Líbano: El ejército denuncia la campaña israelí

- Advertisement -

30

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El ejército libanés reaccionó enérgicamente el miércoles 2 de septiembre a los informes atribuidos a los medios de comunicación israelíes sobre la actitud de algunos de sus oficiales en el sur. La controversia aumentó tras la propagación en Israel de las declaraciones de que los oficiales libaneses no desean, en esta etapa, retirar a las fuerzas israelíes de ciertas posiciones, por temor a que regresen de Hezbolá. Sin repetir directamente los detalles de estas acusaciones, el mando del ejército los describió como información inventada y denunció una campaña para poner en duda dentro de la institución y debilitar la confianza de la población. El episodio se presenta en un momento particularmente delicado, cuando el ejército debe fortalecer gradualmente su control del Sur y la retirada israelí permanece incompleta.

Ejército libanés denuncia « información manufacturada »

El comando del ejército emitió el miércoles una declaración inusualmente firme después de la circulación de nueva información en los medios de comunicación israelíes. La institución militar se refiere a « legadas atribuidas a los medios de comunicación del enemigo israelí » respecto a sus posiciones y misiones en el sur del Líbano, así como a otras informaciones que presenta como fabricadas.

El ejército declara que su personal militar cumple con las directivas de mando y las misiones que se les han confiado. Destaca que actúan dentro del marco de su responsabilidad nacional de defender la soberanía, seguridad y estabilidad del Líbano, » lejos de cualquier otro cálculo o consideración ».

Esta formulación responde directamente a la sospecha de que la información israelí está tratando de instalar: la de los oficiales libaneses que adoptarían, sobre el terreno, una posición diferente de la defendida formalmente por el Estado y el mando militar.

La posición oficial libanesa sigue siendo inequívoca. Beirut pide la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés y el despliegue del ejército en las zonas afectadas. Por lo tanto, la presencia de oficiales que solicitan la retención temporal de soldados israelíes equivale a sugerir la existencia de una profunda divergencia dentro de la institución encargada de reanudar esas posiciones.

¿Los oficiales libaneses se opusieron a la retirada israelí?

La nueva polémica surgió de la noticia emitida el martes 1 de septiembre por el canal público israelí Kan. Citando a un alto funcionario no identificado de los Estados Unidos, los medios de comunicación afirmaron que algunos oficiales del ejército libanés no desearían, en esta etapa, retirar plenamente las fuerzas israelíes del sur del Líbano.

Según esta versión, temen que Hezbolá tome inmediatamente ventaja de la salida israelí para reinvertir las zonas evacuadas. Por lo tanto, preferirían que las fuerzas israelíes permanecieran temporalmente en vigor hasta que el ejército libanés tuviera los medios necesarios para impedir el regreso del movimiento chií.

La declaración es políticamente explosiva. Sin embargo, no está respaldado públicamente ni por la identidad de los oficiales interesados, por un documento del Ejército Libanés o por una declaración oficial de los Estados Unidos. Se basa en declaraciones atribuidas por un medio israelí a una fuente estadounidense anónima.

El comando libanés no reconoce tal divergencia. Su comunicado del miércoles, por el contrario, reafirma la unidad de la cadena de mando y el compromiso de los militares de llevar a cabo las misiones asignadas a ellos.

Por consiguiente, es esencial la distinción entre lo que se confirma y lo que se denuncia. It is established that this claim was distributed in the Israeli media. It is not established that Lebanese officers actually requested or wished to maintain the Israeli army in Lebanon.

Una carga particularmente sensible para el ejército

La información se refiere a uno de los principios fundamentales de la posición oficial libanesa: el ejército israelí es considerado por Beirut como una fuerza que ocupa partes del territorio nacional cuya retirada es necesaria.

En este contexto, el deseo de los oficiales libaneses de ver esta amplia presencia es cuestionar su posición institucional. Esto también puede dar la impresión de que parte del ejército considera a Israel un baluarte necesario contra Hezbolá.

Esto es precisamente lo que el comunicado de prensa del 2 de septiembre busca neutralizar. El comando insiste en la responsabilidad nacional de sus militares y afirma que realizan sus misiones sin consideraciones externas.

El ejército no está contento de negarlo. Ataca el supuesto propósito de la campaña.

Según ella, el tiempo elegido para difundir esta información revela « la gravedad de los intentos contra el ejército y su mando ». El objetivo sería « sew doubt within the institution » y socavar la confianza entre las fuerzas armadas y los libaneses.

El vocabulario utilizado refleja la sensibilidad del archivo. Para el comando, no se trata simplemente de corregir información errónea, sino de responder a lo que considera una operación que podría afectar la cohesión de la institución.

