Trump quiere renombrar el estrecho de Ormuz

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Donald Trump propuso el miércoles 2 de septiembre renombrar el Estrecho de Ormuz « Trump Strait », o « Trump Strait », diciendo que Estados Unidos ahora controlaba esta ruta marítima estratégica en el corazón de su confrontación con Irán. Detrás de la provocación del presidente estadounidense es una afirmación militar mucho más seria: Washington considera que ha debilitado suficientemente las capacidades de Irán para tomar al ascendente en un pasaje prestado, antes de la guerra, por alrededor de una quinta parte de los flujos petroleros del mundo. Sin embargo, esta proclamación llega en un momento en que los combates acaban de reanudarse, cuando las fuerzas estadounidenses bombardean de nuevo instalaciones iraníes alrededor de Ormuz y el envío comercial sigue expuesto a ataques.

« ¿Deberíamos cambiar su nombre al estrecho de Trump? »

Donald Trump lanzó su propuesta el miércoles sobre Verdad Social, su red social, vinculándola directamente a la relación de poder militar con Teherán. « Ahora que estamos bajo control americano, ¿deberíamos cambiar el nombre del Estrecho de Ormuz a TRUMP STRAIT? » preguntó el presidente de Estados Unidos. Luego presentó el pasaje como, en su opinión, « más que nunca ». La propuesta no está acompañada de ningún procedimiento jurídico o diplomático que cambie efectivamente el nombre internacional del Estrecho. Es, sobre todo, una declaración política para presentar la campaña estadounidense contra Irán como una victoria.

Sin embargo, esta salida no está aislada. Durante varias semanas, Donald Trump afirma que Estados Unidos ha tomado gradualmente el control de Ormuz. El martes 1 de septiembre, unas horas antes de su propuesta de cambiar su nombre, ya aseguró que Washington tenía el control « casi completo » del pasaje. En su opinión, esta situación sería una de las razones por las que los Estados Unidos ya no tendrían que estar de acuerdo con Teherán con urgencia. El presidente transforma así el estrecho en una medida del éxito de su estrategia: impedir que Irán controle la navegación significaría eliminar su principal palanca económica en la guerra.

Una proclamación tras nuevos bombardeos

El tiempo elegido da a la declaración un alcance particular. Las fuerzas estadounidenses acaban de reanudar sus bombardeos contra objetivos iraníes después de varias semanas de declive relativo. On 30 August, they hit two launchers on the Iranian island of Larak, located in the Strait. Washington afirma que ese equipo podría estar involucrado en operaciones de anclaje de minas que podrían amenazar edificios civiles y militares.

La campaña se amplió el 1 de septiembre. El Comando Central de los Estados Unidos anunció que había alcanzado sistemas de defensa aérea, radares, capacidades marítimas, capacidades de anclaje de minas e instalaciones de comunicaciones pertenecientes a los Guardias Revolucionarios. Estos objetivos tienen una cosa en común: contribuyen directamente a la capacidad de Irán de controlar, defender o interrumpir el Estrecho. Cuando Donald Trump declaró al día siguiente que había puesto a Ormuz bajo control estadounidense, por lo tanto, reclamó políticamente el resultado de estas operaciones militares.

Sin embargo, Irán no ha dejado de responder. Se han lanzado misiles y drones en instalaciones que acogen a fuerzas estadounidenses en varios países de la región, incluido Jordania. Al mismo tiempo, Teherán sigue afirmando que tiene los medios necesarios para restringir la navegación en el Estrecho si continúan las operaciones de los Estados Unidos. Por lo tanto, el « Strait of Trump » es proclamado como la batalla por su control está lejos de terminar.

El control estadounidense sobre Ormuz sigue siendo impugnado

La superioridad naval y aérea de los Estados Unidos en la región es considerable. No significa, sin embargo, que Washington ejerce soberanía sobre el Estrecho o puede garantizar que no se produzca ningún ataque allí. Irán tiene una larga costa al norte del cruce, misiles costeros, drones, pequeñas unidades navales y capacidades de anclaje de minas. Incluso severamente debilitados por los bombardeos, estas fuerzas todavía pueden interrumpir el tráfico.

