiental cuyas consecuencias podrían durar décadas.

160 km2 de terreno quemado en el sur del Líbano

Las cifras dan la medición de la destrucción. El CNRS libanés estima que160 km2o16.000 hectáreasáreas quemadas desde el estallido de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en octubre de 2023. Alrededor de la mitad de ellas son tierras agrícolas, potencialmente cercanas a8.000 hectáreas de cultivos, huertos y tierras cultivadas.

La destrucción tuvo lugar en varias fases. Según Chadi Abdallah, director de CNRS, sobre8.500 hectáreas, o 85 km2, había quemado durante la guerra de 2023-2024. Desde la reanudación del conflicto en 2026, algunos7.500 hectáreas adicionales, o 75 km2, fueron quemados. Entre ellos, sobre350 hectáreas quemadas después del acuerdo israelí-libanés de juniopese a la disminución de la intensidad de las hostilidades.

Estos datos no solo identifican incendios naturales observados durante un verano marcado por temperaturas extremas. Los científicos libaneses vinculan las zonas afectadas con las actividades militares israelíes. Las imágenes satelitales comparan las zonas preoperadas con tierras quemadas, deforestadas o perturbadas después del bombardeo y la respuesta terrestre.

Las principales cifras de destrucción

Indicador Datos Superficie quemada desde octubre 2023 160 km2 Equivalente en hectáreas 16.000 ha Parte estimada de la tierra agrícola aproximadamente 50% Zona agrícola potencialmente afectada aproximadamente 8 000 ha Superficie quemada durante la guerra de 2023-2024 8 500 ha Surface quemado desde el estallido del conflicto en 2026 7.500 ha Superficie quemada después del acuerdo de junio 2026 350 ha Olivier se desgarró en un pueblo en agosto 600

Estas cifras no cubren necesariamente todos los daños ambientales. La destrucción causada por bulldozers, gruñidos de árboles, degradación del suelo y daños a los ecosistemas no equivalen a zonas quemadas. Por lo tanto, el equilibrio ecológico real puede superar el de los únicos incendios detectados.

Fuegos ahora más profundos en el territorio

La geografía de incendios también ha cambiado. Durante los enfrentamientos de 2023 y 2024, los incendios relacionados con las operaciones militares permanecieron concentrados principalmente en la banda fronteriza. Según el CNRS, se han propagado desde el estallido de hostilidades en 2026.

Shadi Abdallah acusa al ejército israelí de quemar tierra « sistemáticamente ». Según él, la destrucción tiende a crear una zona de amortiguación libre de « casas, habitantes y el medio ambiente natural ». Esta interpretación es coherente con las acusaciones políticas formuladas por las autoridades libanesas, pero Israel rechaza la idea de una política deliberada dirigida al medio ambiente.

Sin embargo, las observaciones sobre el terreno muestran una importante concentración de incendios en las zonas en que operan las fuerzas israelíes. Durante el mes de agosto, se observaron varios incendios dentro o cerca de la zona que Israel presenta como una « zona de seguridad », a unos diez kilómetros dentro del territorio libanés a lo largo de la frontera.

Esta presencia militar también complica la lucha contra las llamas. Los bomberos libaneses no pueden intervenir sistemáticamente en zonas cercanas a las posiciones israelíes. A veces tienen que esperar a una coordinación segura antes de acercarse a los incendios.

En Houla, « quemaron todo »

Las estadísticas por satélite tienen una dimensión concreta en las aldeas fronterizas. Haidar Qoteish, 36, padre de cuatro, observa desde Shaqra la tierra de su aldea de Houla, a unos cinco kilómetros de distancia y actualmente bajo control militar israelí.

« Lo quemaron todo. Vemos que los campos son completamente negros », dice. Según él, las parcelas que no quemaban a veces estaban molestas por las excavadoras.

Para los propietarios, la pérdida no se limita a una cosecha anual. Los huertos y olivares son capital agrícola acumulado durante varias décadas. Un árbol adulto destruido no puede ser reemplazado económicamente por la mera plantación de un árbol joven.

Esta diferencia distingue los daños ambientales de alguna destrucción de propiedades. Una casa puede ser reconstruida teóricamente cuando la seguridad y las condiciones financieras lo permiten. Un antiguo olivar, una zona forestal o un ecosistema mediterráneo tarda años o incluso décadas en recuperar un estado comparable.