Hezbolá en el corazón de la historia israelí

El argumento atribuido a oficiales libaneses se basa en una cuestión real y central en las negociaciones: ¿qué sucede después de la retirada israelí?

Israel ha afirmado durante varios meses que su retirada debe ir acompañada de garantías que impidan que Hezbollah restablezca sus posiciones militares en las zonas evacuadas. Las autoridades israelíes consideran que la única salida de sus fuerzas no es suficiente si posteriormente se reconstituye la infraestructura del movimiento.

El Líbano, por su parte, afirma que su ejército debe ejercer la autoridad del Estado en el Sur. Por consiguiente, las negociaciones incluyen la capacidad de las Fuerzas Armadas Libanesas para desplegar, asegurar y prevenir el regreso de las zonas evacuadas a un espacio militar fuera de su control.

En este espacio se insertan los rumores actuales entre las posiciones israelí y libanesa. Al asignar a algunos oficiales libaneses las mismas preocupaciones que las expresadas por Israel acerca del posible regreso de Hezbollah, la cuenta israelí sugiere una convergencia entre los oficiales militares libaneses e israelíes que el mando libanés rechaza.

Un precedente en julio contra oficiales del ejército

La controversia del 2 de septiembre no está aislada. A principios de julio se distribuyó información adicional sobre oficiales del ejército libanés en los medios de comunicación israelíes.

According to the information, Israel transmitted through the United States a list containing the names of Lebanese senior officers and requested that they be excluded from deployments in certain parts of the South Lebanon.

La justificación presentada estaba vinculada de nuevo a Hezbollah. The officers concerned were suspected, in the narrative, of maintaining links with the movement or not acting sufficiently against its activities.

Una fuente militar libanesa negó oficialmente esta información el 6 de julio. She claimed that the information concerning an alleged Israeli list of officers was unfounded.

En menos de dos meses, dos relatos apuntaron directamente al comportamiento de los cuadros del ejército en el sur. El primero sugirió que Israel quería impedir que algunos oficiales desempeñaran sus funciones allí. Este último afirma ahora que algunos soldados libaneses no querrían la retirada inmediata de las fuerzas israelíes.

Esta repetición ayuda a explicar la firmeza del comunicado de prensa publicado el miércoles.

El control del Sur es la cuestión central

Estas controversias surgen en un momento en que el ejército libanés está en el centro del mecanismo para estabilizar el Sur. Su despliegue debe acompañar la retirada israelí y permitir que el Estado libanés recupere el control de los sectores interesados.

El mecanismo se basa en una sucesión de medidas. Las fuerzas israelíes deben evacuar ciertas zonas. A continuación, el ejército libanés debe entrar, tener acceso seguro, buscar explosivos y reanudar posiciones. El proceso también debe impedir la reubicación de la infraestructura militar no estatal.

Esta secuencia es particularmente delicada porque el ejército no puede entrar inmediatamente en cada área abandonada. Es posible que sea necesario inspeccionar las carreteras, los edificios y las tierras antes de su despliegue completo.

La aldea de Zawtar al-Gharbiyah proporcionó un ejemplo concreto de este mecanismo en julio.

Zawtar al-Gharbiyeh, primera prueba del mecanismo

On 21 July, the Lebanese army entered Zawtar al-Gharbiyeh after an Israeli withdrawal under a pilot scheme. El ejército libanés comenzó con operaciones de remoción de minas y seguridad antes del despliegue más completo de las unidades.

La experiencia debe servir de modelo para otros sectores. Nos permite probar la coordinación necesaria para evitar que un retiro israelí cree un vacío de seguridad.

Precisamente en torno a estas « zonas piloto » se afirma que las preocupaciones atribuidas a oficiales libaneses se expresaron en los informes israelíes. Israel estaría insatisfecho con el ritmo de las operaciones contra la infraestructura de Hezbolá y consideraría que los progresos eran insuficientes en algunas esferas.

Por lo tanto, la cuestión es menos de la presencia teórica del ejército libanés que de su capacidad para tomar un control efectivo inmediato de un territorio evacuado.

Esto depende del personal disponible, la remoción de minas, la inteligencia, el acceso a los diversos sectores y la situación de seguridad.

Israel busca garantías antes de retirarse

Israel sostiene que su retirada debe estar vinculada a las garantías de seguridad. Su Gobierno dijo que quería evitar cualquier reconstrucción de las capacidades militares de Hezbollah cerca de la frontera.

Esta posición explica la continua existencia de fuerzas israelíes en varios sectores y las continuas operaciones en el sur del Líbano. Por el contrario, Beirut considera que esta presencia constituye una violación de su soberanía y pide su retirada.