El 25 de agosto, Donald Trump afirmó que todas las minas en aguas internacionales del Estrecho habían sido destruidas o eliminadas. También había amenazado con destruir cualquier edificio iraní atrapado en el proceso de colocación de nuevos edificios. Washington afirma que tiene capacidad de vigilancia para vigilar los movimientos iraníes. La huelga contra Larak cinco días después, sin embargo, demuestra que las fuerzas estadounidenses todavía consideran que la amenaza de nuevas minas es lo suficientemente seria como para justificar un ataque contra territorio iraní.

Dos petroleros que transportaban petróleo crudo saudí también fueron golpeados por proyectiles el 1 de septiembre mientras cruzaban la zona de Ormuz. Cada nave transportaba aproximadamente dos millones de barriles. No se informó de muertes y el origen de los proyectiles no se estableció oficialmente en la primera información disponible. Sin embargo, el incidente es suficiente para demostrar que un control militar reclamado por Washington todavía no corresponde a una normalización completa de la navegación comercial.

Ormuz, la palanca principal de Irán contra Estados Unidos

El Estrecho de Ormuz es desproporcionado a su tamaño. Situado entre Irán en el norte y Omán en el sur, es la salida del mar del Golfo al Océano Índico. Antes del conflicto, alrededor de una quinta parte de los flujos petrolíferos del mundo estaban transitando, con volúmenes significativos de gas natural licuado añadido. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y el Iraq dependen de diferentes grados de este camino para sus exportaciones de energía.

Esta geografía da a Teherán una capacidad de presión que la relación de poder militar convencional no ofrece. Irán no puede competir con el poder aéreo estadounidense, pero puede aumentar significativamente el costo global del conflicto haciendo que la navegación sea peligrosa. Unas pocas minas, misiles o ataques con drones pueden dar lugar a primas de seguros superiores, reducir los cruces y empujar a algunos armadores para evitar la zona.

Washington está tratando precisamente de neutralizar esta palanca. En consecuencia, los bombardeos contra radares, comunicaciones y capacidades navales iraníes no sólo tienen por objeto proteger los buques militares estadounidenses. Deben permitir que los petroleros y operadores de GNL circulan independientemente de las amenazas de Teherán. En esta perspectiva, el control de Ormuz se ha convertido gradualmente en un objetivo de guerra completo.

Trump afirma desde julio el papel de « guardia » del Estrecho

La propuesta de renombrar a Ormuz en su nombre extiende una serie de declaraciones de Donald Trump. Hasta julio, el Presidente había declarado que los Estados Unidos debían controlar el Estrecho y pagarse por su seguridad. Había presentado a Washington como la futura « guardia » de esta ruta marítima, considerando que los países cuyas exportaciones disfrutan de la protección de Estados Unidos deberían participar a su costo.

Este diseño transforma la libertad de navegación en un servicio de seguridad proporcionado por el poder americano. Es desafiado por Irán, que considera su presencia en el Estrecho como un derecho derivado de su geografía y rechaza cualquier intento de Washington de convertirse en su autoridad dominante. Omán, que controla el otro banco, desempeña tradicionalmente un papel más discreto y busca preservar el tráfico internacional.

La propuesta de Trump Strait ahora empuja esta lógica al símbolo. El presidente estadounidense ya no sólo afirma que sus fuerzas aseguran el pasaje: sugiere darle su propio nombre, como si la superioridad militar reclamara creara una nueva realidad geopolítica.

Trump Strait no tendría ningún valor legal automático

Donald Trump, sin embargo, no puede cambiar unilateralmente el nombre internacional del Estrecho. Los Estados Unidos pueden elegir un nombre particular en sus propios documentos o mapas, pero tal decisión no obliga a otros gobiernos o organizaciones internacionales a utilizarlo. Ormuz no está bajo soberanía americana y limita directamente Irán y Omán.