« Las casas destruidas pueden ser reconstruidas en un año, pero los árboles no crecen », dice Qoteish.

Bombas, drones y municiones acusadas de disparo

La defensa civil libanesa afirma que observa directamente el vínculo entre ciertas operaciones militares y el estallido de incendios. Hussein Fakih, Oficial de Defensa Civil de la región de Nabatiyah, informa que desde julio sus equipos han visto incendios dentro y cerca de zonas donde se encuentran las fuerzas israelíes.

Atribuyó algunas salidas de incendios a los bombardeos y drones israelíes. También se refirió al uso de municiones y submuniciones fosforadas en ciertos sectores.

El fósforo blanco ya había generado una importante controversia ambiental y humanitaria durante los enfrentamientos anteriores. Esta sustancia se enciende en contacto con el oxígeno y puede causar incendios cuando cae en tierra vegetada. Su uso no está prohibido en todas las circunstancias por el derecho internacional, pero su utilización en zonas civiles o próximas está sujeta a las normas que protegen a las poblaciones de los efectos de las armas incendiarias.

La posible presencia de restos explosivos añade otro riesgo. Las tierras afectadas pueden seguir siendo peligrosas después de que se hayan extinguido los incendios, lo que dificulta que los agricultores, los equipos y los servicios ambientales evalúen los daños.

Kfar Shuba, un incendio de última hora

Kfar Shuba ilustra las consecuencias de esta combinación de incendios y restricciones militares. La localidad está en contacto con la zona controlada por Israel. Según su alcalde, Qassem al-Qadri, un ataque israelí en agosto provocó un incendio que se extendió sobre una vasta zona, en su mayoría boscosa.

Los habitantes trataron de luchar contra las llamas. Sin embargo, los equipos especializados no podían acceder inmediatamente al sector debido a los procedimientos de coordinación en zonas cercanas a las posiciones israelíes. They were to obtain a green light under the mechanism for monitoring the cease of hostilities agreement.

Según Hussein Fakih, esta autorización sólo llegó al día siguiente. En ese momento, dijo, el fuego ya había quemado todo.

El problema a veces comienza antes de que las llamas se vayan. En Kfar Shuba, los propietarios de tierras cerca de las posiciones israelíes son reacios a realizar el trabajo preventivo habitual, como cepillar y limpiar la vegetación seca. Temen que se acerquen a zonas cuyos límites militares no saben exactamente.

El alcalde subraya esta incertidumbre. Israel evoca una « zona segura », pero los habitantes dicen que no saben exactamente dónde comienza y dónde se detiene. Esta falta de límites claramente identificables reduce su capacidad para mantener sus tierras y prevenir incendios.

Nawaf Salam acusa a Israel de « tierra ardiente »

Ante la magnitud del daño, las autoridades libanesas han reforzado su vocabulario. El Primer Ministro Nawaf Salam acusa a Israel de dirigir un« política de la tierra quemada »en el sur del Líbano.

La expresión se refiere no sólo a los incendios. Incluye demoliciones de edificios, el uso de bulldozers, la acumulación de árboles y la destrucción de condiciones materiales que permiten a la gente regresar a los pueblos fronterizos. Varias localidades sufrieron operaciones de explosión y demolición en paralelo con los bombardeos.

Por consiguiente, para Beirut la cuestión es la misma posibilidad de restablecer la vida civil sostenible en las zonas afectadas. Destruir un hogar causa desplazamiento inmediato. Delimitar la tierra agrícola, los huertos y los bosques simultáneamente puede impedir el regreso económico de una familia mucho después del fin de las operaciones militares.

Esta dimensión es particularmente importante en el sur, donde la agricultura familiar se basa en olivos, árboles frutales, tabaco y diversos cultivos locales. La tierra es una fuente de ingresos y un componente del patrimonio intergeneracional.

Tamara Elzein denuncia « ecocide »

El Ministro del Medio Ambiente del Líbano Tamara Elzein va más allá. Describe la destrucción ambiental como« ecocide »y acusa al ejército israelí de quemar deliberadamente partes del territorio libanés.

