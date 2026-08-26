Líbano meridional: Israel intensifica las huelgas y las explosiones

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Las fuerzas israelíes continuaron y ampliaron sus operaciones militares en el sur el miércoles 26 de agosto, combinando ataques aéreos, disparos de artillería, disparos de explosión y incendios de viviendas en varias localidades. Majdal Zun, Mansuri, Beit al-Sayyad, Sarbine and Hadatha were among the affected areas, while an Israeli drone bomb exploded over Mansuri and a Merkava tank fired several shells at that area. Drones también sobrevoló los suburbios del sur de Beirut a baja altitud. Este nuevo día de tensión viene como una importante delegación económica de los Emiratos Árabes Unidos llega a la capital durante dos días de reuniones dedicadas a la inversión y la cooperación con el Líbano.

Strikes and artillery from the first hours in South Lebanon

La actividad militar israelí reanudó por la noche y las primeras horas del miércoles en varias zonasLíbano meridionalEn las inmediaciones de Sarbine, en el distrito de Bint Jbeil, se registraron explosiones, acompañadas de operaciones de raking. Las afueras de Hadatha también sufrieron fuego intermitente de artillería israelí al amanecer.

Durante el día continuaron las operaciones en varios sectores. En los días anteriores se informó de ataques y disparos en una zona ya muy expuesta a las operaciones israelíes. Esta actividad forma parte de una secuencia continua en lugar de una reanudación aislada de los bombardeos: el martes 25 de agosto, las operaciones ya habían preocupado a los cazas de Tiro, Marjayoun, Bint Jbeil y Nabatiyeh.

El día anterior, las huelgas habían alcanzado la zona entre las alturas de la colina de Ali al-Taher y Dabsheh, cerca de Nabatiyah al-Fawqa. Otra huelga se dirigió a Dohat Kfar Rummane, mientras que la artillería y los movimientos terrestres se notificaron en varias aldeas fronterizas.

Mansouri apuntado por una bomba de drones y un tanque Merkava

Mansouri, al sur de Tiro, estaba nuevamente en el centro de operaciones el miércoles. Una bomba de drones israelí explotó en el cielo local. Al mismo tiempo, un tanque Merkava disparó varios proyectiles en la aldea, según informes durante el día.

La localidad ha estado bajo considerable presión militar durante varios días. En la semana anterior ya se habían notificado bombardeos, explosiones y movimientos blindados. On 22 August, Mansuri and surrounding areas were subjected, inter alia, to heavy artillery fire along with Majdal Zoun and Beit al-Sayyad.

Las operaciones del 26 de agosto confirman así la persistencia de la actividad militar en esta zona del distrito de Tiro. Los medios utilizados se alternan entre ataques aéreos, artillería, drones, tanques y operaciones de destrucción realizadas directamente sobre el terreno.

Esta combinación hace que la situación sea particularmente difícil para los civiles aún presentes o que deseen acceder a sus propiedades. También complica la evaluación inmediata de los daños, ya que algunas zonas siguen siendo difíciles de acceder debido a la presencia israelí.

Casas en Beit al-Sayyad

Las fuerzas israelíes también quemaron casas en Beit al-Sayyad el miércoles. Esta localidad ya había sufrido una gran destrucción en los días anteriores en operaciones que combinaban bombardeos y explosiones.

On 22 August, reports from the ground indicated that the village was particularly destroyed. Los bombardeos y explosiones habían afectado a las casas hasta el punto de que los registros del tiempo indicaban que no se había librado ninguna casa del daño.

Los incendios reportados el miércoles por lo tanto prolongan un proceso de destrucción ya iniciado. En varios lugares del Sur, las operaciones israelíes ya no consisten únicamente en alcanzar posiciones o objetivos específicos. Afectan directamente la estructura residencial y las condiciones necesarias para el retorno de poblaciones.