Por consiguiente, la propuesta tiene un alcance esencialmente político. Su objetivo es asociar personalmente a Donald Trump con lo que él describe como un éxito militar estadounidense. También es un mensaje dirigido a Teherán: Washington afirma haber eliminado a Irán del control del pasaje que utilizó para amenazar la economía mundial.

Este enfoque recuerda otras iniciativas geográficas del Presidente de los Estados Unidos. Después de su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ordenó al gobierno federal que usara el término « Gulf of America » para designar el Golfo de México. La propuesta Ormuz es parte de esta política de cambio de nombre, pero en un contexto mucho más sensible, ya que se refiere a esta vez una zona en el corazón de una guerra.

Otras provocaciones a Teherán

Para Irán, la fórmula apenas se puede ver como una simple broma. El Estrecho es un elemento central de su seguridad y economía nacionales. Parte de las exportaciones de Irán debe ir de esta manera, a pesar de que el bloqueo estadounidense ha reducido enormemente el volumen de petróleo crudo enviado desde las terminales del país.

La declaración viene principalmente después de los bombardeos estadounidenses en territorio iraní. Se informó de bajas civiles en el sur del país, incluida una huelga en una casa en la que se celebraba un matrimonio cerca de Sirik. Teherán respondió lanzando misiles y drones contra los intereses estadounidenses en varios países.

En este contexto, simbólicamente dar el nombre del presidente estadounidense en el Estrecho equivale a proclamar la derrota iraní mientras Teherán todavía afirma poder continuar la lucha. La comunicación estadounidense puede convertirse así en un factor de escalada si los líderes iraníes buscan demostrar que el control reclamado por Donald Trump no existe.

El petróleo recuerda la batalla no termina

Los mercados siguen siendo especialmente sensibles a cada desarrollo alrededor de Ormuz. Después del resurgimiento de las huelgas, el Brent superó $95 por barril, mientras que el crudo estadounidense WTI se estableció por encima de $90. Los operadores ahora integran el riesgo de nuevas reducciones de tráfico, ataques contra buques cisterna o una extensión de los combates a la infraestructura energética del Golfo.

El tráfico marítimo también sigue por debajo de su nivel normal. Los datos disponibles muestran variaciones significativas de día a día, indicando que las empresas siguen adaptando sus movimientos al nivel de amenaza. Las exportaciones de gas natural licuado también se ven afectadas, y los envíos se transfieren fuera del Estrecho para reducir algunos cruces.

Estos indicadores son una medida más concreta del control de Ormuz que las declaraciones políticas. Un pasaje verdaderamente seguro debe permitir un retorno sostenible del tráfico y una reducción de la prima de riesgo energético. Esta estandarización aún no se ha logrado.

Una victoria proclamada antes del fin de la batalla

La propuesta de « Trump Strait » resume finalmente dos dimensiones de la estrategia presidencial. El primero se refiere a la comunicación personal: Donald Trump busca asociar una vez más su nombre con un área geográfica importante. El segundo es militar: quiere presentar la campaña de seis meses contra Irán, ya que ha permitido que Estados Unidos neutralice el principal instrumento de presión de Teherán.

Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo más incierta. Las fuerzas estadounidenses dominan la zona militarmente, pero continúan golpeando las capacidades iraníes precisamente porque todavía las consideran peligrosas. El Irán sigue lanzando misiles y drones, amenaza la navegación y afirma poder imponer nuevas restricciones. Los buques comerciales siguen expuestos a ataques.

Por lo tanto, el siguiente paso será menos en el nombre del estrecho que en los movimientos petroleros restantes y las capacidades iraníes. Si el tráfico vuelve a la normalidad sobre una base sostenible, Washington podrá presentar la seguridad de Ormuz como un logro estratégico. Si Teherán tiene éxito en nuevos ataques contra la navegación, habrá demostrado, por el contrario, que el Estrecho de Trump proclamado por el Presidente de los Estados Unidos sigue siendo un estrecho disputado.