El término tiene una fuerte importancia política y jurídica, aunque su caracterización en el derecho internacional sigue debatida y no corresponde automáticamente a un delito reconocido en todas las jurisdicciones. Su utilización por el Ministro tiene por objeto subrayar la naturaleza masiva y duradera del daño encontrado.

In particular, environmental authorities are seeking to document such destruction through satellite imagery and field surveys. Esta documentación se utiliza para medir superficies quemadas, así como para monitorear cambios en la cubierta vegetal.

Las imágenes estudiadas por el CNRS muestran una vez zonas verdes sin vegetación. Algunas transformaciones resultan de incendios, mientras que otras corresponden a operaciones de bulldozing o grubbing.

600 olivos arrancados de un pueblo

Los incendios representan sólo parte del problema. En agosto, las fuerzas israelíes fueron arrebatadas600 olivos en un solo pueblo en el sur del LíbanoAccording to information from the Lebanese National Information Agency.

El impacto de tal operación supera el número de árboles destruidos. Un olivo puede producir durante décadas y sobrevivir siglos. En las zonas rurales libanesas, los olivares son patrimonio familiar y recursos agrícolas.

El gruñido destruye inmediatamente la capacidad productiva de la trama. El replantamiento no permite que el rendimiento perdido sea recuperado rápidamente, ya que se necesitan varios años antes de que un árbol joven alcance una producción significativa.

A nivel de la aldea, la combinación de fuegos y estiba puede por lo tanto hacer una diferencia duradera para el paisaje agrícola. Las consecuencias financieras dependerán de la zona realmente explotada antes de la guerra, el número de árboles perdidos, su edad y las posibilidades de regresar a sus propietarios.

Los bosques y las reservas naturales también afectaron

Las zonas agrícolas no son las únicas afectadas. The Lebanese environmental organization Green Southerners claims to have documented extensive damage to forests, forested areas and agricultural land in the South since 2023.

La asociación también advirtió en agosto sobre los daños sufridos por grandes reservas naturales. Según ella, varias áreas protegidas han sido destruidas « extended and repeated ».

Los incendios pueden alterar profundamente los ecosistemas mediterráneos. La pérdida de vegetación expone aún más los suelos a la erosión, especialmente durante las fuertes lluvias. También afecta hábitats utilizados por aves, mamíferos, reptiles e insectos.

Repetir incendios es un factor agravante. Algunas especies de plantas mediterráneas pueden regenerarse después de un incendio aislado. Sin embargo, los incendios cercanos, asociados con el bulldozing y el equipo pesado, pueden comprometer esta capacidad de recuperación natural.

Israel afirma tomar precauciones

El ejército israelí rechaza implícitamente la acusación de que trata de causar destrucción ambiental sistemática. Preguntada sobre estos incendios, dice que es consciente del « potencial impacto ambiental » de sus operaciones.

Sostiene que se llevan a cabo con « medidas preventivas » para limitar los daños a los civiles y al medio ambiente. Esta posición se opone directamente a las acusaciones hechas por funcionarios libaneses y autoridades científicas del país.

Israel también presenta sus operaciones en el Líbano como parte de sus objetivos de seguridad contra Hezbollah. Por lo tanto, la cuestión fundamental es la naturaleza de la destrucción: las consecuencias de las operaciones militares según la posición israelí, o la estrategia sistemática de transformar la banda fronteriza según acusaciones libanesas.

Los datos por satélite se utilizan para establecer el alcance de las zonas quemadas y los cambios en el territorio. Sin embargo, solos no son suficientes para establecer legalmente la intención detrás de cada incendio. Esta distinción sigue siendo importante cuando se trata de caracterizar los hechos.

Una destrucción que continúa a pesar del acuerdo de junio

El calendario es uno de los elementos más sensibles del archivo. La destrucción siguió disminuyendo las hostilidades y el acuerdo de junio entre Israel y el Líbano. El CNRS estima que350 hectáreas, o 3.5 km2, han vuelto a quemar desde este acuerdo.

Israel también sigue realizando huelgas y operaciones de demolición en el sur del Líbano. Las dinamitaciones se notificaron el 25 de agosto en varias zonas, entre ellas Haris, Ainata, Zawtar al-Sharqiya y Mais al-Jabal. También se han reportado incendios en campos y olivares.

