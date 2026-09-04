Aparte de eso, estamos atravesando el fuego

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¿De dónde viene este sentimiento difuso, que, sin hacer ruido, se vuelve un poco más intenso en nuestra vida diaria, y nos da la impresión de ser más que peones, nosotros los inocentes, nosotros los inofensivos, nosotros los pobres, nosotros los apolíticos, los no afiliados, los pacíficos, nosotros el tipo? ¿De dónde viene este miedo de convertirse en rehenes de sombras?

Una sombra mucho más amenazante que las que prevalecen en Berlín postguerra, un nido de espías y un centro de todos los comerciantes y comerciantes de la guerra fría.

¡Sí, una sombra más amenazante, porque nuestras guerras están burbujeando!

Después de cuatro años de batallas ferozes, cientos de miles de vidas sacrificadas, ciudades devastadas, Rusia y Ucrania continúan agudizando nuevas armas e infligiendo pérdidas recíprocas. Putin quiere ganar y Zelensky no quiere perder..

Netanyahu, de Gaza, dice que quiere paz pero de hecho, sigue sembrando fuego porque tiene que cosechar la guerra… El sur del Líbano sigue quemándose bajo los ojos que prefieren mirar a otros lugares.

Trump bombardeó a Irán para, dijo, ayudar al pueblo iraní a liberarse del yugo de los mullahs… para cambiar la dieta… para destruir el potencial nuclear de Irán… para apoderarse del Estrecho de Hormuz… para desbloquear el Estrecho de Hormuz, abrir el estrecho antes de la guerra..

Irán quiere castigar a Estados Unidos, humillar a Satanás y vengar a Trump..

Los árabes que gastaron cientos de miles de millones de dólares para ser defendidos y protegidos por el tío Sam, se encuentran privados,

bajo la amenaza contigua del imperio persa.

Así que va la vida. Así que haz nuestras vidas dondequiera que estemos.

Y para superarlo todo, los elementos están desencadenando todo el mundo y el cambio climático en Francia

por ejemplo, estamos sometidos a tres olas de calor sin precedentes y a temperaturas no bajas durante tres meses.

Pero en el Líbano, un país resiliente, un país diferente, nada puede perturbar ni la fiesta ni la temporada de bodas, y a pesar de la mala racha

inusual en verano, casado y convivial cantado a la cabeza en la lluvia y saltó alto y fuerte en los charcos, hasta más sed..

una nota de alegría y frescura en un mundo hirviendo.

*Mona Makki director – Programa de producción Espace francophone