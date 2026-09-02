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En un texto dedicado a Maroun Youssef Ghannam, que Joseph Salloum presenta como el « ladrón del carter », el autor, ex ejecutivo del servicio de inteligencia exterior de las regiones libres, dirigido por Pierre Rizk, alias « Akram », dentro de la milicia de laDr. Samir Geagea, revisa varios episodios relacionados con el viaje de Ghannam. Esta unidad de inteligencia externa en las regiones libres se adhirió al servicio de seguridad, inteligencia política interna y externa de la milicia Geagea, espionaje y contrainteligencia. Salloum evoca así varios episodios que asocia con el viaje de Ghannam y también desafía a Samir Geagea, cuya fotografía acompaña el texto.

Según Salloum, Maroun Youssef Ghannam erainformante a un funcionario militar libanésantes de trabajar bajo el mandato de Siria. También afirma que habría estado relacionado conMauricio Sehnaoui, presentado en el texto como haber comprado la « Société Générale ».

Salloum afirma que Ghannam participó en un caso derobo y falsificación de chequesTambién se refiere a operaciones de « desgaste » y afirma que a la persona interesada se le había dado protección para escapar de la detención.

La cuenta de Joseph Salloum luego se mueve aSamir GeageaEl autor afirma que asumió el liderazgo de las Fuerzas Libanesas « en sangre y fuego » y acusó su séquito de haber transformado una organización que describió como basada en una causa en una« compañía privada ».

Salloum también se refiere al papel atribuido a la esposa de Geagea y afirma que una institución se formó alrededor de bienes que presentó originalmente pertenecientes al pueblo cristiano de la región oriental, en el contexto de la guerra civil.

Dos historias de la guerra

En la última parte de su texto, Joseph Salloum contrasta dos cuentas.

Afirma que« el primero »habría pasado la guerra robando alfombras de casas, mientras« el segundo »it was reported that a battle was fighting against an israeli incursion before it turned into a escape presented under the term of« retirada táctica ».

Para Salloum, estos dos caminos llevarían a la misma conclusión:« falseando hechos y reescribiendo historia ».