Esta es una de las principales preocupaciones de las autoridades libanesas. El ejército libanés ya había denunciado el 12 de agosto la destrucción de infraestructuras y viviendas civiles, creyendo que las operaciones israelíes impedían su despliegue y retrasaban el regreso de los habitantes a sus aldeas.

Nueva explosión en Majdal Zoun

En Majdal Zun, en el distrito de Tiro, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una nueva operación de explosión el miércoles. Durante el día también se notificaron ataques aéreos en la zona.

Majdal Zoun ha aparecido regularmente en las operaciones israelíes durante varias semanas. Los días 13, 14, 20 y 22 de agosto ya se habían registrado explosiones, incendios y destrucción. La repetición de estas operaciones demuestra que la aldea está en una de las zonas en que la actividad militar israelí sigue siendo particularmente fuerte.

La destrucción no se limita a la vivienda. Las zonas circundantes también se vieron afectadas por el fuego, las explosiones y las operaciones que afectan a la tierra y la vegetación. Esta situación forma parte de un fenómeno más amplio de degradación de la banda fronteriza.

El uso repetido de la explosión es ahora una característica importante de esta fase de conflicto. Permite la destrucción completa de edificios o grupos de construcción sin el uso de ataques aéreos. Para las aldeas afectadas, estas operaciones hacen que la perspectiva de un retorno dependa de un futuro proyecto de reconstrucción.

Sarbina y Hadatha bajo presión

En Bint Jbeil, Sarbine también fue afectada por operaciones israelíes. Se reportaron explosiones en los alrededores, junto con disparos de raking. Hadatha tenía fuego intermitente de artillería desde las primeras horas del día.

Estas dos localidades ya habían sido afectadas por operaciones anteriores. Hadatha, Beit Yahun and Aïta al-Jabal had been shaken by explosions during the night of 21-22 August. Gunfire también atacó los valles circundantes.

The repetition of the same operations in the same sectors shows that military pressure did not decrease in a lasting way despite the political arrangements reached early in the summer. Se mueve entre varias localidades, con períodos sucesivos de intensificación.

El 25 de agosto, la caza de Bint Jbeil ya había sido golpeada en Ainata y Beit Lif. También se informó de los movimientos de vehículos militares y de operaciones de raking. Los resultados de los dos últimos días dibujan así una continuidad geográfica entre las zonas de Bint Jbeil, Nabatiyah, Marjayoun y Tyre.

Drones a baja altitud sobre los suburbios del sur

La actividad aérea israelí no se limita al sur. El miércoles por la mañana, drones sobrevolaron los suburbios del sur de Beirut a baja altitud.

No se notificaron huelgas en esta área en la información disponible en el momento del punto de 18 horas. Sin embargo, la sobrevuelo es un factor significativo dada la sensibilidad de los suburbios del sur, donde Hizbullah históricamente tiene un fuerte asentamiento político y social.

Los drones israelíes vuelan regularmente sobre diferentes partes del Líbano. Sin embargo, su presencia sobre la capital se lleva a cabo durante un día marcado por una actividad militar sostenida en el Sur, que refuerza la percepción de la presión israelí simultánea en varias zonas.

Sin embargo, a las 18.00 horas, las mayores operaciones documentadas siguieron concentradas en el Sur. No hay pruebas verificadas en esta etapa para vincular el sobrevuelo de los suburbios del sur con una operación militar adicional.

Una escalada a pesar del acuerdo de 26 de junio

Las operaciones del 26 de agosto tuvieron lugar exactamente dos meses después del acuerdo marco concluido el 26 de junio bajo mediación americana. Esto incluye la retirada gradual de las fuerzas israelíes de los territorios libaneses ocupados, junto con el despliegue del ejército libanés y la gestión de la cuestión de los grupos armados.

Dos meses después, sin embargo, la situación sobre el terreno está lejos de la normalización. Israel mantiene una presencia militar en partes del territorio libanés y continúa con huelgas, bombardeos y operaciones de demolición.