Esta continuidad alimenta las acusaciones libanesas de « tierra acorazada ». Para los responsables, el daño ambiental ya no se puede analizar únicamente como consecuencia de la fase más intensa de la guerra de 2023-2024.

El7.500 hectáreas quemadas en 2026de hecho, es una zona cercana a la8.500 hectáreasla fase anterior del conflicto. Por lo tanto, el ritmo de destrucción ambiental es uno de los principales elementos destacados por el CNRS.

Un costo económico más allá del fin de la lucha

La evaluación de las pérdidas financieras sigue siendo difícil. El8.000 hectáreas de tierra agrícola potencialmente quemadano tienen los mismos cultivos o rendimientos. Un antiguo olivar, un campo anual y un paquete sin explotar no pueden recibir el mismo valor económico.

Por lo tanto, el costo no puede lograrse simplemente multiplicando un área por un precio medio. Será necesario identificar granjas, identificar cultivos, determinar la edad de los árboles, medir las pérdidas de cultivos e integrar los años necesarios para restaurar la producción.

A esto se añaden pérdidas indirectas. Algunos agricultores ya no pueden llegar a su tierra. Otros no pueden aclarar sus tramas por temor a acercarse a las posiciones israelíes. Los incendios y la presencia de municiones sin explotar también pueden retrasar permanentemente la recuperación.

Así, la reconstrucción agrícola podría ser más lenta que la reconstrucción inmobiliaria. La construcción de un muro o una vivienda depende principalmente de la financiación, los materiales y el acceso a la tierra. Reconstituir un bosque adulto o olivar también depende del tiempo biológico.

16 000 hectáreas que rediseñen el sur

Informe territorialmente, el16.000 hectáreas quemadas desde octubre 2023representan una transformación considerable del paisaje fronterizo. La mitad serían tierras agrícolas, mientras que los bosques, las zonas naturales y otras zonas vegetadas constituyen una parte importante del resto.

A esta zona se añaden las zonas bulldozed que no quemaban necesariamente, los árboles desarraigados y la tierra que se hizo temporalmente inaccesible. Por lo tanto, la medición de superficies quemadas es un indicador importante, pero no una evaluación completa.

El CNRS sigue vigilando por satélite mientras los organismos ambientales intentan documentar los daños causados por el suelo. Esos datos podrían ser esenciales para futuros programas de reconstrucción e indemnización, pero también en caso de enfoques jurídicos internacionales.

Para los habitantes, el cálculo es más inmediato. En Houla y aldeas vecinas, los campos ennegrecidos ya son visibles. Una casa destruida eventualmente puede ser reconstruida cuando los habitantes regresen. Los olivos, huertos y bosques que han desaparecido impondrán un calendario mucho más largo: el de los años de crecimiento necesarios para reemplazar lo que ha sido destruido en pocas horas.

Consecuencias ambientales que se medirán durante varios años

El balance final sólo puede elaborarse con pleno acceso a los sectores ocupados o difíciles de acceder. Las imágenes satelitales proporcionan un primer mapeo de superficies quemadas, pero la evaluación de la calidad del suelo, la mortalidad real de los árboles y la capacidad de regeneración forestal requiere observaciones in situ.

En particular, los equipos científicos tendrán que determinar hasta qué punto los incendios repetidos han afectado las capas superficiales del suelo. La pérdida de vegetación aumenta el riesgo de erosión cuando se reanudan las lluvias. En terrenos inclinados, frecuentes en el sur del Líbano, la escorrentía puede tomar algunos de los suelos fértiles y retrasar aún más el regreso de la vegetación.

La cuestión de las municiones constituye un obstáculo adicional. Antes de que los agricultores puedan reanudar sus actividades, las tierras afectadas deben considerarse suficientemente seguras. Las zonas que han sido bombardeadas o sospechosas de tener submuniciones pueden requerir limpieza y remoción de minas antes de la reculturación.

Las consecuencias son las siguientes: destrucción inmediata de vegetación, pérdida de cultivos, imposibilidad de acceso a parcelas, riesgos relacionados con explosivos y retrasos en la reconstrucción de huertos. Para algunas familias, el regreso físico al pueblo no significará automáticamente volver a su actividad económica.

