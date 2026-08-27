Life for Relief and Development at Dubai International Forum on Humanitarian Aid and Development (DIHAD): « Pedimos fortalecer las alianzas humanitarias y desarrollar respuestas más rápidas y sostenibles en el Líbano »

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El Foro Internacional de Dubai sobre Ayuda Humanitaria y DesarrolloDIHAD 2026) cerró sus actividades en el Centro Mundial de Comercio de Dubai, bajo el tema« Humanidad en la transición y construcción del futuro de la acción humanitaria ».

El evento reunió a muchos organismos humanitarios, organizaciones de socorro, autoridades gubernamentales y expertos de todo el mundo para discutir los crecientes desafíos que enfrentan las poblaciones afectadas por las guerras, los desastres y el empeoramiento de las crisis humanitarias, en particular en el Oriente Medio.

Esta edición llega en un momento en que el sistema humanitario mundial está experimentando una rápida transformación, impulsada por crisis complejas, mayores necesidades humanitarias y cambiantes entornos operacionales. Esta situación obliga a los organismos y organizaciones humanitarios a repensar los mecanismos tradicionales de intervención y a desarrollar modelos más flexibles, innovadores y sostenibles.

21.000 participantes de 165 países

Life for Relief and Developmentestuvo entre los principales participantes.Khalil Meek, director general para el desarrollo y desarrollo de los recursos de la organización, destacó que el foro pretende anticipar el futuro de la acción humanitaria frente a la proliferación de guerras, conflictos, desastres climáticos, crisis económicas y desplazamientos de población, así como desarrollos tecnológicos y deficiencias de financiación.

El objetivo es intercambiar experiencias, fortalecer las asociaciones y desarrollar soluciones prácticas y sostenibles para las poblaciones más pobres y vulnerables.

Dijo:

« La vida fue uno de los más de 21.000 participantes y visitantes de 165 países, junto con más de 1.000 organizaciones, socios e instituciones activas en el sector humanitario. Unos 320 oradores asistieron a más de 260 sesiones y talleres. El foro también reunió al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, instituciones académicas y de investigación, el sector privado, organizaciones benéficas y donantes, instituciones financieras y bancos de desarrollo, así como a los medios de comunicación.

« El foro proporciona un foro para los responsables de políticas, expertos, interesados, donantes y organizaciones con herramientas de innovación y tecnología. Esto permite el desarrollo de respuestas más integradas a las crisis humanitarias y ofrece a las organizaciones humanitarias la oportunidad de intercambiar, compartir experiencias y explorar nuevas oportunidades de cooperación y asociación. »

Vida: en el corazón del terreno y la respuesta rápida

Dr. Abdul Wahab Alawneh, Director de la Oficina Regional de Vida para el Medio Oriente, destacó que el futuro de la acción humanitaria, a la luz de los 33 años de experiencia de Vida en el campo, requiere una mejora continua.

Dijo:

« Presentamos nuestras propuestas sobre el papel del liderazgo, la innovación y las alianzas en el desarrollo de la acción humanitaria, a fin de que sea más capaz de adaptarse a los rápidos cambios del mundo. Nos centramos en cómo transformar las ideas en realidades concretas, mejorar la aplicación y la eficacia operacional, medir los resultados y transformar las ideas y compromisos formulados en el foro en soluciones prácticas con un impacto real y duradero en las comunidades necesitadas.

« En un momento en que se exhorta a las organizaciones humanitarias a mejorar su capacidad para anticipar las necesidades, prepararse para las crisis, optimizar la gestión de los recursos y llegar a las poblaciones afectadas con mayor rapidez y eficacia, la vida se ha distinguido en los últimos años por su presencia en el centro de las crisis desde el primer día.

« Esto fue especialmente el caso durante los terremotos e inundaciones en Libia, Marruecos y Türkiye, así como en las zonas de conflicto, en particular en Gaza y Líbano, donde la Vida logró llegar a zonas civiles remotas bajo bombardeo, a las que la ayuda humanitaria no pudo llegar »

El foro también abordó la importancia de elaborar modelos humanitarios más anticipados a fin de que la respuesta no se limite a responder a un desastre, sino que también incluye la preparación para el desarrollo, el fomento de la resiliencia comunitaria y la reducción de las necesidades futuras.

Esto implica pasar porrespuesta a la preparación, esfuerzos aislados para las asociaciones y soluciones temporales a efectos sostenibles.

Asociaciones más eficaces

Nada Haroun, Director de la Oficina de Vida de Jordania, dijo:

» Nuestra presencia aquí no es una mera participación. Representa una misión, un equipo y una labor de la que estamos profundamente convencidos de la importancia. El desarrollo de la acción humanitaria ya no es responsabilidad de una sola organización o Estado. Es una responsabilidad colectiva que requiere una cooperación internacional continua, asociaciones más eficaces, financiación y respuestas más sostenibles que coloquen al ser humano, su dignidad y su capacidad de construir un futuro más seguro en el centro de la acción humanitaria.

« El año pasado, Life recibió el Premio Humanitario de Dubai por la asociación más eficaz, en reconocimiento de su proyecto de campo de vivienda en la Franja de Gaza. Este año, hemos establecido una nueva asociación con la Media Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos, que ayudará a fortalecer la prestación de ayuda y apoyo a las poblaciones vulnerables y más privadas. »

Transparencia: un puente seguro entre donantes y personas necesitadas

Continúa:

« El foro abordó la cuestión de la transparencia de los donantes mediante el fortalecimiento de la regulación de la labor caritativa, el fortalecimiento de la confianza de los donantes y la garantía de que las donaciones lleguen a los receptores por conductos aprobados.

« Estos principios distinguen la Vida y contribuyeron a su clasificación como la tercera organización de ayuda humanitaria más grande del mundo y la quinta entre las mejores organizaciones que operan en Palestina en la esfera de la reducción de la pobreza. Estos resultados le permitieron obtener una calificación del 100% de Charity Navigator, además de su acreditación por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su selección de las mejores organizaciones humanitarias en los Estados Unidos por Impactful Ninja, con gastos de $666 millones. »

Estos principios son cada vez más importantes con el mayor uso de plataformas digitales para la recolección de donaciones y el lanzamiento de campañas humanitarias. Así pues, la transparencia y la verificación de los organismos donantes se están volviendo esenciales para proteger a los donantes y asegurar que los recursos se destinen a quienes más los necesitan.

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