El ejército libanés afirma que esta situación obstaculiza su propio despliegue. En agosto, había denunciado la destrucción por las fuerzas israelíes del edificio municipal, una escuela, una clínica, un centro de atención diurna y varias casas en Zawtar al-Sharqiya.

Por consiguiente, para Beirut la retirada israelí sigue siendo una condición central para la estabilización. Sin embargo, la destrucción acumulada crea un segundo problema: incluso después de un retiro, varias localidades necesitarán trabajo importante antes de que puedan regresar a condiciones normales.

Fuegos y destrucción transforman la banda fronteriza

La sucesión de bombardeos y explosiones también está acompañada de importantes daños ambientales. Los incendios causados durante las operaciones afectaron a tierras agrícolas, olivares, bosques y otras zonas naturales en varias partes del Sur.

El Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano estima que la zona quemada desde octubre de 2023 en relación con las actividades militares israelíes es de aproximadamente 160 kilómetros cuadrados, es decir, 16.000 hectáreas. Alrededor de la mitad serían tierras agrícolas.

Las autoridades libanesas acusan ahora a Israel de cambiar el territorio fronterizo de manera sostenible. El primer ministro Nawaf Salam habló de una « política de tierra marcada », mientras que el ministro de Medio Ambiente Tamara Elzein utilizó el término « ecología ». Israel también afirma adoptar medidas cautelares para limitar los daños a los civiles y al medio ambiente.

Las operaciones de destrucción reportadas el miércoles están en este contexto. Las casas quemadas en Beit al-Sayyad y la explosión en Majdal Zoun añaden más daños a los acumulados desde principios del mes.

Delegación Emirati en Beirut en el contexto opuesto

A medida que las operaciones militares continúan en el sur, Beirut acoge una importante delegación económica de los Emiratos Árabes Unidos el miércoles. Su visita, prevista para el 26 y el 27 de agosto, se había anunciado varios días antes como parte del acercamiento económico entre los dos países.

The delegation is led by Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Foreign Trade of Emirati. Su composición fue anunciada inicialmente alrededor67 dirigentes empresariales y directivosEsto lo convierte en una misión inusualmente grande en las relaciones económicas recientes entre Beirut y Abu Dhabi.

El objetivo es explorar las oportunidades de cooperación, inversión y asociaciones. Para las autoridades libanesas, la llegada de los dirigentes económicos del Emirato es una señal política importante después de varios años en que la capital del Golfo ha sido particularmente cautelosa hacia el Líbano.

Sin embargo, la visita no significa que 67 inversores hayan decidido invertir capital en el país. Los debates deben identificar precisamente proyectos que puedan ser de interés para las empresas emiratas y las condiciones para su ejecución.

Dos realidades libanesas a unas decenas de kilómetros

Los acontecimientos simultáneos ponen de relieve dos realidades a las que debe responder el Gobierno del Líbano. En Beirut, las autoridades tratan de restablecer la confianza internacional y árabe para atraer inversiones. En el Sur se enfrentan a la continuación de las operaciones militares extranjeras y la destrucción que aumentan el costo de la reconstrucción todos los días.

Ambos archivos no deben confundirse. Su delegación no llega al Líbano en respuesta a las operaciones israelíes del 26 de agosto, y no se puede establecer un vínculo directo entre los dos acontecimientos. Pero la estabilidad de seguridad es necesariamente un parámetro para cualquier proyecto de inversión a largo plazo.

A las 18.00 horas del miércoles, todavía no se había anunciado que se habían completado las operaciones israelíes durante el día. Mansouri, Majdal Zun, Beit al-Sayyad, Sarbine y Hadatha ya habían sido afectados por diversas formas de intervención militar, mientras que los drones seguían constituyendo una presencia visible en el cielo libanés. Dos meses después del acuerdo del 26 de junio, la continuación del bombardeo y la explosión sigue dominando la situación en el Sur.