El desacuerdo crea un círculo difícil de romper. Israel afirma que no puede retirarse sin garantías de que Hezbolá no regresará. El Líbano responde que su ejército no puede ejercer plenamente su soberanía mientras las fuerzas israelíes sigan presentes y continúen sus operaciones.

La controversia sobre oficiales libaneses afecta directamente esta contradicción. Si los soldados libaneses realmente pidieron a Israel que se quedara, fortalecería la posición israelí. Por lo tanto, la denegación del mandato también tiene por objeto impedir que esta afirmación se convierta en un argumento político para la continuación de las posiciones israelíes.

Ejército invoca apoyo internacional

En el comunicado del 2 de septiembre también se subrayó la confianza que el ejército gozaría con los países árabes y extranjeros que lo apoyaban.

El Mando afirma que los Estados amigos siguen prestando asistencia porque consideran esencial su función, especialmente en las circunstancias excepcionales del Líbano.

Este pasaje no es insignificante. Las fuerzas armadas dependen en gran medida de la asistencia externa para algunos de sus equipos, capacitación y capacidad operacional. Los Estados Unidos son uno de sus principales partidarios internacionales.

Sin embargo, la información difundida por Kan se atribuye precisamente a un alto funcionario estadounidense.

Al recordar la confianza de sus asociados internacionales, el mando libanés se opone implícitamente a las declaraciones anónimas atribuidas a un funcionario estadounidense la realidad de la cooperación institucional entre el ejército y sus asociados.

Una batalla sobre la credibilidad de la institución

La polémica supera así los movimientos militares en el Sur. Se refiere a la credibilidad del ejército ya que se convierte en el jugador central en control fronterizo.

Para que el mecanismo funcione, el ejército debe ser considerado capaz de aplicar las decisiones del Estado libanés independientemente de Hezbollah, Israel o cualquier otro poder.

Cualquier información que sugiera que algunos oficiales seguirían otra línea debilitaría esta posición.

Es por eso que el comando afirma que las campañas de desinformación, « no importa qué partido esté detrás de ellas », no alterarán la cohesión de la institución ni su capacidad para cumplir sus tareas.

El ejército también pide a los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos que no transmitan rumores y se refieran a fuentes militares oficiales para obtener información sobre la institución y su mando.

Un ejército atrapado entre varias presiones

Sin embargo, la situación sigue siendo particularmente compleja para las fuerzas libanesas. Deben recuperar gradualmente el control de las zonas profundamente dañadas, gestionar los restos explosivos de guerra y evitar la reanudación de los combates.

Al mismo tiempo, deben cumplir las expectativas internacionales sobre el monopolio de armas del Estado y la seguridad del sur del Líbano.

Israel demanda resultados contra las capacidades militares de Hezbollah. Las autoridades libanesas exigen la retirada israelí. Los socios internacionales quieren evitar una nueva guerra. Los habitantes desean poder regresar a sus aldeas sin temor a nuevas operaciones.

Estas solicitudes no siempre son compatibles en su momento.

Una evacuación israelí demasiado lenta se considera una ocupación por el Líbano. Israel presenta una rápida retirada sin suficiente despliegue libanés como riesgo de retorno de Hezbolá. Por lo tanto, el ejército está en el centro de un proceso cuyo retraso puede ser utilizado por ambos lados.

Los rumores tocan el enlace esencial del dispositivo

Es en este contexto que la campaña denunciada el miércoles toma su verdadero alcance.

Si el pueblo libanés comienza a dudar de la lealtad de algunos oficiales, el ejército pierde parte de la autoridad que necesita desplegar. Si Israel afirma que el ejército no puede impedir el regreso de Hezbolá, tiene un argumento adicional para mantener sus posiciones. Si los funcionarios extranjeros dudan de la cohesión del mando, la ayuda internacional puede hacerse más política.

Por lo tanto, el comando busca cerrar esta brecha rápidamente.

Afirma que los militares siguen sujetos a sus directivas, que sus misiones se determinan únicamente por su responsabilidad hacia el Líbano y que las campañas dirigidas a la institución no alterarán sus acciones.

La información de Kan sigue basada en una fuente anónima americana. Ningún oficial libanés declaró públicamente que deseaba retener al ejército israelí en el país.

La cuestión inmediata estará ahora sobre el terreno. Los próximos retiros israelíes a las zonas piloto, seguidos del despliegue eficaz del ejército libanés, ayudarán a medir si el mecanismo está progresando de manera real. También en este terreno, la institución militar podrá recuperar el control de las zonas evacuadas sin permitir el vacío de seguridad invocado por Israel para justificar el mantenimiento de sus fuerzas.