Las figuras en el corazón de un expediente de reconstrucción futuro

Los datos recogidos desde octubre de 2023 también deberían afectar a la futura reconstrucción del Líbano meridional. Los daños no pueden calcularse únicamente con el número de viviendas, carreteras o infraestructura destruidas. Las pérdidas agrícolas y ambientales tendrán que incluirse en la evaluación general.

El16.000 hectáreas quemadas, de los cuales alrededor de la mitad de la tierra agrícola, ya proporciona un orden de magnitud. Pero una estimación financiera seria requerirá un inventario mucho más detallado. Cada paquete tendrá que ser evaluado según su uso, sus cultivos, su rendimiento anterior y la duración de su retorno a la producción.

Los olivos ilustran esta dificultad. La pérdida de un árbol no es sólo su valor material cuando se rompe o se quema. Incluye cultivos futuros que no pueden producirse durante los años necesarios para su sustitución, así como los ingresos asociados con el procesamiento y comercialización de aceitunas y aceite.

El mismo razonamiento se aplica a las zonas forestales, aunque su valor no sólo se mide en términos de ingresos agrícolas. Ellos desempeñan un papel en la protección del suelo, la biodiversidad y el equilibrio hidrológico local. Por consiguiente, su desaparición entraña costos ambientales que no se reflejan inmediatamente en los balances económicos.

Una batalla alrededor de la cualificación de la destrucción

La cuestión es ahora también política y jurídica. Las autoridades libanesas utilizan términos particularmente graves. Nawaf Salam habla de « política de tierra abrasada », mientras que Tamara Elzein denuncia un « ecocidio ». Shadi Abdallah, jefe del CNRS, acusa a Israel de intentar crear una zona de amortiguación libre de hogares, poblaciones y vegetación.

Estas acusaciones se basan, entre otras cosas, en la repetición de incendios, su concentración geográfica y su asociación con operaciones militares. La destrucción de árboles por bulldozing y grubbing refuerza la opinión libanesa de que el daño va más allá de las consecuencias accidentales de la lucha.

Israel presenta una lectura diferente. Su ejército afirma considerar el posible impacto de sus operaciones en el medio ambiente y tomar precauciones para reducir los daños. Enlaza sus intervenciones militares en el Líbano con sus imperativos de seguridad y no reconoce la existencia de una política encaminada a destruir sistemáticamente el medio ambiente meridional.

El establecimiento de una posible responsabilidad jurídica exigiría más que una determinación de los daños. Sería necesario documentar precisamente las operaciones, identificar las armas utilizadas, determinar las circunstancias de cada incendio y, cuando se alega la destrucción deliberada, proporcionar pruebas para establecer su intención. En este contexto, los datos científicos libaneses constituyen una base documental, pero no sólo una calificación judicial.

El regreso de los residentes también depende del regreso de la tierra

Detrás de esta batalla de números y calificaciones es finalmente la cuestión del regreso de las poblaciones. En gran parte del Líbano meridional, la tierra es un medio directo de subsistencia. Una familia puede encontrar una casa todavía de pie al descubrir que su granja ya no existe o permanece inaccesible.

Esta situación puede exacerbar las consecuencias demográficas de la guerra. Si los residentes ya no pueden cultivar sus tierras, reconstruir sus fincas o moverse libremente a sus parcelas, algunos retornos pueden retrasarse incluso después de una mejora segura. La destrucción ambiental se convierte en un factor adicional de desplazamiento.

Esto es precisamente lo que los funcionarios libaneses temen cuando hablan de crear una zona de amortiguación. Su acusación es que la destrucción combinada de viviendas, vegetación y medios de vida haría que ciertas partes de la banda fronteriza fueran permanentemente difíciles de vivir.

Esta suposición tendrá que ser confrontada con la evolución del terreno y las modalidades de la retirada israelí. Pero las consecuencias materiales ya son mensurables:85 km2 quemados durante la guerra de 2023-2024, 75 km2 adicionales en 2026 y un total de 160 km2 desde octubre 2023Según el CNRS.

En Houla, Kfar Shuba y otras zonas afectadas, el desafío ya no es sólo extinguir los incendios de verano. Será necesario determinar cuántos olivos, huertos, bosques y tierras cultivables han desaparecido, cuántos más se pueden salvar y cuántos años se necesitarán para restaurar un ambiente para que sus habitantes vuelvan a vivir allí.